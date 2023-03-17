4 день

Завершение программы. Камышлинский водопад

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Памятник Кольке Снегиреву, водопад Девичьи слезы.

Обед в кафе.

Семинский перевал, Камышлинский водопад, возвращение.

Ориентировочное время прибытия в 02:00 в г. Кемерово (подробнее о времени прибытия в другие города в разделе Важно знать).

Для туристов из других регионов будет организована дополнительная ночевка на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (по согласованию за доп. плату).