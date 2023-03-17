Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие

Только представьте это великолепное волшебное чувство

Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Только представьте это великолепное волшебное чувство: проснуться в теплом деревянном домике, выйти на рассвете на веранду, а кругом огромные массивы гор! Эти виды кружат голову, будоражат сознание и меняют реальность.

Вы сможете проехать по одной из красивейших дорог страны – Чуйскому тракту, останавливаясь в самых живописных местах, восхититься невероятной красотой бирюзового Гейзерного озера, прогуляться по Алтайскому Марсу, охладиться у прекрасного водопада Куркуре, а также сделать невероятные снимки с высоты птичьего полета с видом на долину Чулышмана.
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Фотопленка впечатлений
Фотопленка впечатлений
Вы вернетесь домой с коллекцией снимков из абсолютно невероятных локаций Алтая
Путешествие на Марс
Путешествие на Марс
Посетите места, которые напоминают каньоны Дикого Запада и марсианские пустыни одновременно!
Краски сказочного озера
Краски сказочного озера
Увидите уникальное Гейзерное озеро, в центре которого бьют источники, формирующие причудливый рисунок на дне

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту

9:00 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска (возможна встреча в Кемерово, Новокузнецке или Новосибирске, подробнее о времени встречи в разделе «Важно знать»).
Перевалы Семинский, Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни.
Обед в кафе алтайской национальной кухни.
15:00 Гейзерное озеро и вид на ледник Куркуре.
16:00 Заезд в магазин и заселение на атмосферной базе отдыха с видом на горы, ужин на мангале, баня по желанию.
Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту
2 день

Экскурсия по Улаганскому тракту. Долина Чулышмана и водопад Куркуре

9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию по Улаганскому тракту: Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч-Кель, легендарный перевал Кату-Ярык.
Вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосессия у обрыва.
Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопада – Куркуре (с переправой через Чулышман).
18:00 Возвращение на базу отдыха, BBQ, баня.
Экскурсия по Улаганскому тракту. Долина Чулышмана и водопад КуркуреЭкскурсия по Улаганскому тракту. Долина Чулышмана и водопад КуркуреЭкскурсия по Улаганскому тракту. Долина Чулышмана и водопад КуркуреЭкскурсия по Улаганскому тракту. Долина Чулышмана и водопад КуркуреЭкскурсия по Улаганскому тракту. Долина Чулышмана и водопад КуркуреЭкскурсия по Улаганскому тракту. Долина Чулышмана и водопад КуркуреЭкскурсия по Улаганскому тракту. Долина Чулышмана и водопад Куркуре
3 день

Алтайский Марс и Курайская степь

8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсии: Гейзерное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь, завораживающие виды на ледники.
Тур на автомобилях повышенной проходимости на смотровую площадку Марс1 и Марс2, прогулки по Марсу, фотосессия.
16:00 Возвращение на базу отдыха.
BBQ, заключительный вечер.
Алтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степьАлтайский Марс и Курайская степь
4 день

Завершение программы. Камышлинский водопад

9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Памятник Кольке Снегиреву, водопад Девичьи слезы.
Обед в кафе.
Семинский перевал, Камышлинский водопад, возвращение.
Ориентировочное время прибытия в 02:00 в г. Кемерово (подробнее о времени прибытия в другие города в разделе Важно знать).
Для туристов из других регионов будет организована дополнительная ночевка на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (по согласованию за доп. плату).
Завершение программы. Камышлинский водопадЗавершение программы. Камышлинский водопадЗавершение программы. Камышлинский водопад

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Зеленый Колобок».

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Номер2-х местный с удобствами на территории3-х местный с удобствами в номере2-х местный с полным комфортом
Стоимость29 90029 90031 900

Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.

Скидки на детей до 12 лет:
  • при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок – 10%;
  • при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом – 20%.

Варианты проживания

База отдыха «Зеленый Колобок»

3 ночи

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. Это эко-турбаза построенная из максимально-возможных безопасных экологичных материалов, преимущественно из дерева.

В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автобусе
  • Трансфер на автомобилях повышенной проходимости
  • Проживание на базе отдыха
  • Гид-сопровождение
  • Вся экскурсионная программа
  • Все входные билеты
  • Завтраки (кроме дня приезда)
  • Страховка от невыезда и несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
  • Завтрак в день приезда – средний чек 400р.
  • Обеды, ужины – средний чек 500р.
  • BBQ, бани (скидываемся в зависимости от количества желающих)
  • Страховка от клеща – 300 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
  2. Трекинговая обувь.
  3. Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
  4. Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
  5. Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
  9. Средства личной гигиены.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?

В Новосибирске и Кемерово встреча состоится вечером за день до тура:

  • Новосибирск – 00:30 Железнодорожный вокзал;
  • Кемерово – 00:30 Летний вокзал.

В Новокузнецке ночью первого дня, а в Горно-Алтайске утром:

  • Новокузнецк – 03:00 Прокопьевское кольцо;
  • Горно-Алтайск – 09:00 Аэропорт.

Во всех вариантах возможна встреча у аэропорта или ж/д вокзала, уточняйте при бронировании.

На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?

На 18-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit, оснащен кондиционером.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Примерное время прибытия для разных городов в последний день тура?

Примерное время прибытия в разные города после окончания тура:

  • Кемерово – 02:00;
  • Новосибирск – 01:00;
  • Новокузнецк – 00:00.

Для туристов из других регионов будет организована дополнительная ночевка на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (по согласованию за доп. плату).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Туры на 4 дня

Похожие туры из Горно-Алтайска

Майские на Алтае
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Майские на Алтае
Весна на Алтае удивительна! Природа оживает
село Манжерок
от 78 500 за человека
Майские на Алтае. Автотур
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Майские на Алтае. Автотур
Весна на Алтае - чудесное время
г. Горно-Алтайск
60 500 за человека
Перекресток миров. Экскурсионный тур на Алтай
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Перекресток миров. Экскурсионный тур на Алтай
Таинственный мир самого южного района Республики Алтай приоткроет свои секреты тем, кто станет участником этого тура
Республика Алтай, Горно-Алтайск
85 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ