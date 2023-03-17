Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Зеленый Колобок».
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Номер
|2-х местный с удобствами на территории
|3-х местный с удобствами в номере
|2-х местный с полным комфортом
|Стоимость
|29 900
|29 900
|31 900
Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. Это эко-турбаза построенная из максимально-возможных безопасных экологичных материалов, преимущественно из дерева.
В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.
В Новосибирске и Кемерово встреча состоится вечером за день до тура:
В Новокузнецке ночью первого дня, а в Горно-Алтайске утром:
Во всех вариантах возможна встреча у аэропорта или ж/д вокзала, уточняйте при бронировании.
На 18-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit, оснащен кондиционером.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Примерное время прибытия в разные города после окончания тура:
Для туристов из других регионов будет организована дополнительная ночевка на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (по согласованию за доп. плату).