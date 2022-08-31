Приезд в эко-отель «Таежник».
Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска – выбирайте рейсы с прилетом не позднее 12:00, поскольку переезд до кордона Ару-Кем с учетом остановок занимает 4 часа.
Завтрак в кафе "Таежник" для тех, кто прибыл в эко-отель до 11:00, знакомство с гидом.
Если вся группа собралась рано – выезд по маршруту до кордона Ару-Кем, обед в придорожном кафе.
Если мы кого-то ожидаем из Барнаула, то обед в кафе “Таежник”.
После обеда выезд по маршруту, переезд до кордона Ару-Кем по знаменитому Чуйскому тракту.
По дороге остановка на Семинском перевале, у памятника Суслику, посещение музея в с. Кулада.
Размещение на кордоне, согласно выбранного варианта.
Ужин в кафе, баня, вечер знакомств.
Транспорт: авто.
Расстояние: 158 км.
Завтрак в кафе на кордоне
Ознакомление с техникой безопасности конного туризма.
Знакомство с алтайскими лошадками и распределение их между туристами.
В этот день Вас ожидает несложный конный переход.
Большая часть пути пролегает по грунтовой дороге среди смешанного леса, небольшое отклонение от которой приведет путников на полянку, где они оставят на время коней и совершат небольшой подъем к пещере, с полочки у выхода из которой открывается панорама на долину реки Арыгем, покрытой густым лесом.
Спустившись из пещеры путники снова садятся на лошадей и отправляются к потаенному горному озеру Ару-Кем.
Здесь путников уставших от суеты мира ждет безграничное ощущение тишины и безмятежности.
Обед в виде перекуса на берегу озера.
После обеда время для расслабляющего отдыха, наслаждения покоем, прогулки вокруг озера.
Возвращение на стоянку.
Ужин в кафе, баня.
Вечером Мастер-класс по национальной игре Камчи - сбивание плеткой деревянных фигурок.
Транспорт: кони, пешком.
Расстояние: 8 км, 2 км.
Завтрак в кафе.
Сев на уже знакомых лошадей, группа отправляется в путь.
Сегодня туристам предстоит преодолеть путь пролегающий по конным тропам среди хвойных лесов, с выходом в зону расположенную выше уровня леса, также путников ждут броды через небольшие горные речки.
По дороге путешественники посетят перевал на котором алтайцы обычно повязывают ленточки, здесь гостям Алтая расскажут правила их повязывания, какого цвета и как и почему повязывают дьялома в соответствии с древними традициями, а если Вы попадете на это место в полнолуние, то сможете погрузиться в сам обряд.
Обед в виде перекуса на полянке, расположенной на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря.
После обеда группа направляется к главной точке маршрута – перевалу Черный камень.
С него открывается великолепный вид на долину реки Каракол с высоты птичьего полета.
Здесь гости Алтая познакомятся с традициями установки Обо, узнают для чего их складывали, а также поучаствуют в строительстве нового.
После посещения перевала группа отправляется на стоянку, и час обратного пути проходит под сенью высшей точки Теректинского хребта – горы Уч-Энмек.
Вечером усталых путников ждет ужин в кафе, жаркая банька и мастер-класс по приготовлению традиционных алтайских сладостей из талкана.
Транспорт: кони.
Расстояние: 18 км.
Завтрак в кафе, после которого группа отправляется в путь.
Конный переход этого дня не сложный, он снова пролегает в основном по грунтовым дорогам с небольшими отклонениями.
Первым объектом посещения станет урочище Сору – большая долина на которой расположено около 2-х тысяч курганов возраст которых более 5 тысяч лет.
Также в урочище расположено одно из самых больших скоплений балбалов, которых насчитывается более 7 тысяч, во время экскурсии гости узнают историю курганов а также историю их изучения.
Продолжив путь группа посещает место, где в древности располагалась плавильная печь, самой печи уже нет, но можно увидеть шлак, оставшийся от её деятельности.
Обед в виде перекуса на полянке у речки.
Следующей точкой экскурсии станет посещение наскальных рисунков, но чтобы их увидеть нужно будет подняться пешком на небольшой перевал.
Помимо наскальных рисунков туристов ждет посещение места проведения древних обрядов поклонения духам Алтая, откуда открывается вид на гору Уч-Энмек.
Спустившись к лошадкам, отправляемся на стоянку, где уже по сложившейся традиции путников ждут ужин и жаркая банька.
Вечером, мастер-класс по алтайской традиционной росписи.
Транспорт: кони, пешком.
Расстояние: 10 км, 1 км.
Завтрак в кафе.
Конная тропа идет по территории природного парка Уч-Энмек.
Курганы расположены неподалеку от села Кулада на левом берегу реки Каракол.
Самые крупные из курганов имеют диаметр 40 метров, а высоту более 2 метров.
В данной системе захоронений хорошо сохранилась так ограда длиной 300 метров выложенная плитами.
Преобладают сооружения пазырыкской культуры (эпоха раннего железа VI—III вв. до н. э.)
Обед на берегу реки Каракол.
Возвращение к месту размещения.
Баня. Ужин.
Вечером мастер-класс с элементами соревнования по стрельбе из самодельного лука
Транспорт: кони.
Расстояние: 25 км.
Ранний завтрак и выезд с территории кордона Ару-Кем до 08:00
Переезд до места начала сплава.
Знакомство с инструктором по сплаву с. Чепош.
Знакомство с гидом по рафтингу, получение снаряжения (гидрокостюмы, брызгозащитные костюмы, каски, жилеты).
Инструктаж по технике водного туризма.
Прохождение порогов Семинский (2 кат. сложности), Мунинский (2 кат. сложности), Манжерокский (2 кат. сложности), во время сплава туристы посетят Камышлинский водопад.
Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, сладости).
Закончится сплав напротив эко-отеля "Таежник".
Ужин в кафе “Таежник”.
Баня.
Размещение согласно выбранной категории
Транспорт: авто, рафт.
Расстояние: 175 км, 40 км.
Ранний подъем, выезд на микроавтобусе до села Элекмонар.
Пересаживаемся в автомобиль повышенной проходимости (ГАЗ-66, Урал).
Переезд по лесным, грунтовым дорогам до Каракольских озер.
Пешая прогулка до 7-го озера и обратно.
Каракольские озера представляют собой группу из 7 озер ледникового происхождения расположенных на западном склоне хребта Иолго, у подножия перевала Багаташ.
Обед в виде перекуса на берегу одного из озер.
Возвращение в автомобиль.
Переезд до эко-отеля "Таёжник".
Ужин в кафе.
Баня.
ВЫЕЗД
Транспорт: авто, пешком.
Расстояние: 200 км, 16 км.
Тур предусматривает проживание на выбор.
Размещение на базовой стоянке конной части в двух вариантах: палатки и деревянные домики (2-6 местные, одноместное размещение не предполагается). Размещение по возвращению с конной части в палатках или летних домиках эко-отеля Таежник или летних домиках отеля Любава.
Стоимость тура в зависимости от выбранного размещения, руб:
|Тип размещения
|Цена, чел.
|палатка
|47 000
|деревянный домик, удобства на территории
|51 000
Размещение в палатках.
Размещение в деревянных домиках (2-6 местные, одноместное размещение не предполагается). Ниже фото двухместного домика, подтип — шалаш, не особо удобный, не утепленный и не отапливаемый на случай холодной погоды. На кордоне будут установлены юрты, в них также возможно жить без подселения. за доп. плату.
Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук. Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Страховка от клеща не входит в стоимость тура, её можно оформить дополнительно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок действия 1 год.;
Организация активного тура начинается со встречи туристов.
При бронировании тура сообщите нам в какой город вы прибываете: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск. Местное время составляет разницу с московским + 4 часа (когда в Москве 12:00 – в Барнауле 16:00).
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч. Доставка с Новосибирска (Новосибирская область) до Таёжника занимает 8-9 ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1500,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1500,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),