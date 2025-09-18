1 день

Встреча группы, Чуйский тракт, Чуя и Катунь

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска (утренние рейсы, если вы прилетели заранее заберем от отеля).

Завтракаем и сразу начинаем наше путешествие!

Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.

Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.

Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.

Обед из фермерских экологически чистых продуктов, готовят специально для нас.

Слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы ждут вас по дороге.

Вечером по приезду в с. Акташ вас ждет торжественный казахский обряд встречи гостей, знакомство с национальным жилищем – юртой, а также бешбармак с баурсаками и чак-чаком.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 340 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА.

Питание: завтрак, обед, ужин.