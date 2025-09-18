Алтай удивительный

Потрясающие виды, необычные отели, уютная атмосфера «своих» людей

Потрясающие виды, необычные отели, уютная атмосфера "своих" людей, а самое главное, впечатления! Этот тур идеально подходит для тех, кто впервые на Алтае! Насыщенная и в то же время комфортная программа. Увидите самые топовые локации и нетуристические "дикие" места.

Проживание в красивых отелях в живописных местах, обеды на природе с лучшими видами, вечера с играми у костра и, конечно же, непередаваемая атмосфера!
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Алтай удивительный
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Чуйский тракт
Чуйский тракт
Одна из самых зрелищных по всей России трасс, входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Настоящее чудо природы! Мы посетим его рано утром, чтобы вы получили максимальное наслаждение от созерцания
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Это фантастическое место, действительно напоминающее красную планету
Перевал Кату-Ярык
Перевал Кату-Ярык
Вашему взору открывается ошеломительная панорама с видом на каньон Чулышмана
Водопад Учар
Водопад Учар
Самый большой водоскат Сибири, размеры его потрясают воображение
Озеро Телецкое
Озеро Телецкое
Считается младшим братом Байкала, такое же глубокое и необычайное

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, Чуйский тракт, Чуя и Катунь

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска (утренние рейсы, если вы прилетели заранее заберем от отеля).

Завтракаем и сразу начинаем наше путешествие!

Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.

Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.

Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.

Обед из фермерских экологически чистых продуктов, готовят специально для нас.

Слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы ждут вас по дороге.

Вечером по приезду в с. Акташ вас ждет торжественный казахский обряд встречи гостей, знакомство с национальным жилищем – юртой, а также бешбармак с баурсаками и чак-чаком.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Встреча группы, Чуйский тракт, Чуя и КатуньВстреча группы, Чуйский тракт, Чуя и КатуньВстреча группы, Чуйский тракт, Чуя и КатуньВстреча группы, Чуйский тракт, Чуя и КатуньВстреча группы, Чуйский тракт, Чуя и Катунь
2 день

Гейзерное озеро, Алтайский Марс

Ох, сколько впечатлений вам принесет этот день!

Вас ждет настоящее чудо природы – Гейзерное озеро.

Мы посетим его рано утром, когда здесь почти нет посетителей, чтобы вы получили максимальное наслаждение от созерцания самого популярного и фотогеничного озера.

На этом ваши приключения не закончатся – вы побываете на Марсе. Это фантастическое место действительно напоминает красную планету.

Здесь получаются просто умопомрачительные фото, ведь вам захочется запечатлеть каждый сантиметр этого уникального ландшафта.

Полноценный обед-пикник на берегу реки. Чуйская степь и хит наших путешествий – Одинокая гора Жалгызтобе. Попробуем кумыс.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 250 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Гейзерное озеро, Алтайский МарсГейзерное озеро, Алтайский МарсГейзерное озеро, Алтайский МарсГейзерное озеро, Алтайский МарсГейзерное озеро, Алтайский Марс
3 день

Сафари-приключение, Акташский ретранслятор

Красота Алтая будет Вас удивлять в нашем путешествии по нарастающей!

Сегодня мы поднимемся выше облаков, и для этого не надо лезть пешком. Будет целое сафари-приключение на наших комфортабельных внедорожниках.

Просторы Курайской степи, вечные ледники и извилины горной реки захватывают дух именно с этой смотровой площадки (Акташский ретранслятор)!

Вас ждет обед на природе с шикарным видом. Если повезет, поиграете в снежки в середине лета!

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 26 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Сафари-приключение, Акташский ретрансляторСафари-приключение, Акташский ретрансляторСафари-приключение, Акташский ретрансляторСафари-приключение, Акташский ретрансляторСафари-приключение, Акташский ретранслятор
4 день

Улаганское плато, Пазырские курганы, Перевал Кату-Ярык, каньон Чулышмана

Продолжаем наполняться энергией новых мест, отправляемся путешествовать по Улаганскому плато мимо хрустальных горных озер, прямиком через легендарные, всемирно известные Пазырыкские курганы.

Двигаемся в сторону перевала Кату-Ярык. И вот тут вашему взору открывается ошеломительная панорама.

Обедаем на природе с видом на каньон Чулышмана.

Вас ожидает крутой спуск вниз по серпантину, переправа через реку Чулышман и путь до водопада Куркуре, что в переводе означает "Гремучий","Громыхающий".

Высота водопада около 30 метров, и он крайне впечатляющий!

Ужин у костра под звездным небом.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 260 км.
Проживание: База отдыха в устье р. Чульчи.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Улаганское плато, Пазырские курганы, Перевал Кату-Ярык, каньон ЧулышманаУлаганское плато, Пазырские курганы, Перевал Кату-Ярык, каньон ЧулышманаУлаганское плато, Пазырские курганы, Перевал Кату-Ярык, каньон ЧулышманаУлаганское плато, Пазырские курганы, Перевал Кату-Ярык, каньон ЧулышманаУлаганское плато, Пазырские курганы, Перевал Кату-Ярык, каньон Чулышмана
5 день

Самый большой водоскат Сибири

Сегодня вас ждет самый большой водоскат Сибири – Учар, что в переводе означает "Летящий".

Размеры его потрясают воображение, но чтобы попасть до него нужно постараться!

Для кого-то это будет испытанием себя, а для кого-то легкой прогулкой.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 20 км.
Проживание: База отдыха в устье р. Чульчи.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Самый большой водоскат СибириСамый большой водоскат СибириСамый большой водоскат СибириСамый большой водоскат Сибири
6 день

Озеро Телецкое

Еще один день приключений!

Мы увидим и даже пересечем с юга на север все озеро Телецкое!

Алтынкель, так его зовем мы, считается младшим братом Байкала, такое же глубокое и необычайное.

Попробуем знаменитые блинчики с домашней сметаной и хариус.

В завершении дня мы познакомимся с невероятной Сынару, чтущей свои традиций и закрепим впечатление от Алтая.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 260 км.
Проживание: Шале Телецкое.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Озеро ТелецкоеОзеро ТелецкоеОзеро ТелецкоеОзеро Телецкое
7 день

Манжерок

Переезжаем в Манжерок.

Сегодня вас ждет неспешный отдых после насыщенного тура.

Гуляем, набираем подарочков домой и при желании, можем попробовать сон на пчелах.

Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 220 км.
Проживание: Всесезонный курорт Манжерок.
Питание: завтрак, обед, ужин.

МанжерокМанжерокМанжерокМанжерокМанжерок
8 день

Отъезд

Вылет из аэропорта Горно-Алтайска утренним рейсом.

Проживание

Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах Этнодом ЮРТА, База отдыха в устье р. Чульчи, Шале Телецкое, ГЛК Манжерок. Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ, и только в долине Чулышмана душ заменит банька с купанием в горной реке.

Варианты проживания

Этнодом «Юрта»

3 ночи

Проживание в юртах в горном Алтае.

Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.

Удобства в каждой юрте:

  • 2 кровати, трансформируемые в одну двуспальную кровать с белоснежным постельным бельем;
  • Удобный диван, как дополнительное спальное место;
  • Мини-кухня со всем необходимым для приготовления еды;
  • Круглый традиционный стол и табуретки;
  • Отопление, которое не сушит воздух;
  • Достаточное количество розеток для ваших гаджетов;
  • Тумбочки — 2шт.;
  • Гардеробная зона;
  • Национальные ковры-сырмаки на полу;
  • Бесплатный Wi-Fi;
  • В каждой юрте есть собственная ванная комната: душ, теплый пол, комплект полотенец, гигиенический набор, фен, туалетная бумага.
Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»

Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*

1 ночь

Курортный отель «Манжерок» расположен в окружении зелени и живописных Алтайских гор, в поселке Манжерок, в 30 км от Горно-Алтайска.

Места на парковке и Wi-Fi предоставляются бесплатно. На территории можно пользоваться принадлежностями для барбекю.

Светлые номера отеля оформлены в теплых тонах. В числе удобств балкон, мини-кухня, микроволновая печь, чайник, посуда и холодильник.

В курортном отеле «Манжерок» работает круглосуточная стойка регистрации, а также прокат горных велосипедов, сноубордов и лыжного снаряжения.

Гости могут заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом.

Аэропорт Горно-Алтайска находится в 30 км от курортного отеля «Манжерок».

Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3*

Отель «Шале Телецкое»

1 ночь

Вас ждут комфорт и умиротворение в окружении величественных гор и сибирской тайги.

Живите в доме из кедра, наслаждаясь атмосферой покоя, изучайте окрестности на квадроциклах или лошадях, гуляйте по заповедным тропам. Мы обо всем позаботимся.

Отель «Шале Телецкое»Отель «Шале Телецкое»Отель «Шале Телецкое»Отель «Шале Телецкое»

База отдыха в устье р. Чульчи

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту и все трансферы во время путешествия
  • Горячее трехразовое питание все дни тура (учитываем предпочтения каждого участника)
  • Двухместное проживание в уютных комфортных номерах
  • Входы на все достопримечательности и все экскурсии
  • Концерт горлового пения
  • Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Дополнительно можно взять вертолетную прогулку (бронируется заранее)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.

  • Легкие вещи, футболки, купальники;
  • Удобные вещи, штаны, леггинсы;
  • Тёплые вещи, носки, толстовка, тёплые штаны, лёгкая шапка;
  • Куртки: желательно иметь с собой и лёгкую непромокаемую ветровку или дождевик, и тёплую куртку. Можно заменить теплую куртку жилетом с толстовкой;
  • Обувь: удобные непромокаемые кроссовки или треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды, сланцы;
  • Защита от солнца (обязательно!): кепка, солнцезащитные очки и защитный крем с SPF 50 или более;
  • Набор средств гигиены;
  • Камеры, телефон, зарядные устройства.

Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем будем ездить?

Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.

Есть ли связь и интернет?

Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).

Какая там погода?

Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.

А комаров много?

Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.

Сколько человек в группе?

Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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