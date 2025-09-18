Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска (утренние рейсы, если вы прилетели заранее заберем от отеля).
Завтракаем и сразу начинаем наше путешествие!
Сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.
Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.
Чуйский тракт пролегает через прекраснейшие места, о каждом из которых хочется говорить часами.
Обед из фермерских экологически чистых продуктов, готовят специально для нас.
Слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы ждут вас по дороге.
Вечером по приезду в с. Акташ вас ждет торжественный казахский обряд встречи гостей, знакомство с национальным жилищем – юртой, а также бешбармак с баурсаками и чак-чаком.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Ох, сколько впечатлений вам принесет этот день!
Вас ждет настоящее чудо природы – Гейзерное озеро.
Мы посетим его рано утром, когда здесь почти нет посетителей, чтобы вы получили максимальное наслаждение от созерцания самого популярного и фотогеничного озера.
На этом ваши приключения не закончатся – вы побываете на Марсе. Это фантастическое место действительно напоминает красную планету.
Здесь получаются просто умопомрачительные фото, ведь вам захочется запечатлеть каждый сантиметр этого уникального ландшафта.
Полноценный обед-пикник на берегу реки. Чуйская степь и хит наших путешествий – Одинокая гора Жалгызтобе. Попробуем кумыс.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 250 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Красота Алтая будет Вас удивлять в нашем путешествии по нарастающей!
Сегодня мы поднимемся выше облаков, и для этого не надо лезть пешком. Будет целое сафари-приключение на наших комфортабельных внедорожниках.
Просторы Курайской степи, вечные ледники и извилины горной реки захватывают дух именно с этой смотровой площадки (Акташский ретранслятор)!
Вас ждет обед на природе с шикарным видом. Если повезет, поиграете в снежки в середине лета!
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 26 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжаем наполняться энергией новых мест, отправляемся путешествовать по Улаганскому плато мимо хрустальных горных озер, прямиком через легендарные, всемирно известные Пазырыкские курганы.
Двигаемся в сторону перевала Кату-Ярык. И вот тут вашему взору открывается ошеломительная панорама.
Обедаем на природе с видом на каньон Чулышмана.
Вас ожидает крутой спуск вниз по серпантину, переправа через реку Чулышман и путь до водопада Куркуре, что в переводе означает "Гремучий","Громыхающий".
Высота водопада около 30 метров, и он крайне впечатляющий!
Ужин у костра под звездным небом.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 260 км.
Проживание: База отдыха в устье р. Чульчи.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сегодня вас ждет самый большой водоскат Сибири – Учар, что в переводе означает "Летящий".
Размеры его потрясают воображение, но чтобы попасть до него нужно постараться!
Для кого-то это будет испытанием себя, а для кого-то легкой прогулкой.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 20 км.
Проживание: База отдыха в устье р. Чульчи.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Еще один день приключений!
Мы увидим и даже пересечем с юга на север все озеро Телецкое!
Алтынкель, так его зовем мы, считается младшим братом Байкала, такое же глубокое и необычайное.
Попробуем знаменитые блинчики с домашней сметаной и хариус.
В завершении дня мы познакомимся с невероятной Сынару, чтущей свои традиций и закрепим впечатление от Алтая.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 260 км.
Проживание: Шале Телецкое.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Переезжаем в Манжерок.
Сегодня вас ждет неспешный отдых после насыщенного тура.
Гуляем, набираем подарочков домой и при желании, можем попробовать сон на пчелах.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 220 км.
Проживание: Всесезонный курорт Манжерок.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Вылет из аэропорта Горно-Алтайска утренним рейсом.
Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах Этнодом ЮРТА, База отдыха в устье р. Чульчи, Шале Телецкое, ГЛК Манжерок. Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ, и только в долине Чулышмана душ заменит банька с купанием в горной реке.
Проживание в юртах в горном Алтае.
Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.
Удобства в каждой юрте:
Курортный отель «Манжерок» расположен в окружении зелени и живописных Алтайских гор, в поселке Манжерок, в 30 км от Горно-Алтайска.
Места на парковке и Wi-Fi предоставляются бесплатно. На территории можно пользоваться принадлежностями для барбекю.
Светлые номера отеля оформлены в теплых тонах. В числе удобств балкон, мини-кухня, микроволновая печь, чайник, посуда и холодильник.
В курортном отеле «Манжерок» работает круглосуточная стойка регистрации, а также прокат горных велосипедов, сноубордов и лыжного снаряжения.
Гости могут заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом.
Аэропорт Горно-Алтайска находится в 30 км от курортного отеля «Манжерок».
Вас ждут комфорт и умиротворение в окружении величественных гор и сибирской тайги.
Живите в доме из кедра, наслаждаясь атмосферой покоя, изучайте окрестности на квадроциклах или лошадях, гуляйте по заповедным тропам. Мы обо всем позаботимся.
Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.
Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.
Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).