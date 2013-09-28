И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай

Высадиться на «Марс», увидеть петроглифы и прокатиться по канатной дороге

Лучше Алтая — только зимний Алтай с белоснежными перевалами, запорошенными лесами и незамерзающими лазурными озёрами.

Проверим вместе? На санях, на лыжах, снегоходах и коньках — отправляемся заряжаться энергией и набираться впечатлений.

Сохраним идеальный баланс спорта, прогулок и истории: покатаемся по снежным склонам, побываем в инопланетной долине Кызыл-Чин, полюбуемся, как сливаются реки, увидим древние петроглифы и промчимся по Чуйскому тракту.
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
Ближайшие даты:
5
ноя
12
ноя
19
ноя
26
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи зависит от рейсов участников
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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