Что посмотреть в Горно-Алтайске на экскурсиях?
Природа — главная достопримечательность Горно-Алтайска, и выгодное географическое положение этого города позволяет гостям увидеть всё самое лучшее. Совсем рядом реки, озёра и водопады, горы, пещеры и перевалы, долины, плато и курганы, а также монументальные скалы, украшенные древними рисунками. В своё время Горно-Алтайск стал находкой для археологов, поэтому в городских музеях можно найти сотни экспонатов, рассказывающих историю народов, потомки которых населяют Алтай. Благодаря экскурсионным турам по музеям можно познакомиться с культурой Алтая, а в особенности героическим эпосом
Местные экскурсоводы
Потрясающая природа, трепетно охраняемая местными жителями, древняя культура, история, почитание языка, традиций и полная гармония между всеми этими элементами делает Алтай настоящим местом силы. И как раз потому, что здесь всё имеет свою историю, вам стоит заранее забронировать у нас на сайте самые необычные и интересные экскурсии, чтобы исследовать алтайские земли и пешком, и на внедорожниках, и на лодках — только так можно лучше всего почувствовать дух долины Катуни и других удивительных мест этого магического края