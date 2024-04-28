Авторские туры в Горно-Алтайске

Туры по городам России
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По популярности
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
Полюбоваться сибирской сакурой, посетить зубровый питомник и сакральные для алтайцев места
Горно-Алтайск, раннее утро
8 мая
40 000 за человека
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар
45 000 за человека
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
1 июня
4 июня
8 июня
11 июня
39 900 за человека
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-10:00
17 июня
15 июля
19 авг
77 300 за человека
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Горно-Алтайск, аэропорт
6 мая
8 июля
12 авг
90 000 за человека
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Подняться на высоту 3000 метров, пожить в национальных юртах и погрузиться в культуру кочевников
Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
13 июля
104 900 за человека
На земле снежного барса. Погружение в Алтай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
На земле снежного барса. Погружение в Алтай
Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 авг
125 000 за человека
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
3 мая
4 мая
7 мая
9 мая
42 900 за человека
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
9 июня
22 июня
6 июля
20 июля
85 000 за человека
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы
Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
19 мая
26 мая
2 июня
9 июня
114 900 за человека
Май - пора на Алтай: Телецкое озеро, Патмос и Чуйский тракт
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Май - пора на Алтай: Телецкое озеро, Патмос и Чуйский тракт
Пройти обряд благопожелания с огнём, прогуляться по тропе здоровья и попробовать алтайскую кухню
Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-10:00
53 700 за человека
«Две половинки одного целого»: этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Авторский тур
12 дней
«Две половинки одного целого»: этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Познакомиться с культурой алтайцев, побывать на этнической свадьбе и в знаменитой Денисовой пещере
Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
15 июня
103 000 за человека
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
91 000 за человека
Весеннее дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Авторский тур
6 дней
Весеннее дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
14 мая
4 июня
11 июня
9 июля
79 000 за человека
Сакральные места Алтая и программа на выбор
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
4 дня
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж....
16 мая
23 мая
30 мая
6 июня
4000032 000 за человека
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Алтайские приключения: тур по самым захватывающим локациям для всей семьи
Сплавиться по Катуни, искупаться в ледниковых озёрах и полюбоваться Гейзерным озером
Ж. - д. вокзал Барнаула или аэропорт Горно-Алтайск...
12 авг
37 000 за человека
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Аэропорт Горно-Алтайска, утро
12 июля
22 июля
1 авг
11 авг
81 000 за человека
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
2 июня
8 июня
14 июня
20 июня
148 000 за человека
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
Аэропорт Горно-Алтайска
22 мая
26 мая
29 мая
2 июня
67 900 за человека
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар
99 500 за человека
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая
г. Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
22 июня
30 июня
51 800 за человека
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Горно-Алтайск, аэропорт, утро
Завтра
9 мая
10 мая
17 мая
53 300 за человека
На Алтай за чудесами, энергией и видами
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
4 мая
8 мая
11 мая
15 мая
69 900 за человека
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
Насладиться горным воздухом, рассмотреть наскальную живопись и полюбоваться уникальными водоёмами
Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
17 авг
125 000 за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
5 июля
69 500 за человека
В розовом море цветов: весенний тур по главным местам Алтая
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
В розовом море цветов: весенний тур по главным местам Алтая
Устроить пикник в горах, побывать на пасеке и погулять по дендрарию
Аэропорт Горно-Алтайска, 10:40
4 мая
59 000 за человека
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Авторский тур
5 дней
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами
Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
27 мая
12 июня
26 июня
10 июля
37 500 за человека
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
Проехаться по Чуйскому тракту, сплавиться по Катуни и влюбиться в инопланетные пейзажи Алтая
Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
111 000 за человека
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
27 июня
25 июля
8 авг
5 сен
69 900 за человека
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Авторский тур
12 дней
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. Мы также можем ...
15 июля
29 июля
12 авг
26 авг
162 900 за человека
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В горы Алтая без рюкзаков и с комфортом - включено всё: проживание, питание и приключения
Прокатиться верхом по альпийским лугам, попробовать алтайскую кухню и посидеть у костра
Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-11:00. Можем забрат...
8 июля
29 июля
80 300 за человека
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
Сплавиться по Катуни, прокатиться на моторафтах и зарядиться силой Алтая
Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
59 000 за человека
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
7 июня
14 июня
21 июня
28 июня
55 555 за человека
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
3 янв
74 500 за человека
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Горно-Алтайск, аэропорт, утро
4 янв
74 500 за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
13 июня
19 июня
25 июня
1 июля
3420030 780 за человека
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
Горно-Алтайск, аэропорт, 09:30-09:40 (по местному ...
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
230 000 за человека
Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Авторский тур
8 дней
Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Проехать по знаковым достопримечательностям в сопровождении шеф-повара и отдохнуть от суеты будней
Горно-Алтайск, аэропорт (или любое удобное вам мес...
6 июня
13 июня
169 000 за человека
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
Авторский тур
5 дней
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
г. Новосибирск, ул. Восход 15
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
55 000 за человека
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар
65 500 за человека
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
5 мая
9 мая
69 900 за человека
Автотрип по цветущему Алтаю
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Автотрип по цветущему Алтаю
Проехать по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым рододендроном
Горно-Алтайск, аэропорт. Точное место встречи сооб...
13 мая
14 мая
17 мая
58 000 за человека
Алтай: топовые места и скрытые уголки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
В аэропорту Горно-Алтайска, встреча до 11:00. Мы т...
25 мая
20 июля
27 июля
3 авг
103 400 за человека
Поход к Шавлинским озёрам
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
Поход к Шавлинским озёрам
Погулять по красивым местам и пожить на природе в палатках
Горно-Алтайск: 10.00-11.00, с. Майма, ул. Аэропорт...
62 300 за человека
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
27 мая
12 июня
26 июня
10 июля
54 800 за человека

Что посмотреть в Горно-Алтайске на экскурсиях?

Природа — главная достопримечательность Горно-Алтайска, и выгодное географическое положение этого города позволяет гостям увидеть всё самое лучшее. Совсем рядом реки, озёра и водопады, горы, пещеры и перевалы, долины, плато и курганы, а также монументальные скалы, украшенные древними рисунками. В своё время Горно-Алтайск стал находкой для археологов, поэтому в городских музеях можно найти сотни экспонатов, рассказывающих историю народов, потомки которых населяют Алтай. Благодаря экскурсионным турам по музеям можно познакомиться с культурой Алтая, а в особенности героическим эпосом

Местные экскурсоводы

Потрясающая природа, трепетно охраняемая местными жителями, древняя культура, история, почитание языка, традиций и полная гармония между всеми этими элементами делает Алтай настоящим местом силы. И как раз потому, что здесь всё имеет свою историю, вам стоит заранее забронировать у нас на сайте самые необычные и интересные экскурсии, чтобы исследовать алтайские земли и пешком, и на внедорожниках, и на лодках — только так можно лучше всего почувствовать дух долины Катуни и других удивительных мест этого магического края

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    Алтайские тропы: красота природы с комфортом
    Очень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшек. Станислав - отличный организатор. Тур рекомендую.
    Очень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшекОчень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшекОчень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшекОчень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшекОчень понравился тур. Было интересно увидеть красоты Алтая: заснеженные вершины гор, озёра, долины и множество других плюшек
  • М
    Михаил
    26 апреля 2024
    Алтайские тропы: красота природы с комфортом
    Грамотно составленный маршрут и теплая обстановка, ощущение что оказался в компании старых друзей. Отличное путешествие
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
    Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью на все 100%. Огромное спасибо организатору Наталье за то, что нам совершенно не пришлось думать, а где ночевать, а куда заехать перекусить, за нас обо всём подумали, и отдых был именно отдыхом. С нами был гид - Алексей, выше всех похвал. Весь маршрут рассказывал про историю мест где мы находились, показывал красоту Алтая с очень крутых обзорных площадок. Тур с ним был круче, запоминающе. Алексей, огромное спасибо.
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)
  • В
    Виктория
    7 апреля 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!
    Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • Е
    Екатерина
    28 февраля 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Все было супер!
    Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!Все было супер!
  • Г
    Галина
    26 февраля 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро. Путешествие нас не утомило, мы остались довольны! Несмотря на длинную дорогу, время пролетает быстро, так как она невероятно красивая. Зимой туристов мало, это огромный плюс для фотографов. Но берите с собой больше теплых вещей: балаклаву, шерстяные носки, термобелье, горнолыжные штаны. Гид Сергей нам очень понравился! Никуда не торопил, все было комфортно, останавливал в красивых локациях для снимков. Ирина помогала решить все вопросы при бронировании. Благодарю всю команду за это прекрасное путешествие!
    Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озероОтдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску

Самые популярные туры в Горно-Алтайске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
  2. По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
  3. По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
  4. Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
  5. Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Что посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Остров Патмос
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в апреле 2024
Сейчас в Горно-Алтайске можно забронировать 256 авторских туров от 17 250 ₽ до 230 000 ₽ со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 606 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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