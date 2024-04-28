Получился очень крутой отдых. Красота природы головокружительна. Локации просто потрясающие. Всё что смотрелось на фото из интернета, совпало с реальностью на все 100%. Огромное спасибо организатору Наталье за то, что нам совершенно не пришлось думать, а где ночевать, а куда заехать перекусить, за нас обо всём подумали, и отдых был именно отдыхом. С нами был гид - Алексей, выше всех похвал. Весь маршрут рассказывал про историю мест где мы находились, показывал красоту Алтая с очень крутых обзорных площадок. Тур с ним был круче, запоминающе. Алексей, огромное спасибо.

Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

Г Галина

Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро. Путешествие нас не утомило, мы остались довольны! Несмотря на длинную дорогу, время пролетает быстро, так как она невероятно красивая. Зимой туристов мало, это огромный плюс для фотографов. Но берите с собой больше теплых вещей: балаклаву, шерстяные носки, термобелье, горнолыжные штаны. Гид Сергей нам очень понравился! Никуда не торопил, все было комфортно, останавливал в красивых локациях для снимков. Ирина помогала решить все вопросы при бронировании. Благодарю всю команду за это прекрасное путешествие!