По желанию можно заказать баньку и вечерком посидеть в беседке на берегу реки – обговорим детали тура, познакомимся и приятно проведем вечер.

И уже через 20 мин мы будем в отеле.

Конечно же, угостят вкусными национальными блюдами.

Вас встретят по алтайски, проведут обряд благопожелания с огнем.

Удивит и встреча с местными жителями – северными алтайцами.

Но, чтобы его скрасить, остановимся в пейзажных местах, сделаем фото, полюбуемся местной красотой.

Путь предстоит от г. Горно-Алтайск до нашего местопребывания примерно 3 часа.

Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 11:00.

Можно организовать по желанию легкий сплав по р. Бия

Обычно наши гости любят прогуляться по окрестностям, походить по сувенирным лавкам, покататься на лошадках.

После обеда (самостоятельно оплачивается) свободное время.

Будем выходить у трех водопадов – вход оплачивается дополнительно по 100 руб.

Гид расскажет об этом удивительном месте, много тайн и легенд хранит это место!

Как исключительная природная ценность Телецкое озеро присутствует в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Даже на фоне фантастических красот Алтая место это уникальное.

Алтайцы с давних пор дали ему имя Алтын-Кёль – Золотое озеро.

Завтрак и отправляемся на прогулку по сакральному Телецкому озеру.

Ухоженная территория, есть прекрасное кафе и банька.

По приезду размещаемся в комфортных домиках, на берегу р.Катунь.

До туркомплекса еще примерно 40 минут.

Разбавим путь эмоциональной прогулкой на моторафах по реке Катунь до Камышлинского водопада (оплачивается дополнительно).

Пообедаем в кафе и продолжим путь до Чемала.

В г. Горно-Алтайск посетим Национальный музей – прекрасное место с уникальными экспонатами.

Зарядимся здоровьем и отправимся до Чемала.

Завтрак, прогулка по тропе здоровья , где говорливая горная речка бежит по ущелью.

Завтрак и отправляемся лицезреть цветущие горы.

Будем путешествовать по долине р.Катунь – это главная река Алтая.

Весной она особо бурная, т.к. талые воды наполняют ее и она несется без оглядки на встречу с р.Бия.

По легенде это ее возлюбленный.

Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать.

Экскурсия пройдет по Долине Духов и остановимся в красивейших местах.

Кульминация дня – самое узкое место Катуни!

В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно!

Возвращаемся на туркомплекс, отдых.

Конечно же, в этот день познакомимся с популярным туристическим местом.

Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с.Чемал.

Наверняка, наслышаны об острове Патмос?!

По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся далее до удивительно пейзажного места – Зубы Дракона.

Получаются прекрасные фото!

Обед и ужин в кафе (оплачиваются самостоятельно).