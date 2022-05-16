Майские выходные на Алтае

Приглашаем в незабываемое путешествие на майские праздники по цветущему Алтаю

5
3 отзыва
Приглашаем в незабываемое путешествие на майские праздники по цветущему Алтаю.

Красивейший Чуйский тракт, горные перевалы, цветение маральника, Телецкое озеро, водопады и многое другое.

Тур с комфортом – небольшая группа, удобный микроавтобус, в сопровождении профессионального гида, проживание в уютных туркомплексах.
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Майские выходные на Алтае
Ближайшие даты:
01
мая

Что вас ожидает 🤩

Уникальное Телецкое озеро
Уникальное Телецкое озеро
Отправимся на Телецкое озеро с прекрасными водопадами
Встреча по-алтайски
Встреча по-алтайски
Нас ждет этнографическая экскурсия с вкусным угощением
Незабываемый остров Патмос
Незабываемый остров Патмос
По подвесному мостику пройдем в действующий храм, а далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни
Пробуждение Алтая
Пробуждение Алтая
Посмотрим Цветение Маральника в разных местах Горного Алтая
Эмоциональная прогулка на моторафтах
Эмоциональная прогулка на моторафтах
Отправимся на моторафтах по реке Катунь к Камышлинскому водопаду

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Переезд на Телецкое озеро

Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 11:00.

Переезжаем до Телецкого озера. 

Путь предстоит от г. Горно-Алтайск до нашего местопребывания примерно 3 часа. 

Но, чтобы его скрасить, остановимся в пейзажных местах, сделаем фото, полюбуемся местной красотой. 

Удивит и встреча с местными жителями – северными алтайцами. 

Вас встретят по алтайски, проведут обряд благопожелания с огнем.

Конечно же, угостят вкусными национальными блюдами. 

И уже через 20 мин мы будем в отеле. 

Размещаемся и отдых. 

Отель комфортный, находится на берегу р.Бия.

Очень красивое место! 

По желанию можно заказать баньку и вечерком посидеть в беседке на берегу реки – обговорим детали тура, познакомимся и приятно проведем вечер.

Сварим глинтвейн на огне!

Встреча. Переезд на Телецкое озероВстреча. Переезд на Телецкое озероВстреча. Переезд на Телецкое озероВстреча. Переезд на Телецкое озероВстреча. Переезд на Телецкое озеро
2 день
Прогулка по Телецкому озеру

Завтрак и отправляемся на прогулку по сакральному Телецкому озеру. 

Экскурсия "Пять Чудес Золотого озера".

Алтайцы с давних пор дали ему имя Алтын-Кёль – Золотое озеро. 

Даже на фоне фантастических красот Алтая место это уникальное.

Как исключительная природная ценность Телецкое озеро присутствует в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Прекрасные водопады удивляют наших гостей. 

Гид расскажет об этом удивительном месте, много тайн и легенд хранит это место! 

Экскурсия по озеру займет примерно 3 часа. 

Будем выходить у трех водопадов – вход оплачивается дополнительно по 100 руб.

После обеда (самостоятельно оплачивается) свободное время. 

Обычно наши гости любят прогуляться по окрестностям, походить по сувенирным лавкам, покататься на лошадках. 

Можно организовать по желанию легкий сплав по р. Бия

Прогулка по Телецкому озеруПрогулка по Телецкому озеруПрогулка по Телецкому озеруПрогулка по Телецкому озеру
3 день
Переезд до Чемала. Национальный музей. Камышлинский водопад

Завтрак, прогулка по тропе здоровья, где говорливая горная речка бежит по ущелью. 

Эта уникальная тропа здоровья называется – Третья речка. 

Зарядимся здоровьем и отправимся до Чемала.

В г. Горно-Алтайск  посетим Национальный музей – прекрасное место с уникальными экспонатами.

Пообедаем в кафе и продолжим путь до Чемала. 

Разбавим путь эмоциональной прогулкой на моторафах по реке Катунь до Камышлинского водопада (оплачивается дополнительно). 

До туркомплекса еще примерно 40 минут. 

По приезду размещаемся в комфортных домиках, на берегу р.Катунь. 

Ухоженная территория, есть прекрасное кафе и банька. 

Свободное время.

Переезд до Чемала. Национальный музей. Камышлинский водопадПереезд до Чемала. Национальный музей. Камышлинский водопадПереезд до Чемала. Национальный музей. Камышлинский водопадПереезд до Чемала. Национальный музей. Камышлинский водопад
4 день
Долина Духов и цветущие горы

Завтрак и отправляемся лицезреть цветущие горы. 

Будем путешествовать по долине р.Катунь – это главная река Алтая. 

Весной она особо бурная, т.к. талые воды наполняют ее и она несется без оглядки на встречу с р.Бия.

По легенде это ее возлюбленный. 

Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать. 

Экскурсия пройдет по Долине Духов и остановимся в красивейших местах. 

Кульминация дня – самое узкое место Катуни!

В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно! 

Возвращаемся на туркомплекс, отдых. 

Конечно же, в этот день познакомимся с популярным туристическим местом. 

Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с.Чемал. 

Наверняка, наслышаны об острове Патмос?! 

По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся далее до удивительно пейзажного места – Зубы Дракона. 

Получаются прекрасные фото! 

Обед и ужин в кафе (оплачиваются самостоятельно).

Долина Духов и цветущие горыДолина Духов и цветущие горыДолина Духов и цветущие горыДолина Духов и цветущие горы
5 день
Великолепный Чуйский тракт

Отправляемся в Глубокий Горный Алтай после завтрака. 

В этот день предстоит познакомиться с красивейшим Чуйским трактом, проедем через два горных перевала, побываем на слиянии рек, полюбуемся  шикарными пейзажами настоящего Алтая. 

Чуйский тракт входит в ТОП 10 самый красивых дорог нашей планеты.

Идеальное дорожное полотно и невероятные пейзажи повсюду. 

Наши гости всегда восхищаются в таких программах. 

Здесь, за перевалами другая природа, другая энергетика.

Мы Вас познакомим с необыкновенными местами.

Организуем пикник на берегу средней Катуни. 

Здесь Вы ее увидите еще темпераментнее, а горы предстанут настоящими защитниками. 

Первоцветы повсюду и, конечно же, удивительные кустарники, обсыпанные нежными цветами. 

Конечно же, по пути посетим водопад Ширлак и кульминацией этого дня будет Гейзерное озеро. 

Это уникальное небольшое озеро удивляет своей красотой.

С экскурсии возвращаемся в отель г. Горно-Алтайск. 

Гид прощается на этом с Вами.

Размещение, отдых

Великолепный Чуйский трактВеликолепный Чуйский трактВеликолепный Чуйский трактВеликолепный Чуйский тракт
6 день
Отъезд

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристическом комплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Место в двухместном номере49 700 
Одноместное размещение63 200 
Дополнительное место (кресло)39 760

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программесопровождение-гидэкскурсионная программа под ключразмещение на туркомплексепитание: завтраки
  • Пикник в первый день
Что не входит
  • Авиа- билеты до г. Горно-Алтайска и обратнопитание на маршруте (заезжаем в кафе)дополнительные услуги (конные прогулки
  • Моторафты
  • Доп. экскурсии)входы на экскурсионные объекты (примерно 1350 руб. /взрослый
  • 1000 руб. /дети)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • спортивные одежда и обувь, солнцезащитные препараты.
  • возьмите купальные принадлежности, если решите сходить в бассейн.
  • путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому нужно зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, водичку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сколько стоит трансфер от аэропорта или ж/д вокзала?

Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1000 руб. до 2500 руб. Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера для этого отправьте заявку. Обычно мы, когда узнаем кто куда приезжает, то организуем и подбираем удобные трансферы.

Будут ли развлечения вне программы?

Тур проходит в Горном Алтае. Будем базироваться на Туркомплексе. Можно заказать баньку. В день выезда 5 мая у кого будет время, то можно прогуляться по курорту, покататься на лошадях, сходить в бассейн.

Есть ли дополнительная оплата за вход на экскурсионные объекты?

В этом туре мы посещаем много объектов, плата за вход на Тавдинские пещеры, доставка на моторафтах до Камышлинского водопада и другие услуги (питание на маршрутах).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
16 мая 2022
Незабываемые впечатления. Прекрасный гид Ольга Борисовна. Много знает, неутомима и внимательна к людям
А
16 мая 2022
Весенний Алтай покорил своей красотой. Ожидания оправдались. Удалось увидеть розовые горы в цветущем маральнике и бонусом алтайский первоцвет кандык. А также прекрасные пейзажи и природные достопримечательности.
А
22 июня 2022
Хочу сказать тёплые слова о компании "Большая страна". Не в первый раз пользуемся их услугами, год назад путешествовали с их помощью на Кавказ, в этом году всей семьёй поехали на Алтай в тур "Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы". И за это захватывающее дух путешествие хочу сказать спасибо всем сотрудникам компании, с которыми мы контактировали, кто помогал нам в этой поездке. Всем проводникам и сопровождающим в экскурсиях и всем, кого мы повстречали на нашем пути в Алтае. Всегда мы чувствовали, что можем рассчитывать на поддержку с их стороны. Вся программа прошла безупречно и в полном объёме и даже погода не испортила впечатления от красот Алтая.
Отдельное спасибо менеджеру Ирине Тужиковой, координировавшей наше взаимодействие с компанией. Благодаря ей и другим сотрудникам всё прошло безупречно.

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