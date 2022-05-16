Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 11:00.
Переезжаем до Телецкого озера.
Путь предстоит от г. Горно-Алтайск до нашего местопребывания примерно 3 часа.
Но, чтобы его скрасить, остановимся в пейзажных местах, сделаем фото, полюбуемся местной красотой.
Удивит и встреча с местными жителями – северными алтайцами.
Вас встретят по алтайски, проведут обряд благопожелания с огнем.
Конечно же, угостят вкусными национальными блюдами.
И уже через 20 мин мы будем в отеле.
Размещаемся и отдых.
Отель комфортный, находится на берегу р.Бия.
Очень красивое место!
По желанию можно заказать баньку и вечерком посидеть в беседке на берегу реки – обговорим детали тура, познакомимся и приятно проведем вечер.
Сварим глинтвейн на огне!
Завтрак и отправляемся на прогулку по сакральному Телецкому озеру.
Экскурсия "Пять Чудес Золотого озера".
Алтайцы с давних пор дали ему имя Алтын-Кёль – Золотое озеро.
Даже на фоне фантастических красот Алтая место это уникальное.
Как исключительная природная ценность Телецкое озеро присутствует в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прекрасные водопады удивляют наших гостей.
Гид расскажет об этом удивительном месте, много тайн и легенд хранит это место!
Экскурсия по озеру займет примерно 3 часа.
Будем выходить у трех водопадов – вход оплачивается дополнительно по 100 руб.
После обеда (самостоятельно оплачивается) свободное время.
Обычно наши гости любят прогуляться по окрестностям, походить по сувенирным лавкам, покататься на лошадках.
Можно организовать по желанию легкий сплав по р. Бия
Завтрак, прогулка по тропе здоровья, где говорливая горная речка бежит по ущелью.
Эта уникальная тропа здоровья называется – Третья речка.
Зарядимся здоровьем и отправимся до Чемала.
В г. Горно-Алтайск посетим Национальный музей – прекрасное место с уникальными экспонатами.
Пообедаем в кафе и продолжим путь до Чемала.
Разбавим путь эмоциональной прогулкой на моторафах по реке Катунь до Камышлинского водопада (оплачивается дополнительно).
До туркомплекса еще примерно 40 минут.
По приезду размещаемся в комфортных домиках, на берегу р.Катунь.
Ухоженная территория, есть прекрасное кафе и банька.
Свободное время.
Завтрак и отправляемся лицезреть цветущие горы.
Будем путешествовать по долине р.Катунь – это главная река Алтая.
Весной она особо бурная, т.к. талые воды наполняют ее и она несется без оглядки на встречу с р.Бия.
По легенде это ее возлюбленный.
Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать.
Экскурсия пройдет по Долине Духов и остановимся в красивейших местах.
Кульминация дня – самое узкое место Катуни!
В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно!
Возвращаемся на туркомплекс, отдых.
Конечно же, в этот день познакомимся с популярным туристическим местом.
Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с.Чемал.
Наверняка, наслышаны об острове Патмос?!
По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся далее до удивительно пейзажного места – Зубы Дракона.
Получаются прекрасные фото!
Обед и ужин в кафе (оплачиваются самостоятельно).
Отправляемся в Глубокий Горный Алтай после завтрака.
В этот день предстоит познакомиться с красивейшим Чуйским трактом, проедем через два горных перевала, побываем на слиянии рек, полюбуемся шикарными пейзажами настоящего Алтая.
Чуйский тракт входит в ТОП 10 самый красивых дорог нашей планеты.
Идеальное дорожное полотно и невероятные пейзажи повсюду.
Наши гости всегда восхищаются в таких программах.
Здесь, за перевалами другая природа, другая энергетика.
Мы Вас познакомим с необыкновенными местами.
Организуем пикник на берегу средней Катуни.
Здесь Вы ее увидите еще темпераментнее, а горы предстанут настоящими защитниками.
Первоцветы повсюду и, конечно же, удивительные кустарники, обсыпанные нежными цветами.
Конечно же, по пути посетим водопад Ширлак и кульминацией этого дня будет Гейзерное озеро.
Это уникальное небольшое озеро удивляет своей красотой.
С экскурсии возвращаемся в отель г. Горно-Алтайск.
Гид прощается на этом с Вами.
Размещение, отдых
Отъезд.
Тур предусматривает проживание на туристическом комплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Место в двухместном номере
|49 700
|Одноместное размещение
|63 200
|Дополнительное место (кресло)
|39 760
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1000 руб. до 2500 руб. Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера для этого отправьте заявку. Обычно мы, когда узнаем кто куда приезжает, то организуем и подбираем удобные трансферы.
Тур проходит в Горном Алтае. Будем базироваться на Туркомплексе. Можно заказать баньку. В день выезда 5 мая у кого будет время, то можно прогуляться по курорту, покататься на лошадях, сходить в бассейн.
В этом туре мы посещаем много объектов, плата за вход на Тавдинские пещеры, доставка на моторафтах до Камышлинского водопада и другие услуги (питание на маршрутах).