Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу (трансфер не входит в стоимость).
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Размещение в эко-отеле «Альтаир».
Инструктаж.
Ужин.
Вечер знакомств.
Радиальный выход на гору Алтайка. После обеда прогулка к месту слияния рек Кокса и Катунь.
Протяжённость: 8 км
Способ передвижения: пешком
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед - пикник
Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом и лепёшками на камнях.
Пикник.
Отдых.
Вечером ужин.
Протяжённость: 40 км, 1-2 км
Способ передвижения: авто, пешком
Питание: завтрак и ужин - в кафе, обед - пикник
Озеро расположено на высоте 1710 метров.
Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.
В озере водится хариус.
Возможно рыбалка.
Баня за доп. оплату.
Ночевка в деревянных домиках с печкой.
Протяжённость: 44 км/13 км.
Способ передвижения: микроавтобус, ГАЗ-66.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин походная кухня.
«Шумы» – перешеек между Нижним и Средним озёрами, образованный огромными валунами до 20 м в поперечнике.
Вода прорывается сквозь эту запруду, образуя контраст с тихой гладью двух озёр.
На склонах Катунского хребта видны небольшие водопады, а близлежащие вершины покрыты шапками льда и снега.
Ночевка в деревянных домиках с печкой.
Баня за доп. оплату.
Протяжённость: 8 км
Способ передвижения: пешком
Питание: 3-х разовое, походная кухня
Тропа идёт среди величественных кедров, рядом с одним из красивейших водопадов Алтая – Куйгук (25м).
Для желающих – прогулка к высокогорному озеру (2270 м).
Ночевка в деревянных домиках с печкой.
Баня за доп. оплату.
Протяжённость: 20 км
Способ передвижения: пешком
Питание: 3-х разовое, походная кухня
Спуск в с. Мульта-Маральник.
Переезд в с. Усть-Кокса.
Возвращение на эко-отель «Альтаир» в с. Усть-Кокса.
Протяжённость: 20 км, 13 км, 40 км
Способ передвижения: пешком, ГАЗ-66, микроавтобус
Питание: завтрак, обед – походная кухня, ужин – в кафе
После завтрака экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00 (трансфер не входит в стоимость).
Приезд в Горно-Алтайск в 21.00.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск).
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в эко-отеле/гостинице (4 ночи, тип размещения на выбор), в деревянных домиках с печкой (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Двухместное, эко отель/гостиница
|Обычная цена
|Доплата за одноместное (по запросу, при наличии свободных мест).
|Эконом
|44 100
|-
|Стандарт
|46 700
|7 600
|Джуниор Сюит
|48 700
|9 600
На Нижнем Мультинском озере размещение в деревянных домиках с печкой, 5-6-ти местные. Туалет и умывальник на улице. Баня. Постельное белье предоставляется. Группа обеспечивается необходимым оборудованием для приготовления пищи.
В последнюю ночь возможно размещение в гостинице Уймонская долина.
Одноместное размещение возможно только в Усть-Коксе, на Мультинских озерах многоместное размещение.
По прибытии в село Усть-Кокса - трехразовое питание в летнем кафе на т/к в с. Усть-Кокса. На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек. В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности. Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи. В меню входят свежее мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.