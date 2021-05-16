Весной так хочется быть поближе к природе, видеть ее пробуждение, вместе с ней черпать из земли жизненные силы, ощущать свободу от всего наносного и суетливого. Одним из самых замечательных мест для весенних экскурсий является Алтай – удивительное место, золотой запас России, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Совершим прогулку до озера Куйгук, одного из самых красивых озёр на Алтае

Увидим красоты весеннего Алтая и насладимся Мультинскими озёрами в весеннем пейзаже

Совершим экскурсии в музеи: семьи Рерихов, старообрядчества в селе Верхний Уймон

Встретимся с травниками, продегустируем ароматнейшие травяные чаи с высокогорным мёдом и лепёшками на камнях

Приезд в Горно-Алтайск в 21.00 .

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00 (трансфер не входит в стоимость).

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

После завтрака экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Возвращение на эко-отель «Альтаир» в с. Усть-Кокса.

Переезд в с. Усть-Кокса.

Спуск в с. Мульта-Маральник.

Спуск в с. Мульта-Маральник

Ночевка в деревянных домиках с печкой.

Для желающих – прогулка к высокогорному озеру (2270 м).

Тропа идёт среди величественных кедров, рядом с одним из красивейших водопадов Алтая – Куйгук (25м).

Ночевка в деревянных домиках с печкой.

На склонах Катунского хребта видны небольшие водопады, а близлежащие вершины покрыты шапками льда и снега.

Вода прорывается сквозь эту запруду, образуя контраст с тихой гладью двух озёр.

«Шумы» – перешеек между Нижним и Средним озёрами, образованный огромными валунами до 20 м в поперечнике.

Питание: завтрак в кафе, обед и ужин походная кухня.

Ночевка в деревянных домиках с печкой.

Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.

Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ-66

Питание: завтрак и ужин - в кафе, обед - пикник

Встреча с травником , увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом и лепёшками на камнях.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед - пикник

Радиальный выход на гору Алтайка. После обеда прогулка к месту слияния рек Кокса и Катунь.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00.

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу (трансфер не входит в стоимость).

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле/гостинице (4 ночи, тип размещения на выбор), в деревянных домиках с печкой (3 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Двухместное, эко отель/гостиница Обычная цена Доплата за одноместное (по запросу, при наличии свободных мест). Эконом 44 100 - Стандарт 46 700 7 600 Джуниор Сюит 48 700 9 600

На Нижнем Мультинском озере размещение в деревянных домиках с печкой, 5-6-ти местные. Туалет и умывальник на улице. Баня. Постельное белье предоставляется. Группа обеспечивается необходимым оборудованием для приготовления пищи.

В последнюю ночь возможно размещение в гостинице Уймонская долина.

Одноместное размещение возможно только в Усть-Коксе, на Мультинских озерах многоместное размещение.