Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады

Весной так хочется быть поближе к природе, видеть ее пробуждение, вместе с ней черпать из земли жизненные силы, ощущать

5
3 отзыва
Весной так хочется быть поближе к природе, видеть ее пробуждение, вместе с ней черпать из земли жизненные силы, ощущать свободу от всего наносного и суетливого.

Одним из самых замечательных мест для весенних экскурсий является Алтай – удивительное место, золотой запас России, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются водопады
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает 🤩

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Встретимся с травниками, продегустируем ароматнейшие травяные чаи с высокогорным мёдом и лепёшками на камнях
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Просыпающийся Алтай
Увидим красоты весеннего Алтая и насладимся Мультинскими озёрами в весеннем пейзаже
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Прекрасное озеро Куйгук
Совершим прогулку до озера Куйгук, одного из самых красивых озёр на Алтае

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Усть-Коксу

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу (трансфер не входит в стоимость).

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Размещение в эко-отеле «Альтаир».

Инструктаж.

Ужин.

Вечер знакомств.

Прибытие в Усть-КоксуПрибытие в Усть-Коксу
2 день
Радиальный выход на гору Алтайка

Радиальный выход на гору Алтайка. После обеда прогулка к месту слияния рек Кокса и Катунь.

Протяжённость: 8 км

Способ передвижения: пешком

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед - пикник

Радиальный выход на гору АлтайкаРадиальный выход на гору АлтайкаРадиальный выход на гору Алтайка
3 день
Встреча с травником

Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом и лепёшками на камнях.

Пикник.

Отдых.

Вечером ужин.

Протяжённость: 40 км, 1-2 км

Способ передвижения: авто, пешком

Питание: завтрак и ужин - в кафе, обед - пикник

Встреча с травникомВстреча с травникомВстреча с травником
4 день
Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ-66

Озеро расположено на высоте 1710 метров.

Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.

В озере водится хариус.

Возможно рыбалка.

Баня за доп. оплату.

Ночевка в деревянных домиках с печкой.

Протяжённость: 44 км/13 км.

Способ передвижения: микроавтобус, ГАЗ-66.

Питание: завтрак в кафе, обед и ужин походная кухня.

Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ-66Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ-66Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ-66
5 день
Радиальный выход к среднему Мультинскому озеру

«Шумы» – перешеек между Нижним и Средним озёрами, образованный огромными валунами до 20 м в поперечнике.

Вода прорывается сквозь эту запруду, образуя контраст с тихой гладью двух озёр.

На склонах Катунского хребта видны небольшие водопады, а близлежащие вершины покрыты шапками льда и снега.

Ночевка в деревянных домиках с печкой.

Баня за доп. оплату.

Протяжённость: 8 км

Способ передвижения: пешком

Питание: 3-х разовое, походная кухня

Радиальный выход к среднему Мультинскому озеруРадиальный выход к среднему Мультинскому озеруРадиальный выход к среднему Мультинскому озеру
6 день
Радиальный выход к озеру Куйгук

Тропа идёт среди величественных кедров, рядом с одним из красивейших водопадов Алтая – Куйгук (25м).

Для желающих – прогулка к высокогорному озеру (2270 м).

Ночевка в деревянных домиках с печкой.

Баня за доп. оплату.

Протяжённость: 20 км

Способ передвижения: пешком

Питание: 3-х разовое, походная кухня

Радиальный выход к озеру КуйгукРадиальный выход к озеру КуйгукРадиальный выход к озеру Куйгук
7 день
Спуск в с. Мульта-Маральник

Спуск в с. Мульта-Маральник.

Переезд в с. Усть-Кокса.

Возвращение на эко-отель «Альтаир» в с. Усть-Кокса.

Протяжённость: 20 км13 км, 40 км

Способ передвижения: пешком, ГАЗ-66, микроавтобус

Питание: завтрак, обед – походная кухня, ужин – в кафе

Спуск в с. Мульта-МаральникСпуск в с. Мульта-МаральникСпуск в с. Мульта-Маральник
8 день
Экскурсия в село Верхний Уймон. Отъезд

После завтрака экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.

Обед.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00 (трансфер не входит в стоимость).

Приезд в Горно-Алтайск в 21.00.

Размещение в гостинице (самостоятельно).

Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск).

Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле/гостинице (4 ночи, тип размещения на выбор), в деревянных домиках с печкой (3 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Двухместное, эко отель/гостиницаОбычная ценаДоплата за одноместное (по запросу, при наличии свободных мест).
Эконом44 100-
Стандарт 46 7007 600
Джуниор Сюит48 7009 600

На Нижнем Мультинском озере размещение в деревянных домиках с печкой, 5-6-ти местные. Туалет и умывальник на улице. Баня. Постельное белье предоставляется. Группа обеспечивается необходимым оборудованием для приготовления пищи.

В последнюю ночь возможно размещение в гостинице Уймонская долина.

Одноместное размещение возможно только в Усть-Коксе, на Мультинских озерах многоместное размещение.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание – походная кухня (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка МС - 150000, СНС – 50000 (оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет стоимость 390 р. если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту)
  • Размещение на эко т/к «Альтаир»/аналогичной гостинице в номерах эконом-класса с удобствами на этаже или в номерах комфорт с удобствами в номере
  • Размещение на берегу Нижнего Мультинского озера в деревянных отапливаемых домиках (6-ти местное размещение). Постельное белье предоставляется. Туалет (деревенского типа) и баня (на улице)
  • Экскурсия в село Верхний Уймон
  • Входные билеты в музей старообрядчества
  • Музей семьи Рерихов
  • Музей самоцветов
  • Экскурсия с травником
Что не входит
  • Авиа билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Транспортная доставка Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск:
  • Взрослый – 5 600 руб.
  • Дети до 14 лет – 5 000 руб.
  • Питание в дороге
  • Баня
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, село Усть-Кокса
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт
  • путёвка или документ, заменяющий её (ваучер, лист бронирования)
  • пуховик/тёплая куртка
  • гамаши от снега
  • небольшой рюкзак (для радиальных выходов)
  • треккинговые ботинки
  • утеплённый костюм наподобие горнолыжного или комплект из теплого термобелья в совокупности с ветровкой-брюками из синтетической ткани
  • сидушка из каримата (подпопник)
  • термос
  • тарелка, ложка, чашка (при желании можно иметь свою посуду, предоставляется)
  • теплую шапочку
  • хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки/перчатки
  • шерстяной свитер
  • футболки 2-3 шт.
  • носки шерстяные 2 пары
  • носки тонкие 3-4 пары
  • фонарик
  • складной нож
  • спички
  • предметы личной гигиены
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды, индивидуальные препараты
Какое будет питание?

По прибытии в село Усть-Кокса - трехразовое питание в летнем кафе на т/к в с. Усть-Кокса. На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек. В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности. Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи. В меню входят свежее мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.

Входят ли билеты на самолёт/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
16 мая 2021
Хочу выразить огромную благодарность тур. фирме Большая страна,всё четко спланировано,встретили в аэропорту,все экскурсии были очень насыщенные,интересные,9 дней пролетели незаметно,10-й день не считаю,т. к. был отъезд,кормили очень много и вкусно))),отдельное спасибо Анастасии и гиду Артёму, буду обязательно обращаться к Вам снова и рекомендовать друзьям!!!
Е
13 мая 2021
Была в туре в мае 2021. Очень понравилась организация тура, размещение в Эко-отеле, питание. Программа была насыщенной, но не чрезмерной. Уйма впечатлений.
М
13 мая 2021
Очень понравилась поездка, все продумано до мелочей. Работа гида на 10+,полная самоотдача и душевность.

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