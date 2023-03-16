Возможно участие с детьми от 7 лет.
Возьмите с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (рекомендуем треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды на смену, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утепленную куртку, тёплую шапку. Необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки,
полотенце. Также понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, медицинский полис.