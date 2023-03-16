Начало: Встреча гостей в 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на ж. - д. и автовокзала Барнаула, в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (Барнаул, пр. Ленина, 2Б) , в аэропорту Горно-Алтайска в 12:30 (гости, прилетающие в Горно-Алтайск, не попадают на экскурсии в с. Сростки и на стелы республики Алтай)

Завершение: Прибытие в аэропорт Горно-Алтайска в 16:00. Прибытие в Барнаул в 20:00