На Алтай на майские праздники

Проехать по красивейшим местам Чуйского тракта, рассмотреть древности и узнать, как пахнет маральник

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Я покажу вам места силы и дикие места Алтая. Вы полюбуетесь слиянием рек, головокружительными горными перевалами и струящимися водопадами. Исследуем петроглифы и другие археологические памятники, погуляем по разноцветному «Марсу».

И всё это — в фиолетовой дымке алтайской сакуры, или маральника, цветущей в начале мая и окрашивающей просторы Алтая, словно художник, который случайно разлил банку с краской.
На Алтай на майские праздники
На Алтай на майские праздники
На Алтай на майские праздники
На Алтай на майские праздники
На Алтай на майские праздники
На Алтай на майские праздники
На Алтай на майские праздники
Ближайшие даты:
6
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Возьмите с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (рекомендуем треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды на смену, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утепленную куртку, тёплую шапку. Необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки,
полотенце. Также понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, медицинский полис.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча гостей в 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на ж. - д. и автовокзала Барнаула, в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (Барнаул, пр. Ленина, 2Б) , в аэропорту Горно-Алтайска в 12:30 (гости, прилетающие в Горно-Алтайск, не попадают на экскурсии в с. Сростки и на стелы республики Алтай)
Завершение: Прибытие в аэропорт Горно-Алтайска в 16:00. Прибытие в Барнаул в 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
Можно с детьми
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3-дневные туры
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Чуйский тракт
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