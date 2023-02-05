«Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на Алтае

«Зимняя сказка»

5
2 отзыва
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Отпразднуйте Новый год среди волшебных просторов Горного Алтая! Захватывающая поездка по Чуйскому тракту, святыни острова Патмос и потрясающая изумрудная река Катунь… За пять дней мы окунемся в самое сердце этого удивительного региона. Познакомимся с его народом, попробуем настоящий алтайский мед и получим незабываемый опыт!
«Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на Алтае
«Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на Алтае
«Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на Алтае
«Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на Алтае
«Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на Алтае
«Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на Алтае
«Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на Алтае
«Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на Алтае
«Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на Алтае
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт
  • Гейзеровое озеро
  • Озеро Светлое
  • Реки Катунь, Чуя, Чемал
  • Курайская степь
  • Северо-Чуйский хребет
  • Старый Чуйский Тракт
  • Памятник Кольке Снегирёву
  • Голубые Глаза Катуни
  • Чергинский Зубрятник
  • Зубы Дракона
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Перевалы Семинский и Чике-Таман
  • Чуй-Оозы
  • Марс-1
  • Обзорная площадка с видом на ледники Актру
  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Порог Ильгумень
  • Петроглифы Адыр-Кан
  • Гора Пикет и село Сростки
  • Ороктойский мост
  • Долина духов Че-Чкыш
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Новогоднее чудо АлтаяЕсли хотите провести новогодние каникулы за пределами городов, то добро пожаловать на Алтай! Это — настоящая зимняя сказка. Морозный воздух в горах, заснеженные вершины, вековые деревья и бескрайние просторы.
На пять дней мы погрузимся в мир алтайской природы. Посетим места силы и сакральные места. Увидим реку Катунь и марсианские пейзажи. Отправимся на Голубые озера, которые появляются только зимой. А еще попробуем алтайский мед и прогуляемся по подвесному мосту на острове Патмос.
Проживать будем на уютных теплых базах в живописных поселках Чемал и Чибит. Одним словом — сказка!
Организационные детали • Для бронирования места турист вносит предоплату — 16 000 руб.
Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.

С 02.01.2024 по 06.01.2024

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на тёплых базах с двухместным и трехместным размещением (душ и туалет в номере)
  • Питание
  • Медицинские страховки для туристов
  • Рекреационные сборы
Что не входит
  • Авиабилеты
  • Обеды на маршруте
  • Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
  • Телецком
  • Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
Место начала и завершения?
Барнаул / Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: С 02.01.2024 по 06.01.2024
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь к туру в Горно-Алтайске, то пропускаете некоторые локации.
  • Для бронирования места турист вносит предоплату — 16 000 руб.
  • Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
5 фев 2023
Природа просто красота, озера и горы, попали на Марс и переправы были, встречали милых коров и лошадей по дороге!
Е
14 янв 2023
После Алтая остались только положительные впечатления и эмоции от тура. Для первого знакомства с Алтаем лучший вариант. Трёхразовое вкусное питание, уютные кемпинги и просто невероятная красота вокруг. Обязательно вернусь, спасибо гиду Евгению за то, что подарил нам шикарное путешествие! За бережное вождение, вкусную еду, доброжелательность и заботу!

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