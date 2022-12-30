Зима на Алтае обладает своим шармом и притягательностью: деревья покрываются снегом, превращаясь в сказочных белых великанов, а реки пробиваются через толщу сугробов, как будто оживляя уснувшую природу. Но самая главная

«изюминка» зимнего путешествия — это прилетающие на зимовку лебеди-кликуны. Грациозные птицы плавно перемещаются по незамерзающей глади озера, окружённые безмолвием снежных гор и лесов — фантастическое зрелище! Вы насладитесь зимними пейзажами самых популярных мест на Алтае: горнолыжным курортом «Манжерок», Гейзерным озером, Чемалом, островом Патмос и урочищем Кызыл-Чин с его марсианскими ландшафтами.

Описание тура

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.