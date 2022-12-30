Описание тура
Организационные детали
На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.
В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.
Проживание. Размещение на турбазе «Путник Алтая», в парк-отеле «Манжерок» или отеле «На Шумах» (также возможны другие отели аналогичного уровня). С доплатой возможно размещение в эко-отель «Марсель» / Altai Palace Шале 4* / Отель Altai Palace 4* / «Гранд Шале» 5* / «Манжерок» 5* / «Геометрика» / «Август» / Pinewood resort. Одну ночь проведем на турбазе в селе Акташ («Расул», «Зелёный Колобок» или аналогичные базы), с доплатой возможно размещение в отеле «Речные Земли». И ещё 1 ночь проведём в Горно-Алтайске (отели «Игман», «Гранд Алтай»). Номера с удобствами. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.
Питание. В программу включены завтраки в отеле («шведский стол») и 5 обедов. Ужины — в кафе и ресторанах города за доплату.
Программа тура по дням
Горнолыжный курорт Манжерок и Национальный музей
Загадки Алтая. Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе и сразу отправимся знакомиться с историей Алтая в Национальный музей имени Анохина. Любители археологии и древностей оценят огромную коллекцию археологических артефактов и, самое главное, настоящую мумию принцессы Укока (V–III вв. до н. э.)! С ней связана загадочная история — вы услышите ее, спускаясь к саркофагу. В помещении поддерживается определенная температура, и посмотреть на мумию можно только в определенное время (вход по расписанию); мы постараемся спланировать программу так, чтобы увидеть мумию, но не можем это гарантировать.
Прокатимся по канатной дороге. После знакомства с историей Алтая пойдем на обед в ресторан «Типография» или другое место поблизости. А затем отправимся в горы — на курорт Манжерок. Желающие смогут подняться по канатной дороге на высоту 1020 метров, полюбоваться чудесными видами и рассмотреть реку Катунь.
Вечером заселимся в отель и отдохнем.
Глаза Катуни, Чемал, остров Патмос и село художников
Взгляд озер. Позавтракаем в отеле и поедем по Чемальскому тракту до Голубых озер. Местные жители часто называют озера «Глазами Катуни» — вода здесь настолько прозрачная, что на 3-4 метрах можно разглядеть дно — это производит очень сильное впечатление! В некоторых местах глубина достигает до 16 метров — хочется смотреть на воду, и начинает казаться, будто это чей-то глубокий взгляд. Если нужна будет по погоде заброска на Голубые озера, она оплачивается на месте дополнительно.
Остров-скала с подвесным мостом. По пути пообедаем (за дополнительную плату), затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму. Посмотрим на ряд острых скал – Зубы Дракона, которые находятся посреди реки Катунь.
Вечером вернемся в отель, поужинаем (самостоятельно) и отдохнем.
Лебединое озеро, квадроциклы и болотоходы
Лебединая зимовка. Сегодня нас ждет очень необычное путешествие — поедем смотреть на зимовку лебедей! После завтрака отправляемся на незамерзающее озеро Светлое, куда с ноября по март прилетает до двух с половиной тысяч лебедей-кликунов! Вы сможете подойти к птицам совсем близко, пофотографировать их среди зимних пейзажей и даже покормить на специально обустроенных площадках.
Адреналин от снегоходов и квадроциклов. Во второй половине дня можно поехать кататься на квадроциклах, болотоходах или снегоходах (за дополнительную плату). Есть отличный и несложный трехчасовой маршрут, который подходит для новичков — это «Кругосветка» по хребтам гор с остановками на смотровых площадках. Кататься на снегоходах/ квадроциклах/ болотоходах можно по одному или вдвоем — это яркие впечатления, адреналин и возможность посмотреть на те места, куда просто так не доберешься.
Вечером вернемся в отель и отдохнем после насыщенного дня.
Или же вы можете устроить релакс-вечер с парением в баньке и банными процедурами! Варианты и стоимость банных программ запрашивайте!
Самая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озеро
Перевалы и слияние рек. После завтрака продолжим путешествие по Чуйскому тракту. Посмотрим на слияние рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!
Древние петроглифы. Еще у нас будет остановка возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).
Озеро с узорами на дне. Последняя остановка на сегодня — это Гейзерное озеро. На дне озера можно разглядеть причудливые узоры: угадывая, на что они похожи, можно играть в ассоциации и тренировать фантазию.
Поздно вечером мы приедем в посёлок Акташ, поужинаем, заселимся в отель «Расул», «Зеленый колобок» или другие аналогичные базы, и отдохнём. Мы можете посетить уникальный банный комплекс в Акташе. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Алтайский Марс
Марсианские пейзажи. Позавтракаем и отправимся на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл-Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.
Следы древних моллюсков. Вы узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличии времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка на Марс-2 оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.
Вечером отправимся в сторону Горно-Алтайска, заселимся в отель и отдохнем.
Дорога домой
Завтракаем (возможен ранний завтрак в формате брекфаст-боксов) и выезжаем в Горно-Алтайск. Выбирайте билеты на любое удобное время (лучше не раньше 9 утра, а в идеале во второй половине дня, чтобы не вставать слишком рано и успеть на завтрак в гостинице). До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание
- Экскурсии по программе
- Входные билеты, кроме канатной дороги
- Питание по программе: завтраки, 1 ужин
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение (по запросу, с доплатой, подселения нет!)
- Питание, не включенное в программу
- Квадроциклы, болотоходы, снегоходы: стоимость конкретных программ - запрашивайте
- Баня, другие личные расходы
- Заброска на Марс-2
- Заброска на Голубые озера
- Канатная дорога «Манжерок» - 1200 руб. взрослый билет, 850 руб. детский билет
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень комфортная поездка в плане проживания (парк-отель Манжерок и "У Расула") и логистики. Наталья - организатор тура