Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей

Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Зима на Алтае обладает своим шармом и притягательностью: деревья покрываются снегом, превращаясь в сказочных белых великанов, а реки пробиваются через толщу сугробов, как будто оживляя уснувшую природу. Но самая главная
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«изюминка» зимнего путешествия — это прилетающие на зимовку лебеди-кликуны.

Грациозные птицы плавно перемещаются по незамерзающей глади озера, окружённые безмолвием снежных гор и лесов — фантастическое зрелище! Вы насладитесь зимними пейзажами самых популярных мест на Алтае: горнолыжным курортом «Манжерок», Гейзерным озером, Чемалом, островом Патмос и урочищем Кызыл-Чин с его марсианскими ландшафтами.

5
1 отзыв
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погодных условий, так что программа может быть скорректирована. Если дорогу размоет из-за дождя и посмотреть объект по программе не удастся, мы обязательно предложим альтернативные варианты: например, поедем смотреть Курайскую степь или Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Проживание. Размещение на турбазе «Путник Алтая», в парк-отеле «Манжерок» или отеле «На Шумах» (также возможны другие отели аналогичного уровня). С доплатой возможно размещение в эко-отель «Марсель» / Altai Palace Шале 4* / Отель Altai Palace 4* / «Гранд Шале» 5* / «Манжерок» 5* / «Геометрика» / «Август» / Pinewood resort. Одну ночь проведем на турбазе в селе Акташ («Расул», «Зелёный Колобок» или аналогичные базы), с доплатой возможно размещение в отеле «Речные Земли». И ещё 1 ночь проведём в Горно-Алтайске (отели «Игман», «Гранд Алтай»). Номера с удобствами. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.

Питание. В программу включены завтраки в отеле («шведский стол») и 5 обедов. Ужины — в кафе и ресторанах города за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Горнолыжный курорт Манжерок и Национальный музей

Загадки Алтая. Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе и сразу отправимся знакомиться с историей Алтая в Национальный музей имени Анохина. Любители археологии и древностей оценят огромную коллекцию археологических артефактов и, самое главное, настоящую мумию принцессы Укока (V–III вв. до н. э.)! С ней связана загадочная история — вы услышите ее, спускаясь к саркофагу. В помещении поддерживается определенная температура, и посмотреть на мумию можно только в определенное время (вход по расписанию); мы постараемся спланировать программу так, чтобы увидеть мумию, но не можем это гарантировать.

Прокатимся по канатной дороге. После знакомства с историей Алтая пойдем на обед в ресторан «Типография» или другое место поблизости. А затем отправимся в горы — на курорт Манжерок. Желающие смогут подняться по канатной дороге на высоту 1020 метров, полюбоваться чудесными видами и рассмотреть реку Катунь.

Вечером заселимся в отель и отдохнем.

Горнолыжный курорт Манжерок и Национальный музейГорнолыжный курорт Манжерок и Национальный музейГорнолыжный курорт Манжерок и Национальный музейГорнолыжный курорт Манжерок и Национальный музейГорнолыжный курорт Манжерок и Национальный музейГорнолыжный курорт Манжерок и Национальный музей
2 день

Глаза Катуни, Чемал, остров Патмос и село художников

Взгляд озер. Позавтракаем в отеле и поедем по Чемальскому тракту до Голубых озер. Местные жители часто называют озера «Глазами Катуни» — вода здесь настолько прозрачная, что на 3-4 метрах можно разглядеть дно — это производит очень сильное впечатление! В некоторых местах глубина достигает до 16 метров — хочется смотреть на воду, и начинает казаться, будто это чей-то глубокий взгляд. Если нужна будет по погоде заброска на Голубые озера, она оплачивается на месте дополнительно.

Остров-скала с подвесным мостом. По пути пообедаем (за дополнительную плату), затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму. Посмотрим на ряд острых скал – Зубы Дракона, которые находятся посреди реки Катунь.

Вечером вернемся в отель, поужинаем (самостоятельно) и отдохнем.

Глаза Катуни, Чемал, остров Патмос и село художниковГлаза Катуни, Чемал, остров Патмос и село художниковГлаза Катуни, Чемал, остров Патмос и село художниковГлаза Катуни, Чемал, остров Патмос и село художниковГлаза Катуни, Чемал, остров Патмос и село художниковГлаза Катуни, Чемал, остров Патмос и село художников
3 день

Лебединое озеро, квадроциклы и болотоходы

Лебединая зимовка. Сегодня нас ждет очень необычное путешествие — поедем смотреть на зимовку лебедей! После завтрака отправляемся на незамерзающее озеро Светлое, куда с ноября по март прилетает до двух с половиной тысяч лебедей-кликунов! Вы сможете подойти к птицам совсем близко, пофотографировать их среди зимних пейзажей и даже покормить на специально обустроенных площадках.

Адреналин от снегоходов и квадроциклов. Во второй половине дня можно поехать кататься на квадроциклах, болотоходах или снегоходах (за дополнительную плату). Есть отличный и несложный трехчасовой маршрут, который подходит для новичков — это «Кругосветка» по хребтам гор с остановками на смотровых площадках. Кататься на снегоходах/ квадроциклах/ болотоходах можно по одному или вдвоем — это яркие впечатления, адреналин и возможность посмотреть на те места, куда просто так не доберешься.

Вечером вернемся в отель и отдохнем после насыщенного дня.
Или же вы можете устроить релакс-вечер с парением в баньке и банными процедурами! Варианты и стоимость банных программ запрашивайте!

Лебединое озеро, квадроциклы и болотоходыЛебединое озеро, квадроциклы и болотоходыЛебединое озеро, квадроциклы и болотоходыЛебединое озеро, квадроциклы и болотоходыЛебединое озеро, квадроциклы и болотоходыЛебединое озеро, квадроциклы и болотоходыЛебединое озеро, квадроциклы и болотоходы
4 день

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озеро

Перевалы и слияние рек. После завтрака продолжим путешествие по Чуйскому тракту. Посмотрим на слияние рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!

Древние петроглифы. Еще у нас будет остановка возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).

Озеро с узорами на дне. Последняя остановка на сегодня — это Гейзерное озеро. На дне озера можно разглядеть причудливые узоры: угадывая, на что они похожи, можно играть в ассоциации и тренировать фантазию.

Поздно вечером мы приедем в посёлок Акташ, поужинаем, заселимся в отель «Расул», «Зеленый колобок» или другие аналогичные базы, и отдохнём. Мы можете посетить уникальный банный комплекс в Акташе. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и Гейзерное озеро
5 день

Алтайский Марс

Марсианские пейзажи. Позавтракаем и отправимся на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл-Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.

Следы древних моллюсков. Вы узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличии времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка на Марс-2 оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.

Вечером отправимся в сторону Горно-Алтайска, заселимся в отель и отдохнем.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
6 день

Дорога домой

Завтракаем (возможен ранний завтрак в формате брекфаст-боксов) и выезжаем в Горно-Алтайск. Выбирайте билеты на любое удобное время (лучше не раньше 9 утра, а в идеале во второй половине дня, чтобы не вставать слишком рано и успеть на завтрак в гостинице). До новых встреч!

Дорога домойДорога домойДорога домойДорога домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты, кроме канатной дороги
  • Питание по программе: завтраки, 1 ужин
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение (по запросу, с доплатой, подселения нет!)
  • Питание, не включенное в программу
  • Квадроциклы, болотоходы, снегоходы: стоимость конкретных программ - запрашивайте
  • Баня, другие личные расходы
  • Заброска на Марс-2
  • Заброска на Голубые озера
  • Канатная дорога «Манжерок» - 1200 руб. взрослый билет, 850 руб. детский билет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
Завершение: Горно-Алтайск: можно выбирать любой рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Лия
30 дек 2022
Ожившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживают
Очень комфортная поездка в плане проживания (парк-отель Манжерок и "У Расула") и логистики. Наталья - организатор тура
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- всегда все подскажет и быстро ответит на все вопросы. Гид Алексей - человек, который откроет вам все сокровища Алтая, проведет нехоженными тропами, напоит вкуснейшим чаем и подарит вам мифы и предания древнего Алтая, в общем однозначно - да - рекомендую! Особенно всем, кто устал от каменных джунглей и кому нужна перезагрузка.

Ожившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживаютОжившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживаютОжившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживаютОжившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживаютОжившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживаютОжившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживаютОжившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживают

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