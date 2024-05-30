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Авторский тур
8 дней
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
56 666₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 89 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
14 авг в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Приключения на Алтае
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
79 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Радуга Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
66 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Калейдоскоп Алтая
Начало: с. Манжерок
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 94 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 80 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Многоликий Алтай
Начало: село Манжерок
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перекресток миров. Экскурсионный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
28 июля в 10:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
Начало: село Манжерок
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
73 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 июня в 10:00
7 июля в 10:00
49 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие в страну Беловодье
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
26 июня в 10:00
30 июня в 10:00
93 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: г. Белокуриха
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горный Алтай. Путешествие на край России
Начало: Республика Алтай, аэропорт Горно-Алтайск
8 июля в 10:00
29 июля в 10:00
80 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летние каникулы в Горном Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ожерелье Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июня в 10:00
77 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Начало: Алтайский край, Белокуриха / г. Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
19 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
Начало: г. Белокуриха
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 44 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волшебные краски Алтая
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
23 сен в 10:00
6 окт в 10:00
49 700₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Настоящий Алтай. Автотур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
19 июня в 10:00
101 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
85 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Алтайское чудо света. Каменные грибы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
36 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тайна Укока
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июля в 10:00
26 июля в 10:00
64 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 68 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 555₽ за человека
Авторский тур
6 дней
По следам алтайских кочевников
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 62 222₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Разноцветный Алтай
Начало: Алтайский край, Бийск, площадь Шукшина, 9
13 июня в 10:00
25 июня в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 авг в 10:00
23 авг в 10:00
47 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Топ-7 красот Алтая. Автотур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
28 июня в 10:00
38 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Топ-5 красот Алтая. Автотур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
26 июня в 10:00
5 июля в 10:00
32 700₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
22 июля в 10:00
12 авг в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
19 авг в 10:00
от 80 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
- ЕЕкатерина30 мая 2024И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа. Юлию
- ИИрина27 мая 2024Организация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, если бы был выбор блюд,
- ИИрина27 мая 2024Мы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. Описать свои впечатления могу только
- ММаргарита20 мая 2024Обалденная поездка!! Лучшая!!
- ББулыгина15 мая 2024Организовано все по высшему разряду)
- ССергей14 мая 2024Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ТТатьяна13 мая 2024Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На автобусе»
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