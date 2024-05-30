Туры на автобусе в Горно-Алтайске

Найдено 111 туров в категории «На автобусе» в Горно-Алтайске, цены от 17 900 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
69 900 за человека
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
56 666 за человека
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000 за человека
Символы Алтая. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 89 500 за человека
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
14 авг в 10:00
72 000 за человека
Приключения на Алтае
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
79 500 за человека
Радуга Горного Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Радуга Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
72 000 за человека
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
66 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000 за человека
Калейдоскоп Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚤 На катере
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая
Начало: с. Манжерок
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 94 000 за человека
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 80 000 за человека
Многоликий Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Многоликий Алтай
Начало: село Манжерок
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 59 000 за человека
Перекресток миров. Экскурсионный тур на Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перекресток миров. Экскурсионный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
28 июля в 10:00
95 000 за человека
Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
Начало: село Манжерок
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
73 000 за человека
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 июня в 10:00
7 июля в 10:00
49 700 за человека
Путешествие в страну Беловодье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие в страну Беловодье
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
26 июня в 10:00
30 июня в 10:00
93 700 за человека
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 33 000 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: г. Белокуриха
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 900 за человека
Горный Алтай. Путешествие на край России
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горный Алтай. Путешествие на край России
Начало: Республика Алтай, аэропорт Горно-Алтайск
8 июля в 10:00
29 июля в 10:00
80 300 за человека
Летние каникулы в Горном Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летние каникулы в Горном Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
69 900 за человека
Ожерелье Горного Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ожерелье Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июня в 10:00
77 300 за человека
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Начало: Алтайский край, Белокуриха / г. Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
19 800 за человека
Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Алтае. Оздоровительно-экскурсионный тур
Начало: г. Белокуриха
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 600 за человека
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето, осень
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
24 900 за человека
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
Начало: г. Белокуриха
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 44 400 за человека
Волшебные краски Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волшебные краски Алтая
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
23 сен в 10:00
6 окт в 10:00
49 700 за человека
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900 за человека
Настоящий Алтай. Автотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Настоящий Алтай. Автотур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
19 июня в 10:00
101 400 за человека
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
85 200 за человека
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Алтай настоящий. Экскурсионное путешествие
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 31 900 за человека
Алтайское чудо света. Каменные грибы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Алтайское чудо света. Каменные грибы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
36 900 за человека
Тайна Укока
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тайна Укока
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июля в 10:00
26 июля в 10:00
64 200 за человека
Золотой Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотой Алтай
Начало: г. Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 68 600 за человека
Почувствуй Алтай: 4 стихии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 555 за человека
По следам алтайских кочевников
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
По следам алтайских кочевников
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 62 222 за человека
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200 за человека
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Цветущий Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 28 400 за человека
Разноцветный Алтай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Разноцветный Алтай
Начало: Алтайский край, Бийск, площадь Шукшина, 9
13 июня в 10:00
25 июня в 10:00
69 900 за человека
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 авг в 10:00
23 авг в 10:00
47 100 за человека
Топ-7 красот Алтая. Автотур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Топ-7 красот Алтая. Автотур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
28 июня в 10:00
38 800 за человека
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
23 900 за человека
Топ-5 красот Алтая. Автотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Топ-5 красот Алтая. Автотур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
26 июня в 10:00
5 июля в 10:00
32 700 за человека
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
22 июля в 10:00
12 авг в 10:00
110 000 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900 за человека
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
19 авг в 10:00
от 80 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
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    очень ухоженные, чистые, с красивыми видами, что тоже не могло не порадовать. Также здорово, что есть разнообразие активностей (и пешком походить, и в горы подняться, и на лодке покататься, и на лошадях поскакать). В общем, скучать точно не придётся:)

    Ездили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в мае
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
    И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа. Юлию
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    очень интересно слушать, потому что чувствуешь её любовь к Алтаю и позитивный настрой, и главное - желание поделиться этим с другими. Также хочется отметить, что наши сопроводители очень заботливые, очень часто интересовались всё ли хорошо, всем ли удобно, поили нас чаем в красивых местах. Сервис на высоте в прямом смысле. 😄❤️

    И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
    Организация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, если бы был выбор блюд,
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    хотя-бы из двух вариантов было бы лучше, так как еда была слишком мужская, очень жирная для меня, но моему мужу понравилось. Организация трансфера на высоте.

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  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
    Мы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. Описать свои впечатления могу только
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    песней Найка Борзова "Верхом на звезде". Это не первый экскурсионный тур в моей жизни, но это лучший тур, и все благодаря нашему экскурсоводу Елене. Мы увидели и узнали много нового, и не смотря на отсутствие хороших дорог, Елена возила нас очень аккуратно, быстро и показывала лучше локации для фото, очень рекомендую съёмку с коптера, это очень красиво. Самое главное достоинство Елены умение слушать и слышать все просьбы туристов, как местный житель знаем много сказок и традиций. Спасибо за прекрасные впечатления и шикарный тур.

    Мы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. ОписатьМы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. ОписатьМы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. ОписатьМы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. ОписатьМы были в туре Большой Алтай с 18 по 24 мая 2024 гид Елена Орлова. Описать
  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Обалденная поездка!! Лучшая!!
  • Б
    Булыгина
    15 мая 2024
    Новогодняя Катунь
    Организовано все по высшему разряду)
    Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)Организовано все по высшему разряду)
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Новогодние каникулы в Белокурихе
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
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    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Майские выходные на Алтае
    Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!
    Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!Тур прекрасно составлен, много интересных мест удалось посмотреть, нам все понравилось!
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Новогодние каникулы в Белокурихе
    Все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
  2. В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
  3. Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
  4. Символы Алтая. Экскурсионный тур
  5. К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На автобусе" можно забронировать 111 авторских туров от 17 900 до 148 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 281 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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