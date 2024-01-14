дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Алтай, Голубые озера, встреча Нового года
9:30 Завтрак формата "Шведский стол" в ресторане отеля Золотые пески.
12:00 Посещение уникального места - Голубые озера Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.
На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах.
15.00 Заселение в отель.
Отдых, фото у Катуни, СПА по желанию.
22.00 Новогодний банкет, встреча Нового года (оплачивается дополнительно).
Экскурсия на «Лебединое» озеро
8:00-11:00 Завтрак, опохмел, утренняя программа у костра.
12:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.
Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов.
Кормление птиц и фото.
17:00 Возвращение в отели.
СПА-зона, совместный ужин в ресторане отеля (оплачивается дополнительно).
Горнолыжный курорт «Манжерок»
9:00 Завтрак.
10:00 Горнолыжный курорт "Манжерок" где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха.
Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься.
Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и горячим глинтвейном и фотосессией.
15:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Золотые пески».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|31 900
|6 000
Варианты проживания
Отель «Золотые пески»
Отель «Золотые пески» расположен в поселке Усть-Муны, в 38 км от озера Ая. При отеле работает ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. В 2,9 км от Барангола и в 3,2 км от Усть-Муны есть помещение для хранения лыж, а также сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье. На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы, велосипедные прогулки и занятия лыжным спортом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Трансфер из Новосибирска и Горно-Алтайска
- Завтраки в отеле
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Новосибирск/ г. Горно-Алтайск и обратно
- Обеды и ужины - средний чек 800 руб
- Новогодний банкет 10 000 руб. /чел
- Спа-процедуры
- Прокат инвентаря
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- одежда, обувь, головной убор по сезону (горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве);
- личная аптечка.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
Встреча состоится 31.12.2023:
- в Новосибирске в 00:30 на ж/д вокзале (у ТЦ Апельсин, ул. Ленина 84);
- в Горно-Алтайске в 9:00 в аэропорту.
Так же по запросу возможна встреча в Кемерово и Новокузнецке (индивидуальный трансфер за дополнительную плату).
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
На 16-ти местном комфортабельном микроавтобусе Ford Transit с кондиционером. Размещение в том числе и на заднем ряду.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Предоставляется скидка на детей до 12 лет - 10%.