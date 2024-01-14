Новогодняя Катунь

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Приглашаем вас встречать Новый год в Горный Алтай! В этом новогоднем туре вас ждут завораживающие снежные горы, голубые озера, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт “Манжерок” и прекрасное озеро Лебединое. Вы встретите Новый год в атмосферном отеле, расположенном на берегу реки Катунь. Отправляйтесь в это новогоднее путешествие и зарядитесь энергией Горного Алтая на весь год!
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Новогодняя Катунь
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Алтайский Новый Год
Алтайский Новый Год
Встретим этот Новый год в окружении гор, а утро 1 января проведем у костра
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Посетим озеро, на котором зимуют белоснежные птицы и даже сможем покормить их
Голубые глаза Катуни
Голубые глаза Катуни
Полюбуемся на удивительное явление — озёра, образующиеся в русле реки Катунь только зимой
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
У вас будет возможность покататься на лыжах или сноуборде, а также подняться на смотровую площадку и сделать памятные снимки

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Алтай, Голубые озера, встреча Нового года

9:30 Завтрак формата "Шведский стол" в ресторане отеля Золотые пески.

12:00 Посещение уникального места - Голубые озера Глаза Катуни, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.

На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах.

15.00 Заселение в отель.

Отдых, фото у Катуни, СПА по желанию.

22.00 Новогодний банкет, встреча Нового года (оплачивается дополнительно).

Прибытие на Алтай, Голубые озера, встреча Нового годаПрибытие на Алтай, Голубые озера, встреча Нового годаПрибытие на Алтай, Голубые озера, встреча Нового годаПрибытие на Алтай, Голубые озера, встреча Нового года
2 день

Экскурсия на «Лебединое» озеро

8:00-11:00 Завтрак, опохмел, утренняя программа у костра.

12:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.

Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов.

Кормление птиц и фото.

17:00 Возвращение в отели.

СПА-зона, совместный ужин в ресторане отеля (оплачивается дополнительно).

Экскурсия на «Лебединое» озероЭкскурсия на «Лебединое» озероЭкскурсия на «Лебединое» озероЭкскурсия на «Лебединое» озеро
3 день

Горнолыжный курорт «Манжерок»

9:00 Завтрак.

10:00 Горнолыжный курорт "Манжерок" где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха.

Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься.

Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и горячим глинтвейном и фотосессией.

15:00 Выезд домой.

Горнолыжный курорт «Манжерок»Горнолыжный курорт «Манжерок»Горнолыжный курорт «Манжерок»Горнолыжный курорт «Манжерок»Горнолыжный курорт «Манжерок»

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Золотые пески».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-местноеДоплата за 1-местное
31 9006 000

Варианты проживания

Отель «Золотые пески»

2 ночи

Отель «Золотые пески» расположен в поселке Усть-Муны, в 38 км от озера Ая. При отеле работает ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. В 2,9 км от Барангола и в 3,2 км от Усть-Муны есть помещение для хранения лыж, а также сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье. На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы, велосипедные прогулки и занятия лыжным спортом.

Отель «Золотые пески»Отель «Золотые пески»Отель «Золотые пески»Отель «Золотые пески»Отель «Золотые пески»Отель «Золотые пески»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Трансфер из Новосибирска и Горно-Алтайска
  • Завтраки в отеле
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Новосибирск/ г. Горно-Алтайск и обратно
  • Обеды и ужины - средний чек 800 руб
  • Новогодний банкет 10 000 руб. /чел
  • Спа-процедуры
  • Прокат инвентаря
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • одежда, обувь, головной убор по сезону (горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве);
  • личная аптечка.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?

Встреча состоится 31.12.2023:

  • в Новосибирске в 00:30 на ж/д вокзале (у ТЦ Апельсин, ул. Ленина 84);
  • в Горно-Алтайске в 9:00 в аэропорту.

Так же по запросу возможна встреча в Кемерово и Новокузнецке (индивидуальный трансфер за дополнительную плату).

На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?

На 16-ти местном комфортабельном микроавтобусе Ford Transit с кондиционером. Размещение в том числе и на заднем ряду.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Предоставляется скидка на детей до 12 лет - 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
14 янв 2024
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
А
16 окт 2023
Только положительные эмоции от поездки!
Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
Е
3 окт 2023
Тур организован на 10/10.
Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыЛебединое озероПрирода и пейзажиЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Горно-Алтайска

Марс, Луна и волшебная Катунь
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Марс, Луна и волшебная Катунь
Увидеть Мёртвое озеро, попробовать целебную воду и побывать на родине Шукшина
В Горно-Алтайске с 10:00 до 11:00 по адресу: с. Ма...
42 400 за человека
Каракольские озера - Нижняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Каракольские озера - Нижняя Катунь
село Манжерок
20 июня
30 июня
10 июля
20 июля
57 000 за человека
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
село Манжерок
27 июня
29 июня
4 июля
11 июля
30 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
All Airlines
ХорошоТам