Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
За 10 дней успеем сплавиться по Катуни и увидеть ледниковые озёра, попытаемся разгадать древние петроглифы и полюбуемся потухшим вулканом, побываем в священных и пройдёмся по «алтайскому Марсу».
Пейзажи будут меняться стремительно — за одно путешествие вы побываете на живописном пляже и вдохнёте ароматы альпийских лугов, походите по леднику и через кедровую тайгу доберётесь до высокогорной тундры.
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Описание
Организационные детали
Все вещи перемещаются на автомобиле, поэтому поездка налегке. Но мы не рекомендуем брать много вещей. Рекомендуем: для женщин до 10 кг, для мужчин до 12 кг. Вес рюкзака-сумки складывается из личной одежды.
Что взять с собой:
- фонарик (можно самый простой)
- головной убор от солнца
- крем для защиты от солнца
- дождевик (можно самый простой)
- документы (паспорт, мед. полис)
- 3 комплекта одежды:
Первый: для дороги. В ней вы будете путешествовать в транспорте, выходить на короткие экскурсии. Этот же комплект сухой одежды для турбазы пригодится, если в пути был дождь
Второй: для радиальных выходов: В ней вы пойдете к водопаду, к Каменным грибам и пр.
Здесь потребуются
— удобные кроссовки с хорошим протектором (не новые, чтобы не натирали)
— шорты или штаны для активной ходьбы
Третий: одежда для ночного отдыха. На Алтае климат резко континентальный и смена погоды 4 раза в день это нормально. Пусть с собой будут теплые вещи «чтобы не пригодились»:
— теплые носки и теплая кофта
— шапка и легкая куртка (желательно не продуваемую)
- Рекомендуем прихватить для повышения комфорта футболки, купальник, солнцезащитные очки
- индивидуальные лекарственные средства (стандартная аптечка у нас всегда с собой)
- средства личной гигиены и банные принадлежности
- фотоаппарат, подзарядки и отличное настроение!
Программа тура по дням
Урочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по Катуни
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и отправимся в путешествие по Чемальскому тракту. Побываем на смотровой площадке на вершине горы в урочище Че-Чкыш и полюбуемся долиной Катуни и открывающимися пейзажами.
На острове Патмос побываем в храме святого Макария — действующем женском ските. Сюда со всей страны стекаются паломники.
После обеда продолжим день экстремально — сплавимся по Катуни с преодолением двух порогов.
Затем доберёмся до турбазы, поужинаем и разойдёмся по номерам.
Каракольские озёра
Позавтракаем, разместимся во внедорожнике и поедем на Каракольские озёра. Перед вами возникнут 7 лазурных водоёмов, живописно разбросанных на склоне хребта Иолго. Вода здесь удивительно чистая и ледяная, в ней не водится рыба и не растут растения.
Прокатимся по всем озёрам, наблюдая, как вокруг будут меняться климатические зоны: от кедровой тайги и альпийских лугов до высокогорной тундры!
Погуляем у озёр, подкрепимся и поедем на турбазу.
Семинский перевал и село Мульта
Утром отправимся в село Мульта. По пути преодолеем Семинский перевал высотой 1719 метров, а ещё увидим невероятные пейзажи из окна автомобиля.
Если повезёт, в сёлах Усть-Кокса и Мульта застанем местных шаманов за обрядом камлания — вызова духов.
Красная гора и озёра-кратеры
Позавтракаем и поедем в сторону села Усть-Коксы, а там прокатимся по бездорожью в районе Катунского хребта. Высокопроходимый автомобиль забросит нас к озерам Красной горы — потухшего вулкана. Погуляем по эко-тропе между водоёмов — бывших кратеров.
Перекусим на природе и вернёмся на турбазу.
Мультинские озёра
После завтрака вновь займём места во внедорожнике и отправимся к Нижнему Мультинскому озеру. Оттуда пешком через густой лес пойдём к Среднему Мультинскому озеру. Будем вдыхать хвойные ароматы, слушать шум водопадов, а ещё отдохнём на живописном пляже и увидим курумник — большие скопления камней.
Выезд займёт около 8-10 часов. На базу вернёмся вечером, желающие смогут попариться в баньке.
Перевал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и Катуни
По живописному Чуйскому тракту поедем к селу Акташ. По пути увидим петроглифы (наскальные рисунки) и археологические памятники.
Преодолеем перевал Чике-Таман высотой 1460 метров и сделаем эффектные снимки на его высшей точке. Затем поедем в урочище Калбак-Таш — самый большой на Алтае комплекс петроглифов. Рассмотрим древние рисунки, некоторые из которых до сих по не расшифрованы учёными.
Следующая локация — национальный парк Чуй-Оозы. Вы увидите слияние Чуи и Катуни, для местных это место считается священным. Если останется время, прогуляемся к водопаду Ширлак.
Гейзеровое озеро и «алтайский Марс»
Сегодня — день инопланетных пейзажей. Начнём с Гейзерового озера и полюбуемся причудливыми узорами на поверхности водоёмов. Проедем по Курайской степи и окажемся на «алтайском Марсе». Скалы здесь окрашены в красный, оранжевый и жёлтый цвета. Вдоволь нафотографируемся и вернёмся в Акташ.
Поход к леднику
Начнём день с экскурсии в долину реки Актру. Наша цель — ледник. Пойдём к нему пешком, любуясь вершинами Северо-Чуйского хребта и вдыхая свежий воздух. Пройдём через альпинистский лагерь, а затем доберёмся до ледника и высокогорного озера.
К вечеру вернёмся на базу отдыха и насладимся ужином из блюд алтайской кухни.
В зависимости от погодных условий и подготовленности группы возможна замена на поход на Акташский ретранслятор.
Долина Чулышман
С перевала Кату-Ярык спустимся в долину Чулышман. Здесь не ловит сотовая связь, и обычный автомобиль сюда не доберётся — передвигаться будем на внедорожнике. Вдали от цивилизации будем наслаждаться дикой природой. Побываем в широком каньоне реки Чулышман и увидим Каменные грибы в урочище Аккурум — скальные образования со шляпками из валунов.
Полюбуемся водопадом Куркуре или каскадным водопадом Учар, а на ночь останемся на базе отдыха в долину Чулышман.
Катание по Телецкому озеру на пароме и отъезд
Переедем в село Кырсай, где пересядем на паром и прогуляемся по Телецкому озеру до самого северного порта в Артыбаше. Оттуда поедем в аэропорт Горно-Алтайска.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утроЗавершение: Аэропорт Горно-Алтайска, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.