Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман

Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север

Описание
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О гиде
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Отправляемся туда, где почти не ловит связь, где проехать сможет лишь высокопроходимая машина и где можно наконец-то забыть о заботах и делах, вдали от цивилизации, городского шума и толп туристов.

За 10 дней успеем сплавиться по Катуни и увидеть ледниковые озёра, попытаемся разгадать древние петроглифы и полюбуемся потухшим вулканом, побываем в священных и пройдёмся по «алтайскому Марсу».

Пейзажи будут меняться стремительно — за одно путешествие вы побываете на живописном пляже и вдохнёте ароматы альпийских лугов, походите по леднику и через кедровую тайгу доберётесь до высокогорной тундры.
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Ближайшие даты:
14
июл
28
июл
7
авг
18
авг
28
авг
7
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Все вещи перемещаются на автомобиле, поэтому поездка налегке. Но мы не рекомендуем брать много вещей. Рекомендуем: для женщин до 10 кг, для мужчин до 12 кг. Вес рюкзака-сумки складывается из личной одежды.

Что взять с собой:

  • фонарик (можно самый простой)
  • головной убор от солнца
  • крем для защиты от солнца
  • дождевик (можно самый простой)
  • документы (паспорт, мед. полис)
  • 3 комплекта одежды:
    Первый: для дороги. В ней вы будете путешествовать в транспорте, выходить на короткие экскурсии. Этот же комплект сухой одежды для турбазы пригодится, если в пути был дождь
    Второй: для радиальных выходов: В ней вы пойдете к водопаду, к Каменным грибам и пр.
    Здесь потребуются
    — удобные кроссовки с хорошим протектором (не новые, чтобы не натирали)
    — шорты или штаны для активной ходьбы
    Третий: одежда для ночного отдыха. На Алтае климат резко континентальный и смена погоды 4 раза в день это нормально. Пусть с собой будут теплые вещи «чтобы не пригодились»:
    — теплые носки и теплая кофта
    — шапка и легкая куртка (желательно не продуваемую)
  • Рекомендуем прихватить для повышения комфорта футболки, купальник, солнцезащитные очки
  • индивидуальные лекарственные средства (стандартная аптечка у нас всегда с собой)
  • средства личной гигиены и банные принадлежности
  • фотоаппарат, подзарядки и отличное настроение!

Программа тура по дням

1 день

Урочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по Катуни

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и отправимся в путешествие по Чемальскому тракту. Побываем на смотровой площадке на вершине горы в урочище Че-Чкыш и полюбуемся долиной Катуни и открывающимися пейзажами.

На острове Патмос побываем в храме святого Макария — действующем женском ските. Сюда со всей страны стекаются паломники.

После обеда продолжим день экстремально — сплавимся по Катуни с преодолением двух порогов.

Затем доберёмся до турбазы, поужинаем и разойдёмся по номерам.

Урочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по КатуниУрочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по КатуниУрочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по КатуниУрочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по КатуниУрочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по Катуни
2 день

Каракольские озёра

Позавтракаем, разместимся во внедорожнике и поедем на Каракольские озёра. Перед вами возникнут 7 лазурных водоёмов, живописно разбросанных на склоне хребта Иолго. Вода здесь удивительно чистая и ледяная, в ней не водится рыба и не растут растения.

Прокатимся по всем озёрам, наблюдая, как вокруг будут меняться климатические зоны: от кедровой тайги и альпийских лугов до высокогорной тундры!

Погуляем у озёр, подкрепимся и поедем на турбазу.

Каракольские озёраКаракольские озёраКаракольские озёраКаракольские озёра
3 день

Семинский перевал и село Мульта

Утром отправимся в село Мульта. По пути преодолеем Семинский перевал высотой 1719 метров, а ещё увидим невероятные пейзажи из окна автомобиля.

Если повезёт, в сёлах Усть-Кокса и Мульта застанем местных шаманов за обрядом камлания — вызова духов.

Семинский перевал и село МультаСеминский перевал и село МультаСеминский перевал и село Мульта
4 день

Красная гора и озёра-кратеры

Позавтракаем и поедем в сторону села Усть-Коксы, а там прокатимся по бездорожью в районе Катунского хребта. Высокопроходимый автомобиль забросит нас к озерам Красной горы — потухшего вулкана. Погуляем по эко-тропе между водоёмов — бывших кратеров.

Перекусим на природе и вернёмся на турбазу.

Красная гора и озёра-кратерыКрасная гора и озёра-кратерыКрасная гора и озёра-кратеры
5 день

Мультинские озёра

После завтрака вновь займём места во внедорожнике и отправимся к Нижнему Мультинскому озеру. Оттуда пешком через густой лес пойдём к Среднему Мультинскому озеру. Будем вдыхать хвойные ароматы, слушать шум водопадов, а ещё отдохнём на живописном пляже и увидим курумник — большие скопления камней.

Выезд займёт около 8-10 часов. На базу вернёмся вечером, желающие смогут попариться в баньке.

Мультинские озёраМультинские озёраМультинские озёраМультинские озёра
6 день

Перевал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и Катуни

По живописному Чуйскому тракту поедем к селу Акташ. По пути увидим петроглифы (наскальные рисунки) и археологические памятники.

Преодолеем перевал Чике-Таман высотой 1460 метров и сделаем эффектные снимки на его высшей точке. Затем поедем в урочище Калбак-Таш — самый большой на Алтае комплекс петроглифов. Рассмотрим древние рисунки, некоторые из которых до сих по не расшифрованы учёными.

Следующая локация — национальный парк Чуй-Оозы. Вы увидите слияние Чуи и Катуни, для местных это место считается священным. Если останется время, прогуляемся к водопаду Ширлак.

Перевал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и КатуниПеревал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и КатуниПеревал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и КатуниПеревал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и КатуниПеревал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и Катуни
7 день

Гейзеровое озеро и «алтайский Марс»

Сегодня — день инопланетных пейзажей. Начнём с Гейзерового озера и полюбуемся причудливыми узорами на поверхности водоёмов. Проедем по Курайской степи и окажемся на «алтайском Марсе». Скалы здесь окрашены в красный, оранжевый и жёлтый цвета. Вдоволь нафотографируемся и вернёмся в Акташ.

Гейзеровое озеро и «алтайский Марс»Гейзеровое озеро и «алтайский Марс»Гейзеровое озеро и «алтайский Марс»Гейзеровое озеро и «алтайский Марс»
8 день

Поход к леднику

Начнём день с экскурсии в долину реки Актру. Наша цель — ледник. Пойдём к нему пешком, любуясь вершинами Северо-Чуйского хребта и вдыхая свежий воздух. Пройдём через альпинистский лагерь, а затем доберёмся до ледника и высокогорного озера.

К вечеру вернёмся на базу отдыха и насладимся ужином из блюд алтайской кухни.

В зависимости от погодных условий и подготовленности группы возможна замена на поход на Акташский ретранслятор.

Поход к ледникуПоход к ледникуПоход к леднику
9 день

Долина Чулышман

С перевала Кату-Ярык спустимся в долину Чулышман. Здесь не ловит сотовая связь, и обычный автомобиль сюда не доберётся — передвигаться будем на внедорожнике. Вдали от цивилизации будем наслаждаться дикой природой. Побываем в широком каньоне реки Чулышман и увидим Каменные грибы в урочище Аккурум — скальные образования со шляпками из валунов.

Полюбуемся водопадом Куркуре или каскадным водопадом Учар, а на ночь останемся на базе отдыха в долину Чулышман.

Долина ЧулышманДолина ЧулышманДолина ЧулышманДолина Чулышман
10 день

Катание по Телецкому озеру на пароме и отъезд

Переедем в село Кырсай, где пересядем на паром и прогуляемся по Телецкому озеру до самого северного порта в Артыбаше. Оттуда поедем в аэропорт Горно-Алтайска.

Катание по Телецкому озеру на пароме и отъездКатание по Телецкому озеру на пароме и отъездКатание по Телецкому озеру на пароме и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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