Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и отправимся в путешествие по Чемальскому тракту. Побываем на смотровой площадке на вершине горы в урочище Че-Чкыш и полюбуемся долиной Катуни и открывающимися пейзажами.

На острове Патмос побываем в храме святого Макария — действующем женском ските. Сюда со всей страны стекаются паломники.

После обеда продолжим день экстремально — сплавимся по Катуни с преодолением двух порогов.

Затем доберёмся до турбазы, поужинаем и разойдёмся по номерам.