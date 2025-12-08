Промокод на 10% 🔥
Описание экскурсииГурзуф - обитель, которую пытались обрести многие, имена этих людей украшают вершину Олимпа русской культуры. Кому-то удавалось задержаться в Гурзуфе коротко, кому-то на года, но так или иначе те, кто оказался пленен этим местом были счастливы и считали время, проведенное здесь, самым счастливым. Среди имён плененных и влюбленных в Гурзуф: Александр Пушкин, Константин Коровин, Петр Губонин, Антон Чехов, Ольга Соловьева, Николай Бекетов, Ольга Книппер- Чехова, Густав Олизар, Федор Шаляпин, Иосиф Бродский. Красота и история места, легенды, своеобразие и шарм гурзуфских улиц и истории его жителей ждут нас на прогулке по старому Гурзуфу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Болгатура
- Аю - Даг
- Скалы Адалары
- Артек
- Центр Старого Гурзуфа
- Фонтан
- Дача К. Коровина Саламбо
- Набережная
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 60 лет СССР, 20, посёлок городского типа Гурзуф, муниципальный округ Ялта, Республика Крым
Завершение: Гурзуф, Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
