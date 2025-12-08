Описание Выбрать день Ответы на вопросы Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Описание экскурсии Гурзуф - обитель, которую пытались обрести многие, имена этих людей украшают вершину Олимпа русской культуры. Кому-то удавалось задержаться в Гурзуфе коротко, кому-то на года, но так или иначе те, кто оказался пленен этим местом были счастливы и считали время, проведенное здесь, самым счастливым. Среди имён плененных и влюбленных в Гурзуф: Александр Пушкин, Константин Коровин, Петр Губонин, Антон Чехов, Ольга Соловьева, Николай Бекетов, Ольга Книппер- Чехова, Густав Олизар, Федор Шаляпин, Иосиф Бродский. Красота и история места, легенды, своеобразие и шарм гурзуфских улиц и истории его жителей ждут нас на прогулке по старому Гурзуфу.

