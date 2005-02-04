Экскурсии Гурзуфа

Все экскурсии в Гурзуфе

Доступно 12 экскурсий 🚌 в Гурзуфе на 2021 год, цены от 390₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
2 000
за 1 чел.
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке
Ежедневно в 8:30
Йога на SUP
1 000
за 1 чел.
Йога на SUP
Йога на SUP - это баланс тела с природой
Ежедневно в 7:00
Дневные туры на каяках к скалам Адаларам
1 000
за 1 чел.
Дневные туры на каяках к скалам Адаларам
На каяках по морю мы с вами прогуляемся к достопримечательностям Гурзуфской бухты
Ежедневно в 10:00 и 15:00
Рассветный тур на каяках или SUP к скалам Адаларам
1 300
за 1 чел.
Рассветный тур на каяках или SUP к скалам Адаларам
На SUP (при хорошей погоде) или каяках (при наличии ветра или волнения в море) мы пройдем через бухту...
Ежедневно в 4:25 утра
Рассветный тур на каяках или SUP к Медведь-Горе
2 000
за 1 чел.
Рассветный тур на каяках или SUP к Медведь-Горе
Вас ждет романтичная морская прогулка к диким пляжам Аю-Дага на SUP (при хорошей погоде) или каяках (при...
В указанные даты в 4:25
Тур по Медведь-Горе с морской прогулкой на каяках
2 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Тур по Медведь-Горе с морской прогулкой на каяках
Вас ждёт путешествие по несостоявшемуся вулкану, по горе, окутанной легендами и тайнами, с которой открываются...
В указанные даты в 9:00
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная экскурсия
10ч
17 000
за 1-4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
ежедневно 10:00
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Индивидуальная экскурсия
390
за 1 чел.
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Массандровский дворец - кладезь удивительных архитектурных решений и завораживающих интерьеров, где вы...
Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
850
за 1 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Если вы не в первый раз в Крыму, то скорее всего вы уже изучили все «классические»...
По вторникам и субботам в 11:00
Тур на каяках с ночёвкой к Медведь Горе
20ч
2 800
за 1 чел.
Тур на каяках с ночёвкой к Медведь Горе
Это не просто тур, это погружение в лето! Мы отправляемся с ночёвкой к диким пляжам Аю-Дага, с их неописуемой...
По вторникам и субботам в 16:00
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
1 800
за 1 чел.
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
Всегда мечтали полетать на воздушном шаре и увидеть Крым с высоты птичьего полета? Или уже знаете, как...
12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00
Крымский Новый Год в альпийском стиле
26 900
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
🇷🇺