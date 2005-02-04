Все экскурсии в Гурзуфе
Доступно 12 экскурсий 🚌 в Гурзуфе на 2021 год, цены от 390₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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9ч
2 000₽
за 1 чел.
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке
Ежедневно в 8:30
2ч
1 000₽
за 1 чел.
Йога на SUP
Йога на SUP - это баланс тела с природой
Ежедневно в 7:00
2ч
1 000₽
за 1 чел.
Дневные туры на каяках к скалам Адаларам
На каяках по морю мы с вами прогуляемся к достопримечательностям Гурзуфской бухты
Ежедневно в 10:00 и 15:00
2ч
1 300₽
за 1 чел.
Рассветный тур на каяках или SUP к скалам Адаларам
На SUP (при хорошей погоде) или каяках (при наличии ветра или волнения в море) мы пройдем через бухту...
Ежедневно в 4:25 утра
7ч
2 000₽
за 1 чел.
Рассветный тур на каяках или SUP к Медведь-Горе
Вас ждет романтичная морская прогулка к диким пляжам Аю-Дага на SUP (при хорошей погоде) или каяках (при...
В указанные даты в 4:25
7ч
2 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Тур по Медведь-Горе с морской прогулкой на каяках
Вас ждёт путешествие по несостоявшемуся вулкану, по горе, окутанной легендами и тайнами, с которой открываются...
В указанные даты в 9:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
17 000₽
за 1-4 чел.
ежедневно 10:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
390₽
за 1 чел.
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Массандровский дворец - кладезь удивительных архитектурных решений и завораживающих интерьеров, где вы...
Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
7ч
850₽
за 1 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Если вы не в первый раз в Крыму, то скорее всего вы уже изучили все «классические»...
По вторникам и субботам в 11:00
20ч
2 800₽
за 1 чел.
Тур на каяках с ночёвкой к Медведь Горе
Это не просто тур, это погружение в лето! Мы отправляемся с ночёвкой к диким пляжам Аю-Дага, с их неописуемой...
По вторникам и субботам в 16:00
7ч
1 800₽
за 1 чел.
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
Всегда мечтали полетать на воздушном шаре и увидеть Крым с высоты птичьего полета? Или уже знаете, как...
12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00
4д
26 900₽
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022