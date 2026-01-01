Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Гурзуфа
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 05:00
7700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Гурзуфа
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 03:00
13 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гурзуф. Мечты о счастье
Начало: Улица 60 лет СССР, 20, посёлок городского типа Гур...
Расписание: По договоренности
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Три дворца: Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
16 200 ₽ за всё до 18 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гурзуфу
Самые популярные экскурсии в Гурзуфе
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Сколько стоит экскурсия по Гурзуфу в августе 2026
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