Гжель и её сине-белые орнаменты привыкли видеть за стеклом и музейными витринами.
И это стоит исправить! Со мной вы изучите её иначе: через старые дороги, дома с наличниками, фабричные следы и современные мастерские. Раскроете неожиданные детали и порадуетесь, насколько разнообразна и жива Гжель сегодня.
И это стоит исправить! Со мной вы изучите её иначе: через старые дороги, дома с наличниками, фабричные следы и современные мастерские. Раскроете неожиданные детали и порадуетесь, насколько разнообразна и жива Гжель сегодня.
Описание экскурсии
- Старая Кжельская дорога и Касимовский тракт — исторические направления, связанные с развитием промысла.
- Деревянные дома и наличники — сохранившиеся дореволюционные постройки и разнообразная резьба, детали которой постепенно исчезают.
- «Самая гжельская» улица — современные арт-элементы в традиционной стилистике.
- Старинные чугунные ворота — остатки фабрик дореволюционных купцов и повод обсудить производство фарфора и фаянса в разные эпохи.
- Дом Салтыкова — значимая точка на карте Гжели и истории людей, связанных с развитием края.
- Старообрядческая часовня — редкое сочетание церковной традиции и гжельской керамики.
- Парк «Гжель» — современное пространство с ландшафтом и элементами в стиле промысла.
Организационные детали
- Общая протяжённость маршрута 7–8 км.
- Экскурсия пешеходная: транспорт до / из Гжели вы организуете самостоятельно.
- По желанию — возможен трансфер из Москвы за доплату.
в четверг, пятницу и субботу в 09:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1050 ₽
|Дети до 12 лет
|850 ₽
|Пенсионеры
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции «Гжель» (Казанское направление)
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и субботу в 09:45
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Гжеле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 54 туристов
Жительница Гжели, люблю и развиваю этот душевный край. Недавно решила разрабатывать собственные маршруты, не похожие на стандартные экскурсии по Гжельскому краю. С ними я готова познакомить вас и ваших друзей в рамках комфортной прогулки. Встречаемся в Гжели!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Спасибо Гульнаре! Ведь благодаря ей мы провели незабываемый день в Гжели! Она не просто провела экскурсию, но и помогла нам с организацией всего нашего отдыха, договорилась об экскурсии и мастер-классе
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К
Прекрасная прогулка.
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1050 ₽ за человека