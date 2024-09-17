1 день

ХАТАНГА.О. Таймыр

Вылет из г. Красноярск в с. Хатангу ориентировочно в 10:00 (зависит от погодных условий).

Двухместное размещение в гостинице «Мамонт ИНН».

Поздний обед в гостинице.

Обзорная экскурсия по с. Хатанге – один из самых северных населенных пунктов России. Назван в честь одноименной реки, в переводе с эвенкийского означает «большая вода».

Своим рождением Хатанга во многом обязана Мангазейскому морскому ходу. Мангазейский острог был построен в начале семнадцатого века на реке Таз на месте существовавшего ранее промыслового становища. Он и стал опорным и исходным пунктом движения землепроходцев на восток. В начале семнадцатого века началось стремительное освоение.

Таймырского полуострова, причем со всех сторон света – с юга, от реки Нижняя Тунгуска, притоки которой близко подходили к истокам реки Котуя, несколько позже – с востока, в основном со стороны моря. А в восемнадцатом веке с севера – в соответствии с выполнявшейся по завету Петра 1 Великой Северной экспедиции, отряд которой, возглавляемый знаменитыми полярными исследователями мореплавателями Харитоном Лаптевым и Семеном Челюскиным, базировался в низовьях реки Хатанги.

После исследования архивных данных определилось время возникновения русских поселений на реке Хатанге. Датой рождения села Хатанга и датой присоединения территории Хатангского района к России считается год 1626, когда было создано первое русское поселение в форме государственного ясачного зимовья.

Поселок знаменит своей единственной в мире ледозащитной дамбой, которую целиком возводят изо льда. Строят ее 5 месяцев, постепенно намораживая слой за слоем. Во время ледостава за ней укрываются зимующие в порту суда. После того, как дамба растает сама собой, ее тут же начинают строить вновь.

Экскурсия в музей Мамонта.

Ужин.

Мероприятие в холле гостиницы.