Вы совершите полет на мыс Челюскина, где увидите горы Бырранга – одну из самых северных горных систем на планете, отправитесь в музей, в котором находится знаменитый «мамонт Жаркова» и посетите центр народного творчества в Хатанге.
июл
Программа тура по дням
ХАТАНГА.О. Таймыр
Вылет из г. Красноярск в с. Хатангу ориентировочно в 10:00 (зависит от погодных условий).
Двухместное размещение в гостинице «Мамонт ИНН».
Поздний обед в гостинице.
Обзорная экскурсия по с. Хатанге – один из самых северных населенных пунктов России. Назван в честь одноименной реки, в переводе с эвенкийского означает «большая вода».
Своим рождением Хатанга во многом обязана Мангазейскому морскому ходу. Мангазейский острог был построен в начале семнадцатого века на реке Таз на месте существовавшего ранее промыслового становища. Он и стал опорным и исходным пунктом движения землепроходцев на восток. В начале семнадцатого века началось стремительное освоение.
Таймырского полуострова, причем со всех сторон света – с юга, от реки Нижняя Тунгуска, притоки которой близко подходили к истокам реки Котуя, несколько позже – с востока, в основном со стороны моря. А в восемнадцатом веке с севера – в соответствии с выполнявшейся по завету Петра 1 Великой Северной экспедиции, отряд которой, возглавляемый знаменитыми полярными исследователями мореплавателями Харитоном Лаптевым и Семеном Челюскиным, базировался в низовьях реки Хатанги.
После исследования архивных данных определилось время возникновения русских поселений на реке Хатанге. Датой рождения села Хатанга и датой присоединения территории Хатангского района к России считается год 1626, когда было создано первое русское поселение в форме государственного ясачного зимовья.
Поселок знаменит своей единственной в мире ледозащитной дамбой, которую целиком возводят изо льда. Строят ее 5 месяцев, постепенно намораживая слой за слоем. Во время ледостава за ней укрываются зимующие в порту суда. После того, как дамба растает сама собой, ее тут же начинают строить вновь.
Экскурсия в музей Мамонта.
Ужин.
Мероприятие в холле гостиницы.
Мыс Челюскин
Завтрак.
Вылет на вертолёте на мыс Челюскин.
Из иллюминатора увидим северную границу плато Путорана – горы Бырранга, одна из самых северных горных систем на планете. Её название в переводе с нганасанского означает «горы, где текут каменистые реки по лугам, где растут мхи». Пролетим над самым северным в мире и вторым по площади в азиатской части России озером Таймыр. Название озера произошло от древнетунгусского слова «тамура» — «богатый, ценный».
23 февраля 1979 года озеро Таймыр стало частью Таймырского заповедника. Охраняемая территория неоднократно расширялась. Так, в 1991-1992 годах была организована Арктическая экспедиция, в результате которой к заповеднику присоединилась восточная часть полуострова площадью более 430 тысяч гектаров. В 1995 году заповедник был признан биосферным резерватом и получил защиту ЮНЕСКО.
Экскурсия на полуострове. Мыс Челюскин – северная оконечность (мыс) одноимённого полуострова, расположенного на севере полуострова Таймыр между Карским морем и морем Лаптевых и самая северная материковая точка Евразии, Азии и России. Это суровое место и сейчас продолжает притягивать исследователей российского севера и путешественников.
В настоящее время в самой северной точке Евразии работает гидрометеорологическая станция имени Е. Федорова, где зимуют 8-10 человек. Здесь же расположены самый северный аэродром континентальной Евразии Мыс Челюскин и пограничная застава.
В 1992 г. на мысе установлен памятник всем участникам открытия. Колонну, символизирующую знаменитое бревно Челюскина, венчает бронзовая дубель-шлюпка «Якуцк», на которой двигались участники экспедиции. «Якуцк», затертый льдами, не достиг северной оконечности Таймыра.
Ещё одна достопримечательность мыса Челюскин – гурий Амундсена. Гурии – искусственные каменные сооружения, которые исследователи устанавливали в качестве ориентира. Гурий Амундсена сложен в 1919 году из сланцевых плит и находится на самом северном выступе берега. Экспедиция норвежца Руаля Амундсена, которого прозвали «Наполеоном полярных вод», воздвигла его в честь шведского изыскателя Норденшельда.
Обед (ланч-бокс).
На обратном пути сделаем три остановки: пещера Миддендорфа – место спасения арктических исследователей, таких как Харитон Лаптев, Александр Миддендорф и Николай Урванцев; горящие угли Таймыра по некоторым оценкам горение углей здесь продолжается уже несколько столетий; река Мамонта – очень живописное место, где в 1948 году обнаружили хорошо сохранившийся скелет мамонта.
Ужин.
Возвращение в Хатангу
Завтрак.
Экскурсия в центр народного творчества.
Центр народного творчества открыл свои двери в сельском поселении Хатанга 17 мая 1995 года.
В коллекции учреждения уже более 740 единиц различных хранений: живопись и графика, резьба по дереву, национальные и стилизованные костюмы, изделия из бисера и меха, резная кость, фотопостеры и фото.
Этнографическое направление экспозиций и презентации, основанные на фольклорном и историческом материале позволяют окунуться в суровый и удивительный мир полуострова Таймыр.
Обед.
Мероприятие в центре народного творчества.
Ужин.
Вылет из Хатанги
Завтрак.
Обед.
Освобождение номеров.
Вылет в г. Красноярск.
Позднее возвращение в Красноярск.
Советуем брать доп. ночь в Красноярске и утренние билеты для возвращения домой.
Проживание
Тур предусматривает 2-х местное размещение в гостинице «Мамонт ИНН».
Доплата за одноместное размещение в гостинице «Мамонт ИНН» (3 ночи) – 7500 руб. /чел.
Варианты проживания
Мамонт Инн
Бюджетный вариант для активного отдыха — отель «Мамонт Инн» находится в Хатанге. Этот отель располагается в центре города. Утром — выпейте кофе, наблюдая из окна за жизнью города.
Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на парковке рядом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Авиаперелет Красноярск-Хатанга-Красноярск
- Перелет на вертолете на мыс Челюскин
- Оформление пропуска
- Комплексное 3-разовое питание
- 2-местное размещение в гостинице «Мамонт ИНН»
- Экскурсионная программа
- Входной билет в музей
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Красноярска и обратно
- Страховка
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
- Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
- Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
- Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
- Купальный костюм.
- Средства личной гигиены.
- Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно!);
- очки солнцезащитные.
- Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуем оформить страховку от невыезда.
Изменения в программе маршрута
По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.