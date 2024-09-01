Мои заказы

Конная прогулка-знакомство с миром лошадей

Экскурсия по конюшне в Саратове: знакомство с миром лошадей и чаепитие с блинами
Вас ждёт увлекательная экскурсия по конюшне: вы узнаете больше о лошадях, ставших верными товарищами человеку.

Прогулка верхом по лесу и общение с этими удивительными животными подарит массу ярких эмоций не только детям, но и взрослым!
5
4 отзыва
Время начала: 10:00, 11:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Погружение в мир лошадей — экскурсия для детей и взрослых, где вы узнаете о породах, о том, как ухаживать за лошадьми. Что вас ожидает:

  • Для вас проведут демонстрацию по подготовке лошади к работе, покажут элементы ковки и инструменты для этого интересного процесса.
  • На экскурсии вы сможете угостить лошадей с рук: можно привезти угощения с собой — чистые крупно нарезанные яблоки, морковь или сухари из хлеба (батона).
  • Конечно, вас ждёт и верховая прогулка по лесу на панорамные площадки: вам расскажут интересные факты о самом посёлке, об истории старинной усадьбы.
  • В конце экскурсии вас ждёт чаепитие в беседке, где можно посидеть, пообщаться и отдохнуть.

• Во время поездки вы сможете сделать множество красивых фотографий на свою камеру, которые будут напоминать вам об этом увлекательном знакомстве! Важная информация:

  • Максимальный вес человека для катания — 80 кг.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную спортивную одежду по погоде, чтобы ноги были закрыты; головной убор, удобную обувь.
  • Наносите солнцезащитный крем и по желанию надевайте солнцезащитные очки и перчатки.
  • Берите с собой бутылочку воды, чтобы не мучала жажда.
  • Шлем для верховой прогулки выдаём бесплатно!

Вт, ср, чт, пт, сб, вс: с 10:00–11:00 и с 16:00–18:00 (время начала экскурсии).

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Усадьба конезаводчика и мукомола В.К. Рейнеке
  • Панорамные площадки с видами на город и Волгу
  • Живописная природа посёлка Рейник
Что включено
  • Экскурсия в конюшне с демонстрацией по подготовке лошади к работе
  • Верховая прогулка 1 час (включен инструктаж 5 мин.), сопровождение инструктора пешком
  • Чаепитие с вкусностями
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Дополнительные услуги по желанию: услуги клуба фото - и видеосъёмка сувениры
Место начала и завершения?
П. Рейник, 1-й Микрорайон д. 38
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Максимальный вес человека для катания - 80 кг
  • Пожалуйста, надевайте комфортную спортивную одежду по погоде, чтобы ноги были закрыты головной убор, удобную обувь
  • Наносите солнцезащитный крем и по желанию надевайте солнцезащитные очки и перчатки
  • Берите с собой бутылочку воды, чтобы не мучала жажда
  • Шлем для верховой прогулки выдаём бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
1 сен 2024
А
Александра
26 авг 2024
Всё понравилось: интересный подробный рассказ о существующем клубе; ухоженность и выучка лошадей; индивидуальный подход к каждому клиенту
Клубу "Золотая подкова" процветания!
К
Ксения
19 авг 2024
Е
Екатерина
27 мар 2024
