Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Исследовать город живописных пейзажей и богатой истории
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 14:00
10 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Начало: У дворца Культуры
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 3000 ₽ за всё до 2 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Пройти по улицам старинного города, найти подсказки и разгадать провинциальные тайны
Начало: На городском пляже
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 1100 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Начало: Россия, Саратовская область, Хвалынск
Расписание: В любое свободное время
960 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Очень интересная экскурсия, нам безумно понравилось! Экскурсовод умеет заинтересовать, рекомендуем к посещению, особенно если вы впервые в городе!
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Мобильный квест "Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться" оказался интересным и увлекательным. Единственное, на второй точке (задании) нет дома по
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Прекрасный квест, с которым прогулка по городу стала интересным приключением👍
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Л
Спасибо, экскурсия очень понравилась. Отдельное спасибо Ирине Валентиновне очень интересно рассказывает, вовлекала в беседу ребенка, все доступно и понятно
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Л
Большое спасибо экскурсоводу Наталье. Очень интересная экскурсия, комфортная атмосфера! Узнали много нового о Хвалынске. После рассказа Натальи хочется приехать в этот замечательный город ещё раз.
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Е
Побывали на уникальной экскурсии с необыкновенной Ириной Валентиновной. Хвалынск действительно сказочный, аромат яблок сопровождал нас повсюду, в завершении хозяйка угостила
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Н
Интересный маршрут для первого знакомства с городом. Для более глубокого погружения в историю города, хорошо бы дополнить посещение музеев - краеведческого и Петрова-Водкина. Но это можно сделать самостоятельно.
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А
1 октября мы посетили сказочный город Хвалынск. С ним нас познакомила настоящий знаток своего города и любитель прекрасного И. В.
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Все прошло хорошо. Сразу видно, что Ирина искренне любит свой город. Кроме того, как творческий человек, может и мастер-класс интересный организовать и в целом много интересного рассказать.
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Экскурсия познавательная! Необычный небольшой музей яблочка! Выглядит сочно, свежо, интересно. Рассказ о городе небольшой, но на мой взгляд, достаточный! На
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Всего 25 отзывов в Хвалынске
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Ответы на вопросы от путешественников по Хвалынску
Самые популярные экскурсии в Хвалынске
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Сколько стоит экскурсия по Хвалынску в августе 2026
Сейчас в Хвалынске можно забронировать 4 экскурсии от 960 до 4000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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