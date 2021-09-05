Отзыв на: Сказочный Хвалынск

Т Татьяна 4

Заказали экскурсию на 13 июля 2021. В назначенное время пришёл гид-мужчина вместо ожидаемой женщины. Но это совсем не проблема была. Хвалынск - город маленький. Достопримечательностей особо нет. Поэтому вместо заявленных 3 часов, нас водили по городу всего около 2-х. Мы были в Музее хвалынского яблочка (крайне маленький, но фотки атмосферные получились), церкви, около пожарной части, на набережной. Вот и по сути всё. Ожидали ещё сходить хотя бы в картинную галерею Петрова-Водкина, но нам предложили сделать это самостоятельно. Хотя времени свободного на экскурсии ещё было полно. Жаль, что нам вообще ничего не рассказали про их национальный заповедник… В общем и целом получилось немного смазанное впечатление об экскурсии и несмотря на явную компетентность гида и его знание местной истории, хотелось бы как-то разнообразить времяпровождение и маршрут самой экскурсии.