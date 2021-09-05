Все экскурсии в Хвалынске
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Хвалынске на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 500₽
за 1-4 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Последние отзывы «Экскурсии Хвалынска»
- ЛЛариса5 сентября 2021Очень понравилась экскурсия, город открылся совсем с другой стороны. Великолепно и доступно рассказано про богатую и древнюю историю города. Очень интересно посещение музея яблока, нигде такого не встречали! Отношение и личная заинтересованность гида Ирины просто покорили. Спасибо огромное за любовь к истории и людям родного края!
- ЕЕкатерина21 июля 2021Были в Хвалынске в июле, заказали экскурсию. Очень понравилась Ирина, она так любит свой родной город, что частичку любви передала нам. Такие люди красят свой город.
- ТТатьяна21 июля 2021Заказали экскурсию на 13 июля 2021. В назначенное время пришёл гид-мужчина вместо ожидаемой женщины. Но это совсем не проблема была. Хвалынск - город маленький. Достопримечательностей особо нет. Поэтому вместо заявленных 3 часов, нас водили по городу всего около 2-х. Мы были в Музее хвалынского яблочка (крайне маленький, но фотки атмосферные получились), церкви, около пожарной части, на набережной. Вот и по сути всё. Ожидали ещё сходить хотя бы в картинную галерею Петрова-Водкина, но нам предложили сделать это самостоятельно. Хотя времени свободного на экскурсии ещё было полно. Жаль, что нам вообще ничего не рассказали про их национальный заповедник… В общем и целом получилось немного смазанное впечатление об экскурсии и несмотря на явную компетентность гида и его знание местной истории, хотелось бы как-то разнообразить времяпровождение и маршрут самой экскурсии.