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Экскурсии в Хвалынске

Найдено 4 экскурсии в Хвалынске, цены от 960 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Исследовать город живописных пейзажей и богатой истории
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 14:00
10 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Сказочный Хвалынск
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Начало: У дворца Культуры
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 3000 ₽ за всё до 2 чел.
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Пройти по улицам старинного города, найти подсказки и разгадать провинциальные тайны
Начало: На городском пляже
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 1100 ₽ за всё до 6 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
2 часа
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Начало: Россия, Саратовская область, Хвалынск
Расписание: В любое свободное время
960 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Очень интересная экскурсия, нам безумно понравилось! Экскурсовод умеет заинтересовать, рекомендуем к посещению, особенно если вы впервые в городе!
Очень интересная экскурсия, нам безумно понравилось! Экскурсовод умеет заинтересовать, рекомендуем к посещению, особенно если вы впервые в городе!
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Анюта
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Мобильный квест "Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться" оказался интересным и увлекательным. Единственное, на второй точке (задании) нет дома по
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ул. Степана Разина, 5 и нет того предмета, что нужно вписать в строку ответ! Правильный ответ открылся после неудачных попыток ответов (перебрали, как нам казалось, все варианты))).
Далее при неправильном ответе, благодаря подсказкам, можно все-таки назвать правильный ответ.
Маршрут пеший, в принципе все объекты не далеко друг от друга.
Данный квест хорошая замена путешествия по Хвалынску без гида.
Спасибо за такой формат экскурсии.

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Татьяна
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Прекрасный квест, с которым прогулка по городу стала интересным приключением👍
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Л
Сказочный Хвалынск
Спасибо, экскурсия очень понравилась. Отдельное спасибо Ирине Валентиновне очень интересно рассказывает, вовлекала в беседу ребенка, все доступно и понятно
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Л
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Большое спасибо экскурсоводу Наталье. Очень интересная экскурсия, комфортная атмосфера! Узнали много нового о Хвалынске. После рассказа Натальи хочется приехать в этот замечательный город ещё раз.
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Е
Сказочный Хвалынск
Побывали на уникальной экскурсии с необыкновенной Ириной Валентиновной. Хвалынск действительно сказочный, аромат яблок сопровождал нас повсюду, в завершении хозяйка угостила
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нас вкуснейшим яблочным соком в своем музее. Особенно понравилась подача материала и формат диалога: подучили ответы на все интересующие вопросы! Захотелось вернуться и прогуляться другими маршрутами, которых у Ирины Валентиновны еще немало! Огромное спасибо и до новых встреч❤️

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Н
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Интересный маршрут для первого знакомства с городом. Для более глубокого погружения в историю города, хорошо бы дополнить посещение музеев - краеведческого и Петрова-Водкина. Но это можно сделать самостоятельно.
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А
Сказочный Хвалынск
1 октября мы посетили сказочный город Хвалынск. С ним нас познакомила настоящий знаток своего города и любитель прекрасного И. В.
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Гамезо. Она показала нам удивительные места Хвалынска, поведала истории, связанные с жителями разных эпох. Особое место в её рассказах было отведено художнику К. С. Петрову-Водкину, уроженца здешних мест.
Ирина Валентиновна - создатель удивительного музея "Хвалёное яблочко". Каждый предмет, каждая деталь дышит любовью своей хозяйки к родной земле. Хорошо, что есть такие неравнодушные люди! Спасибо за прекрасную прогулку!

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Алена
Сказочный Хвалынск
Все прошло хорошо. Сразу видно, что Ирина искренне любит свой город. Кроме того, как творческий человек, может и мастер-класс интересный организовать и в целом много интересного рассказать.
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Татьяна
Сказочный Хвалынск
Экскурсия познавательная! Необычный небольшой музей яблочка! Выглядит сочно, свежо, интересно. Рассказ о городе небольшой, но на мой взгляд, достаточный! На
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маршруте интересные постройки, старинные и современные достопримечательности Хвалынска. И да, нас не угощали медом с чаем, но зато угощали вкуснейшим яблочным соком и смородиновым морсом! Большое спасибо Ирине. Желаем дальнейших успехов)

Экскурсия познавательная! Необычный небольшой музей яблочка! Выглядит сочно, свежо, интересно. Рассказ о городе небольшой, но на
Экскурсия познавательная! Необычный небольшой музей яблочка! Выглядит сочно, свежо, интересно. Рассказ о городе небольшой, но на
Экскурсия познавательная! Необычный небольшой музей яблочка! Выглядит сочно, свежо, интересно. Рассказ о городе небольшой, но на
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Всего 25 отзывов в Хвалынске

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Ответы на вопросы от путешественников по Хвалынску

Самые популярные экскурсии в Хвалынске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»;
  2. Сказочный Хвалынск;
  3. Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»;
  4. Мобильная квест-экскурсия «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться».
Сколько стоит экскурсия по Хвалынску в августе 2026
Сейчас в Хвалынске можно забронировать 4 экскурсии от 960 до 4000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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