Этот тур для семейного активного отдыха! Мы посетим места силы Байкала, обозначенные тут шаманами в далекие времена, будем купаться в теплой воде озера Ханхой, а также получим заряд позитивной энергии на оленьей ферме. В завершении путешествия совершим мини-круиз по Малому морю и возможно даже увидим нерпу в живой природе!

Программа тура по дням

1 день Ольхон и скала Шаманка

Встреча группы гидом в аэропорту/ на ЖД вокзале Иркутска. Просим приобретать билеты с прибытием в Иркутск не позднее 8:00 утра по местному времени. В 10:00 отправление группы на микроавтобусе из Иркутска на Байкал, на остров Ольхон. Время в пути 5 часов, включая остановку на обед (обед в придорожном кафе с бурятской и европейской кухней, не входит в стоимость). По прибытии на Ольхон размещение в отеле. Прогулка с гидом к сакральному месту – скале Шаманке. Первый закат на Байкале. Питание не включено.

2 день Святые места северного Ольхона

После завтрака - автомобильная экскурсия по северной части Ольхона на местных вездеходах - УАЗах. Вы посетите места силы, обозначенные тут шаманами в далекие времена. Увидите самое широкое место на Байкале с запада на восток. В программе тура – посещение скульптуры «Хранитель Байкала», а также встреча с «Ликом» Байкала. После экскурсии возвращение в отель. Экскурсия занимает 5-6 часов. Питание включено: завтрак, обед-пикник.

3 день Теплое внутреннее озеро и оленья ферма

Завтрак в гостинице. После завтрака отправление на автомобильную экскурсию на озеро Ханхой и оленью ферму. Сначала группа посетит ферму, где можно познакомиться с Тафаларскими оленями. На остров была привезена целая семья оленей: от дедушки до молодых внучат. Особи очень добрые и спокойные. Любят покушать во время общения с туристами и пофотографироваться. Заряд позитивной энергии вам обеспечен! После группа поедет на озеро Ханхой, известное также как озеро Ялга. Оно расположено на юго-западной стороне острова Ольхон на мысе Елгай. Название Ханхой происходит от бурятского слова «хаанхай» - закрытый или от монгольского «ханх» - залив. С северной стороны озеро закрыто скальной грядой, с которой открывается чудесный вид на мыс Елгай, на воды Малого моря. Главное, что манит туристов – это теплая вода. Прибрежное озеро сообщается с Байкалом узкой протокой. Оно неглубокое у берегов, поэтому отлично прогревается. Коса, отделяющая озеро от Байкала – песчаная. Тут удобно расположиться для загара и купания на несколько часов. Во второй половине дня возвращение в гостиницу. Свободное время. Экскурсия занимает 5 часов. Питание включено: завтрак в отеле, обед-пикник.

4 день Водная экскурсия по проливу Малое Море

После завтрака вы прогуляетесь на пирс Ольхона и оттуда отправитесь на теплоходе или скоростном катере на экскурсию по Малому Морю. В ходе экскурсии гид расскажет об озере и его обитателях. Есть вероятность увидеть нерпу в живой природе! Первым делом вы посетите остров Огой. На нем установлена настоящая буддийская ступа Просветления. Вы узнаете об особом ритуале, который можно исполнить возле Ступы, чтобы исполнилось заветное желание. С острова открывается красивейшая панорама на пролив, отделяющий Ольхон от материковой части. В этот день группа также посетит местность Сурхайте. Тут в давние времена шаманом был освящен природный источник. Высокое содержание ионов серебра в роднике делает воду целебной. Чтобы испить воды, нужно прогуляться по сибирскому редколесью в предгорье Приморского хребта. Кто не желает гулять, может провести время на берегу теплого прибрежного озера или сфотографировать на память эндемик – вечно цветущий мак Попова. Экскурсия занимает 5 часов. Питание включено: завтрак в отеле.

5 день Ольхон – Иркутск

Сегодня вы попрощаетесь с Ольхоном и отправитесь в Иркутск. От отеля Вас заберет микроавтобус. В пути предусмотрены 2 остановки. По прибытии в Иркутск размещение в гостинице. Далее Вас ждет автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Питание включено: завтрак.

6 день Отъезд