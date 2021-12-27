Встреча группы гидом в аэропорту/ на ЖД вокзале Иркутска.
Просим приобретать билеты с прибытием в Иркутск не позднее 8:00 утра по местному времени.
В 10:00 отправление группы на микроавтобусе из Иркутска на Байкал, на остров Ольхон.
Время в пути 5 часов, включая остановку на обед (обед в придорожном кафе с бурятской и европейской кухней, не входит в стоимость).
По прибытии на Ольхон размещение в отеле.
Прогулка с гидом к сакральному месту – скале Шаманке.
Первый закат на Байкале.
Питание не включено.
После завтрака - автомобильная экскурсия по северной части Ольхона на местных вездеходах - УАЗах.
Вы посетите места силы, обозначенные тут шаманами в далекие времена.
Увидите самое широкое место на Байкале с запада на восток.
В программе тура – посещение скульптуры «Хранитель Байкала», а также встреча с «Ликом» Байкала.
После экскурсии возвращение в отель.
Экскурсия занимает 5-6 часов.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Завтрак в гостинице.
После завтрака отправление на автомобильную экскурсию на озеро Ханхой и оленью ферму.
Сначала группа посетит ферму, где можно познакомиться с Тафаларскими оленями.
На остров была привезена целая семья оленей: от дедушки до молодых внучат.
Особи очень добрые и спокойные.
Любят покушать во время общения с туристами и пофотографироваться.
Заряд позитивной энергии вам обеспечен!
После группа поедет на озеро Ханхой, известное также как озеро Ялга.
Оно расположено на юго-западной стороне острова Ольхон на мысе Елгай.
Название Ханхой происходит от бурятского слова «хаанхай» - закрытый или от монгольского «ханх» - залив.
С северной стороны озеро закрыто скальной грядой, с которой открывается чудесный вид на мыс Елгай, на воды Малого моря.
Главное, что манит туристов – это теплая вода.
Прибрежное озеро сообщается с Байкалом узкой протокой.
Оно неглубокое у берегов, поэтому отлично прогревается.
Коса, отделяющая озеро от Байкала – песчаная.
Тут удобно расположиться для загара и купания на несколько часов.
Во второй половине дня возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия занимает 5 часов.
Питание включено: завтрак в отеле, обед-пикник.
После завтрака вы прогуляетесь на пирс Ольхона и оттуда отправитесь на теплоходе или скоростном катере на экскурсию по Малому Морю.
В ходе экскурсии гид расскажет об озере и его обитателях.
Есть вероятность увидеть нерпу в живой природе!
Первым делом вы посетите остров Огой.
На нем установлена настоящая буддийская ступа Просветления.
Вы узнаете об особом ритуале, который можно исполнить возле Ступы, чтобы исполнилось заветное желание.
С острова открывается красивейшая панорама на пролив, отделяющий Ольхон от материковой части.
В этот день группа также посетит местность Сурхайте.
Тут в давние времена шаманом был освящен природный источник.
Высокое содержание ионов серебра в роднике делает воду целебной.
Чтобы испить воды, нужно прогуляться по сибирскому редколесью в предгорье Приморского хребта.
Кто не желает гулять, может провести время на берегу теплого прибрежного озера или сфотографировать на память эндемик – вечно цветущий мак Попова.
Экскурсия занимает 5 часов.
Питание включено: завтрак в отеле.
Сегодня вы попрощаетесь с Ольхоном и отправитесь в Иркутск.
От отеля Вас заберет микроавтобус.
В пути предусмотрены 2 остановки.
По прибытии в Иркутск размещение в гостинице.
Далее Вас ждет автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Питание включено: завтрак.
После завтрака и сборов – трансфер в аэропорт или на ЖД вокзал Иркутска.
Выезд домой.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
В акции кешбэка участвуют: база отдыха “Лада”, гостиница “Ангара”.
Доплата за одноместное размещение – 23 600 руб.
Перечень рекомендуемых вещей:
В экскурсионных турах обычно все ночевки проходят в гостиницах или на тур. базах, где есть все необходимое для комфортного сна и пребывания.
Помните, что в самых красивых уголках Байкала, как правило, нет развитой инфраструктуры. Позаботьтесь заранее о наличных деньгах, медикаментах, счете Вашего телефона (если не решите его отключить для полноты ощущений), дополнительных картах памяти.
Для детей до 12 лет (включительно) скидка 15%, размещение на дополнительном месте в номере с родителями;
Для детей до 5 лет (включительно) скидка 40%: без отдельного размещения, но с местом в автомобиле, с питанием, оплатой за экскурсии, рекреационными сборами с учетом детских скидок.
Участие детей до 4-х лет обсуждается индивидуально.
В 1-й день тура прибыть в Иркутск необходимо до 08:00 по местному времени (+5 МСК).
Гнуса на Байкале немного. Однако, если Ваш тур проходит по северной части озера или в горах – репелленты не помешают. У гида всегда есть запас репеллентов от комаров и клещей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.