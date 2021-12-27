Мой Байкал. Экскурсионный тур

Этот тур для семейного активного отдыха! Мы посетим места силы Байкала, обозначенные тут шаманами

5
3 отзыва
Этот тур для семейного активного отдыха! Мы посетим места силы Байкала, обозначенные тут шаманами в далекие времена, будем купаться в теплой воде озера Ханхой, а также получим заряд позитивной энергии на оленьей ферме.

В завершении путешествия совершим мини-круиз по Малому морю и возможно даже увидим нерпу в живой природе!
Мой Байкал. Экскурсионный тур
Мой Байкал. Экскурсионный тур
Мой Байкал. Экскурсионный тур
Мой Байкал. Экскурсионный тур
Мой Байкал. Экскурсионный тур
Мой Байкал. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
18
июл
15
авг

Программа тура по дням

1 день
Ольхон и скала Шаманка

Встреча группы гидом в аэропорту/ на ЖД вокзале Иркутска. 

Просим приобретать билеты с прибытием в Иркутск не позднее 8:00 утра по местному времени.

В 10:00 отправление группы на микроавтобусе из Иркутска на Байкал, на остров Ольхон. 

Время в пути 5 часов, включая остановку на обед (обед в придорожном кафе с бурятской и европейской кухней, не входит в стоимость).

По прибытии на Ольхон размещение в отеле.

Прогулка с гидом к сакральному месту – скале Шаманке. 

Первый закат на Байкале.

Питание не включено.

Ольхон и скала ШаманкаОльхон и скала ШаманкаОльхон и скала Шаманка
2 день
Святые места северного Ольхона

После завтрака - автомобильная экскурсия по северной части Ольхона на местных вездеходах - УАЗах.

Вы посетите места силы, обозначенные тут шаманами в далекие времена. 

Увидите самое широкое место на Байкале с запада на восток.

В программе тура – посещение скульптуры «Хранитель Байкала», а также встреча с «Ликом» Байкала.

После экскурсии возвращение в отель.

Экскурсия занимает 5-6 часов.

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

Святые места северного ОльхонаСвятые места северного ОльхонаСвятые места северного Ольхона
3 день
Теплое внутреннее озеро и оленья ферма

Завтрак в гостинице. 

После завтрака отправление на автомобильную экскурсию на озеро Ханхой и оленью ферму.

Сначала группа посетит ферму, где можно познакомиться с Тафаларскими оленями. 

На остров была привезена целая семья оленей: от дедушки до молодых внучат. 

Особи очень добрые и спокойные. 

Любят покушать во время общения с туристами и пофотографироваться. 

Заряд позитивной энергии вам обеспечен!

После группа поедет на озеро Ханхой, известное также как озеро Ялга.

Оно расположено на юго-западной стороне острова Ольхон на мысе Елгай. 

Название Ханхой происходит от бурятского слова «хаанхай» - закрытый или от монгольского «ханх» - залив. 

С северной стороны озеро закрыто скальной грядой, с которой открывается чудесный вид на мыс Елгай, на воды Малого моря. 

Главное, что манит туристов – это теплая вода.

Прибрежное озеро сообщается с Байкалом узкой протокой. 

Оно неглубокое у берегов, поэтому отлично прогревается. 

Коса, отделяющая озеро от Байкала – песчаная. 

Тут удобно расположиться для загара и купания на несколько часов.

Во второй половине дня возвращение в гостиницу. 

Свободное время.

Экскурсия занимает 5 часов.

Питание включено: завтрак в отеле, обед-пикник.

Теплое внутреннее озеро и оленья фермаТеплое внутреннее озеро и оленья фермаТеплое внутреннее озеро и оленья ферма
4 день
Водная экскурсия по проливу Малое Море

После завтрака вы прогуляетесь на пирс Ольхона и оттуда отправитесь на теплоходе или скоростном катере на экскурсию по Малому Морю. 

В ходе экскурсии гид расскажет об озере и его обитателях. 

Есть вероятность увидеть нерпу в живой природе!

Первым делом вы посетите остров Огой. 

На нем установлена настоящая буддийская ступа Просветления. 

Вы узнаете об особом ритуале, который можно исполнить возле Ступы, чтобы исполнилось заветное желание.

С острова открывается красивейшая панорама на пролив, отделяющий Ольхон от материковой части.

В этот день группа также посетит местность Сурхайте.

Тут в давние времена шаманом был освящен природный источник.

Высокое содержание ионов серебра в роднике делает воду целебной. 

Чтобы испить воды, нужно прогуляться по сибирскому редколесью в предгорье Приморского хребта. 

Кто не желает гулять, может провести время на берегу теплого прибрежного озера или сфотографировать на память эндемик – вечно цветущий мак Попова.

Экскурсия занимает 5 часов.

Питание включено: завтрак в отеле.

5 день
Ольхон – Иркутск

Сегодня вы попрощаетесь с Ольхоном и отправитесь в Иркутск. 

От отеля Вас заберет микроавтобус. 

В пути предусмотрены 2 остановки.

По прибытии в Иркутск размещение в гостинице. 

Далее Вас ждет автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Питание включено: завтрак.

6 день
Отъезд

После завтрака и сборов – трансфер в аэропорт или на ЖД вокзал Иркутска. 

Выезд домой.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

В акции кешбэка участвуют: база отдыха “Лада”, гостиница “Ангара”.

Доплата за одноместное размещение – 23 600 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Разработка и согласование маршрута, организация поездки
  • Услуги гида-сопровождающего во все дни тура
  • Встреча в аэропорту / на ЖД вокзале г. Иркутска
  • Трансфер из города Иркутска на Байкал и обратно на микроавтобусе
  • Проживание в отелях согласно программе
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе на Ольхоне на местных вездеходах УАЗ
  • Посещение мест силы в северной части Ольхона
  • Посещение озера Ханхой
  • Посещение оленьей фермы
  • Водная экскурсия на остров Огой на теплоходе либо скоростном катере
  • Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Иркутску
  • Необходимые разрешения на посещение заповедников и охраняемых территорий на о. Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины в местных кафе и ресторанах, где есть возможность выбрать по меню
  • Страхование жизни и здоровья
  • Алкоголь, сувениры
  • Личные расходы
  • Индивидуальное снаряжение
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Перечень рекомендуемых вещей:

  1. Рюкзак станковый, чемодан или сумка.
  2. Небольшая сумочка на бёдра или через плечо, или небольшой рюкзочок для документов, денег, телефона и фотокамеры.
  3. Ветрозащитная и непромокаемая куртка с капюшоном.
  4. Плотные и легкие спортивные брюки, дополнительно — шорты.
  5. Флисовая кофта.
  6. Удобные ботинки, легкие кроссовки и сандалии.
  7. Тонкая флисовая шапочка (для вечерних прогулок у воды), а также бандана или кепка от солнца.
  8. Купальные принадлежности (реки, озера, океан, горячие источники, бани).
  9. Предметы личной гигиены.
  10. Очки солнцезащитные.
  11. Личная аптечка: лекарства, которые Вы принимаете регулярно или которые могут экстренно понадобиться в зависимости от особенностей Вашего организма. Также нужно взять с собой дополнительную пачку лекарств, без которых Вам не обойтись, и могут быть сложности с покупкой этого лекарства в обычной сельской аптеке.
  12. Фотоаппарат и дополнительные карты памяти, а также зарядные устройства для фото-видео техники, для телефона.
  13. Крем от загара с максимальной защитой, крем для кожи лица и гигиеническая помада.

В экскурсионных турах обычно все ночевки проходят в гостиницах или на тур. базах, где есть все необходимое для комфортного сна и пребывания.

Помните, что в самых красивых уголках Байкала, как правило, нет развитой инфраструктуры. Позаботьтесь заранее о наличных деньгах, медикаментах, счете Вашего телефона (если не решите его отключить для полноты ощущений), дополнительных картах памяти.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 12 лет (включительно) скидка 15%, размещение на дополнительном месте в номере с родителями;

Для детей до 5 лет (включительно) скидка 40%: без отдельного размещения, но с местом в автомобиле, с питанием, оплатой за экскурсии, рекреационными сборами с учетом детских скидок.

Участие детей до 4-х лет обсуждается индивидуально.

На какой день брать билеты в Иркутск?

В 1-й день тура прибыть в Иркутск необходимо до 08:00 по местному времени (+5 МСК).

Есть ли на Байкале комары и клещи?

Гнуса на Байкале немного. Однако, если Ваш тур проходит по северной части озера или в горах – репелленты не помешают. У гида всегда есть запас репеллентов от комаров и клещей.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 дек 2021
Я вас до сих пор не успел поблагодарить за прекрасный тур по Байкалу, который вы организовали! Всё было отлично! Огромное вам спасибо! Знакомым и друзьям обязательно буду рекомендовать вас, если сам куда нибудь буду планировать обязательно с вами! Молодцы, удачи вам!
А
16 сен 2020
Были на Байкале впервые, впечатления превзошли наши ожидании - все здорово и конечно повезло с погодой - виды на десятки километров!
А
16 сен 2020
Спасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!

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