К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи

Если вы ищите тур на Байкал - значит хотите туда попасть, а если хотите, то ваша мечта должна сбыться! Отправляйтесь к

5
3 отзыва
Если вы ищите тур на Байкал – значит хотите туда попасть, а если хотите, то ваша мечта должна сбыться! Отправляйтесь к берегам своей мечты вместе с нами – мы покажем вам самые заветные Байкальские места, где вы почувствуете свободу к своей мечте. Степи, горы, озера, загадки и Байкальские легенды откроются вам бонусом к вашей мечте!
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
Ближайшие даты:
16
июл
20
авг

Описание

Преимущества этого путеществия:

  • отдых для всей семьи – в туре будет комфортно всем – активные экскурсии и спокойный пляжный отдых, выбор только за Вами;
  • возьмете кусочек Байкала с собой – после этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха;
  • достаточно свободного времени – есть возможность выбрать дополнительные экскурсии и активности.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Листвянке

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Трансфер до п. Листвянка.

День начала пути и знакомства с Байкалом.

Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.

Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.

Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.

Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.

В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Далее нас ждет экскурсия в «Байкальский музей», где собрано множество экспонатов, рассказывающих о растительном и животном мире Байкала.

Многих животных даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее, в том числе самое милое Байкальское существо – нерпу.

Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на квадроциклах (за доп.плату) по лесному берегу этого живописного озера.

Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!

Протяженность переезда: 65 км. Время в пути: ~ 1 час.
Питание включено: обед в кафе.

Обзорная экскурсия по ЛиствянкеОбзорная экскурсия по ЛиствянкеОбзорная экскурсия по ЛиствянкеОбзорная экскурсия по Листвянке
2 день
Трансфер на побережье Малого Моря

После завтрака на автобусе отправляемся на побережье Малого Моря по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи. 

Размещаемся на турбазе, обед в кафе блюдами байкальской, русской и европейской кухни.

А вторую половину дня предлагаем провести каждому по-своему.

Вы можете просто осмотреться и прогуляться по близлежащим территориям, и насладиться красотой великого озера Байкал.

Также предлагаем совершить вечернюю водную экскурсию по островам Малого Моря (за доп. плату).

За 2 часа вы насладитесь красотой байкальского заката, а также увидите основные острова пролива Малое Море.

Протяженность переезда: 340 км. Время в пути: ~ 6 часов.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед, ужин на турбазе.

Трансфер на побережье Малого МоряТрансфер на побережье Малого МоряТрансфер на побережье Малого МоряТрансфер на побережье Малого Моря
3 день
Свободный день, активности по желанию

Свободные дни на турбазе.

Любознательные за дополнительную плату могут посетить пещеры и соленые озера Тажеранской степи, Сарминское ущелье или совершить водную экскурсию на остров Огой и святые источники, поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться по побережью на велосипедах (за доп.плату), а любителей погреться на солнышке ждет солнечный берег и теплый залив.

Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.

Свободный день, активности по желаниюСвободный день, активности по желаниюСвободный день, активности по желаниюСвободный день, активности по желанию
4 день
Свободный день, активности по желанию

Свободный день на турбазе.

Экскурсии и активности по желанию за доп. плату.

Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.

Свободный день, активности по желаниюСвободный день, активности по желаниюСвободный день, активности по желаниюСвободный день, активности по желанию
5 день
Свободный день, активности по желанию

Свободный день на турбазе.

Экскурсии и активности по желанию за доп. плату.

Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.

Свободный день, активности по желаниюСвободный день, активности по желаниюСвободный день, активности по желаниюСвободный день, активности по желанию
6 день
Свободный день, активности по желанию

Свободный день на турбазе.

Экскурсии и активности по желанию за доп. плату.

Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.

Свободный день, активности по желаниюСвободный день, активности по желаниюСвободный день, активности по желаниюСвободный день, активности по желанию
7 день
Возвращение в Иркутск, экскурсия по городу

Неделя путешествия пронеслась незаметно, но оставила впечатлений и воспоминаний на несколько лет.

Немного систематизировать и разложить их по полочкам поможет время, которое Вы проведете по пути в Иркутск.

Вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой.

А ближе к городу населенные места позволят плавно подготовиться к возвращению в повседневную жизнь.

Протяженность переезда: 340 км. Время в пути: ~ 7 ч. Окончание программы в центре города в ~18:00.
Питание включено: завтрак на турбазе.

Возвращение в Иркутск, экскурсия по городуВозвращение в Иркутск, экскурсия по городуВозвращение в Иркутск, экскурсия по городуВозвращение в Иркутск, экскурсия по городу

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске (1 ночь) и на турбазе на Малом Море (5 ночей) на базе двухместного размещения:

  • г. Иркутск – гостиница Ангара, Империя;
  • Малое Море – Уюга, Ольтрек, Баяр.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

ДатыДвухместноеДоплата за одноместное
11.06.2022 - 17.06.202244 700 взрослый 
26 500 ребенок на доп.месте		20 700
16.07.2022 - 22.07.2022
20.08.2022 – 26.08.2022		47 400 взрослый
28 000 ребенок на доп.месте		22 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в Иркутске (1 ночь), на турбазе на Малом Море (5 ночей), на базе двухместного размещения + доп. место для ребенка (оплачивается отдельно)
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы и экскурсии по программе (кроме указанных за доп. плату)
  • Услуги местных гидов на экскурсионную программу
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Водная экскурсия на о. Огой
  • Вечерняя экскурсия на катере по островам Малого Моря (2 часа)
  • Экскурсия в бухту Ая и к наскальным рисункам Сагаан-Заба
  • Авто-пешая экскурсия в Сарминское ущелье
  • Однодневная экскурсия на остров Ольхон (водная или автомобильная)
  • Аренда настольных и активных игр, велосипедов, квадроциклов и др.
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

В туре могут принимать участие как новички, так и опытные туристы.

Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре без ограничений.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 мар 2022
Спасибо большое организаторам.
Всё четко и по плану.
Л
12 янв 2022
Огромное спасибо за ваше внимание, за организацию комфортного отдыха.
Г
11 янв 2022
Организация тура на высоком уровне, перемещение, заселение и прочее без задержек и недоразумений

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