Преимущества этого путеществия:
Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Трансфер до п. Листвянка.
День начала пути и знакомства с Байкалом.
Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.
Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.
Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.
Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.
В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Далее нас ждет экскурсия в «Байкальский музей», где собрано множество экспонатов, рассказывающих о растительном и животном мире Байкала.
Многих животных даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее, в том числе самое милое Байкальское существо – нерпу.
Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на квадроциклах (за доп.плату) по лесному берегу этого живописного озера.
Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!
Протяженность переезда: 65 км. Время в пути: ~ 1 час.
Питание включено: обед в кафе.
После завтрака на автобусе отправляемся на побережье Малого Моря по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Размещаемся на турбазе, обед в кафе блюдами байкальской, русской и европейской кухни.
А вторую половину дня предлагаем провести каждому по-своему.
Вы можете просто осмотреться и прогуляться по близлежащим территориям, и насладиться красотой великого озера Байкал.
Также предлагаем совершить вечернюю водную экскурсию по островам Малого Моря (за доп. плату).
За 2 часа вы насладитесь красотой байкальского заката, а также увидите основные острова пролива Малое Море.
Протяженность переезда: 340 км. Время в пути: ~ 6 часов.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед, ужин на турбазе.
Свободные дни на турбазе.
Любознательные за дополнительную плату могут посетить пещеры и соленые озера Тажеранской степи, Сарминское ущелье или совершить водную экскурсию на остров Огой и святые источники, поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться по побережью на велосипедах (за доп.плату), а любителей погреться на солнышке ждет солнечный берег и теплый залив.
Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.
Свободный день на турбазе.
Экскурсии и активности по желанию за доп. плату.
Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.
Свободный день на турбазе.
Экскурсии и активности по желанию за доп. плату.
Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.
Свободный день на турбазе.
Экскурсии и активности по желанию за доп. плату.
Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.
Неделя путешествия пронеслась незаметно, но оставила впечатлений и воспоминаний на несколько лет.
Немного систематизировать и разложить их по полочкам поможет время, которое Вы проведете по пути в Иркутск.
Вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой.
А ближе к городу населенные места позволят плавно подготовиться к возвращению в повседневную жизнь.
Протяженность переезда: 340 км. Время в пути: ~ 7 ч. Окончание программы в центре города в ~18:00.
Питание включено: завтрак на турбазе.
Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске (1 ночь) и на турбазе на Малом Море (5 ночей) на базе двухместного размещения:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:
|Даты
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|11.06.2022 - 17.06.2022
|44 700 взрослый
26 500 ребенок на доп.месте
|20 700
|16.07.2022 - 22.07.2022
20.08.2022 – 26.08.2022
|47 400 взрослый
28 000 ребенок на доп.месте
|22 000
В туре могут принимать участие как новички, так и опытные туристы.
Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре без ограничений.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.