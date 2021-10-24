Все экскурсии в Иркутске
Доступно 154 экскурсии 🚌 в Иркутске на 2021 год, 1103 ⭐ отзыва, цены от 200₽, посетите достопримечательности: Ангара, 130 квартал, Спасская церковь, Тальцы, Памятник Колчаку, Казанская церковь, Знаменский монастырь, Краеведческий музей. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 900₽
за 1-7 чел.
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
О Байкале слышали многие
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 250₽
за 1-4 чел.
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Байкал - излюбленное место отдыха
Любой день
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 200₽
за 1-3 чел.
Иркутск от истоков до наших дней
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
14ч
6 000₽
за 1 чел.
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Остров Ольхон - одно из лучших мест на Байкале
Ежедневно
3ч
1 200₽
за 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Проехать по центральным улицам, увидеть ключевые памятники и узнать любопытное из городской хроники
в субботу в 11:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Живая старина Иркутска
Наша автомобильная трёх часовая экскурсия «Иркутск исторический» в топе самых популярных экскурсий:...
Ежедневно, круглогодично
Индивидуальная экскурсия
3ч
26002 340₽
за 1-5 чел.
Иркутск: история повседневности
Взглянуть на облик и характер города через детали жизни горожан в разные исторические эпохи
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 500₽
за 1-5 чел.
Насыщенный день в Иркутске и на Байкале
Приглашаю Вас посмотреть лучшие достопримечательности города и знаменитое деревянное зодчество
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 500₽
за 1-5 чел.
Иркутск и Байкал за 8 часов
Открыть историю города, узнать о коренных народах в музее Тальцы и налюбоваться озером-морем
Индивидуальный тур
1д 10ч
39 450₽
за 1-4 чел.
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать в самом сердце Байкала,...
Ежедневно, круглогодично в 09:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 540₽
за 1-4 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
Индивидуальный тур
7ч
14 000₽
за 1-3 чел.
в любой день недели
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 200₽
за 1-6 чел.
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
Индивидуальная экскурсия
13ч
16 850₽
за 1-4 чел.
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
Вам предстоит побывать в солнечной Бурятии, проехать по невероятно красивой Тункинской долине,...
Ежедневно, круглогодично
Индивидуальная экскурсия
7ч
8 500₽
за 1-4 чел.
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
Отправиться в поселок Листвянка и полюбоваться фантастическими панорамами озера
3ч
1 200₽
за 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
На берегу Ангары в 66 километрах от Байкала расположен Иркутск
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Индивидуальная экскурсия
8ч
10 400₽
за 1-4 чел.
Идеальный день на Байкале
Путешествие к великому озеру и в Листвянку из Иркутска: виды, музеи, нерпы и многое-многое другое
Индивидуальный трансфер
8ч
9 000₽
за 1-4 чел.
Один день в Листвянке
Листвянка - отличное начало для знакомства с озером Байкал! Вы прогуляетесь по набережной, увидите...
Ежедневно в 9:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 700₽
за 1-5 чел.
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
Исследовать золотую эпоху истории города и под новым углом взглянуть на его достопримечательности
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 500₽
за 1-6 чел.
Сказка старого города
Очарование Иркутска неповторимо! В каждом деревянном доме, в истории, в силе и теплоте сибирского...
По договоренности
Индивидуальный тур
7ч
6 990₽
за 1-3 чел.
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-7 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
Приглашаем вас на прогулку по исторической части Иркутска
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
13ч
1429012 861₽
за 1-7 чел.
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-5 чел.
Прогулка по Иркутску с местным жителем
Неспешная экскурсия по Иркутску в компании гида-местного жителя
Любой день
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Последние отзывы «Экскурсии Иркутска»
- ГГалина24 октября 2021Выходные прошли очень насыщенно, увидели, узналич
- Отзыв на: Малое море Байкала и Тажеранские степиММихаил23 октября 2021Большая благодарность гиду за экскурсию Малое море Байкала и Тажеранские степи. Для нас, хоть мы и местные, практически вся информация оказалась новой и интересной. Александр - человек не просто знающий, но и увлеченный своей работой и вдохновляющий других, чувствуется, как он хочет поделиться с тобой чем-то новым и интересным. Мы увидели места, о которых без гида скорее всего никогда бы не узнали. Экскурсия понравилась и детям, и взрослым. Спасибо!
- Отзыв на: Об Иркутске — с теплотой и любовью!ННаталья17 октября 2021Алина, огромное Вам спасибо за экскурсию! С вами было очень комфортно и интересно! Рассказ о городе и прогулки, действительно, проходили «с теплотой и любовью»! Отдельное спасибо за согревающий чай!
- ННаталья15 октября 2021Благодарны за такой прекрасный и интересный день! Гид Сергей знаток Иркутска, его истории и Байкала. Очень интересный рассказчик и приятный человек!
- ТТатьяна15 октября 2021Были на экскурсии дале взрослых и 9 летний мальчик, для всех были очень познавательно и интересно! Александр гид молодец очень разносторонний от истории до ботаники. Время прошло незаметно! Спасибо за прекрасный отдых!
- ССаша11 октября 2021Вчера был прекрасный день для экскурсии по Иркутску: тепло, солнечно. Мария встретила меня в холле гостиницы, сразу расположила к себе. Экскурсия проходила в основном на автомобиле, Мария прекрасно знает город, аккуратно водит машину, мне первый раз в жизни не было страшно ехать с девушкой за рулем. Маршрут экскурсии так продуман, что я узнал не только о истории города, но и многие другие темы, например, освоение Сибири, происхождение названий, роль Сибири в истории всей России. Мы посмотрели весь центральный Иркутск, вся информация была емкой, интересной, познавательной. Я открыл для себя Иркутск и Сибирь с другой стороны. Спасибо большое гиду. РЕКОМЕНДУЮ ОДНОЗНАЧНО! Еще у Марии есть тематическая экскурсия по следам Колчака, в след раз обязательно пойду. И загорелся поехать с группой в тур на лед Байкала в марте. Мария мне анонсировала программу, это что-то новенькое, не банальное. Я еще под впечатлением от того, как можно случайно встретить профессионала в своем деле, который продумывает все детали и создает идеальный продукт для своих гостей.
- ЯЯна10 октября 2021Экскурсия была потрясающая, нам все очень понравилось. Мы прилетели в три часа ночи, а в 9 утра уже двигались по направлению к великому Байкалу, так сказать сразу с головой в достаточно активный отдых. Путешествие наше было в самом начале октября. Сразу отмечу, что мы с мужем нисколько не пожалели, хотя ближе к ночи были без чувств, но в один из ресторанов Иркутска мы все же заглянули. Экскурсия была просто великолепной также как и поездка в целом. Александр рассказывал много интересного и познавательного для неосведомленного с бурятской культурой и буддийской религией туриста. Нам очень повезло с погодой. Стоит отметить, что купание в горячих источниках имеет свой особый колорит, связанный видимо с особенностями бурятской культурой. А так в заключении могу сказать, нам с мужем очень понравилось, мы в восторге)
- Отзыв на: Идеальный день на БайкалеЮЮрий10 октября 2021Добрый день, выбрали время поблагодарить гида Яну за отличную, познавательную и очень интересную экскурсию. По возможности обязательно посетим Байкал на более продолжительное время.
- ММария10 октября 2021Были на экскурсии в Листвянке на Байкале в сопровождении гида Ивана. Все отлично! Узнали много интересного, полюбовались уникальной природой, привезли домой массу положительных впечатлений. Спасибо!
- Отзыв на: Иркутск и Байкал за 8 часовААнастасия10 октября 2021Отличный водитель, превосходный рассказчик и просто воспитанный молодой человек:) Доверила ему свой день рождения - и не ошиблась. Все ваши пожелания будут учтены, голодными и грустными точно не останетесь. Владислав знает ответ на любой вопрос - краеведение, биология, география, история в целом и история Байкала, и где можно заказать кофе в большом стакане:) Благодаря такому подходу к концу программы начинаешь чувствовать Иркутск своей малой родиной. Встреча в аэропорту показывает - меня здесь точно ждали. Лучшие обзорные площадки и богатые впечатления за один день. Сведений столько, что вечером я постаралась все записать, чтобы не забыть. Чувствуется, что рассказано с любовью. Рекомендую Владислава всем гостям Иркутской области, и надеюсь на новую встречу в будущем году! Буду с группой)