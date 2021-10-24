Отзыв на: Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна Г Галина 5 Выходные прошли очень насыщенно, увидели, узналич

Отзыв на: Малое море Байкала и Тажеранские степи М Михаил 5 Большая благодарность гиду за экскурсию Малое море Байкала и Тажеранские степи. Для нас, хоть мы и местные, практически вся информация оказалась новой и интересной. Александр - человек не просто знающий, но и увлеченный своей работой и вдохновляющий других, чувствуется, как он хочет поделиться с тобой чем-то новым и интересным. Мы увидели места, о которых без гида скорее всего никогда бы не узнали. Экскурсия понравилась и детям, и взрослым. Спасибо!

Отзыв на: Об Иркутске — с теплотой и любовью! Н Наталья 5 Алина, огромное Вам спасибо за экскурсию! С вами было очень комфортно и интересно! Рассказ о городе и прогулки, действительно, проходили «с теплотой и любовью»! Отдельное спасибо за согревающий чай!

Отзыв на: День на Ольхоне: джип-тур по живописному острову Н Наталья 5 Благодарны за такой прекрасный и интересный день! Гид Сергей знаток Иркутска, его истории и Байкала. Очень интересный рассказчик и приятный человек!

Отзыв на: Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию Т Татьяна 5 Были на экскурсии дале взрослых и 9 летний мальчик, для всех были очень познавательно и интересно! Александр гид молодец очень разносторонний от истории до ботаники. Время прошло незаметно! Спасибо за прекрасный отдых!

Отзыв на: Столица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли С Саша 5 Вчера был прекрасный день для экскурсии по Иркутску: тепло, солнечно. Мария встретила меня в холле гостиницы, сразу расположила к себе. Экскурсия проходила в основном на автомобиле, Мария прекрасно знает город, аккуратно водит машину, мне первый раз в жизни не было страшно ехать с девушкой за рулем. Маршрут экскурсии так продуман, что я узнал не только о истории города, но и многие другие темы, например, освоение Сибири, происхождение названий, роль Сибири в истории всей России. Мы посмотрели весь центральный Иркутск, вся информация была емкой, интересной, познавательной. Я открыл для себя Иркутск и Сибирь с другой стороны. Спасибо большое гиду. РЕКОМЕНДУЮ ОДНОЗНАЧНО! Еще у Марии есть тематическая экскурсия по следам Колчака, в след раз обязательно пойду. И загорелся поехать с группой в тур на лед Байкала в марте. Мария мне анонсировала программу, это что-то новенькое, не банальное. Я еще под впечатлением от того, как можно случайно встретить профессионала в своем деле, который продумывает все детали и создает идеальный продукт для своих гостей.

Отзыв на: Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию Я Яна 5 Экскурсия была потрясающая, нам все очень понравилось. Мы прилетели в три часа ночи, а в 9 утра уже двигались по направлению к великому Байкалу, так сказать сразу с головой в достаточно активный отдых. Путешествие наше было в самом начале октября. Сразу отмечу, что мы с мужем нисколько не пожалели, хотя ближе к ночи были без чувств, но в один из ресторанов Иркутска мы все же заглянули. Экскурсия была просто великолепной также как и поездка в целом. Александр рассказывал много интересного и познавательного для неосведомленного с бурятской культурой и буддийской религией туриста. Нам очень повезло с погодой. Стоит отметить, что купание в горячих источниках имеет свой особый колорит, связанный видимо с особенностями бурятской культурой. А так в заключении могу сказать, нам с мужем очень понравилось, мы в восторге)

Отзыв на: Идеальный день на Байкале Ю Юрий 5 Добрый день, выбрали время поблагодарить гида Яну за отличную, познавательную и очень интересную экскурсию. По возможности обязательно посетим Байкал на более продолжительное время.

Отзыв на: Живописное путешествие из Иркутска на Байкал М Мария 5 Были на экскурсии в Листвянке на Байкале в сопровождении гида Ивана. Все отлично! Узнали много интересного, полюбовались уникальной природой, привезли домой массу положительных впечатлений. Спасибо!