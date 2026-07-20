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на все наши вопросы по подготовке к экскурсии.

Мы увидели потрясающе красивые виды Тажеранской степи и Байкала, сделали много красивых фотографий, устроили фотоохоту за сусликами и снимали видео репортажи про коров и коней, которые вместе с нами становились участниками движения.

В экскурсию входил обед- пикник. Антон выбрал красивое и безлюдное место, все обустроил и у нас получился замечательный привал)))

Отдельно хочу отметить, что Антон выбирал крутые ракурсы, чтобы сделать фото нашей семьи( делали стол дублей, сколько было надо нам) и теперь у нас огромное количество красивых и весёлых фотографий.