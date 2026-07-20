Групповая
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборОт волн Байкала до звезд: Листвянка, музей «Тальцы» и обсерватория
Увидеть великое озеро, познакомиться с сибирским бытом и открыть космические тайны (из Иркутска)
Начало: У отеля «Ангара»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
6300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗнакомство с Иркутском на авто
Погружение в историю и культуру Иркутска на автомобиле: узнайте о знаменитых личностях и вдохновитесь уникальными местами
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
от 13 500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 16 чел.
Лучший выборВоскресная поездка на КБЖД - из Иркутска
Отправиться в путешествие без суеты: увидеть Байкал, легендарную ж/д и мраморный вокзал
Начало: У гостиницы «Ангара» в 7.30
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 авг в 11:00
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
Полюбоваться атмосферными пейзажами сакрального острова, узнать историю и обычаи Байкальской земли
Начало: У вашего отеля в центральной части Иркутска
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
12 350 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Горный Аршан: из Иркутска - к подножию Саян
Погрузитесь в атмосферу Байкала через посещение Култука и Тункинской долины, насладитесь видами и легендами
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
8000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Иркутск старинный и сегодняшний
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прогуливаясь по его старинным улицам и набережной. Узнайте, как город стал третьей столицей России
Начало: На Нижней набережной
Завтра в 09:15
10 авг в 08:15
2500 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
На Ольхон из Иркутска: душевная поездка по острову с местным жителем
Залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова, посёлок Хужир, мыс Бурхан и скала Шаманка
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
12 авг в 07:00
15 авг в 07:00
8800 ₽
11 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Идеальный день на Байкале
Путешествие к великому озеру и в Листвянку из Иркутска: виды, музеи, нерпы и многое-многое другое
Начало: У вашего отеля в Иркутске (центр)
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 17 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
Посетить достопримечательности сибирского города и услышать его историю от истоков до наших дней
Начало: : от отеля гостей (из центральной части города) /а...
Сегодня в 15:00
Завтра в 19:00
от 9600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Посетить старинный посёлок Листвянка, подняться на камень Черского и услышать местные легенды
Начало: Заберу вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от 17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Об Иркутске - с теплотой и любовью
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 9900 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборИркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
Главные достопримечательности города + знакомство с местной культурой, религией и бытом
Начало: В районе сквера им. Кирова
10 авг в 12:00
11 авг в 10:00
6165 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск: история на каждом шагу
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
Завтра в 16:30
10 авг в 11:30
от 4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Иркутску на авто и пешком
Насыщенная обзорная экскурсия по старинному сибирскому городу с профессиональным гидом
Начало: У католического костела
Завтра в 21:30
10 авг в 15:30
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
Окунитесь в удивительное путешествие по Байкалу и КБЖД! Вас ждут музеи, легенды и невероятные виды. Всё это за один день на авто, лодке и пешком
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 23 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Увидеть Листвянку - влюбиться в Байкал
Побывать в лучших местах вокруг самого большого озера планеты
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
от 16 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Иркутском
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Остров Ольхон, Малое море и большой Байкал
Красота, история и мистическая энергия озера - в путешествии из Иркутска
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
12 350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: У Иркутского драматического театра
15 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: На верхней набережной
Расписание: в среду и субботу в 19:00, в воскресенье в 11:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обворожительный вечерний Иркутск
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, где вечерние огни подчеркивают изящество архитектуры и открывают тайны прошлого
Начало: У памятника Якову Похабову
10 авг в 13:30
11 авг в 13:30
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Золотая пряжка Транссиба: из Иркутска на КБЖД
Узнать, что изменилось со времён строительства и как работает сегодня эта уникальная часть дороги
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:15
15 авг в 07:15
16 авг в 07:15
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 34 730 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Посёлок Листвянка, исток Ангары, Шаман-камень и священное озеро за один день
Начало: В центральной части города на правом берегу Ангары...
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 15 400 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Иркутские колокольные звоны
Погрузитесь в атмосферу сибирского барокко и насладитесь уникальными звуками колоколов. Узнайте тайны мастеров и оцените виды Иркутска
Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Завтра в 08:30
10 авг в 16:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-путешествие по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 28 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Пройдите 20 км вдоль Байкала, наслаждаясь видами и историей. Трансфер и катер включены. Узнайте о золотых приисках и легендах региона
Начало: Отель туриста
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 16 990 ₽ за всё до 4 чел.
Есть в городе и традиционные способы развеяться. В Иркутске можно сходить в зоопарк, где живут крылатые лисицы. Или пройтись по нижней набережной Ангары: это двухъярусная улица является одновременно самой древней и самой красивой в городе
Иркутск — прекрасное место для любого туриста. Здесь можно найти и бюджетные мероприятия, и более дорогие, связанные с перемещением за город. Здесь удивительным образом переплетается живописная природа, с архитектурой 17 века. А подается все это с легким привкусом восточных верований и обычаев. На нашем сайте вы можете найти самые популярные экскурсии от лучших гидов. Это – гарантия того, что посещение города оставить после себя только тёплые воспоминания
Последние отзывы на экскурсии
Р
Дата посещения: 19 июл 2026
Хотим выразить благодарность Антону за нашу экскурсию!!!
Начну с бронирования: Антон сразу откликнулся на нашу заявку, был на связи и отвечал
Начну с бронирования: Антон сразу откликнулся на нашу заявку, был на связи и отвечал
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М
Дата посещения: 9 июл 2026
Отлично. Максим молодец!
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Н
Дата посещения: 4 июл 2026
Отлично!!!
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И
Дата посещения: 23 июн 2026
Экскурсия замечательная! Благодаря нашему гиду Михаилу получили массу интересной информации исторической и географической , и даже философской .Полюбовались красотами Ольхона . Наполнились позитивом .А это самое главное во время путешествий !
+1
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Ю
Дата посещения: 13 июн 2026
Замечательно, все понравилось
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М
Дата посещения: 23 мар 2026
Просто потрясающая экскурсия с экскурсоводом Ольгой!
Были с дочкой вдвоём!
Узнали об истории создания Иркутска, зашли в главные храмы города, прогулялись по
Были с дочкой вдвоём!
Узнали об истории создания Иркутска, зашли в главные храмы города, прогулялись по
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Е
Дата посещения: 3 мар 2026
Экскурсия прошла на одном дыхании. Мы все в восторге. Юля зарядила своей энергией и влюбила нас в Иркутск.
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Н
Дата посещения: 5 ноя 2025
Замечательная поездка, спасибо организаторам, что не смотря на то, что я была одна провели данную экскурсию. Очень приятная девушка водитель-экскурсовод заехала за мной, и привезла к подъезду. Байкал замечательный, погода отличная- полный восторг!))
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Н
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсия очень понравилась: насыщенно и интересно. Александр мастер своего дела.
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Н
Дата посещения: 2 янв 2026
Организована экскурсия очень грамотно, с историческим фактами и интересными историями, на комфортном новеньком автомобиле. Мы получили хорошие впечатления, в том числе и от общения с Алексеем, чувствовали себя настоящими гостями города.
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Всего 10414 отзывов в Иркутске
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Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску
Самые популярные экскурсии в Иркутске
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2026
Сейчас в Иркутске можно забронировать 334 экскурсии от 500 до 100 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 10414 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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