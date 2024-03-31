1 день

Сбор группы. Трансфер Иркутск - Северобайкальск - Нижнеангарск

Сбор группы в аэропорту или на вокзале города Иркутска с 8:00 до 9:00 (время местное).

Размещение в гостинице.

Время для отдыха.

Обед и ужин в ресторане (за свой счёт).

Подготовка и осмотр личного и общественного снаряжения.

Посадка в автотранспорт в 16:00.

Начинаем трансфер Иркутск – Северобайкальск – Нижнеангарск.

Ночной переезд.

Сначала движемся по Качугскому тракту, затем вдоль живописных берегов знаменитой реки Лены.

После Жигалово начинается участок сложной дороги.