Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала

Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем встретить 2024 год в сказочных декорациях ледяного Байкала: прокатимся со снежных горок в музее под открытым небом «Тальцы», сделаем яркие фотографии на льду, покатаемся на коньках, поиграем с дружелюбными хаски, насладимся ухой из омуля и поднимемся на высшую точку мыса Хобой — виды отсюда головокружительные.

Праздничный вечер проведём в ресторане отеля «Байкал Хан», а в первый день нового года вас будут ждать неспешные прогулки по Ольхону и банька.
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Ближайшие даты:
30
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для бронирования тура необходимо внести депозит 12 000 руб.

Вам понадобятся:

  • Документы (паспорт, билеты, медицинский полис)
  • Наличные деньги (на личные расходы, обеды вне программы и оплату тура)
  • Чемодан (размера S)
  • Небольшой рюкзак или сумка через плечо для ежедневных поездок
  • Тёплая шапка и варежка + запасные, если основные промокнут
  • Тёплая одежда. Рекомендуем флисовые костюмы, которые отводят лишнюю влагу, но сохраняют тепло
  • Термобельё и несколько пар тёплых носков
  • Разношенная обувь, лучше всего трекинговые ботинки. Если перед туром вы купили новую обувь, постарайтесь походить в ней несколько дней, чтобы она не натирала.
  • Тёплый пуховик + утеплённые ботинки/горнолыжный костюм
  • Личная апетчка, предметы гигиены
  • Гигиеническая помада и солнцезащитный крем
  • Химические грелки для рук и ног
  • Фото- и видеоаппаратура, карты памяти и портативное зарядное устройство
  • Туристическая сидушка

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне Черского

Встретим вас в аэропорту Иркутска и на комфортабельном микроавтобусе отправимся в посёлок Листвянка. Побываем в усадьбе Тюрюминых, где вы познакомитесь с байкальскими хаски. Эта порода собак обитает только здесь! Поиграем с дружелюбными животными и сделаем милые селфи, а желающие смогут прокатиться в собачьей упряжке.

Пообедаем и посетим Байкальский музей, где сможем полюбоваться смешными нерпами и рассмотреть в микроскоп научной лаборатории обитателей озера, даже мельчайших.

На подъёмнике доберёмся до вершины камня Черского, откуда нам откроется головокружительный вид на Байкал и Ангару в закатных лучах.

Знакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне ЧерскогоЗнакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне Черского
2 день

Ольхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового года

Держим курс на самый большой на Байкале остров Ольхон. Считается, что место заряжено мощной энергетикой, а вокруг него слагаются удивительные легенды.

Побываем в архитектурно-этнографическом комплексе под открытым небом «Тальцы». Здесь собраны памятники истории, архитектуры и этнографии. Познакомимся с бытом коренных народов, а желающие смогут с ветерком прокатиться на снежных горках.

По пути поедим, а во второй половине подготовимся к празднику. Встречать новый год в ресторане отеля «Байкал Хан».

Ольхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового годаОльхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового годаОльхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового годаОльхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового годаОльхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового года
3 день

Свободный день

В первый день 2024 года не будем никуда торопиться. После позднего завтрака вы сможете погулять по острову и увидеть скалу Шаманка, а ещё — попариться в баньке с купелью (включено в стоимость).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Мыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухе

Утром займём места во внедорожниках по едем к мысу Хобой — это самая северная точка Ольхона. Будем гулять по острову и любоваться пейзажами.

Поднимемся на высшую точку мыса, откуда открывается головокружительный вид на Байкал. Покажется, будто мы оказались на самом краю света — скалы здесь резко срываются в море. Если повезёт с погодой, то на противоположном берегу увидим живописные Ушканьи острова!

На обед насладимся ухой из байкальского омуля, которую мы приготовим для вас прямо на берегу.

Мыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухеМыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухеМыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухеМыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухеМыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухеМыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухе
5 день

Шидинский залив

Сегодня поедем на залив Шида, чтобы ближе увидеть удивительный лёд Байкала, напоминающий драгоценный кристалл — настолько он прозрачный и чистый. По поверхности озера вы сможете покататься на коньках или просто погулять.

Шидинский залив является самым тёплым, поэтому вода может не замёрзнуть. Тогда гулять будем по берегу.

После обеда поедем назад в Иркутск. Заселимся в отель в центре города, а затем вы сможете пройтись по городу самостоятельно.

Шидинский заливШидинский заливШидинский заливШидинский заливШидинский заливШидинский залив
6 день

Отъезд

После завтрака, если ваш рейс во второй половине дня, вы сможете погулять по Иркутску, увидеть площадь графа Сперанского, заглянуть в иркутский музей декабристов и пройтись по набережной Ангары.

Затем отвезём вас в аэропорт.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 09:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, отвезём вас к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Групповые
На машине
Зимние
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
Листвянка
Тальцы
Популярные места
Ольхон
6-дневные туры
Малое море Байкала
Природа и пейзажи
Скала Шаманка
Животные
Новогодние 2024

Похожие туры из Иркутска

Путешествие по льду Малого и Большого Моря на хивусе, коньках и пешком
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Путешествие по льду Малого и Большого Моря на хивусе, коньках и пешком
Встретиться с шаманом, прокатиться на коньках по Байкалу и попариться в баньке
Иркутск, в аэропорту в 08:00-08:30, на ж. - д. вок...
6 фев
10 фев
14 фев
18 фев
62 900 за человека
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
Окунуться в Байкал после бани, покататься на коньках и попробовать расколотку из омуля
Аэропорт Иркутска, 09:30
30 янв
5 фев
12 фев
19 фев
79 500 за человека
Байкальская сказка: скала Шаманка, водопады Кынгарги и заснеженные Саяны
Авторский тур
5 дней
Байкальская сказка: скала Шаманка, водопады Кынгарги и заснеженные Саяны
Погулять по зеркальному льду Малого Моря, попробовать байкальскую расколодку и посетить Ольхон
Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
13 фев
21 фев
1 мар
16 мар
42 300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ