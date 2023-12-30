Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Праздничный вечер проведём в ресторане отеля «Байкал Хан», а в первый день нового года вас будут ждать неспешные прогулки по Ольхону и банька.
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Описание
Организационные детали
Для бронирования тура необходимо внести депозит 12 000 руб.
Вам понадобятся:
- Документы (паспорт, билеты, медицинский полис)
- Наличные деньги (на личные расходы, обеды вне программы и оплату тура)
- Чемодан (размера S)
- Небольшой рюкзак или сумка через плечо для ежедневных поездок
- Тёплая шапка и варежка + запасные, если основные промокнут
- Тёплая одежда. Рекомендуем флисовые костюмы, которые отводят лишнюю влагу, но сохраняют тепло
- Термобельё и несколько пар тёплых носков
- Разношенная обувь, лучше всего трекинговые ботинки. Если перед туром вы купили новую обувь, постарайтесь походить в ней несколько дней, чтобы она не натирала.
- Тёплый пуховик + утеплённые ботинки/горнолыжный костюм
- Личная апетчка, предметы гигиены
- Гигиеническая помада и солнцезащитный крем
- Химические грелки для рук и ног
- Фото- и видеоаппаратура, карты памяти и портативное зарядное устройство
- Туристическая сидушка
Программа тура по дням
Знакомство с байкальскими хаски, байкальский музей и закат на камне Черского
Встретим вас в аэропорту Иркутска и на комфортабельном микроавтобусе отправимся в посёлок Листвянка. Побываем в усадьбе Тюрюминых, где вы познакомитесь с байкальскими хаски. Эта порода собак обитает только здесь! Поиграем с дружелюбными животными и сделаем милые селфи, а желающие смогут прокатиться в собачьей упряжке.
Пообедаем и посетим Байкальский музей, где сможем полюбоваться смешными нерпами и рассмотреть в микроскоп научной лаборатории обитателей озера, даже мельчайших.
На подъёмнике доберёмся до вершины камня Черского, откуда нам откроется головокружительный вид на Байкал и Ангару в закатных лучах.
Ольхон, комплекс «Тальцы» и встреча нового года
Держим курс на самый большой на Байкале остров Ольхон. Считается, что место заряжено мощной энергетикой, а вокруг него слагаются удивительные легенды.
Побываем в архитектурно-этнографическом комплексе под открытым небом «Тальцы». Здесь собраны памятники истории, архитектуры и этнографии. Познакомимся с бытом коренных народов, а желающие смогут с ветерком прокатиться на снежных горках.
По пути поедим, а во второй половине подготовимся к празднику. Встречать новый год в ресторане отеля «Байкал Хан».
Свободный день
В первый день 2024 года не будем никуда торопиться. После позднего завтрака вы сможете погулять по острову и увидеть скалу Шаманка, а ещё — попариться в баньке с купелью (включено в стоимость).
Мыс Хобой, подъём на скалы и уха на свежем воздухе
Утром займём места во внедорожниках по едем к мысу Хобой — это самая северная точка Ольхона. Будем гулять по острову и любоваться пейзажами.
Поднимемся на высшую точку мыса, откуда открывается головокружительный вид на Байкал. Покажется, будто мы оказались на самом краю света — скалы здесь резко срываются в море. Если повезёт с погодой, то на противоположном берегу увидим живописные Ушканьи острова!
На обед насладимся ухой из байкальского омуля, которую мы приготовим для вас прямо на берегу.
Шидинский залив
Сегодня поедем на залив Шида, чтобы ближе увидеть удивительный лёд Байкала, напоминающий драгоценный кристалл — настолько он прозрачный и чистый. По поверхности озера вы сможете покататься на коньках или просто погулять.
Шидинский залив является самым тёплым, поэтому вода может не замёрзнуть. Тогда гулять будем по берегу.
После обеда поедем назад в Иркутск. Заселимся в отель в центре города, а затем вы сможете пройтись по городу самостоятельно.
Отъезд
После завтрака, если ваш рейс во второй половине дня, вы сможете погулять по Иркутску, увидеть площадь графа Сперанского, заглянуть в иркутский музей декабристов и пройтись по набережной Ангары.
Затем отвезём вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 09:00Завершение: Аэропорт Иркутска, отвезём вас к вашим рейсам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.