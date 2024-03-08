Обледенелые пещеры, пузырьки, трещины не заставят себя ждать и непременно произведут незабываемое впечатление.
Окрестности превратятся в настоящий хрустальной чистоты дворец, который вы исследуете! В маршрут программы войдут культовые локации зимнего Байкала. Под кубометрами сибирских сугробов они выглядят особенно эффектно. Заснеженные бухты, острова и скалистые мысы. А на сладкое – посещение эксклюзивного ресторана на льду “Станция Йети”.
Это будет волнительная экспедиция в тесном кругу, в котором каждый будет настроен на позитивный лад открытий и дружеского приятия!
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Пролив Ольхонские ворота - Ольхон - Скала Шаманка
Нас ждут головокружительные достопримечательности зимнего Байкала!
Вас впечатлят, даже поразят красоты его ледового и снежного обличия!
И в первый же день путешествия вас перевезут с материка на Ольхон – в самое сердце Великого озера.
Он небезосновательно считается наиболее зрелищным островом байкальского архипелага.
Ольхон – это настоящий кладезь мистической энергии.
По дороге сможете вдоволь полюбоваться прекрасными видами бескрайней сибирской природы.
Помимо этого, мы остановимся в местном кафе на обед, чтобы попробовать байкальскую кухню (не входит в стоимость).
Советуем не пройти мимо бууз, наивкуснейшего блюда с 300-летней историей.
По прибытию на Ольхон, заселимся в отель посёлка Хужир и устроим обзорную экскурсию.
В программу непременно войдут главные достопримечательности острова: скала Шаманка, Сарайский пляж и 13 священных столбов Сэргэ.
Вы узнаете не только любопытные подробности о каждой из локаций, но и об особенностях быта островитян.
Вечер также не останется свободным от впечатлений – встретим красочный байкальский закат.
Он непременно окажется обворожительно ярким.
А каким ему ещё быть в одной из самых солнечных мест планеты?
Питание не включено.
Ольхон - Мыс Хобой
Сегодня перед вашим вниманием предстанет ещё одна энергетически сильная локация.
Мыс Хобой формой напоминает клык.
По легенде, его обронил дракон, когда пролетал над Ольхоном.
Также местные рассказывают, что именно здесь первый шаман получил свою силу и сакральные знания.
Мыс – одно из самых “намоленных” местностей на острове, поэтому и называется местом силы.
Что касается более материальных и географических тонкостей, Хобой – площадка с умопомрачительным видом на “большой” Байкал, то есть на его самую широкую часть: 80 км замёрзшей глади, испещренной острыми сверкающими торосами и скалами, обрамлёнными зимними “украшениями”.
После насыщенной прогулки прямо на свежем воздухе с видом на просторы байкальских красот для вас накроют обед-пикник и дополнят его согревающим глинтвейном.
Чтобы наша поездка была всесторонне подготовленной, подберём подходящий транспорт.
Вам подумается, что наш выбор несколько неожиданный – “буханки” или УАЗы.
Но, учитывая реалии ольхонской инфраструктуры, это самые надёжные автомобили.
Включено: завтрак, обед-пикник.
Ольхон - о. Огой - Станция Йети - Бухта Песчаная - п. Большое Голоустное - Листвянка
Весь сегодняшний маршрут пройдёт по льду, поэтому нашим транспортом станет хивус, судно на воздушной подушке.
Берём курс на юг острова навстречу ледяной сказке наяву.
Замёрзшая влага на скалистых берегах создала обледенелые фигуры, гроты и пещеры.
Сделаем серию прекрасных фото и поедем на остров Огой.
На нём находится буддийская Ступа Просветления.
Сторонники религии верят, что ступы защищают местность от негативной энергии.
Прикоснёмся к насыщенной культуре и проникнемся той самой энергетикой великого озера.
Следующий пункт ледяной саги – ресторан “Станция Йети”.
В его концепции переплелись элементы космической базы и лагеря снежных людей, что неизменно производит на гостей восторженное впечатление.
Вы попробуете согревающие таёжные блюда в уникальной обстановке, испытывая неподдельные эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.
Затем отправимся в бухту Песчаную, чтобы полюбоваться знаменитыми “ходульными” деревьями.
Невообразимые переплетения корней представляют собой уникальный природный феномен.
Ещё одно не менее зрелищное явление будет нас ждать в посёлке Большое Голоустное.
Мы увидим насыщенно-синий лёд с мириадами белых пузырьков.
Потрясающее зрелище!
Конечная точка путешествия будет поставлена в туристическом посёлке Листвянка.
Здесь мы остановимся в отеле для отдыха после богатого на события дня.
Листвянка - КБЖД - Листвянка
Локация этого дня заставит вас задаться вопросом: “Это правда Байкал?! ”.
Памятник архитектуры, созданный руками талантливых инженеров.
Одна из самых дорогостоящих железных дорог в мире!
Кругобайкальская железная дорога не имеет равных в нашей стране.
Она состоит из бескрайних тоннелей, каменных галерей, эпохальных мостов и статных опор.
В самых красивых точках пути мы будем спускаться на берег, чтобы прогуляться по тоннелям, узнать невероятную историю их создания.
Остаток дня давайте проведём в гостеприимном посёлке, ведь здесь столько развлечений: катание на коньках, санях и собачьих упряжках.
Желающие узнать чуть больше об истории озера могут посетить музей Байкала, обсерваторию или нерпинарий.
Во время завершающего ужина в отеле обменяемся самыми яркими впечатлениями с уже, можно сказать, друзьями и компаньонами по путешествию.
Развлечения и ужин в Листвянке по желанию, не входят в стоимость.
Включено: завтрак, обед.
Листвянка - Иркутск
В заключительные часы наедине с Байкалом предлагаем не терять времени, проснуться пораньше и встретить животрепещущий красочный рассвет.
Он вас не разочарует.
После у вас будет время на неспешные сборы и вкусный завтрак перед возвращением в иркутский аэропорт.
Примите наши поздравления!
Вы осуществили мечту многих путешественников!
Но мы не станет с вами прощаться в надежде увидеться вновь на берегах Байкала. Но уже летом, чтобы показать вам все контрасты великого озера!
Включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме Хотэй и в Усадьбе Демидова или аналогичных на Ольхоне и в Листвянке (номера с удобствами).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|скидка для детей
до 12 лет
|доплата за одноместное размещение
|Обычная стоимость
|98 900
|10%
|16 000
|Акция РБ до 1.07.24
|89 000
|5%
|16 000
Варианты проживания
Гостевой дом «Хотэй» или аналогичный
Отель «Хотэй» расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, принадлежности для барбекю, терраса, ресторан, общая кухня и общий лаундж. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Усадьба Демидова или аналогичный
Гостевой дом Усадьба Демидова построен в стиле сибирского загородного дома из местных пород дерева, находится в середине поселка Листвянка, что делает все достопримечательности очень доступными. Расстояние до озера Байкал - 50 метров. Размещение наиболее подходит для пар, семей и компаний друзей, предпочитающих после активного дня спокойный отдых.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Сопровождение гида
- Комфортный трансфер Иркутск - Ольхон
- Размещение на Ольхоне: 2-х местный благоустроенный номер (с удобствами в номере)
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Переход с экскурсией на хивусе Ольхон - Листвянка
- Посещение ледового ресторана «Станция Йети»
- Размещение в Листвянке: 2-х местный благоустроенный номер (с удобствами в номере)
- Экскурсия на хивусе вдоль КБЖД
- Трансфер Листвянка - Иркутск
- Трансфер по завершению тура в Иркутск ориентировочно к 12:00
- Питание:1 день - не включено2 день - завтрак, обед-пикник3 день - завтрак, обед-пикник4 день - завтрак, обед-пикник5 день - завтрак
- 1 день - не включено
- 2 день - завтрак, обед-пикник
- 3 день - завтрак, обед-пикник
- 4 день - завтрак, обед-пикник
- 5 день - завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание:1 день - завтрак, обед, ужин2-4 день - ужины
- 1 день - завтрак, обед, ужин
- 2-4 день - ужины
- Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
- Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
- Бафф или шарф (для защиты шеи).
- Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
- Флисовый джемпер.
- Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
- Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
- Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
- Перчатки непродуваемые + варежки.
Обувь:
- Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
- Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики
Дополнительно:
- Грелки / стельки химические для ног и рук.
- Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
- Очки солнцезащитные – обязательно.
- Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
- Помада гигиеническая.
- Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).
Pекомендовано:
- Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
- Сушилки для обуви.
- Фонарик.
- Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).
Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.
Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки детям?
Скидка 10% для детей до 12 лет, при проживании в семейном номере. По акции раннего бронирования 5%
Если я путешествую один/одна?
Если вы отправляетесь путешествовать в одиночку, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.
Как происходит встреча?
Обычно мы встречаем всех туристов в аэропорту или на ж/д вокзале, в зависимости от времени Вашего прибытия. После получения багажа участники путешествия, в сопровождении встречающего следуют на посадку в автотранспорт. Могут быть исключения, об этом необходимо заранее договориться с менеджером, у которого вы бронируете тур.
Дополнительная информация
На каждом маршруте работают опытные гиды, сопровождающие группы. По различным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) маршрут и программа тура могут быть перестроены.
Сильно просим Вас с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения Байкала. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.