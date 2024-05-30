Тальцы

Найдено 6 туров в категории «Тальцы» в Иркутске, цены от 26 520 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Осень на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Осень на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 56 000 за человека
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000 за человека
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
30 дек в 08:00
89 900 за человека
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000 за человека
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900 за человека
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
🚉 На поезде
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
26 520 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Осень на Байкале
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Осень на Байкале
    Спасибо за организацию, всё понравилось
    Спасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилось
  • О
    Ольга
    25 ноября 2023
    Осеннее очарование Байкала
    Все прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторону.
    Все прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторонуВсе прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторонуВсе прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторонуВсе прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторону
  • Е
    Елена
    26 сентября 2023
    Осень на Байкале
    Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал! Повезло с погодой, все дни были солнечные, даже искупались! Все экскурсии познавательны и интересны! Собираюсь теперь зимой!
    Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал!
  • С
    Сюзанна
    2 ноября 2022
    Осеннее очарование Байкала
    Тур великолепный! За 5 дней успели насытиться природой, едой и самобытностью края! Каждый день новые локации и новые впечатления)) Посмотрели и Байкал, и близлежащие деревеньки, и город Иркутск!
  • О
    Ольга
    13 октября 2022
    Осеннее очарование Байкала
    Благодарю за прекрасно организованный тур. Благодарим всю команду принимающей стороны за слаженную работу, прекрасную организацию тура, профессионализм и дружеский прием.
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    Передайте, пожалуйста, сердечное спасибо сотрудникам Хужирского краеведческого музея за сохранность уникальной коллекции в непростые времена, а экскурсоводу Байкальского музея в Листвянке за глубокую и удивительно интересную экскурсию! Спасибо Даше за 3 удивительных дня на Ольхоне, за легенды, байки и бурятский танец, за внимание и заботу, за четкую организацию. С этих дней Байкал навсегда останется с нами вместе с надеждой увидеть его еще. Спасибо Кате за очень глубокие и высокопрофессиональные экскурсии по Листвянке, Тальцам и Иркутску. Любовь к родному краю и его истории, которой она так щедро делилась, отозвалась в наших сердцах и мы уехали домой «прибуряченные». Теперь это и наш родной Иркутский край! Обязательно вернемся и будем рекомендовать вас всем знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Тальцы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
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  3. Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
  4. Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
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Какие места ещё посмотреть в Иркутске
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  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Тальцы" можно забронировать 6 авторских туров от 26 520 до 111 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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