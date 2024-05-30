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Передайте, пожалуйста, сердечное спасибо сотрудникам Хужирского краеведческого музея за сохранность уникальной коллекции в непростые времена, а экскурсоводу Байкальского музея в Листвянке за глубокую и удивительно интересную экскурсию! Спасибо Даше за 3 удивительных дня на Ольхоне, за легенды, байки и бурятский танец, за внимание и заботу, за четкую организацию. С этих дней Байкал навсегда останется с нами вместе с надеждой увидеть его еще. Спасибо Кате за очень глубокие и высокопрофессиональные экскурсии по Листвянке, Тальцам и Иркутску. Любовь к родному краю и его истории, которой она так щедро делилась, отозвалась в наших сердцах и мы уехали домой «прибуряченные». Теперь это и наш родной Иркутский край! Обязательно вернемся и будем рекомендовать вас всем знакомым!