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Авторский тур
6 дней
Осень на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 56 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Начало: Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
30 дек в 08:00
89 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
26 520₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
- ТТатьяна30 мая 2024Спасибо за организацию, всё понравилось
- ООльга25 ноября 2023Осеннее очарование БайкалаВсе прошло на 100+++. Организация на высшем уровне, все продумано до мелочей. Всем рекомендую принимающую сторону.
- ЕЕлена26 сентября 2023Взяли тур с подругой, 16-23 сентября 2023. Остались очень довольны! Места сказочные! Байкал выше всяких похвал! Повезло с погодой, все дни были солнечные, даже искупались! Все экскурсии познавательны и интересны! Собираюсь теперь зимой!
- ССюзанна2 ноября 2022Осеннее очарование БайкалаТур великолепный! За 5 дней успели насытиться природой, едой и самобытностью края! Каждый день новые локации и новые впечатления)) Посмотрели и Байкал, и близлежащие деревеньки, и город Иркутск!
- ООльга13 октября 2022Осеннее очарование БайкалаБлагодарю за прекрасно организованный тур. Благодарим всю команду принимающей стороны за слаженную работу, прекрасную организацию тура, профессионализм и дружеский прием.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Тальцы»
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