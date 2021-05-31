Есть в городе и традиционные способы развеяться. В Иркутске можно сходить в зоопарк, где живут крылатые лисицы. Или пройтись по нижней набережной Ангары: это двухъярусная улица является одновременно самой древней и самой красивой в городе
Местные экскурсоводы
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Здесь удивительным образом переплетается живописная природа, с архитектурой 17 века. А подается все это с легким привкусом восточных верований и обычаев.
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Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это ничуть не испортило отдых. В апреле на Ольхоне практически нет туристов, поэтому весь остров в первозданной красе только для нас! Наверное для первого знакомства это наилучшее время. мы довольны.
Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений, не передать словами, вся наша группа была в полном восторге от красоты весеннего Байкала и о. Ольхон. Такие замечательные люди проживают там, они и являются гидами. Очень интересно проводят экскурсии. Очень много интересного узнали о природе, традициях местных жителей. Всё просто отлично! Большое спасибо всем!!!
Ездили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошем настроем, поэтому всё понравилось, не жалею, что выбрала именно этот тур и эту компанию, за 3 дня посмотрели весь остров, впитали колорит местной кухни: буузы, уха из омуля и т. д. Много узнали от наших гидов Дарьи и Эльвиры. Ну и конечно незабываемые пейзажи ❤️❤️❤️отдельная любовь к водителю Соболя 119 Евгению ❤️❤️❤️это лучший водитель ❤️❤️❤️
Поездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое время, а также огромное желание путешествовать, узнавать и открывать новые просторы нашей Родины. Байкал - это сила, это мощь, это ширь, наша гордость.
Сейчас в Иркутске можно забронировать 300 авторских туров от 15 000 ₽ до 268 590 ₽ со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 830 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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