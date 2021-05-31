Есть в городе и традиционные способы развеяться. В Иркутске можно сходить в зоопарк, где живут крылатые лисицы. Или пройтись по нижней набережной Ангары: это двухъярусная улица является одновременно самой древней и самой красивой в городе

Местные экскурсоводы

Иркутск — прекрасное место для любого туриста. Здесь можно найти и бюджетные мероприятия, и более дорогие, связанные с перемещением за город. Здесь удивительным образом переплетается живописная природа, с архитектурой 17 века. А подается все это с легким привкусом восточных верований и обычаев. На нашем сайте вы можете найти самые популярные экскурсии от лучших гидов. Это – гарантия того, что посещение города оставить после себя только тёплые воспоминания