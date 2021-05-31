Авторские туры в Иркутске

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Ваш адрес в центре Иркутска
1 июня
2 июня
3 июня
4 июня
15 000 за человека
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
🚢 На пароме
Авторский тур
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
29 мая
12 июня
26 июня
7 июля
46 890 за человека
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв
28 янв
4 фев
11 фев
94 000 за человека
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Аэропорт города Иркутска
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
79 000 за человека
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Иркутск, 06:00-06:30
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
129 000 за человека
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Иркутск, 06:00
31 мая
21 сен
159 000 за человека
Байкальская классика
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальская классика
г. Иркутск
11 июня
16 июля
20 июля
23 июля
от 86 400 за человека
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня
30 июня
7 июля
14 июля
99 000 за человека
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
🚗 На машине
🚤 На катере
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Иркутск, аэропорт, 09:30
3 июня
6 июня
10 июня
13 июня
89 000 за человека
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар
50 000 за человека
Только осень, вы и Байкал. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Только осень, вы и Байкал. Обзорный тур
Иркутск, улица Ширямова, 13Б
10 сен
15 сен
30 сен
1 окт
75 000 за человека
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
г. Иркутск
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
от 44 000 за всё до 2 чел.
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
9 июня
16 июня
23 июня
25 авг
64 300 за человека
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Иркутск
16 июня
30 июня
7 июля
21 июля
55 700 за человека
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Новогодняя сказка c хаски, банькой и ухой на льду Байкала
Попариться в бане с купелью, попробовать байкальские деликатесы и увидеть искристый лёд Байкала
Аэропорт Иркутска, рекомендуемое время прилёта - 0...
30 дек
89 900 за человека
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
г. Иркутск
16 фев
23 фев
6 мар
93 500 за человека
Весенние краски Байкала: «Сибирский Париж», красоты Ольхона и цветение багульника
Авторский тур
5 дней
Весенние краски Байкала: «Сибирский Париж», красоты Ольхона и цветение багульника
Попробовать блюда бурятской кухни, отправиться в сафари по Тажеранам и устроить пикник у мыса Хобой
Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
18 мая
25 мая
1 июня
61 750 за человека
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках
г. Иркутск
20 фев
24 фев
6 мар
10 мар
5900050 000 за человека
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
7 дней
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
Сфотографироваться в лучших видовых точках Байкала и увидеть нерп
Аэропорт Иркутска, 9:00
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
129 900 за человека
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля
21 июля
27 июля
28 июля
109 900 за человека
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
Авторский тур
3 дня
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности Хубсугула
Попробовать хорхог, познакомиться с бытом кочевников и побывать у подножия Мунку-Сардык
Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», 06:0...
18 июля
3 авг
13 сен
18 000 за человека
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Иркутск, старт программы - 10:00
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
81 500 за человека
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
г. Иркутск, 07:00
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
79 000 за всё до 3 чел.
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
🚉 На поезде
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
8 июня
22 июня
29 июня
6 июля
26 520 за человека
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Иркутск, аэропорт, до 08:30
1 мар
25 500 за человека
Летнее путешествие на Байкал
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Летнее путешествие на Байкал
Иркутск
25 июля
2 авг
76 900 за человека
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Ледовое путешествие вокруг Ольхона
Иркутск
33 000 за человека
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
🚉 На поезде
Авторский тур
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
7 июня
14 июня
21 июня
28 июня
116 500 за человека
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
Авторский тур
3 дня
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
30 700 за человека
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня
23 июня
30 июня
7 июля
54 290 за человека
2 счастливых дня на Ольхоне
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Иркутск, 10:00
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
39 000 за человека
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Иркутск, 06:00
26 июня
19 июля
26 июля
23 авг
25 000 за человека
Байкальский странник. Осеннее приключение
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальский странник. Осеннее приключение
г. Иркутск
4 сен
14 сен
25 сен
4 окт
от 60 900 за человека
На Байкал за загаром, походами и купанием
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
7 июня
14 июня
21 июня
28 июня
35 000 за человека
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
г. Иркутск
3 июня
7 июня
10 июня
14 июня
от 123 600 за человека
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
25 000 за человека
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
г. Иркутск
6 июля
13 июля
27 июля
10 авг
от 107 200 за человека
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
2500022 500 за человека
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
г. Иркутск
Завтра
3 мая
6 мая
10 мая
от 35 600 за человека
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
15 июня
29 июня
13 июля
20 июля
38 890 за человека
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане
Иркутск
10 июня
25 июня
8 июля
15 июля
71 500 за человека
Байкальский релакс на острове Ольхон
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальский релакс на острове Ольхон
Почилить на пляже, «поговорить» с Хранителем Байкала и увидеть Шаманку
Иркутск, раннее утро
21 июня
11 июля
18 июля
5 авг
58 000 за человека
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Авторский тур
3 дня
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
4 июня
11 июня
18 июня
25 июня
25 050 за человека
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
25 фев
1 мар
39 500 за человека
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
Восточный Саян: восхождение на Мунку-Сардык
Иркутск
2 мая
6 мая
24 000 за человека

Что посмотреть в Иркутске на экскурсиях?

Есть в городе и традиционные способы развеяться. В Иркутске можно сходить в зоопарк, где живут крылатые лисицы. Или пройтись по нижней набережной Ангары: это двухъярусная улица является одновременно самой древней и самой красивой в городе

Местные экскурсоводы

Иркутск — прекрасное место для любого туриста. Здесь можно найти и бюджетные мероприятия, и более дорогие, связанные с перемещением за город. Здесь удивительным образом переплетается живописная природа, с архитектурой 17 века. А подается все это с легким привкусом восточных верований и обычаев. На нашем сайте вы можете найти самые популярные экскурсии от лучших гидов. Это – гарантия того, что посещение города оставить после себя только тёплые воспоминания

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Пробуждение Ольхона
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Весенний Ольхон
    Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это ничуть не испортило отдых. В апреле на Ольхоне практически нет туристов, поэтому весь остров в первозданной красе только для нас! Наверное для первого знакомства это наилучшее время. мы довольны.
    Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Пробуждение Ольхона
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Пробуждение Ольхона
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Весенний Ольхон
    Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений, не передать словами, вся наша группа была в полном восторге от красоты весеннего Байкала и о. Ольхон. Такие замечательные люди проживают там, они и являются гидами. Очень интересно проводят экскурсии. Очень много интересного узнали о природе, традициях местных жителей. Всё просто отлично! Большое спасибо всем!!!
    Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатленийТур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатленийТур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатленийТур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений
  • М
    Мария
    29 января 2024
    Зимние чудеса Ольхона
    Добрый вечер! Путешествие было прекрасное, всё отлично организовано, места очень красивые. В восторге от Байкала! ❤️‍🔥 Спасибо за эмоции 🥰
    Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!Добрый вечер!
  • О
    Олеся
    17 января 2024
    Ольхон - снежное сердце Байкала
    Ездили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошем настроем, поэтому всё понравилось, не жалею, что выбрала именно этот тур и эту компанию, за 3 дня посмотрели весь остров, впитали колорит местной кухни: буузы, уха из омуля и т. д. Много узнали от наших гидов Дарьи и Эльвиры. Ну и конечно незабываемые пейзажи ❤️❤️❤️отдельная любовь к водителю Соболя 119 Евгению ❤️❤️❤️это лучший водитель ❤️❤️❤️
    Ездили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошемЕздили на остров Ольхон с 3-5 января 2024 г. Впечатлений море!!! Ехала за позитивом с хорошем
  • Л
    Лариса
    25 августа 2023
    Байкальское очарование. Классический маршрут
    Организация тура на высоте, гиды внимательные, отзывчивые, позитивные. Большое спасибо гидам Дарье и Альбине, девочки большие МОЛОДЦЫ. Все было очень круто!
  • Л
    Лариса
    23 июля 2023
    Классика Байкала. Зеркальный маршрут
    Поездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое время, а также огромное желание путешествовать, узнавать и открывать новые просторы нашей Родины. Байкал - это сила, это мощь, это ширь, наша гордость.
    Поездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое времяПоездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое времяПоездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое времяПоездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое время
  • П
    Павел
    17 июля 2023
    Байкальское очарование. Зеркальный маршрут
    Все было великолепно, очень красивая природа, нам еще повезло с погодой, интересные экскурсии, замечательные гиды Екатерина и Альбина, особая благодарность водителю Юрию за песню про море

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску

Самые популярные туры в Иркутске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
  2. Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
  3. Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
  4. Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
  5. Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Что посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тажеранские степи
  5. Тальцы
  6. Набережная
  7. Тункинская долина
  8. Озеро Байкал
  9. Сад камней
  10. Мыс Харанцы
Сколько стоит тур в Иркутске в апреле 2024
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