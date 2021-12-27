Снежный Байкал. Экскурсионный тур

В этом туре есть всё, ради чего стоит взять отпуск, оторваться от городской суеты

5
3 отзыва
В этом туре есть всё, ради чего стоит взять отпуск, оторваться от городской суеты и шума и отправиться навстречу удивительному зимнему Байкалу.

Мы вам покажем красоту бесснежного острова Ольхон, окруженного ледяными полями и причудливыми торосами, и заснеженной Тункинской долины в обрамлении величественных гор.
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Снежный Байкал. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
19
фев
05
мар

Что вас ожидает 🤩

Традиционные забавы в этно-музее "Тальцы"
Традиционные забавы в этно-музее "Тальцы"
Сможем прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке, или пройтись на ходулях
Удивительная Тункинская долина
Удивительная Тункинская долина
Посмотрим практически всю долину и посетим знаковые места 3-х религий, которые особым образом сочетаются у местных жителей
Частичка Бурятии с собой
Частичка Бурятии с собой
Подберем сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней

Программа тура по дням

1 день
Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Экскурсия в пос. Листвянка (65 км).

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Обед.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Возвращение в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

(вкл. питание: обед).

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца
2 день
Остров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скала

Завтрак в гостинице.

Трансфер на остров Ольхон на рейсовом транспорте. (320 км, ~ 7 ч.) по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.

Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота,  пролегающий между островом и материком.

Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова.

Размещение на турбазе.

Обед на турбазе.

Занятием на вторую половину дня для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса

Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.

Ужин на турбазе.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Остров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скала
3 день
Мыс Хобой

Завтрак на турбазе.

Остров островом, но здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.

Вот и этот день почти целиком уйдет на целодневную экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала. 

По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.

А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.

Горячий обед.

Ужин на турбазе.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
4 день
Сарайский залив, остров Ольхон

Завтрак.

Свободный день на острове.

Предлагаем совершить прогулку по окрестностям, посетить Сарайский залив и полюбоваться видами зимнего Байкала.

Также можно совершить этнографическую экскурсию в бурятскую деревню (доп. плата), где Вы познакомитесь с местными традициями и обычаями.

Ужин на турбазе.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак и ужин).

Сарайский залив, остров ОльхонСарайский залив, остров ОльхонСарайский залив, остров ОльхонСарайский залив, остров Ольхон
5 день
Иркутск

Завтрак на турбазе.

После завтрака на турбазе на микроавтобусе отправляемся в Иркутск.

Вечером, разместившись в гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по улицам вечернего Иркутска и набраться сил перед второй, не менее увлекательной, частью программы.

Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак).

ИркутскИркутскИркутскИркутск
6 день
пос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгарги

Завтрак в гостинице.

Трансфер на рейсовом транспорте Иркутск – Аршан (210 км, ~ 5 ч.): сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны.

В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.

Размещение в гостинице.

Обед в гостинице.

Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна

автобуса.

Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.

Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.

Несложный треккинг по каньону Кынгарги позволит насладиться пейзажами, которые можно увидеть только зимой: бурлящая под толщей прозрачного льда стремительная река, причудливые наплески на скалах, напоминающие сказочные дворцы, мосты и гроты.

Ужин в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

пос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгарги
7 день
Тункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан Тунки

Завтрак в гостинице.

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной. За день вы не только посмотрите практически всю долину, но и посетите знаковые места 3 религий, которые особым образом сочетаются у местных жителей.

Православие будет представлено церковью Покрова Пресвятой Богородицы, шаманизм – священным местом Тамхи-Баряш, где просят покровительства у богов во время своего путешествия, буддизм – главным дацаном Тунки, находящемся недалеко от курортного поселка Нилова Пустынь, известного также своими радоновыми источниками.

А во время автомобильных переездов гид не даст вам заскучать, рассказывая про историю Тунки, богатейший природный мир, традиции и легенды этих мест.

Обед в кафе.

Ужин в гостинице.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Тункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан ТункиТункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан ТункиТункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан ТункиТункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан ТункиТункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан Тунки
8 день
Возвращение в Иркутск, смотровая площадка Култук

Завтрак в гостинице.

Трансфер на рейсовом транспорте в Иркутск (210 км, ~ 5 ч.).

Дорога до Иркутска проходит в воспоминаниях о проведенном времени, смешных и забавных случаях, перемежаясь восклицаниями удивления от видов за окном автобуса.

Остановка для фотографирования на смотровой площадке Култука, откуда открывается завораживающая панорама южного Байкала и гор Хамар-Дабана.

А далее до самых пригородов Иркутска – Култукский тракт с его серпантином горной дороги, которая внушает восхищение и ужас одновременно.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

(вкл. питание: завтрак).

Возвращение в Иркутск, смотровая площадка КултукВозвращение в Иркутск, смотровая площадка КултукВозвращение в Иркутск, смотровая площадка КултукВозвращение в Иркутск, смотровая площадка Култук
9 день
Экскурсия по Иркутску, отъезд

Завтрак в гостинице.

День знакомства со старинным сибирским городом Иркутском.

Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры.

Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.

Окончание программы ~14:00.

(вкл. питание: завтрак).

Экскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазе в Иркутске (3 ночи), Аршан (2 ночи), Ольхон (3 ночи) на базе двухместного размещения.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении:

При группе от 2-х человек – 61 500 руб.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах – 21 100 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в Иркутске (3 ночи), Аршан (2 ночи), Ольхон (3 ночи) на базе двухместного размещения
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы по программе
  • Услуги местных гидов на экскурсионную программу
  • Входные билеты в музеи по программе (кроме указанных за доп. плату)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты, не включенные в стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
27 дек 2021
Вот и закончилось мое путешествие по СНЕЖНОМУ БАЙКАЛУ. Правда, когда выбирала тур, планировала увидеть прозрачный лед. Но увы, как оказалось лед формируется с 21 декабря по 21 января. Но меня это не разочаровало. Когда я ступила на берег Байкала от сомнений не осталось и следа. Вот они бескрайние просторы могучего Байкала (пос. Листвянка). Солнце, снег, воздух- с одной стороны горы, с другой красавец Байкал. Мечта сбылась. А сердце Байкала- Ольхон, скала ШАМАНКА, мыс ХОББОЙ. Эмоции переполняют. Аршан- САЯНЫ. Своя история, свои легенды. Можно сказать -любовь с первого взгляда. Хочется увидеть и лед все - таки, летние пейзажи.
Е
23 мар 2022
Спасибо большое организаторам.
Всё четко и по плану.
Л
12 янв 2022
Огромное спасибо за ваше внимание, за организацию комфортного отдыха.

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