В этом туре есть всё, ради чего стоит взять отпуск, оторваться от городской суеты и шума и отправиться навстречу удивительному зимнему Байкалу. Мы вам покажем красоту бесснежного острова Ольхон, окруженного ледяными полями и причудливыми торосами, и заснеженной Тункинской долины в обрамлении величественных гор.

Подберем сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней

Посмотрим практически всю долину и посетим знаковые места 3-х религий, которые особым образом сочетаются у местных жителей

Сможем прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке, или пройтись на ходулях

Программа тура по дням

1 день Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Экскурсия в пос. Листвянка (65 км). По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях. В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей. Обед. Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее. Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами. Возвращение в Иркутск. Размещение в гостинице. Свободное время. (вкл. питание: обед).

2 день Остров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скала

Завтрак в гостинице. Трансфер на остров Ольхон на рейсовом транспорте. (320 км, ~ 7 ч.) по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи. Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком. Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова. Размещение на турбазе. Обед на турбазе. Занятием на вторую половину дня для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами. Ужин на турбазе. Ночь на турбазе. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

3 день Мыс Хобой

Завтрак на турбазе. Остров островом, но здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день. Вот и этот день почти целиком уйдет на целодневную экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала. По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками. А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами. Горячий обед. Ужин на турбазе. Ночь на турбазе. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

4 день Сарайский залив, остров Ольхон

Завтрак. Свободный день на острове. Предлагаем совершить прогулку по окрестностям, посетить Сарайский залив и полюбоваться видами зимнего Байкала. Также можно совершить этнографическую экскурсию в бурятскую деревню (доп. плата), где Вы познакомитесь с местными традициями и обычаями. Ужин на турбазе. Ночь на турбазе. (вкл. питание: завтрак и ужин).

5 день Иркутск

Завтрак на турбазе. После завтрака на турбазе на микроавтобусе отправляемся в Иркутск. Вечером, разместившись в гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по улицам вечернего Иркутска и набраться сил перед второй, не менее увлекательной, частью программы. Размещение в гостинице. Ночь в гостинице. (вкл. питание: завтрак).

6 день пос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгарги

Завтрак в гостинице. Трансфер на рейсовом транспорте Иркутск – Аршан (210 км, ~ 5 ч.): сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны. В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба. Размещение в гостинице. Обед в гостинице. Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса. Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии. Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней. Несложный треккинг по каньону Кынгарги позволит насладиться пейзажами, которые можно увидеть только зимой: бурлящая под толщей прозрачного льда стремительная река, причудливые наплески на скалах, напоминающие сказочные дворцы, мосты и гроты. Ужин в гостинице. Ночь в гостинице. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

7 день Тункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан Тунки

Завтрак в гостинице. Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной. За день вы не только посмотрите практически всю долину, но и посетите знаковые места 3 религий, которые особым образом сочетаются у местных жителей. Православие будет представлено церковью Покрова Пресвятой Богородицы, шаманизм – священным местом Тамхи-Баряш, где просят покровительства у богов во время своего путешествия, буддизм – главным дацаном Тунки, находящемся недалеко от курортного поселка Нилова Пустынь, известного также своими радоновыми источниками. А во время автомобильных переездов гид не даст вам заскучать, рассказывая про историю Тунки, богатейший природный мир, традиции и легенды этих мест. Обед в кафе. Ужин в гостинице. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

8 день Возвращение в Иркутск, смотровая площадка Култук

Завтрак в гостинице. Трансфер на рейсовом транспорте в Иркутск (210 км, ~ 5 ч.). Дорога до Иркутска проходит в воспоминаниях о проведенном времени, смешных и забавных случаях, перемежаясь восклицаниями удивления от видов за окном автобуса. Остановка для фотографирования на смотровой площадке Култука, откуда открывается завораживающая панорама южного Байкала и гор Хамар-Дабана. А далее до самых пригородов Иркутска – Култукский тракт с его серпантином горной дороги, которая внушает восхищение и ужас одновременно. Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. (вкл. питание: завтрак).

9 день Экскурсия по Иркутску, отъезд