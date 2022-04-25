Гармоничный экскурсионный тур по лучшим местам Байкала. Потрясающее очарование зимнего Байкала, разнообразие льда и неповторимые пейзажи.

Отправимся в одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Познакомимся с ледяными потоками водопадов, буддийским дацаном и горячими источниками

Нам откроются нереальной красоты виды на Порт-Байкал, Шаман-камень и исток Ангары

Программа тура по дням

1 день Листвянка. Свободный день

Прибытие в Иркутск. Трансфер в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту. Листвянка – расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары. Свободное время, самостоятельная прогулка по набережной, возможно посетить рыбный рынок и сувенирные магазины. Включено в стоимость: проживание, групповой трансфер.

2 день Музей "Тальцы". Обзорная экскурсия по п. Листвянка

Обзорная экскурсия по Листвянке. Подъем на канатно-кресельной дороге к Камню Черского. Отсюда открывается вид на место, откуда вытекает из Байкала Ангара - единственная вытекающая из озера реки, исток которой никогда не замерзает. Посещение музея Байкала. Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде. Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая. Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями. Экскурсия в музей под открытым небом "Тальцы". Архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий. Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу. Возвращение в гостиницу в Листвянке. Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, экскурсия, услуги гида, проживание.

3 день Свободный день в Листвянке

Сегодня вы сможете еще ближе узнать Листвянку, погулять по улицам, где еще не успели побывать, побродить по льду Байкала. По желанию можно покататься на коньках, собачьих упряжках или в санях. Завтра вас ждет насыщенный день к Восточным Саянам. Включено в стоимость: завтрак, проживание.

4 день Путешествие в Аршан

Отправляемся к Восточным Саянам в поселок Аршан. Переезд на комфортабельном автобусе в Тункинский национальный парк с остановкой в поселке на берегу Байкала – Култук. Тункинская долина находится в 25 км от поселка Култук. Виды первозданной природы, бескрайние просторы, мощь Тункинской долины и могущественные горы. Аршан – это приютившийся по соседству с грандиозно раскинувшимися Саянами поселок, место, богатое минеральными источниками. По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану. Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида. Отправитесь на знаменитые водопады, ледяные потоки которых застыли в величественном ожидании весеннего солнца. Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна». По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры). Также вы посетите минеральные горячие источники в Жемчуге, целительная вода которых не только оказывает благоприятное действие на организм, но и доставляет удовольствие от процесса купания. Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия.

5 день остров Ольхон

Отправитесь в самое сердце Байкала - на остров Ольхон. Ольхон называют местом силы и особенно мощной энергетики! Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии. Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан. Общее время в пути займет около 5 часов. Дорога до Ольхона будет пролегать по красивым местам. До паромной переправы ваш путь пройдет по Тажеранским степям. Размещение в поселке Хужир. Свободное время. По желанию можно прогуляться до Мыса Бурхан (скала Шаманка). Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, проживание.

6 день Экскурсия на север Ольхона

Завтрак. На автомобилях УАЗ или ГАЗ отправляемся в приключение по байкальскому льду. Поедем к северной части Ольхона, увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун). Осмотрим мыс Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»). С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии. Обед-пикник на природе. Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память. Сегодня сделаем много фотографий заледенелых гротов и пещер, причудливых видов удивительных сокуй. Возвращение в гостиницу. Свободное время. Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник на берегу Байкала.

7 день Экскурсия на юг о. Ольхон

10:00 посадка на автомобиль УАЗ. Поездка пройдет по льду Байкала вдоль южной части острова Ольхон и островам Малого моря. Увидим застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи. Побываем на острове Огой. Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км. На острове находится священная буддийская ступа. Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией. Попробуем целебную воду на Святых источниках. Обед-пикник на природе. Сделаем очень много фотографий ледяной красоты! Возвращение в п.Хужир. Отдых и свободное время. Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), озеро Сердце, скальника «Трезубец, Курыканской стены. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене. Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия продолжительность 5-6 часов, групповой трансфер, обед-пикник.

8 день Свободный день на Ольхоне

Свободный день. Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, купить сувениров, покататься на конях (необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон). По желанию можно посетить Ольхонский краеведческий музей – находится он в центре Хужира. Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее. Посещение этого музея станет познавательным вариантом времяпрепровождения: вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий и тд. Включено в стоимость: завтрак, проживание.

9 день Ольхон – Иркутск. Обзорная экскурсия по г. Иркутск

Завтрак. Выезд в Иркутск в первой половине дня. Обзорная экскурсия по г. Иркутску (3-4 часа). Иркутск – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия. Его деревянная архитектура гармонично вписывается в городскую среду. В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. Экскурсия по памятным и историческим местам г. Иркутска познакомит туристов с историей Иркутского острога, центральной частью города, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, экскурсия, услуги гида, проживание.

10 день Отъезд