Зимнее путешествие на Байкал

Гармоничный экскурсионный тур по лучшим местам Байкала. Потрясающее очарование зимнего Байкала, разнообразие льда

4.7
3 отзыва
Гармоничный экскурсионный тур по лучшим местам Байкала. Потрясающее очарование зимнего Байкала, разнообразие льда и неповторимые пейзажи.
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Зимнее путешествие на Байкал
Ближайшие даты:
31
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Что вас ожидает 🤩

Смотровая площадка "Камень Черского"
Смотровая площадка "Камень Черского"
Нам откроются нереальной красоты виды на Порт-Байкал, Шаман-камень и исток Ангары
Самобытный Аршан
Самобытный Аршан
Познакомимся с ледяными потоками водопадов, буддийским дацаном и горячими источниками
Легендарный Ольхон
Легендарный Ольхон
Отправимся в одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Программа тура по дням

1 день
Листвянка. Свободный день

Прибытие в Иркутск.

Трансфер в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка – расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары. 

Свободное время, самостоятельная прогулка по набережной, возможно посетить рыбный рынок и сувенирные магазины.

Включено в стоимость: проживание, групповой трансфер.

Листвянка. Свободный деньЛиствянка. Свободный деньЛиствянка. Свободный день
2 день
Музей &quot;Тальцы&quot;. Обзорная экскурсия по п. Листвянка

Обзорная экскурсия по Листвянке.

Подъем на канатно-кресельной дороге к Камню Черского. 

Отсюда открывается вид на место, откуда вытекает из Байкала Ангара - единственная вытекающая из озера реки, исток которой никогда не замерзает.

Посещение музея Байкала.

Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая. 

Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями.

Экскурсия в музей под открытым небом "Тальцы".

Архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий. 

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.

Возвращение в гостиницу в Листвянке.

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, экскурсия, услуги гида, проживание.

Музей &quot;Тальцы&quot;. Обзорная экскурсия по п. ЛиствянкаМузей &quot;Тальцы&quot;. Обзорная экскурсия по п. ЛиствянкаМузей &quot;Тальцы&quot;. Обзорная экскурсия по п. ЛиствянкаМузей &quot;Тальцы&quot;. Обзорная экскурсия по п. Листвянка
3 день
Свободный день в Листвянке

Сегодня вы сможете еще ближе узнать Листвянку, погулять по улицам, где еще не успели побывать, побродить по льду Байкала.

По желанию можно покататься на коньках, собачьих упряжках или в санях.

Завтра вас ждет насыщенный день к Восточным Саянам.

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
4 день
Путешествие в Аршан

Отправляемся к Восточным Саянам в поселок Аршан.

Переезд на комфортабельном автобусе в Тункинский национальный парк с остановкой в поселке на берегу Байкала – Култук.

Тункинская долина находится в 25 км от поселка Култук.

Виды первозданной природы, бескрайние просторы, мощь Тункинской долины и могущественные горы.

Аршан – это приютившийся по соседству с грандиозно раскинувшимися Саянами поселок, место, богатое минеральными источниками. 

По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида. 

Отправитесь на знаменитые водопады, ледяные потоки которых застыли в величественном ожидании весеннего солнца. 

Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна». 

По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).

Также вы посетите минеральные горячие источники в Жемчуге, целительная вода которых не только оказывает благоприятное действие на организм, но и доставляет удовольствие от процесса купания.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия.

Путешествие в АршанПутешествие в АршанПутешествие в АршанПутешествие в Аршан
5 день
остров Ольхон

Отправитесь в самое сердце Байкала - на остров Ольхон.

Ольхон называют местом силы и особенно мощной энергетики! 

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии. 

Его посещают паломники со всего мира.

По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Общее время в пути займет около 5 часов. 

Дорога до Ольхона будет пролегать по красивым местам.

До паромной переправы ваш путь пройдет по Тажеранским степям.

Размещение в поселке Хужир. 

Свободное время.

По желанию можно прогуляться до Мыса Бурхан (скала Шаманка).

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, проживание.

остров Ольхоностров Ольхоностров Ольхоностров Ольхоностров Ольхон
6 день
Экскурсия на север Ольхона

Завтрак.

На автомобилях УАЗ или ГАЗ отправляемся в приключение по байкальскому льду.

Поедем к северной части Ольхона, увидим со льда очертания и удивительные образы Ольхонских мысов (мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун).

Осмотрим мыс Хобой – его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.

Обед-пикник на природе.

Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

Сегодня сделаем много фотографий заледенелых гротов и пещер, причудливых видов удивительных сокуй.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник на берегу Байкала.

Экскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север Ольхона
7 день
Экскурсия на юг о. Ольхон

10:00 посадка на автомобиль УАЗ.

Поездка пройдет по льду Байкала вдоль южной части острова Ольхон и островам Малого моря.

Увидим застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи.

Побываем на острове Огой. 

Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км. 

На острове находится священная буддийская ступа.

Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией.

Попробуем целебную воду на Святых источниках. 

Обед-пикник на природе.

Сделаем очень много фотографий ледяной красоты!

Возвращение в п.Хужир.

Отдых и свободное время.

Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), озеро Сердце, скальника «Трезубец, Курыканской стены. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия продолжительность 5-6 часов, групповой трансфер, обед-пикник.

Экскурсия на юг о. ОльхонЭкскурсия на юг о. ОльхонЭкскурсия на юг о. ОльхонЭкскурсия на юг о. ОльхонЭкскурсия на юг о. Ольхон
8 день
Свободный день на Ольхоне

Свободный день.

Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, купить сувениров, покататься на конях (необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).

По желанию можно посетить Ольхонский краеведческий музей – находится он в центре Хужира. 

Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее.

Посещение этого музея станет познавательным вариантом времяпрепровождения: вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий и тд.

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
9 день
Ольхон – Иркутск. Обзорная экскурсия по г. Иркутск

Завтрак.

Выезд в Иркутск в первой половине дня.

Обзорная экскурсия по г. Иркутску (3-4 часа).

Иркутск – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.

Его деревянная архитектура гармонично вписывается в городскую среду.

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. 

Экскурсия по памятным и историческим местам г. Иркутска познакомит туристов с историей Иркутского острога, центральной частью города, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.

За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! 

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, экскурсия, услуги гида, проживание.

Ольхон – Иркутск. Обзорная экскурсия по г. ИркутскОльхон – Иркутск. Обзорная экскурсия по г. ИркутскОльхон – Иркутск. Обзорная экскурсия по г. ИркутскОльхон – Иркутск. Обзорная экскурсия по г. ИркутскОльхон – Иркутск. Обзорная экскурсия по г. Иркутск
10 день
Отъезд

Завтрак.

Отъезд.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранных дат, руб.:

 двухместноедоплата за одноместное
стандарт75 00034 000
комфорт111 00057 000

Типы размещения:

  • Стандарт – удобства в самом номере;
  • Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).

Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Экскурсии, указанные в программе тура
  • Питание, указанное в программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Экскурсии, не указанные в программе тура
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности (для посещения бани);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
25 апр 2022
Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
Р
22 апр 2022
Организовали отлично,
Сопровождали на протяжении всего тура,
Поделились контактами дополнительных активностей на острове Ольхон
Ч
31 мар 2022
Организовано все отлично. Связь и информация по ходу действия была хорошо организована. Все было вовремя. Транспорт исправный. Гиды и водители профессиональные.

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