Создаем творческое настроение!
Описание мастер-классаПланируете путешествие по Московской области, Истринского района? Обязательно посетите мастерскую фабрики развивающих деревянных игрушек — крупнейшую в стране — с увлекательной, полезной и творческой программой для гостей! Вас ждёт два часа открытий, общения и творчества, удобное расположение и благоустроенная территория. Разрешена фото- и видеосъёмка, на память останутся Ваши деревянные шедевры и дипломы мастера! Важная информация: Внимание! Все будут довольны как котики!
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Село Рождествено, Сиреневый бульвар, дом 7
Завершение: Истринский район, село Рождествено, Сиреневый бульвар, дом 7
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительной записи
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.