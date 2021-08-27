Все экскурсии в Истре
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Истре на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
7 500₽
за 1-4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой
Открыть предания знаменитого монастыря и других святых мест «Русской Палестины»
Последние отзывы «Экскурсии Истры»
- ССветлана27 августа 2021Огромное спасибо Дмитрию за увлекательную и познавательную экскурсию. Дмитрий очень приветливый и знающий гид. прекрасно, что у нас а стране так много интересных исторических мест и мы обязательно хотели бы встретиться с Дмитрием на других экскурсиях. Дмитрий, спасибо Вам большое за прекрасно проведённое время. И до встречи. Хорошего дня.
- ЛЛюбовь15 августа 2021Экскурсия очень интересная и познавательная. Религия, история, да и просто красивые, умиротворяющие места. Чудесно провели субботний день в компании Дмитрия! Мечтаем о новой поездке!
- ММария2 августа 2021Прекрасная экскурсия для выходного дня! Замечательная прогулка с интересным историческим материалом! Рекомендую!