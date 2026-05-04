читать дальше уменьшить Хотя послушать и о ставропигиальном монастыре в с. Аносино и о храме в д. Дарна было тоже интересно, тем более, что Дмитрий рассказал массу интересных историй об этих памятниках. Большое спасибо. Очень довольны экскурсией.

Экскурсовод Дмитрий В. провел нам замечательную экскурсию по храмам округа Истра (конечно не по всем, мы рассчитывали лишь на Новоиерусалимский).