Мини-группа
до 9 чел.
Сап-прогулка по Истре: заповедные места
Спокойный сплав по живописной реке с видами на монастырь, исторические места и нетронутую природу
Начало: У ж/д станции «Истра»
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
10 авг в 09:00
11 авг в 14:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
На байдарке по реке Истре
Отдохнуть от городской суеты наедине с природой Подмосковья
Начало: От деревни Бабкино
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 10 570 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Познакомиться с грандиозным комплексом патриарха Никона и понять его замысел
Начало: Истра
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
от 14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Творческий мастер-класс по созданию игрушки из дерева
Начало: Село Рождествено, Сиреневый бульвар, дом 7
Расписание: По предварительной записи
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 25 апр 2026
Сергей прекрасно провел экскурсию у стен монастыря. Нам немного не хватило времени на осмотр монастыря внутри. Но в целом экскурсия была очень интересной и увлекательной со множеством исторических фактов. Спасибо
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С
Дата посещения: 3 ноя 2025
Анатолий, спасибо за экскурсию! Познавательную и проведенную очень доступным языком. Учли все наши нюансы разновозрастных экскурсантов :) Спасибо!
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Е
Нам понравилось. Всё как в описании: инструтаж, жилеты, помощь в спуске на воду, встреча на финише. Маршрут лёгкий и живописный. При необходимости дают защитный чехол на телефон и гидромешок для вещей.
Бонусом подарили стикеры на телефон и краткий путеводитель по городу.
Рекомедуем!!!
Бонусом подарили стикеры на телефон и краткий путеводитель по городу.
Рекомедуем!!!
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М
Прекрасный сплав,всё очень понравилось,рекомендую!
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П
Экскурсовод Дмитрий В. провел нам замечательную экскурсию по храмам округа Истра (конечно не по всем, мы рассчитывали лишь на Новоиерусалимский).
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все отлично
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Н
Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию. Узнали много нового, познавательного. Великолепный Борисо-Глебский женский монастырь и очень красивый храм в Дарине. Ну а монастырь в Новом Иерусалиме нужно увидеть своими глазами.
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Н
Благодарим Дмитрия, за экскурсию, все прошло на одном дыхании. Узнали для себя много нового про храмы и монастыри. Рекомендую данного экскурсовода.
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А
Спасибо нам понравилось!
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Удивительно красивые места рядом, которые не увидишь стоя в пробках! Спасибо Антону за возможность насладиться природой без забот! отличный вариант
+2
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Всего 183 отзыва в Истре
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Ответы на вопросы от путешественников по Истре
Самые популярные экскурсии в Истре
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Сколько стоит экскурсия по Истре в августе 2026
Сейчас в Истре можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1800 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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