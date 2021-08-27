Отзыв на: Новый Иерусалим под Москвой

С Светлана 5

Огромное спасибо Дмитрию за увлекательную и познавательную экскурсию. Дмитрий очень приветливый и знающий гид. прекрасно, что у нас а стране так много интересных исторических мест и мы обязательно хотели бы встретиться с Дмитрием на других экскурсиях. Дмитрий, спасибо Вам большое за прекрасно проведённое время. И до встречи. Хорошего дня.