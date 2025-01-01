Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Мы приглашаем вас в экспедицию по самым удаленным островам России. Наше комфортное путешествие будет проходить по всем Южным Курильским островам. Сентябрь идеальное время для поездки по этому региону: поток туристов значительно меньше, но достаточно тепло, чтобы гулять по островам в футболках и греться на солнце, а разнообразие красок будет приятным бонусом.

За две недели мы посетим четыре крупных острова. На острове Кунашир поднимемся на вулканы Головнина и Менделеева и пройдем по Курильскому заповеднику до известного мыса Столбчатого. На острове Шикотан посетим самые красивые бухты острова Безымянную и Снежкова, окажемся на мысе Край света и поднимемся на мыс Шикотан. На острове Итуруп отправимся к Белым скалам и искупаемся в горячих источниках вулкана Баранского. На Сахалине мы отправимся к самому труднодоступному маяку региона Анива. Между островами мы будем передвигаться на самолетах и надежных маломерных судах. Южные Курилы стоят того, чтобы на них побывать.