Мы приглашаем вас в экспедицию по самым удаленным островам России. Наше комфортное путешествие будет проходить по всем Южным Курильским островам. Сентябрь идеальное время для поездки по этому региону: поток туристов значительно меньше, но достаточно тепло, чтобы гулять по островам в футболках и греться на солнце, а разнообразие красок будет приятным бонусом.
За две недели мы посетим четыре крупных острова. На острове Кунашир поднимемся на вулканы Головнина и Менделеева и пройдем по Курильскому заповеднику до известного мыса Столбчатого. На острове Шикотан посетим самые красивые бухты острова Безымянную и Снежкова, окажемся на мысе Край света и поднимемся на мыс Шикотан. На острове Итуруп отправимся к Белым скалам и искупаемся в горячих источниках вулкана Баранского. На Сахалине мы отправимся к самому труднодоступному маяку региона Анива. Между островами мы будем передвигаться на самолетах и надежных маломерных судах. Южные Курилы стоят того, чтобы на них побывать.
Начало приключений
Встреча всех участников в аэропорту г. Южно-Сахалинска. Сегодня нам предстоит перелет на остров Кунашир. Аэропорт Менделеево расположен у подножия одноименного вулкана, который виден из любой точки острова. После приземления мы переедем в Южно-Курильск и заселимся в гостиницу. Поселок Южно-Курильск это крупнейший населенный пункт острова Кунашир и всех Южных Курильских островов. После заселения мы отправимся изучать окрестности. Пообедаем в местном кафе и прогуляемся до заброшенного маяка, где встретим закат с видом на Тихий океан. Вечером вернемся в гостиницу и обсудим наше предстоящее путешествие.
Дневной переезд 20 км. Дневной переход 5 км.
Переход до острова Шикотан
Сегодня утром мы отправляемся на остров Шикотан. Сядем на небольшое судно в порту Южно-Курильска, время в пути составит четыре часа. Остров Шикотан отличается от соседей изрезанной линией берега и множеством живописных бухт. Этот небольшой остров редко посещается туристами. Судно причаливает в порту пос. Малокурильское. После заселения в гостиницу мы отправимся на прогулку на мыс Трезубец к заброшенному маяку, откуда открывается вид на поселок и ближайшие бухты. Вечером вернемся в Малокурильское.
Морской переход 90 км. Дневной переход 6 км.
Мыс Край света
Сегодня нас ждет экскурсия на мыс Край света. После завтрака мы отправимся на внедорожниках на южную часть острова. После экскурсии на мыс переедем к маяку Шпанберга, построенному ещё японцами. Далее доберемся к бухте Безымянной, где в 1972 году снимали эпизоды фильма Приключения Робинзона Крузо. Вечером вернемся в поселок и поужинаем в кафе.
Дневной переезд 30 км. Дневной переход 8 км.
Бухта Снежкова
Поездка в бухту Снежкова. Дорога идет в поселок Крабозаводское и далее через весь остров. До бухты Снежкова не проехать на машине, так что последние шесть километров мы пройдем пешком. Весь Шикотан зарос карликовым бамбучником, что делает поход по нему легким занятием в отличие от походов по соседним островам. Вечером вернемся в гостиницу.
Дневной переезд 20 км. Дневной переход 12 км.
Мыс Шикотан
Перед возвращением в Южно-Курильск поднимемся на мыс Шикотан, с которого открывается самый лучший вид на все соседние острова. В обед вернемся в порт и к вечеру доберемся в Южно-Курильск. Заселение в гостиницу.
Морской переход 90 км. Дневной переход 6 км.
Вулкан Головнина
После завтрака отправимся к самому южному вулкану Курильских островов вулкану Головнина. Отсюда до Японии всего пара десятков километров. Наша прогулка пройдет по кальдере активного вулкана. Маршрут довольно трудный, но идет по удобной туристической тропе. На месте кратера вулкана после древнего катастрофического извержения образовалось два озера Кипящее и Горячее, названия которых говорят сами за себя. Вода в озере Кипящее подогревается вулканическими раскаленными газами, и в местах их выхода температура воды достигает +95C. На берегах этого озера еще можно увидеть остатки японского промысла серы металлические котлы и деревянные сваи. Поднимемся на обзорную площадку, откуда виден весь кратер вулкана Головнина, а на горизонте откроется вид на самый северный японский остров Хоккайдо. Пообедаем с видом на озеро. Вечером вернемся в Южно-Курильск.
Дневной переезд 88 км. Дневной переход 16 км.
Вулкан Менделеева
Сегодня отправимся к фумарольным полям вулкана Менделеева. Фумаролы это отверстия в земле, откуда вырываются наружу газы вулканического происхождения. Из Южно-Курильска идет отличная асфальтовая дорога до подножия вулкана, откуда начинается пешеходная тропа. Путь идет через густые заросли бамбучника в человеческий рост и занимает в одну сторону около 2 часов. Перед фумарольным полем находятся небольшие естественные ванночки с термальной водой, где можно искупаться. Фумарольное поле вулкана Менделеева крупнейшее на всех Курилах, с большим количеством грифонов и серных отложений. Вечером вернемся в Южно-Курильск и поужинаем в одном из кафе города.
Дневной переезд 34 км. Дневной переход 7 км.
Мыс Столбчатый
Сегодня отправимся к мысу Столбчатому. Путь до мыса идет по экологической тропе Столбовской Курильского заповедника. Мы познакомимся с редкими реликтовыми растениями острова, увидим медвежью тропу и искупаемся в горячих источниках. У берега Охотского моря остановимся у Голубых скал (их еще называют Монахами) и пройдем вдоль берега моря до нашей конечной точки. Мыс Столбчатый сложен застывшими базальтовыми образованиями в виде пяти- и шестигранных колонн, возникающих при остывании лавы. Это явление называется столбчатая отдельность, отсюда и название мыса. После обеда на берегу моря вернемся в Южно-Курильск.
Дневной переезд 46 км. Дневной переход 10 км.
Маяк Анива
Сегодня отправимся на экскурсию к маяку Анива. Построенный еще в 1939 году японскими инженерами, маяк притягивает к себе путешественников со всего света. Он расположен на отдельно стоящих скалах в южной части острова Сахалин, и добраться до него можно только по воде. Мы переедем в пос. Новиково, где пересядем на моторные лодки. Путь до маяка идет вдоль бухт и мысов южной части острова Сахалин и при хорошей погоде занимает чуть больше часа. На скалах возле маяка обитает колония пятнистых тюленей, а в море можно встретить косаток. На обратном пути мы остановимся на обед в бухте Мраморной. Вечером вернемся в г. Южно-Сахалинск.
Дневной переезд 240 км. Морской переход 80 км.
Город Курильск, остров Итуруп
После завтрака в гостинице отправимся в аэропорт, откуда перелетим на остров Итуруп крупнейший во всем архипелаге Южных Курил. Здесь расположен самый удаленный от столицы город России Курильск с населением всего 3500 человек. Аэропорт находится в центре острова, откуда мы переправимся в город. Возле поселка Китовый свернем к лавовому плато Янкито участку застывшей лавы на берегу Охотского моря. После заселения в гостиницу пойдем изучать окрестности. Пообедаем в местном кафе и прогуляемся по городской набережной. Вечером вернемся в гостиницу.
Дневной переезд 50 км. Дневной переход 3 км.
Белые скалы
После завтрака мы поедем на экскурсию к визитной карточке Итурупа Белым скалам. Это причудливые формирования из пемзы и вулканического стекла, образовавшиеся после катастрофического извержения вулкана, расположенного на берегу Охотского моря. На обратном пути заедем к Стене водопадов возле поселка Рейдово, после чего искупаемся в горячих источниках Жаркие воды. Вечером вернемся в город.
Дневной переезд 100 км. Дневной переход 1 км.
Залив Касатка
Утром мы поедем на южную часть острова к заливу Касатка. Из этого места 26 ноября 1941 года японский флот отправился бомбить бухту Перл-Харбор. Поездка вдоль берега займет весь день. Мы прогуляемся вдоль скал и гротов залива, посетим выброшенное на берег судно. На обратном пути искупаемся в горячих источниках Ванночки, расположенных прямо на берегу моря. Вечером вернемся в город.
Дневной переезд 95 км. Дневной переход 1 км.
Вулкан Баранского
Сегодня отправимся к вулкану Баранского, знаменитому своими горячими источниками. На склоне вулкана когда-то функционировала Океанская Геотэс, которая снабжала г. Курильск электричеством. В данный момент от нее остались только ржавые останки. Мы прогуляемся вдоль речки Серной, откуда берут начало горячие источники, полюбуемся на кипящее озеро Голубое око и увидим фумарольную активность на склонах реки. Рядом расположены комфортные купели, где мы искупаемся в горячих источниках. После обеда трансфер в аэропорт и перелет до г. Южно-Сахалинска. Вечером отметим окончание путешествия в одном из ресторанов города.
После окончания основной программы мы поможем организовать вам экскурсионные поездки на главные достопримечательности Сахалина. При желании посетим местный рынок, где мы подскажем вам, какие морепродукты и сувениры лучше взять с собой.
Дневной переезд 61 км. Дневной переход 1 км.
Озеро Буссе
Сегодня нас ждет гастрономическая экскурсия. После завтрака отправимся на юг острова. Озеро Буссе является памятником природы регионального значения. Гигантские устрицы, гребешки, морские ежи, трепанг, крабы, трубач и многие другие виды морских обитателей живут здесь, на этом уникальном во всех смыслах месте. Все это разнообразие морепродуктов вы сможете собрать своими руками. Особенно славится озеро Буссе своими гигантскими устрицами. Горячий обед на берегу озера из местных морепродуктов. Вечером вернемся в гостиницу Южно-Сахалинска.
Дневной переезд 185 км. Дневной переход 2 км.
Возвращение на Сахалин
Сегодня нас ждет трансфер в аэропорт и перелет до Южно-Сахалинска. Заселимся в гостиницу в центре города. До ужина будет возможность сходить за сувенирами или прогуляться по городу. Вечером поужинаем в одном из ресторанов.
Дневной переезд 48 км.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Сопровождение инструктора с прилета в Южно-Курильск
- Трансферы аэропорт гостиница аэропорт (в случае прилета и вылета с основной группой)
- Проживание в гостиницах на Сахалине, Кунашире, Шикотане и Итурупе
- Все экскурсии по программе
- Завтраки в гостиницах
- Обеды на экскурсиях
- Билеты с о. Кунашир на о. Шикотан и обратно
- Медицинская страховка
- Групповая аптечка
- Разрешения на посещение пограничных зон (необходимо предоставить копии своих паспортов)
- Разрешения на посещение природных парков
Что не входит в цену
- Расходы, связанные с питанием, проживанием и транспортировкой вне маршрута
- Обеды в населенных пунктах
- Ужины
- Личное снаряжение
- Авиабилеты на самолеты Южно-Курильск Южно-Сахалинск и Южно-Сахалинск Курильск (около 9000 рублей в одну сторону)
Пожелания к путешественнику
Обо всех лично ваших особенностях по здоровью и питанию предложим сообщить в анкете участника. Список необходимого личного снаряжения также высылается каждому участнику.