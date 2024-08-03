Авторские туры в Итурупе

Найдено 1 тур в Итурупе, цена 65 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Зима на острове Итуруп
Джиппинг
На снегоходах
3 отзыва
4 дня
Зима на острове Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
1 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 65 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    Зима на острове Итуруп
    Наш тур по Сахалину и острову Итуруп был в конце июля. Организация тура отличная. Всё чётко, без задержек. Менеджер Большой
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    Страны всегда был на связи ещё до поездки, и на любые вопросы мы могли получить быстрый ответ. В самом туре нам понравились все наши гиды: Татьяна, Галина и на Итурупе - Антонина Леонидовна. Во время поездок наши гиды очень интересно рассказывали о Сахалине, острове Итуруп, историю этих мест. Сама природа очень красивая. Во время тура у нас были замечательные обеды с рыбой, крабами, икрой. Жаль, что иногда нам давали мало времени, чтобы насладиться красивыми местами, куда нас привозили. Тур интересный, не сложный даже для тех, кто не любит много ходить. Нам повезло с погодой, и всю программу тура удалось выполнить без заминок. На Итуруп мы вылетели без задержки. И там не было дождей. Хотя утром и вечером спускался густой туман. Нам тур понравился. Спасибо организаторам. Всем советуем!

  • Н
    Надежда
    2 августа 2024
    Зима на острове Итуруп
    Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия. Из пожеланий,делать мини группы 8-10 человек (у нас было 18)
    Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и КамелияПутешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и КамелияПутешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и КамелияПутешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и КамелияПутешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Зима на острове Итуруп
    Спасибо большое за тур Сахалин - Итуруп. Очень понравились гиды:Татьяна на Сахалине и Антонина Леонидовна на Итурупе. Как важно когда
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    гиды любят тот край, по которому водят туристов, знают историю и с душой относятся к своей работе! Именно такими были наши гиды. В целом есть пожелания к компании сделать пребывание на Сахалине и Итурупе более насыщенными: добавить больше экскурсий, может сделать больше пеших маршрутов с более интересным видами. Просто часто получалось, что нас привозили в бухту какую - нибудь и там у нас было слишком много времени, кот можно бы было потрать и ещё на что-то более интересное. Получалось, что бухту посмотрели и просто выжидали время, так как бухта красивая, но особо делать нечего в ней столько времени. И на Итурупе тоже самое-добавить больше интересных экскурсий, так как особо в нашем случае смотреть было не так много на что. В целом понравилась как было организовано размещение, сборы, обеды и ужины (где входили в тур).

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