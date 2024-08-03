4 дня
Зима на острове Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
1 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 65 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана3 августа 2024Наш тур по Сахалину и острову Итуруп был в конце июля. Организация тура отличная. Всё чётко, без задержек. Менеджер Большой
- ННадежда2 августа 2024Путешествие с 20.07-29.07Сахалин -Итуруп Организовано все отлично. Гид Татьяна. Уникальный человек. Проживание отель Гагарин и Камелия. Из пожеланий,делать мини группы 8-10 человек (у нас было 18)
- ММарина31 июля 2024Спасибо большое за тур Сахалин - Итуруп. Очень понравились гиды:Татьяна на Сахалине и Антонина Леонидовна на Итурупе. Как важно когда
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