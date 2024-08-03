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гиды любят тот край, по которому водят туристов, знают историю и с душой относятся к своей работе! Именно такими были наши гиды. В целом есть пожелания к компании сделать пребывание на Сахалине и Итурупе более насыщенными: добавить больше экскурсий, может сделать больше пеших маршрутов с более интересным видами. Просто часто получалось, что нас привозили в бухту какую - нибудь и там у нас было слишком много времени, кот можно бы было потрать и ещё на что-то более интересное. Получалось, что бухту посмотрели и просто выжидали время, так как бухта красивая, но особо делать нечего в ней столько времени. И на Итурупе тоже самое-добавить больше интересных экскурсий, так как особо в нашем случае смотреть было не так много на что. В целом понравилась как было организовано размещение, сборы, обеды и ужины (где входили в тур).