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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Гаврилов посад, Тейково и Иваново
9:00 Встреча с гидом во Владимире на перроне у входа в вокзал. Табличка «Гастрономические вкусы».
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Наше путешествие продолжается и мы отправимся в Гаврилов посад знакомиться с историей дворцового конного завода со времен Ивана Грозного!
Начиналась история места в Непашенной слободе, где сейчас сияет белизной и благочестием Ильинское подворье с высокой колокольней. Государеву конюшню учредили в эпоху Ивана Грозного, а уже в XVII веке гавриловская конюшня была на первом месте среди придворных конных заводов!
Символ города – лошадь, вставшая на дыбы – словно «соскочила» с флюгера одной из заводских башен. Век спустя все заводские здания были отстроены в кирпиче, а на заводе содержалось 500 лошадей!
Век спустя на гавриловском конном заводе стали выводить породу «владимирский тяжеловоз». Кстати, именно в Гавриловом Посаде родился и вырос купец Синебрюхов, основатель финской пивной корпорации «Синебрюкофф», которая до сих пор является крупнейшей пивоваренной компанией в Финляндии.
«Родина владимирского тяжеловоза» – так называется экспозиция в музее российских национальных напитков, куда мы с вами и держим путь. Уникальный музей разместился в здании дворцового конного завода.
Вы побываете в музейно-дегустационном центре «Дворцовый завод», где узнаете об истории русских напитков и старинными способами приготовления, а также посудой, предназначенной для хранения и другой атрибутикой, так или иначе связанной с этими напитками.
Для желающих за дополнительную плату (1000 руб.) принять участие в дегустации «Хмельное застолье»: отведаете мед ставленный, яблочную наливку, малиновую наливку, огуречную настойку и настойку Кехтеровка.
Обед в кафе.
Выезд в г. Иваново.
Остановка в г. Тейково.
Посещение частного предприятия «Рыбная экоферма».
Клариевые мраморные сомы считаются деликатесом и разводятся в больших количествах в Европе. В России стали разводить эту рыбу недавно. Рыбная ферма использует итальянское оборудование для разведения рыбы.
Сом является лучшей рыбой для копчения! Но и отлично подходит под жарку, парку, варку, запекание – существует куча вкуснейших блюд из этого сома! Здесь вам предложат дегустацию рыбной продукции.
Проездная автобусная экскурсия по г. Иваново.
В городе Иваново немало архитектурных ансамблей разных эпох: под охраной государства находятся около 400 памятников истории и архитектуры.
Архитектурные достопримечательности представлены образцами стилей «модерн» и «конструктивизм», созданных в начале ХХ столетия – «дом-Корабль», «дом-Баржа», «дом-Пуля», «дом-Подкова», «дом-Птица».
Размещение в гостинице.
Луковый терем (Лух), гастрономический пир, Шуя
Завтрак.
Переезд в посёлок Лух.
Пять сотен лет Лух был городом. Сгорал и восстанавливался из пепла. Был вотчиной митрополита, столицей удельного княжества, а потом уезда. И лишь в начале 20 века потерял статус города.
На въезде гостей встречает древний герб города образца 18 века. «В верхнем поле герб костромской (только галера изображена с кормы с фонарями и опущенными лестницами), в нижнем поле «в червленом поле золотая лестница, означающая, что сему городу утверждением наместничества даны средства для восхождения на верх своего благосостояния».
Музей «Луковый терем».
Лух – родина самого ядреного сорта лука, без которого, по преданию, не обходилась ни одна трапеза Ивана Грозного. Здесь выращивали так много лука, что для возделывания грядок и прополки приходилось приглашать жителей соседних деревень.
Лух укрепил звание луковой столицы России открытием «Лукового терема». Терем расположен в луковой избе – особом доме для сушки и хранения лука, построенном в начале XX века. Ранее изба принадлежала семье знатных лухских купцов Винокуровых.
Сегодня в «Луковом тереме» можно увидеть экспозицию убранства старорусской избы с дореволюционными атрибутами домашнего обихода, предметами кухонной утвари, платьями и рубахами, сшитыми в позапрошлом столетии, попробовать луковые пироги по старинным лухским рецептам, приобрести местную сувенирную продукцию.
Особый интерес гостей вызывает дворовая территория, украшенная деревянными скульптурами, лавочками, беседкой, созданными руками жителя лухского поселения, народного мастера Ивановской области Камиля Давлетова.
Переезд в деревню Понькино.
Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенский обед из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.
Ни с чем не сравнимый вкус и аромат русских деревенских щей с зеленой квашеной капустой. Для приготовления этого блюда нужна щеница – квашеные нижние листья белокочанной капусты, рубленные с морковью.
Мы готовим наши щи в русской печи по рецепту наших бабушек. А давно вы пили чай из угольного самовара? Мы угостим вас ароматным чаем с деревенской ватрушкой.
Переезд в Шую.
Обзорная экскурсия по Шуе.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.
Вас уже ждёт частная «Сыроварня за стеклом», где цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели.
Предприятие выпускает более 15 видов сыров мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан – Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер – сыр с белой плесенью, а также масло и творог.
Сыры делаются как по европейским технологиям, так и по разработкам советского времени. Возможность купить продукцию сыроварни.
Мы посетим один из первых винных заводов и узнаем его историю в Музее «Казённый винный склад № 3», где Вас угостят ягодными настойками.
В конце XIX и начале XX века было начато строительство более 300 казённых винных заводов (складов, как тогда их называли). Одним из таких заводов был Шуйский казённый винный склад, впоследствии известный как Шуйский ликёроводочный завод.
В настоящее время на территории АО «Шуйская водка» в историческом здании конца XIX века создана экспозиция, повествующая о развитии завода с 1899 года по наши дни. Экскурсия рассказывает об истории одного из старейших предприятий города.
18:30 Окончание программы в г. Шуя на ж/д вокзале.
Рекомендуемый поезд: № 740 «Ласточка» в 19:31, прибытие в Москву в 22:43.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиничном комплексе «Сосновый бор» г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- двухместный номер, стандарт — 15 600 рублей;
- доплата за одноместное размещение — 2 000 руб.
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Сосновый бор»
Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.
Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.
Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки.
До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание в гостиничном комплексе в двухместных номерах
- Питание: завтрак, 2 обеда
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Дегустации
- Работа сопровождающего и гидов
- Что не входит
- Ж/д билеты до Владимира и из Шуи
- Питание, не указанное в программе
- Дегустация «Хмельное застолье» в Гавриловом посаде (оплачивается при бронировании тура) — 1000 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Владимир
- Билеты на самолет и поезд входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
- Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса), в автобусе свободная рассадка.
- Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.
- На какие поезда лучше брать билеты?
Рекомендуемый проезд:
Москва – Владимир:
- поезд №701, отправление в 06:30, прибытие в 8:16;
- поезд № 727, отправление в 07:15, прибытие в 8:58.
Шуя – Москва:
- поезд № 740 «Ласточка», отправление в 19:31, прибытие в 22:43.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.