1 день

Гаврилов посад, Тейково и Иваново

9:00 Встреча с гидом во Владимире на перроне у входа в вокзал. Табличка «Гастрономические вкусы».

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Наше путешествие продолжается и мы отправимся в Гаврилов посад знакомиться с историей дворцового конного завода со времен Ивана Грозного!

Начиналась история места в Непашенной слободе, где сейчас сияет белизной и благочестием Ильинское подворье с высокой колокольней. Государеву конюшню учредили в эпоху Ивана Грозного, а уже в XVII веке гавриловская конюшня была на первом месте среди придворных конных заводов!

Символ города – лошадь, вставшая на дыбы – словно «соскочила» с флюгера одной из заводских башен. Век спустя все заводские здания были отстроены в кирпиче, а на заводе содержалось 500 лошадей!

Век спустя на гавриловском конном заводе стали выводить породу «владимирский тяжеловоз». Кстати, именно в Гавриловом Посаде родился и вырос купец Синебрюхов, основатель финской пивной корпорации «Синебрюкофф», которая до сих пор является крупнейшей пивоваренной компанией в Финляндии.

«Родина владимирского тяжеловоза» – так называется экспозиция в музее российских национальных напитков, куда мы с вами и держим путь. Уникальный музей разместился в здании дворцового конного завода.

Вы побываете в музейно-дегустационном центре «Дворцовый завод», где узнаете об истории русских напитков и старинными способами приготовления, а также посудой, предназначенной для хранения и другой атрибутикой, так или иначе связанной с этими напитками.

Для желающих за дополнительную плату (1000 руб.) принять участие в дегустации «Хмельное застолье»: отведаете мед ставленный, яблочную наливку, малиновую наливку, огуречную настойку и настойку Кехтеровка.

Обед в кафе.

Выезд в г. Иваново.

Остановка в г. Тейково.

Посещение частного предприятия «Рыбная экоферма».

Клариевые мраморные сомы считаются деликатесом и разводятся в больших количествах в Европе. В России стали разводить эту рыбу недавно. Рыбная ферма использует итальянское оборудование для разведения рыбы.

Сом является лучшей рыбой для копчения! Но и отлично подходит под жарку, парку, варку, запекание – существует куча вкуснейших блюд из этого сома! Здесь вам предложат дегустацию рыбной продукции.

Проездная автобусная экскурсия по г. Иваново.

В городе Иваново немало архитектурных ансамблей разных эпох: под охраной государства находятся около 400 памятников истории и архитектуры.

Архитектурные достопримечательности представлены образцами стилей «модерн» и «конструктивизм», созданных в начале ХХ столетия – «дом-Корабль», «дом-Баржа», «дом-Пуля», «дом-Подкова», «дом-Птица».

Размещение в гостинице.