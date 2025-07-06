Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеКвест-прогулка в вашем смартфоне «Иваново: от фабрикантов до авангарда»
Текстильная империя, конструктивизм, дома-метафоры и другие удивительные истории города
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:30
от 990 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: обзорная экскурсия в поисках прошлого и настоящего
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Начало: Музей (можно обговорить место встречи за дополните...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 5400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИваново - потерянная Атлантида текстильной империи
Дома-метафоры, авангард и тайны ивановских невест
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановский конструктивизм: архитектура метафор
Истории грандиозного строительства и перевоплощения в образцовом советском городе
Начало: Площадь Пушкина у фонтана перед театром
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты
Узнать о прошлом города, раскрыть его мифы и услышать удивительные факты о памятниках и фабрикантах
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Узнайте, как Иваново превратилось из села в город, и почему его называют «текстильным цехом страны». Откройте секреты ивановских невест и авангарда
Начало: Арт-сквер
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
Откройте для себя Иваново - город, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальных архитектурных формах и культурных памятниках
Начало: На площади Революции
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
11 авг в 17:30
13 авг в 17:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри
Начало: На пл. Революции
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Литературное Иваново: от Достоевского до Натали Саррот
Прогуляйтесь по Иваново, где вдохновлялись Достоевский и Толстой. Откройте для себя город, который называли «поэтическими Афинами»
Начало: На площади Победы
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:30
от 4200 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 5 чел.
Детский квест по городу Иваново
Изучить город, найти «средневековый замок» и узнать, что здесь было 100 лет назад
Начало: У памятника борцам революции
15 авг в 14:00
16 авг в 14:30
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иванова - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На пл. Революции
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 9200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иванова в Плёс на вашем авто
Путешествие из Иванова в Плёс на вашем авто - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру русской глубинки, наслаждаясь живописными видами
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 9200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Посетить село-академию и познакомиться с одним из самых известных художественных промыслов России
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
45%
Квест
до 6 чел.
Исторический квест по Иваново (без гида)
От купеческого и текстильного прошлого до революции и архитектуры 20 века
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 935 ₽
1700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Начало: Ул. Батурина, д. 6/40 или по договоренности за доп...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулки по селу Иванову
Начните путешествие от Приказной избы и завершите на пл. Пушкина, открывая для себя богатую историю ивановских улиц и их жителей
Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, в Сб-Вс — 10:00-13:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Село мастеров, где иконопись стала живописью, - в Палех из Иваново на вашем авто
Погрузитесь в мир палехского искусства и узнайте секреты иконописи, посетив уникальные музеи и мастерские в Иваново и Палехе
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
В очаровательный Плёс из Иваново (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в атмосферу Плёса, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о культуре и традициях, наслаждаясь видами на Волгу и местными деликатесами
Начало: Недалеко от площади Революции в Иваново
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 9200 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: от и до! (на вашем автомобиле)
Иваново удивит своей историей и архитектурой. Погрузитесь в атмосферу революционного прошлого и промышленного развития города
Начало: Ну улице Советской
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Начало: Площадь Революции, Ленинский район, городской окру...
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска
Узнайте, как Иваново превратилось в крупнейший фабричный центр, прогуляйтесь по его историческим улицам и откройте для себя богатое наследие
Начало: Площадь Революции, д. 4
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, Сб-Вс — 10:00-13:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Квест
до 8 чел.
Ситцевая столица: пешеходный квест по Иваново
Начало: Иваново
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1615 ₽
1700 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Иваново
Увлекательное путешествие по Иваново, раскрывающее историю города и его архитектурные жемчужины. Откройте для себя культурное наследие России
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Иванова в Шую: купеческую и хлебосольную (на вашем авто)
Откройте для себя купеческую историю Шуи: величественный Воскресенский собор, шуйский Арбат и уникальные музеи ждут вас на этом увлекательном маршруте
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Иваново на транспорте туриста
Погрузитесь в историю Иваново, посетив знаковые места: площадь Революции, Щудровскую палатку и другие уникальные памятники архитектуры
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Дата посещения: 5 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия!
Узнали про город и он открылся еще больше!
Это была пешая прогулка по исторической части города Вера рассказывала
Узнали про город и он открылся еще больше!
Это была пешая прогулка по исторической части города Вера рассказывала
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Благодарим Александра за интересную экскурсию по городу Иваново. Всё, что описано в программе экскурсии было показано и рассказано.
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Н
Было интересно и познавательно. Экскурсию рекомендую.
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В любом месте можно найти что-то интересное и узнать что-то новое, Александр отлично с этим помогает. Несмотря на холод и
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О
Иваново не самое очевидное туристическое направление, даже местные таксисты могут спросить вас, зачем вы приехали именно в этот город, а
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О
Вера очень грамотный и высоко профессиональный специалист, заражающий своей увлеченностью. Она прекрасно чувствует «аудиторию» (в группе были дети) и в
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ж
все очень понравилось,рекомендуем
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С
Приехали с подругой в Иваново на выходные, особо ничего заранее не планировали, просто хотелось погулять по городу, а по группам
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Д
отличная экскурсия рекомендую
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О
Отлично провели время. 2 часа пролетели незаметно. Было интересно и весело. Очень понравилась экскурсия, проехали все Иваново, посмотрели все самые интересные места
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Всего 1404 отзыва в Иваново
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Ответы на вопросы от путешественников по Иваново
Самые популярные экскурсии в Иваново
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Что посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Иваново в августе 2026
Сейчас в Иваново можно забронировать 33 экскурсии от 935 до 11 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1404 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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