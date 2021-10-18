Все экскурсии в Иваново
Доступно 15 экскурсий 🚌 в Иваново на 2021 год, 207 ⭐ отзывов, цены от 1881₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-4 чел.
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Индивидуальная экскурсия
6ч
8 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Иваново!
Главные достопримечательности, необычные здания и богатая история города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Иваново на транспорте
Наша поездка начнется с посещения площади Революции
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 400₽
за 1-10 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Насыщенная обзорная экскурсия в компании профессионального историка
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Экскурсия Гуляй, Россия.
Экскурсия о том, отдыхали в нашей стране в начале ХХ века на примере одного из богатейших городов того...
С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-15 чел.
Иваново: мифы и реальность
Понять, почему город уникален, и узнать о его символах во время насыщенной обзорной прогулки
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-4 чел.
Автокруиз по Иваново
Экскурсия по старому и новому городу Иваново на автомобиле
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
20901 881₽
за 1-10 чел.
Тайны и легенды Иванова
Послушать рассказы о сверхъестественном и взглянуть на город с интригующей стороны
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Город красной зари и королей ситца
Иваново - это вотчина графов Шереметевых, село-фабрика с двухэтажными дворцами королей ситца, родина...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 200₽
за 1-10 чел.
Ивановские сюжеты
Узнать о прошлом города, раскрыть его мифы и услышать удивительные факты о памятниках и фабрикантах
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 200₽
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Кинешме из Иваново
Кинешма богата на именитых личностей с интересной судьбой
По договоренности
Последние отзывы «Экскурсии Иваново»
- ИИрина18 октября 2021Прекрасно организована экскурсия, Александр интересно рассказывает и показывает практически весь город. Благодаря ему "искусственный бриллиант в Золотом кольце России " (я про город Ивоново) оставил хорошее впечатление 👍
- ААлина16 октября 2021Спасибо огромное Александру за очень интересный рассказ о городе. нетривиальный маршрут, интересные запоминающиеся факты, доброжелательное искреннее отношение! Нам очень понравилось! Мы узнали для себя много нового и не думали ранее, что Иваново тесно связано с таким количеством известных людей и значимых для России событий.
- Отзыв на: Иваново яркий и предприимчивыйИИрина14 октября 2021Елена приятный собеседник и знающий гид, в завершении дала рекомендации, что посмотреть в городе и т. д.
- Отзыв на: Иваново яркий и предприимчивыйННиколай11 октября 2021Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Контакт сложился сразу. Елена увлекла своим рассказом всю нашу разновозрастную компанию, показала ивановские достопримечательности с неожиданных ракурсов и посоветовала направления для дальнейших путешествий по Ивановской области. Искренне рекомендую!
- Отзыв на: Ивановские сюжетыИИрина9 октября 2021Интересно, Гид показывала фото как раньше было и что сейчас, детям так же было интересно. Советую!
- ВВалентина6 октября 2021Экскурсия интересная, гид- любит и знает свой город,. Малоизвестных (загадочных, противоречивых, юморных) фактов хотелось бы услышать.
- Отзыв на: Знакомьтесь, Иваново!ДДарья5 октября 2021Общение с Александром началось ещё до приезда в Иваново. Выстраивая наш маршрут, я задавала некоторые вопросы и Александр быстро и исчерпывающе на них отвечал. Нашей группе он помог организовать прекрасный комплексный обед в ресторане сезоны, посоветовал, на какие музеи в Иваново обратить внимание и к какому там экскурсоводу лучше обратиться. Дал даже подробный инструктаж, где приобрести товары из ситца, чтобы наши мамочки не провели в магазинах целый день. В день экскурсии Александр вовремя был на месте, не испугался нашей большой компании (нас было 19 человек, 11 взрослых и 8 детей). За 2, 5 часа он попытался нам рассказать и показать, как можно больше в Иваново, взрослые слушали не отрываясь, к концу экскурсии сложилась очень чёткая картинка об этом городе. Александр очень эрудированный, много знающий человек, настоящий профессионал. Очень рекомендуем. Единственное, если вы ориентируетесь только на детей, то лучше конечно, подыскать гида, который специализируется на детях, Александр однозначно больше подходит для взрослой аудитории. Мы остались очень довольны.
- Отзыв на: Знакомьтесь, Иваново!ООлеся25 сентября 2021Экскурсия была просто потрясающей, все на одном дыхании, даже не заметили, как время пролетело. Александр очень интересно рассказывает, повествование изобилует историческими фактами, сразу чувствуется, как он любит и знает свой город.
- Отзыв на: Ивановские сюжетыААнастасия22 сентября 2021Благодарим гида за экскурсию! Город увидели с новой точки зрения. Гид подробно и интересно рассказала об Иваново, обращая внимание на детали, и сама поездка, таким образом, оставила приятное впечатление. Спасибо!
- ККсения19 сентября 2021Вера очень интересно рассказала про город, хотя когда мы приехали, он показался серым. С экскурсии мы ушли наполненные колоритом, легким послевкусием и знаниями. Вера посоветовала нам место для ужина, мы вкусно покушали и прокатились на колесе обозрения, гзглянув еще с высоты на засыпающий город в огнях.