Д Дарья 5

Общение с Александром началось ещё до приезда в Иваново. Выстраивая наш маршрут, я задавала некоторые вопросы и Александр быстро и исчерпывающе на них отвечал. Нашей группе он помог организовать прекрасный комплексный обед в ресторане сезоны, посоветовал, на какие музеи в Иваново обратить внимание и к какому там экскурсоводу лучше обратиться. Дал даже подробный инструктаж, где приобрести товары из ситца, чтобы наши мамочки не провели в магазинах целый день. В день экскурсии Александр вовремя был на месте, не испугался нашей большой компании (нас было 19 человек, 11 взрослых и 8 детей). За 2, 5 часа он попытался нам рассказать и показать, как можно больше в Иваново, взрослые слушали не отрываясь, к концу экскурсии сложилась очень чёткая картинка об этом городе. Александр очень эрудированный, много знающий человек, настоящий профессионал. Очень рекомендуем. Единственное, если вы ориентируетесь только на детей, то лучше конечно, подыскать гида, который специализируется на детях, Александр однозначно больше подходит для взрослой аудитории. Мы остались очень довольны.