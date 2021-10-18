Экскурсии Иваново

Все экскурсии в Иваново

Доступно 15 экскурсий 🚌 в Иваново на 2021 год, 207 ⭐ отзывов, цены от 1881₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Промышленное чудо Иваново-Вознесенска
Индивидуальная экскурсия
5
3
2 500
за 1-10 чел.
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска
С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
Экскурсия "Прогулки по селу Иванову"
Индивидуальная экскурсия
5
4
2 500
за 1-10 чел.
Экскурсия "Прогулки по селу Иванову"
С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Индивидуальная экскурсия
4.9
130
2 500
за 1-4 чел.
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Экскурсия в Шую и Палех
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-10 чел.
Экскурсия в Шую и Палех
Ежедневно
Знакомьтесь, Иваново!
Индивидуальная экскурсия
5
18
2 500
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Иваново!
Главные достопримечательности, необычные здания и богатая история города на обзорной экскурсии
Обзорная экскурсия по Иваново на транспорте
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Иваново на транспорте
Наша поездка начнется с посещения площади Революции
Ежедневно, по договоренности
Иваново яркий и предприимчивый
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
2 400
за 1-10 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Насыщенная обзорная экскурсия в компании профессионального историка
Экскурсия Гуляй, Россия.
Индивидуальная экскурсия
5
3
2 500
за 1-10 чел.
Экскурсия Гуляй, Россия.
Экскурсия о том, отдыхали в нашей стране в начале ХХ века на примере одного из богатейших городов того...
С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
Иваново: мифы и реальность
Индивидуальная экскурсия
5
21
2 500
за 1-15 чел.
Иваново: мифы и реальность
Понять, почему город уникален, и узнать о его символах во время насыщенной обзорной прогулки
Автокруиз по Иваново
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-4 чел.
Автокруиз по Иваново
Экскурсия по старому и новому городу Иваново на автомобиле
По договоренности
Тайны и легенды Иванова
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2090
1 881
за 1-10 чел.
Тайны и легенды Иванова
Послушать рассказы о сверхъестественном и взглянуть на город с интригующей стороны
Город красной зари и королей ситца
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-4 чел.
Город красной зари и королей ситца
Иваново - это вотчина графов Шереметевых, село-фабрика с двухэтажными дворцами королей ситца, родина...
По договоренности
Ивановские сюжеты
Индивидуальная экскурсия
5
16
2 200
за 1-10 чел.
Ивановские сюжеты
Узнать о прошлом города, раскрыть его мифы и услышать удивительные факты о памятниках и фабрикантах
Обзорная экскурсия по Иваново
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Иваново
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Кинешме из Иваново
Индивидуальная экскурсия
3 200
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Кинешме из Иваново
Кинешма богата на именитых личностей с интересной судьбой
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Иваново»

  • Отзыв на: Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    И
    Ирина
    18 октября 2021
    5
    Прекрасно организована экскурсия, Александр интересно рассказывает и показывает практически весь город. Благодаря ему "искусственный бриллиант в Золотом кольце России " (я про город Ивоново) оставил хорошее впечатление 👍
  • Отзыв на: Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    А
    Алина
    16 октября 2021
    5
    Спасибо огромное Александру за очень интересный рассказ о городе. нетривиальный маршрут, интересные запоминающиеся факты, доброжелательное искреннее отношение! Нам очень понравилось! Мы узнали для себя много нового и не думали ранее, что Иваново тесно связано с таким количеством известных людей и значимых для России событий.
  • Отзыв на: Иваново яркий и предприимчивый
    И
    Ирина
    14 октября 2021
    4
    Елена приятный собеседник и знающий гид, в завершении дала рекомендации, что посмотреть в городе и т. д.
  • Отзыв на: Иваново яркий и предприимчивый
    Н
    Николай
    11 октября 2021
    5
    Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Контакт сложился сразу. Елена увлекла своим рассказом всю нашу разновозрастную компанию, показала ивановские достопримечательности с неожиданных ракурсов и посоветовала направления для дальнейших путешествий по Ивановской области. Искренне рекомендую!
  • Отзыв на: Ивановские сюжеты
    И
    Ирина
    9 октября 2021
    5
    Интересно, Гид показывала фото как раньше было и что сейчас, детям так же было интересно. Советую!
  • Отзыв на: Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    В
    Валентина
    6 октября 2021
    4
    Экскурсия интересная, гид- любит и знает свой город,. Малоизвестных (загадочных, противоречивых, юморных) фактов хотелось бы услышать.
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Иваново!
    Д
    Дарья
    5 октября 2021
    5
    Общение с Александром началось ещё до приезда в Иваново. Выстраивая наш маршрут, я задавала некоторые вопросы и Александр быстро и исчерпывающе на них отвечал. Нашей группе он помог организовать прекрасный комплексный обед в ресторане сезоны, посоветовал, на какие музеи в Иваново обратить внимание и к какому там экскурсоводу лучше обратиться. Дал даже подробный инструктаж, где приобрести товары из ситца, чтобы наши мамочки не провели в магазинах целый день. В день экскурсии Александр вовремя был на месте, не испугался нашей большой компании (нас было 19 человек, 11 взрослых и 8 детей). За 2, 5 часа он попытался нам рассказать и показать, как можно больше в Иваново, взрослые слушали не отрываясь, к концу экскурсии сложилась очень чёткая картинка об этом городе. Александр очень эрудированный, много знающий человек, настоящий профессионал. Очень рекомендуем. Единственное, если вы ориентируетесь только на детей, то лучше конечно, подыскать гида, который специализируется на детях, Александр однозначно больше подходит для взрослой аудитории. Мы остались очень довольны.
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Иваново!
    О
    Олеся
    25 сентября 2021
    5
    Экскурсия была просто потрясающей, все на одном дыхании, даже не заметили, как время пролетело. Александр очень интересно рассказывает, повествование изобилует историческими фактами, сразу чувствуется, как он любит и знает свой город.
  • Отзыв на: Ивановские сюжеты
    А
    Анастасия
    22 сентября 2021
    5
    Благодарим гида за экскурсию! Город увидели с новой точки зрения. Гид подробно и интересно рассказала об Иваново, обращая внимание на детали, и сама поездка, таким образом, оставила приятное впечатление. Спасибо!
  • К
    Ксения
    19 сентября 2021
    5
    Вера очень интересно рассказала про город, хотя когда мы приехали, он показался серым. С экскурсии мы ушли наполненные колоритом, легким послевкусием и знаниями. Вера посоветовала нам место для ужина, мы вкусно покушали и прокатились на колесе обозрения, гзглянув еще с высоты на засыпающий город в огнях.
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