Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями

Экскурсионный тур «Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями» на 3 дня

5
1 отзыв
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Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Ближайшие даты:
4
ноя

Что вас ожидает:

Дегустация сыра и мастер-класс по пицце
Дегустация сыра и мастер-класс по пицце
Посетим Музей сыра, попробуем на вкус и приготовим вкусную пиццу с несколькими видами сыра
Валенки разных форм и видов
Валенки разных форм и видов
Сходим в музей валенок: вас ждут экспонаты необычных форм и размеров, рекордсмены, шахматы и другие
Мастер-класс по лепке пельменей
Мастер-класс по лепке пельменей
Узнаем историю возникновения пельменей, вооружимся скалками и, конечно, попробуем их после
Дегустация настоек и хлеба
Дегустация настоек и хлеба
В Шуе пообедаем, попробуем местные настойки, а по дороге заедем в Дунилово и отведаем домашний хлеб
По желанию баня, спа и пляж
По желанию баня, спа и пляж
Заедем в гостиницу в стиле дворянской усадьбы и по желанию сходим в баню, спа или на пляж
Коллекция советских автомобилей
Коллекция советских автомобилей
Увидим экспонаты частных коллекций — автомобили легендарных заводов: ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС, ЗИМ, ВАЗ

Описание

Путешествие по Ивановской области — это настоящий калейдоскоп эмоций и впечатлений.

Гостей края ждут дегустации пива и настоек, гастрономического бренда Кинешмы — супа наизнанку, домашнего хлеба и сыра, а также мастер-классы по приготовлению пиццы и пельменей.

Не менее интересной будет и другая сторона тура: экскурсии по вокзалам с историей, посещение необычных музеев — валенок и советского автопрома, обзорные экскурсии по Иваново, Кинешме и Шуе, а по желанию — водные развлечения: теплоходная прогулка по Волге и посещение бани, спа и пляжа.

Программа тура по дням

1 день

Иваново: музеи советского автопрома и сыра, мастер-класс по пицце

11:00 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале у ткацкого станка. Табличка «Путешествие за новыми вкусами и впечатлениями». Небольшой экскурс в историю железнодорожного вокзала.

В 1932 году в Иваново построили вокзал под пассажиропоток, в десятки раз превышающий уже имевшийся. И это был не просто вокзал, а первый советский вокзал, всем вокзалам вокзал. Храм прогресса, науки и победы пролетариата. Естественно, этот вокзал построен в архитектурном стиле конструктивизма.

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Иваново — город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!

Иваново — это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.

Мы увидим дом-корабль, дом-птицу и дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века и самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному (легенде советского шансона). Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили: от барокко до модерна.

Обед в ресторане «Риатовский пивовар» с дегустацией пива.

Всего процесс изготовления пива занимает около месяца, и за это время напиток проходит несколько стадий. Вы увидите варочный аппарат и станете свидетелями самого интересного этапа в создании пива!

Экскурсия в Музей советского автопрома.

Музей основан в 1992 г. и принадлежит группе компаний «РИАТ». Здесь представлены автомобили таких легендарных заводов, как ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС, ЗИМ, ВАЗ. Все экспонаты были любезно предоставлены частными коллекционерами. Экспозиция музея — яркое выражение любви к четырехколесным друзьям человека и великолепный маркетинговый ход.

Посещение Музея сыра и сырной биржи.

Это интерактивное пространство, где вы сможете познакомиться с историей сыроделия в России, секретами производства, узнать последние мировые тенденции.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы!

Богатый и насыщенный вкус пиццы, приготовленной с несколькими сортами сыра не оставит равнодушными никого! Пока печется пицца, наши экскурсоводы проведут экскурсию по музею.

В конце программы вы сможете приобрести для себя продукт по вкусу.

Переезд в загородный отель на Волге «Семигорье».

Выполненный в русском стиле, дизайн гостиницы напоминает классическую дворянскую усадьбу. При строительстве гостиницы использовались натуральные дерево и камни. С архитектурой здания гармонично сочетается ландшафтный дизайн территории.

Гости «Семигорья» за дополнительную плату могут воспользоваться русской баней, бассейном, рестораном и конференц залом. Также к услугам гостей зона спа. В шаговой доступности находится пляж.

18:30 Размещение в отеле ГК «Сосновый бор» г. Иваново.

Свободное время.

Иваново: музеи советского автопрома и сыра, мастер-класс по пиццеИваново: музеи советского автопрома и сыра, мастер-класс по пиццеИваново: музеи советского автопрома и сыра, мастер-класс по пиццеИваново: музеи советского автопрома и сыра, мастер-класс по пиццеИваново: музеи советского автопрома и сыра, мастер-класс по пиццеИваново: музеи советского автопрома и сыра, мастер-класс по пицце
2 день

Кинешма и Решма: музей валенок и мастер-класс по лепке пельменей

Завтрак.

Переезд в Кинешму, который расположился на берегу Волги.

Это один из старейших промышленных центров Верхнего Поволжья. Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка. Первое упоминание о городе относится к XV веку.

Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой). Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ. Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.

Самым красивым местом считается волжская набережная, по которой мы непременно прогуляемся.

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города с посещением Успенского собора — «Очарование провинциального города».

Во время увлекательной пешеходной экскурсии по центру города по Волжскому бульвару вы познакомитесь с его историей, погуляете по тем местам, где известный драматург А. Н. Островский писал бессмертную пьесу «Бесприданница». Именно здесь в Кинешме в 1936 г проходили съемки одноименного фильма.

Посадская площадь, Дворянское собрание, Красные торговые ряды, дом Поленовых-Тихомировых — они уносят вас в атмосферу купеческого уездного города ХIX века.

Посещение частного Музея валенок.

«Чтоб зимою не болеть, надо валенки надеть». В настоящее время музей хранит более чем 200 экспонатов, среди них и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления валенок, и валенки-рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки-шахматы, различные изделия из шерсти, валенки необычных форм, коллекция миниатюрных валеночек и многое другое.

Обед в ресторане «Русская изба».

Это уютный ресторан, оформленный в духе крестьянской избы. Основные элементы интерьера — предметы крестьянского быта, собранные в деревнях и селах бывшего Кинешемского уезда. Располагается в историческом здании кинешемской «чайной трезвости», памятнике истории и архитектуры конца XIX века.

Здание, «вросшее» в крутой берег на Волжском бульваре, само по себе уже достопримечательность Кинешмы, нашедшая отражение в знаменитых кинофильмах: «Китайский сервиз», «Семья Ульяновых», «Яков Свердлов».
Время обеда: вас ждёт угощение уникальным блюдом «фритюрный пирог по-кинешемски» или «суп наизнанку» — гастрономический бренд города и региона (это и первое, и второе блюдо одновременно, подается с бульоном).

Свободное время для прогулок по Волжскому бульвару и теплоходной прогулки по Волге.

Переезд в посёлок Решма.

Это старинное русское село, где до сих пор сохранились особенный ни с чем несравнимый дух русских традиций, тишина и покой. Решма раскинулась на крутом правом берегу Волги. Взору здесь открываются прекраснейшие виды на Волгу и речку Решемку.

Мыс любви — самая высокая видовая точка на правом берегу Волги в Кинешемском районе. Заросший сосновым лесом утес, откуда открывается удивительной красоты вид на излучину Волги, по которой давным-давно плыли купеческие струги из варяг в греки, шли пароходы с красным товаром, тащили баржи угрюмые бурлаки. С этим местом связано множество легенд, жутких и романтичных историй.

Вас ждет экскурсия в старинную монашескую обитель, основанную по преданию Святым Макарием Унженским и Желтоводским. Рассказывают, что раньше здесь настолько торжественно совершали службы, что специально послушать их приезжали из Москвы и Нижнего Новгорода.

Сегодня жизнь монастыря возрождена, работает храм. Монахини разбили вокруг замечательные цветники. Посетив территорию монастыря, вы словно побываете в маленьком ботаническом саду.

В Решме чистейший воздух. Это чувствует каждый приехавший сюда человек. Сегодня здесь произрастает более трех с половиной сотен сибирских кедров. Роща — особо охраняемая природная территория местного значения.

Мы зайдём в гости в гостевой дом «Решемка». Нас встретит хозяйка щедрая, гостеприимная, добродушная, удивительная женщина. Она расскажет историю возникновения пельменей.

Мастер-класс по лепке пельменей «Пельмешки без спешки».

Кто из вас не любит вкусно покушать? Кулинарный тимбилдинг может стать тем спусковым крючком, когда из простого потребителя еды вы превратитесь в настоящего гурмана. Мастер-класс по лепке пельменей авторский. Участники программы в белых фартуках вооружаются скалками, раскатывают тесто и лепят изумительной красоты пельмени. Готовят их исключительно из домашних продуктов и охлажденного мяса.

Когда мы потрудились, вознаграждение не заставило нас ждать, потому что была организована великолепная трапеза с вкуснейшими пельменями. Программа заканчивается угощением пельменями и деревенским застольем.

Возвращение в отель.

Кинешма и Решма: музей валенок и мастер-класс по лепке пельменейКинешма и Решма: музей валенок и мастер-класс по лепке пельменейКинешма и Решма: музей валенок и мастер-класс по лепке пельменейКинешма и Решма: музей валенок и мастер-класс по лепке пельменей
3 день

Дунилово и Шуя: дуниловский хлеб, шуйские настойки и экскурсия по вокзалу

Завтрак. Освобождение номеров.

11:30 Переезд в Шую.

Наш путь проляжет через старинное село Дунилово. Сейчас Дунилово прочно удерживает статус жемчужины Ивановской области. Дело в том, что в 1992 г. Дунилово посетил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Он был поражен обилием храмов и красотой ландшафта и назвал Дунилово «жемчужиной земли русской».

Надо сказать, что Дунилово ярко проявило себя в отечественной истории. Здесь в 1609 г. происходила битва между русскими и поляками, литовцами и русскими мятежниками, закончившаяся поражением последних. В Дунилове есть памятное место в честь тех героических событий.

Мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамами села и посетить местную пекарню. В дуниловской пекарне хлеб до сих пор пекут в огромной русской печи, которую топят не колотыми дровами, а стволами деревьев целиком, совсем как в царские времена.

Тогда выпечка хлеба считалась делом ответственным и почётным. Печка-матушка — главный атрибут пекарни. Ей около 100 лет, и она сама по себе уже достояние истории. Вкус у хлеба из печи, протопленной дровами, ни с чем не сравним.

В такую пышущую жаром печь ставят опару. Отметим, что от опарного теста уже отказались почти все хлебопекарни и комбинаты. Но только не в дуниловской пекарне! Пусть это дороже и дольше по времени, зато очень вкусно.

Обед в кафе с дегустацией шуйских настоек.

Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской — Смоленской Божьей Матери, и самой высокой в России «свечной» колокольней.

Посещение особняка фабриканта М. А. Павлова. Оно довольно скромно выглядит внешне. Но вот убранство не уступает итальянским дворцам. При этом все со смыслом.

Римско-греческая мозаика создает невероятные узоры, вазоны подлинные из сада с классическим изображением, итальянский мрамор, комнаты-шкатулки, с расписанными под ткань.

М. А. Павлов входил в совет директоров Московского банка. Да и собственные деньги надо было где-то хранить, поэтому за лестницей с противоположной стороны сделан сейф. Много секретов откроет вам наша экскурсия по дому.

В одном из залов мы подготовили для вас программу «Играет Шуйская гармонь».

Переезд на ж/д вокзал г. Шуя.

Ознакомительная экскурсия по вокзалу. Станция Шуя. Объект культурного наследия. Капитальный ремонт вернул ему исторический облик.

18:30 Окончание программы на ж/д вокзале города Шуя.

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Дунилово и Шуя: дуниловский хлеб, шуйские настойки и экскурсия по вокзалуДунилово и Шуя: дуниловский хлеб, шуйские настойки и экскурсия по вокзалуДунилово и Шуя: дуниловский хлеб, шуйские настойки и экскурсия по вокзалуДунилово и Шуя: дуниловский хлеб, шуйские настойки и экскурсия по вокзалу

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле ГК «Сосновый бор» г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

  • Одноместный номер стандарт — 24 400;
  • Двухместный номер стандарт — 19 900.

Варианты проживания

Гостиничный комплекс Сосновый Бор

2 ночи

Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.

Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.

Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.

Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки. До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.

Гостиничный комплекс Сосновый БорГостиничный комплекс Сосновый БорГостиничный комплекс Сосновый БорГостиничный комплекс Сосновый БорГостиничный комплекс Сосновый Бор

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
  • Проживание: 2 ночи ГК «Сосновый бор» г. Иваново
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда, деревенское застолье
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Музыкальная программа
  • Дегустации
  • Кулинарные мастер-классы
  • Работа сопровождающего и гидов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Иваново и ж/д билеты до Шуя
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иваново
Билеты входят в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Да, страховка входит в стоимость.

Какой транспорт используется в туре?

Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).

Сколько человек будет в группе?

Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.

На каких поездах можно приезжать в Иваново и уезжать из Шуи?

Рекомендуемые поезда:

  • Москва — Иваново: поезд № 739 Ласточка, отправление в 07:07, прибытие в Иваново в 10:48, в пути – 3 часа 41 минут;
  • Шуя — Москва: поезд № 740 Ласточка, отправление в 19:31, прибытие в Москву в 22:41, в пути – 3 часа 10 минут.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
27 авг 2023
Все было прекрасно. Очень понравилось.
Все было прекрасно. Очень понравилось.Все было прекрасно. Очень понравилось.Все было прекрасно. Очень понравилось.Все было прекрасно. Очень понравилось.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
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