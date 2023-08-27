1 день

Шуя и деревня Понькино

10:25 Сбор группы и встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка «Гастрономические вкусы». Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Люди ещё в далёкие времена облюбовали холм на левом берегу реки Тезы и, не мудрствуя лукаво, нарекли поселение именем «Шуя» — так в древности называлась левая сторона. В XIV веке оно стало вотчиной одной из ветвей суздальских князей, получивших прозвание Шуйских.

Князья Шуйские, отважные и своенравные, гордившиеся своей принадлежностью к Рюриковичам, сыграли заметную роль в русской истории. Может, потому и этот небольшой городок некогда пользовался известностью, а жизнь его тесно соприкасалась с важными вехами развития русского государства.

Обзорная экскурсия по Шуе.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м. А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю. Скромная, уютная Шуя, оказавшаяся в стороне от традиционных маршрутов Золотого кольца, — словно забытая в прадедовском шкафу редкая книга с затейливой вязью древнего текста и красочными миниатюрами: она ждёт тех, кто сумеет её открыть и прочитать.

Музей «Казённый винный склад № 3».

Шуя — это не только история России, но и вкусы и традиции русской кухни. И начнём мы наше знакомство по старой доброй традиции встречной чарочкой. Мы посетим один из первых винных заводов и узнаем его историю в Музее «Казённый винный склад № 3», где вас угостят ягодными настоечками.

В конце XIX и начале XX века было начато строительство более 300 казённых винных заводов (складов, как тогда их называли). Одним из таких заводов был Шуйский казённый винный склад, впоследствии известный как Шуйский ликёроводочный завод.

В настоящее время на территории АО «Шуйская водка» в историческом здании конца XIX века создана экспозиция, повествующая о развитии завода с 1899 года по наши дни. Экскурсия рассказывает об истории одного из старейших предприятий города. В продукции используется зерновой спирт «Люкс», очищенная артезианская вода из собственной скважины глубиной 125 м, натуральные ягоды и травы.

Частная «Сыроварня за стеклом». Гастрономический сувенир.

Здесь цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели. Предприятие выпускает более 15 видов сыров мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан – Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер – сыр с белой плесенью, а также масло и творог.

Сыры делаются как по европейским технологиям, так и по разработкам советского времени. Вы сможете купить продукцию сыроварни.

Переезд в деревню Понькино.

Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.

Деревенский обед из печи — неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.

Ни с чем не сравнимый вкус и аромат русских деревенских щей с зеленой квашеной капустой. Для приготовления этого блюда нужна щеница — квашеные нижние листья белокочанной капусты, рубленные с морковью. Мы готовим наши щи в русской печи по рецепту наших бабушек. А давно вы пили чай из угольного самовара? Мы угостим вас ароматным чаем с деревенской ватрушкой.

Переезд в село Парское.

Святой источник.

Подъезжающие к селу Парское уже издали увидят старинный собор. А оказавшись возле него, под горкой заприметят красивую купальню, выстроенную рядом со Святым источником. Говорят, именно он дал начало поселению. Первые документальные сведения о Парском датируются концом XIV века. Иногда утверждается, что в селе останавливался Иван Грозный, идя в 1552 году брать Казань.

Накануне русской Смуты село принадлежало Шуйским, царь Василий Шуйский любил тешиться в этих местах соколиной охотой. В 1616 году Парское избрал своей ставкой небезызвестный пан Лисовский, пришедший в очередной раз «погромить Русь», однако был выбит из села русскими отрядами. Позже Парским владели Голицыны и Трубецкие.

В селе Парское издревле пересекались большаки из других зажиточных поселений — Дунилова, Иванова, Палеха. И, благодаря своему удобному географическому положению, село Парское стало идеальным местом для большой торговли! С XVII века в Парском проходили ежегодные, так называемые Ивановские ярмарки. Местные калачи и рыжики обозами отправлялись в Москву.

По желанию вы сможете набрать воды из целебного источника и окунуться в Святом источнике.

Музей хлеба и Парского калача (частный музей).

Здесь вы погрузитесь в увлекательную историю хлебопекарного дела. Представлен весь круг работ по его изготовлению — начиная от вспахивания земли и сева, заканчивая моментом, когда свежий батон вынимают из печи.

В экспозиции музея наглядно представлена эволюция орудий труда, которыми на протяжении столетий пользовались крестьяне (борона, ручные жернова, ступы). История хлеба неотделима от истории человечества. Об этом говорят многочисленные археологические находки и письменные источники. В честь хлеба слагались гимны, песни, совершались обряды, устраивались праздники.

Так, с давних пор в старинном селе Парское из поколения в поколение передаётся традиция выпечки Парских калачей. Все о роли хлеба в жизни человека можно узнать, посетив Музей хлеба и Парского калача.

Радушная хозяйка Елена Калачева не только проведет интересную экскурсию, но и угостит знаменитыми Парским калачом. Музей хлеба и Парского калача это самобытная история, увлекательное путешествие в прошлое и аромат свежей выпечки.

Переезд в Иваново, гостиничный комплекс «Сосновый бор». Размещение в номерах.

Ужин за дополнительную плату — 500 рублей.

Свободное время.