Экскурсионный тур "Гастрономический фестиваль"Эх, лук-лучок " " на 3 дня
авг
Что вас ожидает:
Описание
Давайте посетим яркий и семейный праздник с налётом традиций «старины глубокой», посвящённый такому продукту, как лук.
Вы познакомитесь с небольшими старинными городами, попробуете настойки и по желанию другие напитки, парский калач и рижский хлеб, сыр и рыбу и, конечно, всевозможные блюда из лука: от закусок до десертов и настоек и даже фирменное блюдо от одного из именитых российских шеф-поваров, посмотрите на гонки тракторов и самостоятельно прокатиться на необычном транспорте.
Программа тура по дням
Шуя и деревня Понькино
10:25 Сбор группы и встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка «Гастрономические вкусы». Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Люди ещё в далёкие времена облюбовали холм на левом берегу реки Тезы и, не мудрствуя лукаво, нарекли поселение именем «Шуя» — так в древности называлась левая сторона. В XIV веке оно стало вотчиной одной из ветвей суздальских князей, получивших прозвание Шуйских.
Князья Шуйские, отважные и своенравные, гордившиеся своей принадлежностью к Рюриковичам, сыграли заметную роль в русской истории. Может, потому и этот небольшой городок некогда пользовался известностью, а жизнь его тесно соприкасалась с важными вехами развития русского государства.
Обзорная экскурсия по Шуе.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м. А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю. Скромная, уютная Шуя, оказавшаяся в стороне от традиционных маршрутов Золотого кольца, — словно забытая в прадедовском шкафу редкая книга с затейливой вязью древнего текста и красочными миниатюрами: она ждёт тех, кто сумеет её открыть и прочитать.
Музей «Казённый винный склад № 3».
Шуя — это не только история России, но и вкусы и традиции русской кухни. И начнём мы наше знакомство по старой доброй традиции встречной чарочкой. Мы посетим один из первых винных заводов и узнаем его историю в Музее «Казённый винный склад № 3», где вас угостят ягодными настоечками.
В конце XIX и начале XX века было начато строительство более 300 казённых винных заводов (складов, как тогда их называли). Одним из таких заводов был Шуйский казённый винный склад, впоследствии известный как Шуйский ликёроводочный завод.
В настоящее время на территории АО «Шуйская водка» в историческом здании конца XIX века создана экспозиция, повествующая о развитии завода с 1899 года по наши дни. Экскурсия рассказывает об истории одного из старейших предприятий города. В продукции используется зерновой спирт «Люкс», очищенная артезианская вода из собственной скважины глубиной 125 м, натуральные ягоды и травы.
Частная «Сыроварня за стеклом». Гастрономический сувенир.
Здесь цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели. Предприятие выпускает более 15 видов сыров мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан – Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер – сыр с белой плесенью, а также масло и творог.
Сыры делаются как по европейским технологиям, так и по разработкам советского времени. Вы сможете купить продукцию сыроварни.
Переезд в деревню Понькино.
Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенский обед из печи — неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.
Ни с чем не сравнимый вкус и аромат русских деревенских щей с зеленой квашеной капустой. Для приготовления этого блюда нужна щеница — квашеные нижние листья белокочанной капусты, рубленные с морковью. Мы готовим наши щи в русской печи по рецепту наших бабушек. А давно вы пили чай из угольного самовара? Мы угостим вас ароматным чаем с деревенской ватрушкой.
Переезд в село Парское.
Святой источник.
Подъезжающие к селу Парское уже издали увидят старинный собор. А оказавшись возле него, под горкой заприметят красивую купальню, выстроенную рядом со Святым источником. Говорят, именно он дал начало поселению. Первые документальные сведения о Парском датируются концом XIV века. Иногда утверждается, что в селе останавливался Иван Грозный, идя в 1552 году брать Казань.
Накануне русской Смуты село принадлежало Шуйским, царь Василий Шуйский любил тешиться в этих местах соколиной охотой. В 1616 году Парское избрал своей ставкой небезызвестный пан Лисовский, пришедший в очередной раз «погромить Русь», однако был выбит из села русскими отрядами. Позже Парским владели Голицыны и Трубецкие.
В селе Парское издревле пересекались большаки из других зажиточных поселений — Дунилова, Иванова, Палеха. И, благодаря своему удобному географическому положению, село Парское стало идеальным местом для большой торговли! С XVII века в Парском проходили ежегодные, так называемые Ивановские ярмарки. Местные калачи и рыжики обозами отправлялись в Москву.
По желанию вы сможете набрать воды из целебного источника и окунуться в Святом источнике.
Музей хлеба и Парского калача (частный музей).
Здесь вы погрузитесь в увлекательную историю хлебопекарного дела. Представлен весь круг работ по его изготовлению — начиная от вспахивания земли и сева, заканчивая моментом, когда свежий батон вынимают из печи.
В экспозиции музея наглядно представлена эволюция орудий труда, которыми на протяжении столетий пользовались крестьяне (борона, ручные жернова, ступы). История хлеба неотделима от истории человечества. Об этом говорят многочисленные археологические находки и письменные источники. В честь хлеба слагались гимны, песни, совершались обряды, устраивались праздники.
Так, с давних пор в старинном селе Парское из поколения в поколение передаётся традиция выпечки Парских калачей. Все о роли хлеба в жизни человека можно узнать, посетив Музей хлеба и Парского калача.
Радушная хозяйка Елена Калачева не только проведет интересную экскурсию, но и угостит знаменитыми Парским калачом. Музей хлеба и Парского калача это самобытная история, увлекательное путешествие в прошлое и аромат свежей выпечки.
Переезд в Иваново, гостиничный комплекс «Сосновый бор». Размещение в номерах.
Ужин за дополнительную плату — 500 рублей.
Свободное время.
Фестиваль Лук-Лучок
Завтрак.
Переезд в посёлок Лух. До сих пор историки спорят, когда же был основан Лух. Но достоверно известно, что уже при внуке Чингизхана — Батые, Лух сожгли, а до этого разграбили.
Будущий городок вырос рядом с форпостом Владимиро-Суздальского княжества. От нее сохранились земляные валы, на которых воссоздали кусок средневековой деревянной крепости XII-XIV веков.
Пять сотен лет Лух был городом. Сгорал и восстанавливался из пепла. Был вотчиной митрополита, столицей удельного княжества, а потом уезда. И лишь в начале 20 века потерял статус города. Сделано это было «по просьбе трудящихся» — законодательно ограничивались территории землепользования для жителей городов, а те не захотели отказываться от огородов, да так сильно, что стали жить в селе.
На въезде гостей встречает древний герб города образца 18 века. «В верхнем поле герб костромской (только галера изображена с кормы с фонарями и опущенными лестницами), в нижнем поле «в червленом поле золотая лестница, означающая, что сему городу утверждением наместничества даны средства для восхождения на верх своего благосостояния».
Лух — родина самого ядреного сорта лука, без которого, по преданию, не обходилась ни одна трапеза Ивана Грозного. Здесь выращивали так много лука, что для возделывания грядок и прополки приходилось приглашать жителей соседних деревень.
Лух укрепил звание луковой столицы России открытием «Лукового терема». Терем расположен в луковой избе — особом доме для сушки и хранения лука, построенном в начале XX века. Ранее изба принадлежала семье знатных лухских купцов Винокуровых.
Сегодня в «Луковом тереме» можно увидеть экспозицию убранства старорусской избы с дореволюционными атрибутами домашнего обихода, предметами кухонной утвари, платьями и рубахами, сшитыми в позапрошлом столетии, попробовать луковые пироги по старинным лухским рецептам, приобрести местную сувенирную продукцию.
Особый интерес гостей вызывает дворовая территория, украшенная деревянными скульптурами, лавочками, беседкой, созданными руками жителя лухского поселения, народного мастера Ивановской области Камиля Давлетова.
Особую популярность Фестивалю лука придал «Острый репортаж» Аллы Михеевой из популярной телепередачи «Вечерний Ургант», которая побывала на этом празднике жизни и привезла массу невероятных впечатлений и новых «перлов» народного творчества, а его колоритный участник с песней «Эх, лук, лучок!» буквально «взорвал» просторы интернета! Приглашаем вас принять участие в праздновании дня лука в Лухе!
Вы сможете посетить луковую ярмарку-продажу, угоститься луковой настойкой, выбрать «Королеву Лука» и спеть луковые песни!
На мероприятие ежегодно приезжают 100 тысяч гостей с разных концов России. Продолжением чудо-праздника станет знакомство с замечательным городом Лух, в ходе которого мы посетим старинный Николо-Тихоновский лухский монастырь, основанный в 1498 году святым Тихоном Луховским. В святой обители обретены чудотворные иконы — образ Божией Матери Державная и уникальный образ — икона святого Тихона «Неизрубаемая» с чудесной историей.
Переезд в деревню Понькино.
Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенский обед из печи — неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.
Ни с чем не сравнимый вкус и аромат русских деревенских щей с зеленой квашеной капустой. Для приготовления этого блюда нужна щеница — квашеные нижние листья белокочанной капусты, рубленные с морковью. Мы готовим наши щи в русской печи по рецепту наших бабушек. А давно вы пили чай из угольного самовара? Мы угостим вас ароматным чаем с деревенской ватрушкой.
Возвращение в гостиничный комплекс «Сосновый бор» г. Иваново.
Иваново, Тейково и Гаврилов посад
Завтрак.
Освобождение номеров.
Проездная автобусная экскурсия по г. Иваново.
В городе Иваново немало архитектурных ансамблей разных эпох: под охраной государства находятся около 400 памятников истории и архитектуры. Архитектурные достопримечательности представлены образцами стилей «модерн» и «конструктивизм», созданных в начале ХХ столетия – «дом Корабль», дом – «баржа», «дом Пуля», «дом Подкова», «дом Птица».
Переезд в г. Тейково.
Село Тейково упоминается впервые в начале XVII века в связи с крестьянскими бунтами Смутного времени 1613, 1618, 1651 годов. Название села имеет угро-финские корни и В. И. Даль дает в совсем словаре такое разъяснение: «Тайка (тейка) – лесная деревня, лесное поселение, лесная, но обжитая глушь».
Экскурсия на частное предприятие «Рыбная экоферма».
Клариевые мраморные сомы считаются деликатесом и разводятся в больших количествах в Европе. В России стали разводить эту рыбу недавно. Рыбная ферма использует итальянское оборудование для разведения рыбы. Сом является лучшей рыбой для копчения! Но и отлично подходит под жарку, парку, варку, запекание существует куча вкуснейших блюд из этого сома!
Экскурсия по предприятию и дегустация рыбной продукции, которую вы сможете приобрести.
Переезд в Гаврилов посад.
Гавриловский конный завод.
Наше путешествие продолжается, и мы знакомимся с историей дворцового конного завода со времен Ивана Грозного!
Начиналась история места в Непашенной слободе, где сейчас сияет белизной и благочестием Ильинское подворье с высокой колокольней. Государеву конюшню учредили в эпоху Ивана Грозного, а уже в XVII веке гавриловская конюшня была на первом месте среди придворных конных заводов!
Символ города – лошадь, вставшая на дыбы – словно «соскочила» с флюгера одной из заводских башен. Век спустя все заводские здания были отстроены в кирпиче, а на заводе содержалось 500 лошадей! Век спустя на гавриловском конном заводе стали выводить породу «владимирский тяжеловоз».
Кстати, именно в Гавриловом Посаде родился и вырос купец Синебрюхов, основатель финской пивной корпорации «Синебрюкофф», которая до сих пор является крупнейшей пивоваренной компанией в Финляндии!
Обед в кафе.
Музей российских национальных напитков.
«Родина владимирского тяжеловоза» — так называется экспозиция в музее российских национальных напитков, куда мы с вами и держим путь. Уникальный музей разместился в здании дворцового конного завода.
Вы побываете в музейно-дегустационном центре «Дворцовый завод», где узнаете об истории русских напитков, о старинных способах их приготовления, а также увидите посуду, предназначенную для хранения и другую атрибутику, так или иначе связанную с этими напитками.
За дополнительную плату дегустация «Хмельное застолье» (1000 рублей при бронировании тура). Вы отведаете Мед ставленный, Яблочную наливку, малиновую наливку, огуречную настойку и настойку Кехтеровка. Напоследок вы сможете приобрести вкусные и полезные сувениры.
После такой насыщенной программы и нашего сказочного путешествия вы останетесь довольны и непременно скажете: «И я там был, мед-пиво пил!».
Переезд во Владимир (60 км).
19:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Владимир.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиничном комплексе «Сосновый бор» г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека, руб: 17900 рублей.
Доплата за одноместное размещение: 4500 рублей.
Варианты проживания
Гостиничный комплекс Сосновый Бор
Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.
Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.
Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки.
До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса), в автобусе свободная рассадка
- Проживание
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Дегустации
- Работа сопровождающего и гидов
- Что не входит
- Ж/д билеты до Шуи и из Владимира
- Ужин в гостинице в 1 день — 500 рублей с человека
- Дегустация «Хмельное застолье» в Гавриловом посаде — 1000 рублей с человека
- Место начала и завершения?
- Ивановская область, Шуя
- Билеты входят в стоимость?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
- Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса), в автобусе свободная рассадка.
- Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.
- На какие поезда лучше брать билеты?
Рекомендуемый проезд из Москвы:
поезд: №740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Шую в 10:21.
Рекомендованный поезд из Санкт-Петербурга:
поезд № 045, отправление в 19:36, прибытие в Иваново в 10:06.
Встреча на ж/д вокзале.
Поезда из Владимира:
№ 733 Отправление в 20:16, прибытие в Москву 22:03.
№ 707 Отправление в 20:54, прибытие в Москву 22:37.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.