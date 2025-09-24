Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Наш четырехдневный тур станет отличной возможностью для знакомства с культурным наследием и природным богатством Дагестана.



Мы прогуляемся по улицам Дербента и увидим старейшую мечеть во всем СНГ, оценим масштабы «Каспийского монстра» и насладимся видами Сулакского каньона. Обязательно попробуем национальную кухню и научимся танцевать лезгинку.