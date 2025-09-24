Наш четырехдневный тур станет отличной возможностью для знакомства с культурным наследием и природным богатством Дагестана.
Мы прогуляемся по улицам Дербента и увидим старейшую мечеть во всем СНГ, оценим масштабы «Каспийского монстра» и насладимся видами Сулакского каньона. Обязательно попробуем национальную кухню и научимся танцевать лезгинку.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в/из аэропорта Махачкалы и по программе,
- Проживание в комфортабельном коттедже на первой береговой линии каспийского моря (расселение по типу мальчик/мальчик девочка/девочка),
- Питание: завтраки, обеды, ужины,
- Экскурсии и сопровождение гидов,
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха.
Что не входит в цену
- Авиаперелёт,
- Питание вне программы,
- Дополнительные экскурсии (вне программы тура),
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Аэропорт г. Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
