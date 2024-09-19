Четырехдневное знакомство с Дагестаном За четыре дня вы посетите все основные красоты Дагестана. Увидите главные визитные карточки республики: Сулакский каньон и древний город Дербент. Искупаетесь в реке, водопаде и, конечно же, море. В нашем путешествии вы познакомитесь с культурой, историей и национальной кухней. Посетите уникальные памятники природы: бархан Сарыкум, ущелье «Каменная чаша», а также целых шесть водопадов. Организационные детали В поездке обязательно соблюдение следующих правил:

не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно);

запрещено распитие спиртных напитков во время тура;

• также нельзя брать с собой животных, С собой рекомендуется взять:

удобная обувь, • головной убор, • солнцезащитный крем, • наличные средства. Также потребуется документ, удостоверяющий личность.