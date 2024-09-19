Хотите посетить все возможные локации Дагестана? Тогда вам идеально подойдет наш четырехдневный тур.
Мы увидим главные достопримечательности республики: Сулакский каньон, древний город Дербент, водопады и горные плато.
За несколько дней вы погрузитесь в жизнь колоритного региона, попробуете национальную кухню и узнаете множество интересных фактов!
Мы увидим главные достопримечательности республики: Сулакский каньон, древний город Дербент, водопады и горные плато.
За несколько дней вы погрузитесь в жизнь колоритного региона, попробуете национальную кухню и узнаете множество интересных фактов!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Четырехдневное знакомство с Дагестаном За четыре дня вы посетите все основные красоты Дагестана. Увидите главные визитные карточки республики: Сулакский каньон и древний город Дербент. Искупаетесь в реке, водопаде и, конечно же, море. В нашем путешествии вы познакомитесь с культурой, историей и национальной кухней. Посетите уникальные памятники природы: бархан Сарыкум, ущелье «Каменная чаша», а также целых шесть водопадов. Организационные детали В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно);
- запрещено распитие спиртных напитков во время тура;
• также нельзя брать с собой животных, С собой рекомендуется взять:
удобная обувь, • головной убор, • солнцезащитный крем, • наличные средства. Также потребуется документ, удостоверяющий личность.
С понедельника по четверг в 8:00 и 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Хунзах
- Матлас
- Каменная чаша
- Салтинская теснина
- Хучни
- Экраноклан Лунь
- Дербент
Что включено
- Проезд
- Гид
- Проживание
- Завтраки и обеды
Что не входит в цену
- Входные билеты: бархан Сарыкум - 150 руб. /чел., крепость «Нарын-кала» 200 руб. /чел., крепость Хучни - 200 руб. /чел., пещера и подвесной мост - 500-700 руб. /чел.
- Ужины
- Прогулка на катере - 4000 руб. (до 10 чел.)
Место начала и завершения?
Г. Избербаш. Остановка N1, южный въезд
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по четверг в 8:00 и 9:00
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 57 человек.
Важная информация
- В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства. Взять с собой документ, удостоверяющий личность
- Заберем вас - из г. Дербента (ул. Буйнакского 25,Х. Тагиева 4а), г. Избербаш (при выезде из города Остановка N1, южный выезд) из аэропорта «Уйташ», г. Каспийск (ул. Дахадаева 76, возле школы N3. Автобусная остановка) или из Махачкалы (ул. Амет Хана Султана 35Б/6. Южный пост, кольцо)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.