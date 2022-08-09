Недельный сплав по реке Чусовая

Недельный сплав по легендарной реке Чусовая

Недельный сплав по легендарной реке Чусовая. Река Чусовая – самая известная река Урала с удивительной по красоте природой и богатой историей.

По берегам Чусовой возвышаются сотни живописных скал, кстати, издавна скалы на Чусовой называют камнями.

В этом туре Вы будете заворожено любоваться природой, наслаждаться отдыхом от городской суеты и обретете новые знакомства.
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Недельный сплав по реке Чусовая
Ближайшие даты:
2
авг

Что вас ожидает 🤩

Богатая рыбалка
Богатая рыбалка
В реке обитает много рыбы, местами встречается хариус, таймень и стерлядь
Уютные посиделки у костра
Уютные посиделки у костра
Нас ждут новые знакомства, вкусная еда и беседы у костра
Сплав по Уральской реке
Сплав по Уральской реке
Нас будут окружать живописные скалы и захватывающие виды

Программа тура по дням

1 день

Выезд до с. Усть-Утка

Сбор группы в 20:00 на парковке ТЦ «Старик Хоттабыч» (ул. Горького, 37).

Выезд из Ижевска до с. Усть-Утка, Свердловская область (расстояние около 630 км.).

Выезд из Воткинска время местное ориентировочно в 21:00-21:30.

Выезд из Перми, время местное ориентировочно в 02:00 (03 августа).

Место встречи в Воткинске и Перми по согласованию.

2 день

Сплав до камня Омутной

Прибытие, завтрак.

Инструктаж.

Собираем плавсредства и покоряем первые 16 км пути!

Сплав до камня Омутной.

Пройдем мимо Желтого и Красного камней, камень Харенки, перекат перед камнем Дождевой – в нем небольшая пещера, где нашли останки шамана.

Сплав до камня ОмутнойСплав до камня ОмутнойСплав до камня ОмутнойСплав до камня Омутной
3 день

Прогулка на Олений камень. Продолжение сплава

Прогулка на Олений камень.

Сплав до камня Писаный – 13 км.

Прогулка на Олений камень. Продолжение сплаваПрогулка на Олений камень. Продолжение сплаваПрогулка на Олений камень. Продолжение сплаваПрогулка на Олений камень. Продолжение сплава
4 день

Подъем на камень Писаный. Сплав до камня Столбы

Подъем на камень Писаный, там установлен Демидовский крест.

Сплав до камня Столбы – 6 км.

Прогулка до Столбов.

Они похожи на Усьвинские, только меньше.

Подъем на камень Писаный. Сплав до камня СтолбыПодъем на камень Писаный. Сплав до камня СтолбыПодъем на камень Писаный. Сплав до камня СтолбыПодъем на камень Писаный. Сплав до камня Столбы
5 день

Дневка

Дневка.

Купаемся, загораем, рыбачим и паримся в баньке.

ДневкаДневкаДневкаДневка
6 день

Сплав до камня Ростун

Сплав до камня Ростун – 17 км.

По пути: Камень Дужной, камень Новиков (там мы сходим посмотреть на карстовый мост).

Сплав до камня РостунСплав до камня РостунСплав до камня РостунСплав до камня Ростун
7 день

Сплав до камня Печка

Сплав до камня Печка – 16 км.

По пути мы пройдем мимо камня Великан – самый высокий на реке.

Сплав до камня ПечкаСплав до камня ПечкаСплав до камня ПечкаСплав до камня Печка
8 день

Сплав до с. Кын. Отъезд

Сплав до с. Кын 5 км, Пермский край.

Разборка плавсредств.

Выезд домой.

Расстояние около 530 км.

Сплав до с. Кын. ОтъездСплав до с. Кын. ОтъездСплав до с. Кын. Отъезд
9 день

Прибытие в Пермь / Воткинск / Ижевск

Ориентировочное время прибытия в Пермь – 03:00.

Ориентировочное время прибытия в Воткинск 05:30-06:00.

Ориентировочное время прибытия в Ижевск – 07:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей

Ночевки в палатках.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны (около 1200 км)
  • Трехразовое туристическое питание на маршруте
  • Работа инструктора-проводника
  • Аренда инвентаря для сплава (плавсредства, жилеты, весла)
  • Всё необходимое групповое и костровое снаряжение (бензопила, котлы, кухонные принадлежности и т. д.)
  • Палатки, спальники, коврики
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ижевск/Воткинска/Перми и обратно
  • Питание в кафе (во время дороги)
  • Страховка от укуса клеща и от несчастного случая
Место начала и завершения?
Ижевск / Воткинск / Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение и вещи:

  • копии документов в герметичной упаковке - паспорт, полис ОМС (при наличии полис ДМС, страховки);
  • рюкзак/сумка для вещей;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос;
  • портативное зарядное устройство;
  • сидушка туристическая (точка);
  • налобный фонарь, запасной комплект батареек;
  • крем от загара, солнцезащитные очки;
  • упаковку плотных мусорных пакетов для грязной и мокрой одежды (также выполняет функцию гермомешка);
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы гигиены, полотенце;
  • хозяйственные перчатки с резиновыми пупырышками для гребли;
  • средство от комаров и клещей;
  • музыкальные инструменты – по желанию.

Одежда:

Необходимо иметь как минимум 3 комплекта одежды!

Сплавной – для сплава, т. е. в нём мы находимся на плавсредствах. Мы не переживаем, если он промокнет. Когда очень жарко — можно вообще обойтись только купальником. В сплавном комплекте не должно быть хлопчатобумажных и джинсовых вещей. Они не греют мокрыми и долго сохнут.

Сухой – это сухая одежда для лагеря. Одежду из этого комплекта можно надевать только тогда, когда она не может промокнуть. Сухой комплект должен оставаться сухим.

Спальный – для ночлега в палатке. Спать лучше в минимальном количестве одежды в спальнике. Если холодно, то можно надевать дополнительную сухую одежду.

В сплавной комплект входит:

  • рубашка/футболка светлая с длинными рукавами;
  • ветровка и дождевик;
  • легкие штаны, чтобы закрывали ноги;
  • спортивные/флисовые штаны и кофта;
  • носки, белье, футболки;
  • головной убор;
  • купальник/плавки.

Если Вы носите очки - сделайте для них веревочку или цепочку, либо наденьте на время сплава линзы.

В сухой комплект входит:

  • спортивные/флисовые штаны и кофта;
  • ветровка;
  • носки, белье, футболки;
  • шорты;
  • головной убор.

В спальный комплект входит:

  • теплая свободная одежда либо термобелье;
  • теплые носки либо термоноски и тонкая шапочка.

Обувь:

В сплавной комплект входит:

  • сандали/сланцы с ремешками (для бани, лагеря и жаркой погоды);
  • обувь, которую не жалко намочить (кеды, кроссовки, ботинки) либо резиновые сапоги.

В сухой комплект входит:

  • удобная подходящая по погоде обувь без каблуков (кроссовки, кеды, трекинговые ботинки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Стоимость тура для детей 8-15 лет – 17 300 рублей;

Стоимость тура для детей до 7 лет включительно – 15 150 рублей;

Рекомендуемый возраст участия для детей от 6 лет (дети от 3 до 6 по согласованию).

1. Скидка для пенсионеров и ветеранов труда – 5%

Скидка действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения.

2. Скидка многодетным семьям – 5%

Скидка действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

3. Скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 5%

Скидка действует при предъявлении карты Профсоюзного дисконта Удмуртской Республики.

4. Скидка ветеранам радиационных аварий – 5%

Скидка действует при предъявлении ветеранского удостоверения.

* Внимание! Скидки не суммируются с другими скидками и акциями.
На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной.
Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером.
Скидки не действуют на индивидуальные туры, клубные поездки и подарочные сертификаты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ижевска

🧒Можно с детьми🚣Сплавы и рафтингВодные развлечения🧳Многодневные туры⚓️По рекам и каналамРечные прогулки

Похожие туры в Ижевске

История мотоциклов - экскурсия по музею
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
до 11 чел.
Организатор экскурсии Ижевский
Ижевский
Нет отзывов
История мотоциклов - экскурсия по музею
В музее вы познакомитесь с экспозицией легендарных мотоциклов
Советская, 9
500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Ижевске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ижевске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ