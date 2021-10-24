Отзыв на: Ижевск, который вас удивит О Ольга 5 На экскурсии познакомились с городом. Самостоятельно не увидешь и не узнаешь интересные места, которые показал нам гид. Владимир прекрасный гид! Благодаря его глубоким знаниям истории и любви к городу мы узнали много интересных фактов об Ижевске!

Отзыв на: Ижевск, который вас удивит А Алексей 5 Владимир очень приятно удивил. Он не только прекрасно знает историю Ижевска и его предприятий и улиц, он увлекательно связывает прошлое с настоящим. Для меня, проведшего в Ижевске все школьные годы, и для моего друга, прожившего в Ижевске всю жизнь, он открыл много удивительных подробностей, связанных с историей, архитектурой и известными личностями нашего города. 3.5 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую!

Отзыв на: Ижевск, который вас удивит А Ася 5 Владимир, на мой взгляд, исчерпывающе рассказал обо всем, что касается города Ижевска. О далёком прошлом и о настоящем времени. Было очень познавательно.

Л Людмила 5 Экскурсия была интересной, очень содержательной. Владимир дал нам всестороннюю характеристику города Сарапул. Город и экскурсия нам очень понравились. Мы получили в целом от поездки в Сарапул и общения с гидом Владимиром большое удовольствие. Рекомендуем всем этого гида и поездку в Сарапул, старинный купеческий город с прекрасными храмами и великолепной Камой и многими другими достопримечательностями.

Отзыв на: Ижевск — восточный Петербург Е Екатерина 5 Очень понравилась экскурсия. Ездили всей семьей в Ижевск. Сергей очень интересно рассказывает. Очень интересно узнавать историю тех мест, рядом с которыми просто прогуливаешься.

Отзыв на: Из Ижевска в Сарапул! А Александр 5 Сергей - наш человек! Просто молодчина! Продолжайте в том же духе!

Отзыв на: Ижевск — восточный Петербург М Мария 5 Сергей - отличный гид, действительно увлечённый своим городом. Очень много интересной информации, все в абсолютно живой интерактивной форме. Надеюсь в следующий раз съездить в Сарапул. Спасибо!

М Михайлов 5 Хорошая организация, со знанием дела выбран маршрут, интересный рассказ о достопримечательностях - создают представление и о купеческом Сарапуле и о современном. Получили большое удовольствие от экскурсии и выражаем благодарность гиду - Владимиру Маратканову и его помощникам.

с светлана 5 Нам экскурсия понравилась, В Сарапуле были первый раз, очень многое узнали из рассказа Владимира, сложилось очень благоприятное впечатление о Сарапуле: очень спокойный, красивый с историей город, много старинных красивых зданий, те что отреставрированы, великолепны. Видно сразу люди, жившие и живущие сейчас в этом городе, всегда с любовью к нему относились и относятся. Да и месторасположение его великолепно, на высоком берегу Камы, и песчаные пляжи, и синяя гладь спокойной Камы,. и манящие зеленые пейзажи, притягивают и завораживают взгляд. Спасибо.