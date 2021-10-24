Все экскурсии в Ижевске
Доступно 14 экскурсий 🚌 в Ижевске на 2021 год, 81 ⭐ отзыв, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-5 чел.
Не ПарИЖ, но… обзорная по Ижевску
На свете много городов
По договоренности
Индивидуальный квест
1ч
2 500₽
за 1-15 чел.
Эту экскурсию проводим по запросу
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 300₽
за 1-5 чел.
Ижевск, который вас удивит
Обзорная экскурсия без скуки и академизма — об истории и о людях
Индивидуальный квест
1ч
2 500₽
за 1-15 чел.
"От собора до собора" - квест-экскурсия для всей семьи
Эта экскурсия проводится в формате квеста с туристической картой и самыми разнообразными заданиями
Эту экскурсию проводим по запросу
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 210₽
за 1-5 чел.
Ижевск — восточный Петербург
Петербургские параллели Ижевска и история города на прогулке с архитектором
Индивидуальный квест
1ч
2 500₽
за 1-15 чел.
"Град оружейный" - квест-экскурсия для всей семьи
Наше прошлое - это удивительные истории, которые яркими картинками оживают в воображении, если их правильно...
Эту экскурсию проводим по запросу
Индивидуальная экскурсия
5ч
4 550₽
за 1-3 чел.
Из Ижевска в Сарапул!
Посетить один из старейших купеческих городов Среднего Прикамья на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальный квест
1ч
2 500₽
за 1-10 чел.
"Древности ижевского завода" - квест-экскурсия для всей семьи
По специально разработанной карте мы пройдем по улочкам Ижевска, выполним задания и узнаем удивительную...
Эту экскурсию проводим по запросу
Индивидуальная экскурсия
5ч
4 550₽
за 1-3 чел.
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Посетить усадьбу классика мировой музыкальной культуры и поразиться металлургической славе города
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Автопрогулка по Ижевску
Это обзорная прогулка для 1-4 гостей на автомобиле Reno Arkana
В любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 000₽
за 1-3 чел.
Поездка в Сарапул
Мы отправимся в город прикамского модерна, столицу купечества и литературного духа! По дороге...
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-15 чел.
Ижевск: от завода к столице
Экскурсия посвящена городу-заводу и селу Ижево в XVIII - XIX вв
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 900₽
за 1-5 чел.
Знакомство с Оружейной столицей
Вас ждет занимательная пешая экскурсия по завораживающему Ижевску
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч
2 500₽
за 1-70 чел.
Любое удобное для Вас время
Последние отзывы «Экскурсии Ижевска»
- ООльга24 октября 2021На экскурсии познакомились с городом. Самостоятельно не увидешь и не узнаешь интересные места, которые показал нам гид. Владимир прекрасный гид! Благодаря его глубоким знаниям истории и любви к городу мы узнали много интересных фактов об Ижевске!
- ААлексей22 октября 2021Владимир очень приятно удивил. Он не только прекрасно знает историю Ижевска и его предприятий и улиц, он увлекательно связывает прошлое с настоящим. Для меня, проведшего в Ижевске все школьные годы, и для моего друга, прожившего в Ижевске всю жизнь, он открыл много удивительных подробностей, связанных с историей, архитектурой и известными личностями нашего города. 3.5 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую!
- ААся4 октября 2021Владимир, на мой взгляд, исчерпывающе рассказал обо всем, что касается города Ижевска. О далёком прошлом и о настоящем времени. Было очень познавательно.
- ЛЛюдмила24 сентября 2021Экскурсия была интересной, очень содержательной. Владимир дал нам всестороннюю характеристику города Сарапул. Город и экскурсия нам очень понравились. Мы получили в целом от поездки в Сарапул и общения с гидом Владимиром большое удовольствие. Рекомендуем всем этого гида и поездку в Сарапул, старинный купеческий город с прекрасными храмами и великолепной Камой и многими другими достопримечательностями.
- ЕЕкатерина16 августа 2021Очень понравилась экскурсия. Ездили всей семьей в Ижевск. Сергей очень интересно рассказывает. Очень интересно узнавать историю тех мест, рядом с которыми просто прогуливаешься.
- Отзыв на: Из Ижевска в Сарапул!ААлександр6 августа 2021Сергей - наш человек! Просто молодчина! Продолжайте в том же духе!
- ММария5 августа 2021Сергей - отличный гид, действительно увлечённый своим городом. Очень много интересной информации, все в абсолютно живой интерактивной форме. Надеюсь в следующий раз съездить в Сарапул. Спасибо!
- ММихайлов21 июля 2021Хорошая организация, со знанием дела выбран маршрут, интересный рассказ о достопримечательностях - создают представление и о купеческом Сарапуле и о современном. Получили большое удовольствие от экскурсии и выражаем благодарность гиду - Владимиру Маратканову и его помощникам.
- ссветлана16 июля 2021Нам экскурсия понравилась, В Сарапуле были первый раз, очень многое узнали из рассказа Владимира, сложилось очень благоприятное впечатление о Сарапуле: очень спокойный, красивый с историей город, много старинных красивых зданий, те что отреставрированы, великолепны. Видно сразу люди, жившие и живущие сейчас в этом городе, всегда с любовью к нему относились и относятся. Да и месторасположение его великолепно, на высоком берегу Камы, и песчаные пляжи, и синяя гладь спокойной Камы,. и манящие зеленые пейзажи, притягивают и завораживают взгляд. Спасибо.
- ММарина8 июля 2021Очень интересная экскурсия, которая помогает отлично узнать и наглядно увидеть историю города. Огромное спасибо Сергею за насыщенный рассказ, удобный маршрут и увлеченность историей родного города!