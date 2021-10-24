Экскурсии Ижевска

Все экскурсии в Ижевске

Доступно 14 экскурсий 🚌 в Ижевске на 2021 год, 81 ⭐ отзыв, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Не ПарИЖ, но… обзорная по Ижевску
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-5 чел.
Не ПарИЖ, но… обзорная по Ижевску
На свете много городов
По договоренности
«Ижевская классика» — квест-экскурсия для всей семьи
Индивидуальный квест
2 500
за 1-15 чел.
«Ижевская классика» — квест-экскурсия для всей семьи
Эту экскурсию проводим по запросу
Ижевск, который вас удивит
Индивидуальная экскурсия
4.9
22
2ч 30м
2 300
за 1-5 чел.
Ижевск, который вас удивит
Обзорная экскурсия без скуки и академизма — об истории и о людях
"От собора до собора" - квест-экскурсия для всей семьи
Индивидуальный квест
2 500
за 1-15 чел.
"От собора до собора" - квест-экскурсия для всей семьи
Эта экскурсия проводится в формате квеста с туристической картой и самыми разнообразными заданиями
Эту экскурсию проводим по запросу
Ижевск — восточный Петербург
Индивидуальная экскурсия
5
44
2ч 30м
2 210
за 1-5 чел.
Ижевск — восточный Петербург
Петербургские параллели Ижевска и история города на прогулке с архитектором
"Град оружейный" - квест-экскурсия для всей семьи
Индивидуальный квест
2 500
за 1-15 чел.
"Град оружейный" - квест-экскурсия для всей семьи
Наше прошлое - это удивительные истории, которые яркими картинками оживают в воображении, если их правильно...
Эту экскурсию проводим по запросу
Из Ижевска в Сарапул!
Индивидуальная экскурсия
5
6
4 550
за 1-3 чел.
Из Ижевска в Сарапул!
Посетить один из старейших купеческих городов Среднего Прикамья на авто-пешеходной экскурсии
"Древности ижевского завода" - квест-экскурсия для всей семьи
Индивидуальный квест
2 500
за 1-10 чел.
"Древности ижевского завода" - квест-экскурсия для всей семьи
По специально разработанной карте мы пройдем по улочкам Ижевска, выполним задания и узнаем удивительную...
Эту экскурсию проводим по запросу
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Индивидуальная экскурсия
5
5
4 550
за 1-3 чел.
Из Ижевска — в Воткинск, на родину Чайковского
Посетить усадьбу классика мировой музыкальной культуры и поразиться металлургической славе города
Автопрогулка по Ижевску
Индивидуальная экскурсия
5
3
3 000
за 1-4 чел.
Автопрогулка по Ижевску
Это обзорная прогулка для 1-4 гостей на автомобиле Reno Arkana
В любой день по договоренности
Поездка в Сарапул
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-3 чел.
Поездка в Сарапул
Мы отправимся в город прикамского модерна, столицу купечества и литературного духа! По дороге...
Ежедневно, по договоренности
Ижевск: от завода к столице
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-15 чел.
Ижевск: от завода к столице
Экскурсия посвящена городу-заводу и селу Ижево в XVIII - XIX вв
По договоренности
Знакомство с Оружейной столицей
Индивидуальная экскурсия
1 900
за 1-5 чел.
Знакомство с Оружейной столицей
Вас ждет занимательная пешая экскурсия по завораживающему Ижевску
Ежедневно, по договоренности
Ежовск - столица Мурмуртии
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-70 чел.
Ежовск - столица Мурмуртии
Любое удобное для Вас время

Последние отзывы «Экскурсии Ижевска»

  • Отзыв на: Ижевск, который вас удивит
    О
    Ольга
    24 октября 2021
    5
    На экскурсии познакомились с городом. Самостоятельно не увидешь и не узнаешь интересные места, которые показал нам гид. Владимир прекрасный гид! Благодаря его глубоким знаниям истории и любви к городу мы узнали много интересных фактов об Ижевске!
  • Отзыв на: Ижевск, который вас удивит
    А
    Алексей
    22 октября 2021
    5
    Владимир очень приятно удивил. Он не только прекрасно знает историю Ижевска и его предприятий и улиц, он увлекательно связывает прошлое с настоящим. Для меня, проведшего в Ижевске все школьные годы, и для моего друга, прожившего в Ижевске всю жизнь, он открыл много удивительных подробностей, связанных с историей, архитектурой и известными личностями нашего города. 3.5 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую!
  • Отзыв на: Ижевск, который вас удивит
    А
    Ася
    4 октября 2021
    5
    Владимир, на мой взгляд, исчерпывающе рассказал обо всем, что касается города Ижевска. О далёком прошлом и о настоящем времени. Было очень познавательно.
  • Л
    Людмила
    24 сентября 2021
    5
    Экскурсия была интересной, очень содержательной. Владимир дал нам всестороннюю характеристику города Сарапул. Город и экскурсия нам очень понравились. Мы получили в целом от поездки в Сарапул и общения с гидом Владимиром большое удовольствие. Рекомендуем всем этого гида и поездку в Сарапул, старинный купеческий город с прекрасными храмами и великолепной Камой и многими другими достопримечательностями.
  • Отзыв на: Ижевск — восточный Петербург
    Е
    Екатерина
    16 августа 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия. Ездили всей семьей в Ижевск. Сергей очень интересно рассказывает. Очень интересно узнавать историю тех мест, рядом с которыми просто прогуливаешься.
  • Отзыв на: Из Ижевска в Сарапул!
    А
    Александр
    6 августа 2021
    5
    Сергей - наш человек! Просто молодчина! Продолжайте в том же духе!
  • Отзыв на: Ижевск — восточный Петербург
    М
    Мария
    5 августа 2021
    5
    Сергей - отличный гид, действительно увлечённый своим городом. Очень много интересной информации, все в абсолютно живой интерактивной форме. Надеюсь в следующий раз съездить в Сарапул. Спасибо!
  • М
    Михайлов
    21 июля 2021
    5
    Хорошая организация, со знанием дела выбран маршрут, интересный рассказ о достопримечательностях - создают представление и о купеческом Сарапуле и о современном. Получили большое удовольствие от экскурсии и выражаем благодарность гиду - Владимиру Маратканову и его помощникам.
  • с
    светлана
    16 июля 2021
    5
    Нам экскурсия понравилась, В Сарапуле были первый раз, очень многое узнали из рассказа Владимира, сложилось очень благоприятное впечатление о Сарапуле: очень спокойный, красивый с историей город, много старинных красивых зданий, те что отреставрированы, великолепны. Видно сразу люди, жившие и живущие сейчас в этом городе, всегда с любовью к нему относились и относятся. Да и месторасположение его великолепно, на высоком берегу Камы, и песчаные пляжи, и синяя гладь спокойной Камы,. и манящие зеленые пейзажи, притягивают и завораживают взгляд. Спасибо.
  • Отзыв на: Ижевск — восточный Петербург
    М
    Марина
    8 июля 2021
    5
    Очень интересная экскурсия, которая помогает отлично узнать и наглядно увидеть историю города. Огромное спасибо Сергею за насыщенный рассказ, удобный маршрут и увлеченность историей родного города!
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