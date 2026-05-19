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и другим) в городе сформировался уникальный архитектурный ансамбль с множеством зданий в стиле модерн и эклектики.

А также побывали в с. Нечкино- музее Белохвостого Орлана, на берегу р. Кама Очень интересно прошла наша поездка с Сергеем.

Думаю когда- нибудь еще поеду с ним