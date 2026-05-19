Индивидуальная
до 4 чел.
Ижевск - восточный Петербург
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
15 авг в 09:30
16 авг в 15:30
от 4250 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеИжевск: легенды, мифы, быль
Прокатиться по самым интересным местам города и отыскать следы разных эпох
Начало: В районе Сити
15 авг в 09:00
16 авг в 15:00
от 4250 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ижевск и ижики
Найти маленьких хранителей города и открыть его секреты в лёгком формате
Начало: В районе ул. Милиционная
15 авг в 09:30
16 авг в 15:30
от 4250 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
15 авг в 09:00
16 авг в 15:00
от 4250 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Сарапул
Посетить один из старейших купеческих городов Среднего Прикамья на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По вашему адресу
15 авг в 09:00
16 авг в 15:00
от 12 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
18 авг в 09:30
19 авг в 09:30
от 8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Елабуга - древний город на берегу Камы. Прогулка по старинным улицам, посещение храмов и музеев, а также Чертово городище ждут вас
Начало: У места вашего проживания
15 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 21 150 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Посетить усадьбу классика мировой музыкальной культуры и поразиться металлургической славе города
Начало: По Вашему адресу
15 авг в 10:00
18 авг в 09:30
от 12 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Увидеть два города за один день, полюбоваться природой и послушать увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
15 авг в 09:30
19 авг в 09:30
от 22 550 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ижевску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку
Отправиться в гости к бабушке и в настоящей печи испечь перепечи
Начало: По вашему адресу
15 авг в 09:00
18 авг в 09:30
от 19 750 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
15 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск - история в металле и камне
Познакомиться с городом через его архитектуру, легенды и судьбы людей
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов
Погрузитесь в историю Ижевска, посетив знаковые места: от Михайловского собора до Арсенала. Уникальная возможность увидеть город с другой стороны
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Ижевск - от оружейников до «Ижика» (на вашем авто)
Узнать город через его символы, историю оружейного производства и архитектуру
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 12 мая 2026
Не смотря на дождливую погоду получили большое удовольствие от экскурсии! Узнали много нового.и интересного.Большое спасибо Сергею!
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В
Дата посещения: 3 мая 2026
Добрый день, в праздничные дни мая мы посетили обзорную экскурсию "Мифы, легенды,быль". Остались очень довольны: Сергей великолепно знает историю Ижевска,
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И
Дата посещения: 4 янв 2026
Понравилась как сама экскурсия так и экскурсовод Сергей! Посетили много мест, узнали исторические факты, местные истории и легенды. Рекомендую данную экскурсию!
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И
Дата посещения: 5 окт 2025
Были 5 октября на экскурсии с Сергеем по историческим местам Ижевска. Осталось очень приятное впечатление от рассказа. Передалась его любовь
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О
Дата посещения: 9 сен 2025
Замечательная экскурсия, очень познавательная. Сергей-прекрасный гид со знанием дела, очень интересные факты, грамотная речь-одно удовольствие, спасибо Вам!!!
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Е
Дата посещения: 16 авг 2025
Все очень интересно и увлекательно! Спасибо за рассказ и интересные места!)))
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А
Хороший гид, было интересно!
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Большое спасибо Сергею за интересную экскурсию! Сергей увлеченный архитектор, с глубокими знаниями истории и традиций родного края, сам любознательный путешественник. Экскурсия прошла легко и приведенные факты о становлении и развитии города запомнились.
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XIX веке Сарапул стал крупным центром хлеботорговли и лесозаготовок. Здесь процветали кожевенное и обувное производства. Благодаря богатым купцам (Башениным, Курбатовым
+3
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Н
Экскурсия очень понравилась! Познавательно! Ижевск раскрылся, оказался красивым городом! Ижики, безусловно, интересная фишка!
Разговаривала с местными, даже они не знают их всех)))
Разговаривала с местными, даже они не знают их всех)))
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Всего 334 отзыва в Ижевске
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Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску
Самые популярные экскурсии в Ижевске
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Сколько стоит экскурсия по Ижевску в августе 2026
Сейчас в Ижевске можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 4250 до 22 550. Туристы уже оставили гидам 334 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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