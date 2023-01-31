Перелет в Ижевск.
Встреча с гидом в зале прибытия.
Возможно прибытие на поезде (уточнять у менеджеров при покупке тура).
Знакомство с центром городом Современный облик городаформируют Свято-Михайловский Собор (визитная карточка Ижевска, один из красивейших храмов России), Александро-Невский собор, здание нового Цирка (один из самых современных в России и в Европе) и Зоопарк (входит в ТОП-25 лучших зоопарков Европы), Архитектурный Ансамбль Резиденции Главы Удмуртии (Арсенал, Дворец, Ротонда, скульптурные Михайловской колонной – уменьшенной копии «Александрийского столпа», с денежной кладовой, памятником Оружейникам).
В Ижевске – более 100 памятников архитектуры, истории и культуры!
Трансфер в отель.
Время на отдых в отеле в центре города.
Завтрак.
Переезд в Архитектурно-Этнографический музей – заповедник «Лудорвай».
Посещение этого уникального музея-заповедника под открытым небом самым наглядным образом продемонстрирует главные стороны материальной культуры удмуртов.
На территории музея располагаются усадьбы северных, центральных, южных удмуртов.
Здесь же находится усадьба бесермян – одного из самых загадочных народов России.
Неподалеку от них стоят дома русского поселения «Ильинка».
Изюминкой заповедника является вековая ветряная мельница, привезенная сюда с юга Удмуртии.
Парк мифологических персонажей-скульптур, куала (культовое здание удмуртов), куалуд (священная роща) – все это позволит прикоснуться к богатейшему духовному наследию региона.
Возвращение в Ижевск.
Обзорная экскурсия по Ижевску.
Обзорная экскурсия по Ижевску – “оружейной столице” России: увидим Царь-пушку – копию той, что находится в Московском Кремле.
Узнаем, почему в Ижевске есть памятник крокодилу и почему памятник Дружбы народов неофициально называют “Лыжи Кулаковой”.
Обед.
Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова.
Главный герой музейного повествования – Михаил Тимофеевич своеобразная «точка отсчета», от которой ведется рассказ об Ижевске как одном из важнейших центров культуры оружейного мастерства России.
На заводе «Ижмаш» в специальном КБ родились все пять поколений оружия «семейства Калашникова».
Михаил Тимофеевич прожил здесь всю дальнейшую жизнь, став почетным гражданином Ижевска и Удмуртской республики.
Основная экспозиция музея представляет отечественную историю, ретроспективу производства и новые разработки стрелкового оружия.
Здесь создан демонстрационный зал, включающий современный тир огнестрельного оружия, где представлены различные образцы исторического и современного оружия, а также пневматический и арбалетный тир, оснащенный мультимедийными программами.
Свободное время.
По желанию, самостоятельно, вы можете посетить Ижевские термы, подарив себе отдых после экскурсионного дня.
Термы – формат европейского отдыха, курорт доступный каждому!
В "Термах" есть: 2 открытых термальных бассейна с температурой воды +35°С, бассейн внутри комплекса + детский бассейн с горками, 15 видов саун и бань: гималайская соляная, кедровая травяная, турецкий хамам, финская, русская парная, фурако, джакузи, комната впечатлений, циркулярный душ, несколько видов косметической и лечебной глины, грязи, морской соли, массаж: все виды массажа, включая тайский и профессиональные парильщики, салон-магазин современного массажа «Доктор-Робот», акварелакс, мягкий пилинг, природный доктор – рыбки Гарра Руфа.
Завтрак.
Выездная программа "Игра. Пельменный маршрут".
Удмуртия – Родина пельменей!
Именно в Удмуртии появилась традиция праздновать Всемирный День Пельменя.
В 2014 году здесь впервые прошел Пельменный Фестиваль!
Около 20 производителей делают самые вкусные в Удмуртии пельмени!
Мы начинаем наше путешествие с одного из самых колоритных центров удмуртской культуры в деревне Сундур (недалеко от Игры), где живет и встречает гостей весельчак и балагур Лопшо Педунь.
Здесь нас ждет развлекательная программа и угощение в удмуртской усадьбе.
Фотография с Лопшо Педунем на память – в подарок!
Переезд в Игру.
Обед и дегустация 15 видов пельменей: с горбушей, минтаем, редькой, свининой, говядиной, курицей, капустой, шампиньонами, черникой, вишней и не только!
Здесь вас угостят местными деликатесами: перепечами с калиной, пирожками с брюквой и вареньем из рябины!
Редкий турист добирается до 15-го вида пельменей.
Все, что вы пробуете или не смогли съесть – можно забрать с собой.
Посещение музея в Бачкеево, который находится на Сибирском тракте.
Здесь можно отдохнуть на нарах, забраться в сторожевую будку и даже попробовать кашу, которой кормили ссыльных.
Возвращение в Ижевск.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Переезд в деревню Шаркан в усадьбу удмуртского Деда Мороза.
Поездка займет у вас порядка 2 часов.
В усадьбе непременно прогуляемся вдоль озера, посмотрите дом Тол Бабая, жилье Обыды – местной Бабы Яги, а также дом мастеров.
Переезд в деревню Быги.
Быгы – местечко самобытное.
Здесь вам дадут удмуртское имя, накормят национальными блюдами и напоят варсью, которую производят только в Шарканском районе Удмуртии.
Варсь – это тягучий, терпкий напиток черного цвета.
При желании он легко превращается в алкоголь.
Для варси зерно замачивают на сутки, а потом дают ему немного прорасти.
После сушки в печи зерно измельчают, заливают кипятком и добавляют туда сахар.
Получившуюся закваску выливают в глиняный кувшин, на дне которого лежит лучина и солома.
Кувшин затем отправляется в печь, где томится еще сутки.
После этого напиток готов.
Обед.
Переезд в Воткинск, на Родину Петра Ильича Чайковского – самого исполняемого композитора в мире.
Музей-усадьба П. И. Чайковского.
Мы побываем в Музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского – познакомимся с основами дворянского воспитания и традициями гостеприимства в семье Чайковских.
Усадьба представляет собой достаточно большую территорию: дом начальника Воткинского завода, оранжерея, детский городок, людская и проч.
Мы прогуляемся по набережнойВоткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера.
Обзорная экскурсия по Воткинску.
Мы увидим Памятник Якорю, Воткинскую плотину, Памятник П. И. Чайковскому и В. С. Высоцкому, Благовещенский собор и Пантелеймоновскую церковь.
Возвращение в Ижевск.
Завтрак.
Переезд в Сарапул.
Сарапул – один из древнейших городов Прикамья.
С этим городом на Каме связаны Н. А. Дурова, А. И. Пальшина, А. Эйнштейн, А. Панкратов-Черный, Л. Орлова и многие другие.
Именно здесь выросла кавалерист-девица Надежда Дурова, личный орденоносец Кутузова во время войны 1812 года, прототип героини знаменитой «Гусарской баллады».
Сарапул – родина знаменитых сапог “со скрипом”.
Сарапульские сапоги носил последний русский Император Николай II в период Первой мировой войны.
Считается, что история, ставшая основой для комедии Н. В. Гоголя “Ревизор”, произошла в Сарапуле.
Посещение Дачи Башенина.
Дача Башенина – одно из самых красивых зданий Сарапула, бережно хранящих культурное наследие ушедших эпох.
Театрализованная экскурсия в музее “Дача Башенина”.
Знакомство с жизнью купеческой семьи начала ХХ века.
«Купеческий обед».
Говяжий суп из полбы, кундюмы, хреновуха, клюквенная наливка, пирог по-башенински, морковный чай.
Переезд в Карамас – Пелгу.
Карамас-Пельга – одно из немногих мест, где еще сохранилось практически в первозданном виде язычество удмуртов.
Здесь, как и раньше, верят в Инмара, духов воды и лесов, и справляют загадочные обряды.
Этнотуристическая программа «Три свадебных напева».
Мы окунемся в мир настоящего удмуртского язычества.
Почувствуем вкус табаней и посятэма, станем участниками удмуртской свадьбы, увидим своими глазами удмуртских шаманов, священную куалу и священную рощу.
Ужин из классических блюд и национальных удмуртских блюд.
Возвращение в Ижевск.
Ночь в отеле.
Завтрак.
Для улетающих на самолете – трансфер в аэропорт к рекомендованному рейсу.
Для уезжающих на поезде – сводный день для самостоятельного посещения музеев, самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты
|Двухместное
|Одноместное
|7.03, 3.05
|47 200
|53 700
|1.11
|48 200
|54 700
Отель расположен на Центральной площади Ижевска. К услугам гостей современные номера, в номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Неподалеку расположены основные достопримечательности Ижевска, включая Государственный театр оперы и балета и Михайловский собор.
В числе удобств просторное фойе с комфортабельной гостиной зоной, крытый бассейн и фитнес-центр.
По утрам для гостей сервируют завтрак, который может быть подан в номер. При отеле открыт элегантный ресторан с баром, в котором подают изысканные блюда европейской кухни. В ресторане Brauplatz гостям предложат различные сорта пива.
Все номера оснащены телефоном и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств электрический чайник, принадлежности для чая/кофе и халаты.
По программе размещение в номерах стандарт с завтраками.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Отправление из Санкт-Петербурга:
Рекомендуем рейс с вылетом из СПб в 14:50 и прибытием в Ижевск в 18:10.
Обратный рейс с вылетом из Ижевска в 12:30 и прибытием в СПб в 13:50.
Отправление из Москвы:
Рекомендуем рейс с прибытием в Ижевск до 18:10.
Обратный рейс с вылетом из Ижевска в 12:30 и позже (трансфер под рейс в СПб)
Внимание! Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным!
Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!