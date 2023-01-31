Удмуртия угощает! Гастрономический тур

Предлагаем вам отправиться по местам удмуртской гастрономической славы

4.7
3 отзыва
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Предлагаем вам отправиться по местам удмуртской гастрономической славы, а по пути познакомиться с удивительными красотами и необычными достопримечательностями края.
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Удмуртия угощает! Гастрономический тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Удмуртия – Родина пельменей!
Удмуртия – Родина пельменей!
Нас ждет дегустация 15 видов пельменей
Загадки удмуртских народов
Загадки удмуртских народов
Посетим уникальный архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай"
Языческие обряды
Языческие обряды
Мы окунемся в мир настоящего удмуртского язычества

Программа тура по дням

1 день

Ижевск

Перелет в Ижевск.

Встреча с гидом в зале прибытия.

Возможно прибытие на поезде (уточнять у менеджеров при покупке тура).

Знакомство с центром городом Современный облик городаформируют Свято-Михайловский Собор (визитная карточка Ижевска, один из красивейших храмов России), Александро-Невский собор, здание нового Цирка (один из самых современных в России и в Европе) и Зоопарк (входит в ТОП-25 лучших зоопарков Европы), Архитектурный Ансамбль Резиденции Главы Удмуртии (Арсенал, Дворец, Ротонда, скульптурные Михайловской колонной – уменьшенной копии «Александрийского столпа», с денежной кладовой, памятником Оружейникам).

В Ижевске – более 100 памятников архитектуры, истории и культуры!

Трансфер в отель.

Время на отдых в отеле в центре города.

ИжевскИжевскИжевскИжевск
2 день

Заповедник «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова. Ижевские термы по желанию

Завтрак.

Переезд в Архитектурно-Этнографический музей – заповедник «Лудорвай».

Посещение этого уникального музея-заповедника под открытым небом самым наглядным образом продемонстрирует главные стороны материальной культуры удмуртов.

На территории музея располагаются усадьбы северных, центральных, южных удмуртов.

Здесь же находится усадьба бесермян – одного из самых загадочных народов России.

Неподалеку от них стоят дома русского поселения «Ильинка».

Изюминкой заповедника является вековая ветряная мельница, привезенная сюда с юга Удмуртии.

Парк мифологических персонажей-скульптур, куала (культовое здание удмуртов), куалуд (священная роща) – все это позволит прикоснуться к богатейшему духовному наследию региона.

Возвращение в Ижевск.

Обзорная экскурсия по Ижевску.

Обзорная экскурсия по Ижевску – “оружейной столице” России: увидим Царь-пушку – копию той, что находится в Московском Кремле.

Узнаем, почему в Ижевске есть памятник крокодилу и почему памятник Дружбы народов неофициально называют “Лыжи Кулаковой”.

Обед.

Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова.

Главный герой музейного повествования – Михаил Тимофеевич своеобразная «точка отсчета», от которой ведется рассказ об Ижевске как одном из важнейших центров культуры оружейного мастерства России.

На заводе «Ижмаш» в специальном КБ родились все пять поколений оружия «семейства Калашникова».

Михаил Тимофеевич прожил здесь всю дальнейшую жизнь, став почетным гражданином Ижевска и Удмуртской республики.

Основная экспозиция музея представляет отечественную историю, ретроспективу производства и новые разработки стрелкового оружия.

Здесь создан демонстрационный зал, включающий современный тир огнестрельного оружия, где представлены различные образцы исторического и современного оружия, а также пневматический и арбалетный тир, оснащенный мультимедийными программами.

Свободное время.

По желанию, самостоятельно, вы можете посетить Ижевские термы, подарив себе отдых после экскурсионного дня.

Термы – формат европейского отдыха, курорт доступный каждому!

В "Термах" есть: 2 открытых термальных бассейна с температурой воды +35°С, бассейн внутри комплекса + детский бассейн с горками, 15 видов саун и бань: гималайская соляная, кедровая травяная, турецкий хамам, финская, русская парная, фурако, джакузи, комната впечатлений, циркулярный душ, несколько видов косметической и лечебной глины, грязи, морской соли, массаж: все виды массажа, включая тайский и профессиональные парильщики, салон-магазин современного массажа «Доктор-Робот», акварелакс, мягкий пилинг, природный доктор – рыбки Гарра Руфа.

Заповедник «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова. Ижевские термы по желаниюЗаповедник «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова. Ижевские термы по желаниюЗаповедник «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова. Ижевские термы по желаниюЗаповедник «Лудорвай». Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова. Ижевские термы по желанию
3 день

Выездная программа «Игра. Пельменный маршрут»

Завтрак.

Выездная программа "Игра. Пельменный маршрут".

Удмуртия – Родина пельменей!

Именно в Удмуртии появилась традиция праздновать Всемирный День Пельменя.

В 2014 году здесь впервые прошел Пельменный Фестиваль!

Около 20 производителей делают самые вкусные в Удмуртии пельмени!

Мы начинаем наше путешествие с одного из самых колоритных центров удмуртской культуры в деревне Сундур (недалеко от Игры), где живет и встречает гостей весельчак и балагур Лопшо Педунь.

Здесь нас ждет развлекательная программа и угощение в удмуртской усадьбе.

Фотография с Лопшо Педунем на память – в подарок!

Переезд в Игру.

Обед и дегустация 15 видов пельменей: с горбушей, минтаем, редькой, свининой, говядиной, курицей, капустой, шампиньонами, черникой, вишней и не только!

Здесь вас угостят местными деликатесами: перепечами с калиной, пирожками с брюквой и вареньем из рябины!

Редкий турист добирается до 15-го вида пельменей.

Все, что вы пробуете или не смогли съесть – можно забрать с собой.

Посещение музея в Бачкеево, который находится на Сибирском тракте.

Здесь можно отдохнуть на нарах, забраться в сторожевую будку и даже попробовать кашу, которой кормили ссыльных.

Возвращение в Ижевск.

Ночь в отеле.

Выездная программа «Игра. Пельменный маршрут»Выездная программа «Игра. Пельменный маршрут»Выездная программа «Игра. Пельменный маршрут»Выездная программа «Игра. Пельменный маршрут»
4 день

Усадьба удмуртского Деда Мороза. Деревня Быги. Музей-усадьба П.И. Чайковского

Завтрак.

Переезд в деревню Шаркан в усадьбу удмуртского Деда Мороза.

Поездка займет у вас порядка 2 часов.

В усадьбе непременно прогуляемся вдоль озера, посмотрите дом Тол Бабая, жилье Обыды – местной Бабы Яги, а также дом мастеров.

Переезд в деревню Быги.

Быгы – местечко самобытное.

Здесь вам дадут удмуртское имя, накормят национальными блюдами и напоят варсью, которую производят только в Шарканском районе Удмуртии.

Варсь – это тягучий, терпкий напиток черного цвета.

При желании он легко превращается в алкоголь.

Для варси зерно замачивают на сутки, а потом дают ему немного прорасти.

После сушки в печи зерно измельчают, заливают кипятком и добавляют туда сахар.

Получившуюся закваску выливают в глиняный кувшин, на дне которого лежит лучина и солома.

Кувшин затем отправляется в печь, где томится еще сутки.

После этого напиток готов.

Обед.

Переезд в Воткинск, на Родину Петра Ильича Чайковского – самого исполняемого композитора в мире.

Музей-усадьба П. И. Чайковского.

Мы побываем в Музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского – познакомимся с основами дворянского воспитания и традициями гостеприимства в семье Чайковских.

Усадьба представляет собой достаточно большую территорию: дом начальника Воткинского завода, оранжерея, детский городок, людская и проч.

Мы прогуляемся по набережнойВоткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера.

Обзорная экскурсия по Воткинску.

Мы увидим Памятник Якорю, Воткинскую плотину, Памятник П. И. Чайковскому и В. С. Высоцкому, Благовещенский собор и Пантелеймоновскую церковь.

Возвращение в Ижевск.

Усадьба удмуртского Деда Мороза. Деревня Быги. Музей-усадьба П.И. ЧайковскогоУсадьба удмуртского Деда Мороза. Деревня Быги. Музей-усадьба П.И. ЧайковскогоУсадьба удмуртского Деда Мороза. Деревня Быги. Музей-усадьба П.И. ЧайковскогоУсадьба удмуртского Деда Мороза. Деревня Быги. Музей-усадьба П.И. Чайковского
5 день

Сарапул. Дача Башенина. Карамас-Пельга. Этнотуристическая программа «Три свадебных напева»

Завтрак.

Переезд в Сарапул.

Сарапул – один из древнейших городов Прикамья.

С этим городом на Каме связаны Н. А. Дурова, А. И. Пальшина, А. Эйнштейн, А. Панкратов-Черный, Л. Орлова и многие другие.

Именно здесь выросла кавалерист-девица Надежда Дурова, личный орденоносец Кутузова во время войны 1812 года, прототип героини знаменитой «Гусарской баллады».

Сарапул – родина знаменитых сапог “со скрипом”.

Сарапульские сапоги носил последний русский Император Николай II в период Первой мировой войны.

Считается, что история, ставшая основой для комедии Н. В. Гоголя “Ревизор”, произошла в Сарапуле.

Посещение Дачи Башенина.

Дача Башенина – одно из самых красивых зданий Сарапула, бережно хранящих культурное наследие ушедших эпох.

Театрализованная экскурсия в музее “Дача Башенина”.

Знакомство с жизнью купеческой семьи начала ХХ века.

«Купеческий обед».

Говяжий суп из полбы, кундюмы, хреновуха, клюквенная наливка, пирог по-башенински, морковный чай.

Переезд в Карамас – Пелгу.

Карамас-Пельга – одно из немногих мест, где еще сохранилось практически в первозданном виде язычество удмуртов.

Здесь, как и раньше, верят в Инмара, духов воды и лесов, и справляют загадочные обряды.

Этнотуристическая программа «Три свадебных напева».

Мы окунемся в мир настоящего удмуртского язычества.

Почувствуем вкус табаней и посятэма, станем участниками удмуртской свадьбы, увидим своими глазами удмуртских шаманов, священную куалу и священную рощу.

Ужин из классических блюд и национальных удмуртских блюд.

Возвращение в Ижевск.

Ночь в отеле.

Сарапул. Дача Башенина. Карамас-Пельга. Этнотуристическая программа «Три свадебных напева»Сарапул. Дача Башенина. Карамас-Пельга. Этнотуристическая программа «Три свадебных напева»Сарапул. Дача Башенина. Карамас-Пельга. Этнотуристическая программа «Три свадебных напева»Сарапул. Дача Башенина. Карамас-Пельга. Этнотуристическая программа «Три свадебных напева»
6 день

Отъезд

Завтрак.

Для улетающих на самолете – трансфер в аэропорт к рекомендованному рейсу.

Для уезжающих на поезде – сводный день для самостоятельного посещения музеев, самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

ДатыДвухместноеОдноместное
7.03, 3.0547 20053 700
1.1148 20054 700

Варианты проживания

Отель Космос 4

5 ночей

Отель расположен на Центральной площади Ижевска. К услугам гостей современные номера, в номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Неподалеку расположены основные достопримечательности Ижевска, включая Государственный театр оперы и балета и Михайловский собор.

В числе удобств просторное фойе с комфортабельной гостиной зоной, крытый бассейн и фитнес-центр.

По утрам для гостей сервируют завтрак, который может быть подан в номер. При отеле открыт элегантный ресторан с баром, в котором подают изысканные блюда европейской кухни. В ресторане Brauplatz гостям предложат различные сорта пива.

Все номера оснащены телефоном и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств электрический чайник, принадлежности для чая/кофе и халаты.

По программе размещение в номерах стандарт с завтраками.

Отель Космос 4Отель Космос 4Отель Космос 4Отель Космос 4Отель Космос 4Отель Космос 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (завтраки в отеле, обеды и 1 ужин)
  • Входные билеты в музейные объекты, заповедники, этнографические центры
  • Транспортное обслуживание на микроавтобусе / автобусе туристического класса в соответствии с программой
  • Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой
  • Сопровождение профессионального гида по маршруту
  • Трансфер к рекомендованным рейсам
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ижевск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Посещение терм
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие рекомендованные рейсы?

Отправление из Санкт-Петербурга:

Рекомендуем рейс с вылетом из СПб в 14:50 и прибытием в Ижевск в 18:10.

Обратный рейс с вылетом из Ижевска в 12:30 и прибытием в СПб в 13:50.

Отправление из Москвы:

Рекомендуем рейс с прибытием в Ижевск до 18:10.

Обратный рейс с вылетом из Ижевска в 12:30 и позже (трансфер под рейс в СПб)

Внимание! Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным!

Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
О
31 янв 2023
Организация четкая, все везде продумано, скоординированно и комфортно для туристов!!! Спасибо!!!
И
16 янв 2023
Отличное сопровождение в течение всего времени, грамотные специалисты, доступные консультации. Могу сказать только спасибо.
Е
12 янв 2023
Всё замечательно, гид только не очень понравился. Пугал лишнего, в т. ч. долгими прогулками (по полчаса - это не долго), скоростью на снегоходах и оленях (не быстро и коротко), опасностью на берегу Териберки (да всё там спокойно), злым гидом в саамской деревне (вообще спокойный). Как-то мешало настроиться на получение впечатлений. Но организовано всё замечательно, четко по графику, все пункты программы состоялись. Молодцы, благодарность!
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