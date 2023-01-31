1 день

Ижевск

Перелет в Ижевск.

Встреча с гидом в зале прибытия.

Возможно прибытие на поезде (уточнять у менеджеров при покупке тура).

Знакомство с центром городом Современный облик городаформируют Свято-Михайловский Собор (визитная карточка Ижевска, один из красивейших храмов России), Александро-Невский собор, здание нового Цирка (один из самых современных в России и в Европе) и Зоопарк (входит в ТОП-25 лучших зоопарков Европы), Архитектурный Ансамбль Резиденции Главы Удмуртии (Арсенал, Дворец, Ротонда, скульптурные Михайловской колонной – уменьшенной копии «Александрийского столпа», с денежной кладовой, памятником Оружейникам).

В Ижевске – более 100 памятников архитектуры, истории и культуры!

Трансфер в отель.

Время на отдых в отеле в центре города.