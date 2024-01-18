Авторские туры в Ижевске

Туры по городам России
Гостеприимная Удмуртия
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гостеприимная Удмуртия
Удмуртская Республика, Ижевск
15 июня
13 июля
10 авг
14 200 за человека
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Удмуртская Республика, Ижевск
7 окт
4 ноя
14 600 за человека
Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
Россия, Удмуртская Республика, Ижевск
6 мая
10 июня
22 июля
12 авг
50 100 за человека
Сплав по реке Агидель (Белая). Южный Урал
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Сплав по реке Агидель (Белая). Южный Урал
Удмуртская Республика, Ижевск
23 июля
26 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску

Самые популярные туры в Ижевске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Гостеприимная Удмуртия
  2. Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
  3. Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
  4. Сплав по реке Агидель (Белая). Южный Урал
Сколько стоит тур в Ижевске в апреле 2024
Сейчас в Ижевске можно забронировать 4 тура от 14 200 ₽ до 50 100 ₽. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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