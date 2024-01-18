Авторский тур
2 дня
Гостеприимная Удмуртия
Удмуртская Республика, Ижевск
15 июня
13 июля
10 авг
14 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Удмуртская Республика, Ижевск
7 окт
4 ноя
14 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию
Россия, Удмуртская Республика, Ижевск
6 мая
10 июня
22 июля
12 авг
50 100₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сплав по реке Агидель (Белая). Южный Урал
Удмуртская Республика, Ижевск
23 июля
26 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ООльга25 июля 2023все было организовано очень хорошо: встретили, накормили, отправили "в полет" и самое главное ЗАБРАЛИ и снова НАКОРМИЛИ + отмыли. . гид Владислав- это просто космос, чудо и настоящий электро веник
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску
Самые популярные туры в Ижевске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Ижевске в апреле 2024
Сейчас в Ижевске можно забронировать 4 тура от 14 200 ₽ до 50 100 ₽. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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