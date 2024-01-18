И Ирина Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Г Галимзянова Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Страна гремячих ключей: старинные обряды и вкусные традиции. Экскурсионный тур в Удмуртию Все четко, и по времени.