Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
За 3 дня успеем погулять по Кёнигсбергу, посетить остров Канта, Рыбную деревню и проникнуться атмосферой исторического района Амалиенау. Побываем в «кошачьем царстве» — Зеленоградске и подышим свежим морским воздухом в Светлогорске.
Вас ждут ужин с сомелье и мастер-класс по приготовлению строганины, дегустации сыра в сыроварне «Шаакен Дорф» и 2 часа блаженства в SPA.
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Описание
Организационные детали
Советуем приобретать билеты на обратный рейс после 19:00.
Подселение не предоставляется, если турист едет в тур один, то в этом случае необходимо выбрать одноместное размещение.
Программа тура по дням
Достопримечательности Калининграда
Добро пожаловать в Калининград! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу. После этого вы встретитесь с гидом и пойдёте в ресторан местной кухни, чтобы пообедать.
Затем отправимся в самое сердце города — на остров Канта. Пройдёмся по Рыбной деревне, самому популярному району среди туристов. Эдакий маленький кусочек Европы. Во время прогулки полакомимся марципановым кофе или глинтвейном. Посетим Музей открыток «Домик смотрителя Высокого моста» и узнаем много интересного об открытках как особом культурном феномене. Заглянем в восстановленную Кёнигсбергскую синагогу. Во время экскурсии нас будет сопровождать фотограф, поэтому все моменты нашего уютного путешествия мы сохраним в снимках.
Доедем до башни Врангеля и увидим её близнеца — башню Дона. Завершим этот день походом в SPA.
Амалиенау, сыроварня «Шаакен Дорф» и поездка в Зеленоградск
Начинаем новый день с завтрака в одном из уютных кафе. Затем отправимся гулять по невероятному историческому району Амалиенау и полюбуемся расположившимися здесь виллами. После этого поедем в семейную сыроварню «Шаакен Дорф» и продегустируем разные сорта сыра.
Любители котов, готовьтесь умиляться, ведь мы выезжаем в Зеленоградск, где каждая улица наполнена живыми и нарисованными хвостатыми. Погуляем по городу, зайдём пообедать с видом на море и подышим свежим воздухом.
Насладившись умиротворяющей атмосферой городка, вернёмся в Калининград. Вас ждёт ужин с сомелье, во время которого пройдут дегустация вина и мастер-класс по приготовлению строганины из пеламиды.
Светлогорск
После завтрака в кафе отправляемся в Светлогорск. Приезжая сюда, ощущаешь себя как в сказке: красивые виллы, густой хвойный лес и очаровательные сувенирные лавочки вместе создают особую атмосферу. Погуляем по городу и набережной, покатаемся на панорамном лифте с видом на Балтийское море.
Зайдём пообедать в один из местных ресторанов, а затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно исследовать Светлогорск.
Наше путешествие подошло к концу. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00Завершение: Аэропорт Храброво, около 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.