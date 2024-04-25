Тур в Калининград, Светлогорск и Зеленоградск начнётся со встречи в аэропорту Калининграда, после чего мы отправимся в отель. После заселения расположимся в автобусе и начнём обзорную экскурсию по городу. Объедем главные достопримечательности, услышим удивительную историю Кёнигсберга и увидим места боевой славы, насладимся удивительной архитектурой: от средневековых замков до особняков в стиле модерн. Рассмотрим Королевские ворота в псевдоготическом стиле, напоминающие средневековый замок.

Прогуляемся по «Рыбной деревне» — району, застроенному современными зданиями в стиле довоенного Кёнигсберга. Настоящий портал в прошлое! Посетим сердце города — остров Кнайпхоф, где располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века в готическом стиле. Здесь находится могила немецкого философа Канта, спасшая собор от закрытия в советские годы.

Экскурсия займёт 3,5 часа, после чего вы сможете самостоятельно погулять по городу, поужинать в ресторане или отдохнуть в номере.