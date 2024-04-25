Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
За один уикэнд вы побываете на Куршской косе и подниметесь на высоту Эфа, отдохнёте на лучшем пляже Янтарного, надышитесь хвойными ароматами в Светлогорске и пройдётесь по колоритным старинным улицам и закоулкам Зеленоградска. *Авиабилеты оплачиваются дополнительно. *
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 450 ₽
Описание
Организационные детали
После брони места необходимо внести еще 50% стоимость и паспортные данные для договора.
После внесения оплаты на сайте с вами свяжется менеджер для заключения договора.
Какие документы взять с собой: паспорт, свидетельство о рождении детям до 14 лет, для несовершеннолетних, путешествующих без родителей — нотариальная доверенность на сопровождающего.
Возможно участие детей с любого возраста.
Тур возможно организовать для любого количества участников.
Проживание. Стоимость указана за человека при двухместном размещении с проживанием в отеле «Мартон Палас» 4* в Калининграде. Также на выбор мы предлагаем еще 15 отелей в Калининграде.
Питание. В программу включены завтраки в отеле.
Программа тура по дням
«Рыбная деревня», остров Кнайпхоф, Кафедральный собор
Тур в Калининград, Светлогорск и Зеленоградск начнётся со встречи в аэропорту Калининграда, после чего мы отправимся в отель. После заселения расположимся в автобусе и начнём обзорную экскурсию по городу. Объедем главные достопримечательности, услышим удивительную историю Кёнигсберга и увидим места боевой славы, насладимся удивительной архитектурой: от средневековых замков до особняков в стиле модерн. Рассмотрим Королевские ворота в псевдоготическом стиле, напоминающие средневековый замок.
Прогуляемся по «Рыбной деревне» — району, застроенному современными зданиями в стиле довоенного Кёнигсберга. Настоящий портал в прошлое! Посетим сердце города — остров Кнайпхоф, где располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века в готическом стиле. Здесь находится могила немецкого философа Канта, спасшая собор от закрытия в советские годы.
Экскурсия займёт 3,5 часа, после чего вы сможете самостоятельно погулять по городу, поужинать в ресторане или отдохнуть в номере.
Прогулка по Янтарному, Филинская бухта и Светлогорск
После завтрака отправимся на курорты побережья. Посетим посёлок Янтарный — родину «балтийского золота», где камень добывают и обрабатывают. Вдоволь надышимся морским бризом на пляже, получившем престижную премию «Голубой флаг», которой удостаиваются лучшие пляжи и марины мира. Затем прогуляемся по уникальному парку имени Морица Беккера, где собраны экзотические растения из Америки и Японии, и увидим главный символ парка — Тюльпанное дерево.
Рассмотрим отель-особняк «Шлосс» — бывший охотничий замок прусского короля Фридриха I. Вы увидите роскошный белоснежный дом с античными скульптурами на крышах и живописным парком.
Затем отправимся к храму Казанской Иконы Божьей Матери — бывшей лютеранской кирхе. Побываем на Площади мастеров и пройдёмся по стилизованным винтажным торговым павильонам разных цветов и лавкам ремесленников. Пополним запасы сувениров, рассмотрим продукцию из янтаря и продолжим прогулку.
Следующая точка маршрута — Филинская бухта, откуда открывается захватывающий вид на бескрайние просторы Балтийского моря и живописный мыс Таран. Побудем наедине с природой, слушая ветер и крики чаек, и поедем дальше, нас уже ждёт самый западный курорт России — Светлогорск.
Побродим по сказочным улочкам города, вдыхая хвойные ароматы и любуясь открывающимися видами моря и леса. Погуляем по центральному парку и сделаем эффектные фотографии на смотровых площадках. Затем пройдёмся по променаду, где находятся солнечные часы «Зодиак», занесённые книгу рекордов Гиннеса за точность отображаемого времени, и скульптура «Нифма», созданная немецким мастером.
Выйдем к символу Раушена (бывшее название города) — водонапорной башне грязелечебницы в стиле национального романтизма, построенной по проекту прусского архитектора в начале 20 века. Дальше — свободное время, чтобы пообедать в городе, самостоятельно прогуляться и пофотографироваться.
В Калининград вернёмся в 17:00.
Куршская коса, «Танцующий лес» и променад в Зеленоградске
Позавтракаем, освободим номера и поедем на Куршскую косу — прибудем в живописное место до толп туристов и сможем спокойно побродить по запорошенным песчаным барханам.
По пути остановимся у средневекового рыцарского замка «Нессельбек», созданного по старинным чертежам. Вы увидите точную копию тевтонской крепости с высокими башнями и необычными окнами в форме ромбов. Здесь легко почувствовать себя прекрасной принцессой или храбрым рыцарем в доспехах.
Прибудем к самой протяжённой песчаной насыпи в мире. Погуляем по «Танцующему лесу», стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто застыли в ожидании музыки, и поднимемся на высоту Эфа — отсюда открывается головокружительный вид на Балтийское побережье. У вас будет время помедитировать, глядя на бесконечные просторы, побыть наедине с природой и сделать фотографии.
Дальше отправимся в Зеленоградск — пляжный курорт, раньше носивший название Кранц. Он официально признан городом котов: здесь есть домики для животных, автоматы с кормом, светофор с кошками, вместо человечков, памятники и изображения на стенах и плакатах и множество самих пушистых горожан.
Пройдёмся по старинным улочкам и насладимся европейской архитектурой, увидим водонапорную башню 1905 — сейчас в здании располагается музей кошек «Мурариум». Затем прогуляемся по живописной пешеходной улице в исторической части города и выйдем на променад, чтобы полюбоваться побережьем и вдоволь надышаться морским бризом, вслушиваясь в шелест волн.
В 16:00 вернёмся в Калининград и поедем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансферы на экскурсионном автобусе по программе
- Экскурсии
- Экологические сборы
- Трансферы из/в аэропорт
- Обратите внимание: стоимость тура в период с 27.04 по 31.10 - 13 500 руб. за 1 человека при 2-местном размещении
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дополнительные экскурсии
- Билеты до Калининграда и обратно
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Жаль, было мало времени.
Гиды прекрасные
Классный тур!
Большое спасибо организаторам за их труд))