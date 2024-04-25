Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Авторский тур в Калининграде

Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе

5
41 отзыв
Махнуть в Европу на 3 дня? Легко! Отправляемся на Балтийское побережье в тур в Калининград, Светлогорск и Зеленоградск, чтобы любоваться средневековыми замками и наследием тевтонского ордена, бродить по роскошным кварталам Калининграда с особняками в стиле модерн и гулять по «Рыбной деревне», переносящей в довоенные годы Кёнигсберга.

За один уикэнд вы побываете на Куршской косе и подниметесь на высоту Эфа, отдохнёте на лучшем пляже Янтарного, надышитесь хвойными ароматами в Светлогорске и пройдётесь по колоритным старинным улицам и закоулкам Зеленоградска. *Авиабилеты оплачиваются дополнительно. *
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Ближайшие даты:
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

После брони места необходимо внести еще 50% стоимость и паспортные данные для договора.

После внесения оплаты на сайте с вами свяжется менеджер для заключения договора.

Какие документы взять с собой: паспорт, свидетельство о рождении детям до 14 лет, для несовершеннолетних, путешествующих без родителей — нотариальная доверенность на сопровождающего.

Возможно участие детей с любого возраста.

Тур возможно организовать для любого количества участников.

Проживание. Стоимость указана за человека при двухместном размещении с проживанием в отеле «Мартон Палас» 4* в Калининграде. Также на выбор мы предлагаем еще 15 отелей в Калининграде.

Питание. В программу включены завтраки в отеле.

Программа тура по дням

1 день

«Рыбная деревня», остров Кнайпхоф, Кафедральный собор

Тур в Калининград, Светлогорск и Зеленоградск начнётся со встречи в аэропорту Калининграда, после чего мы отправимся в отель. После заселения расположимся в автобусе и начнём обзорную экскурсию по городу. Объедем главные достопримечательности, услышим удивительную историю Кёнигсберга и увидим места боевой славы, насладимся удивительной архитектурой: от средневековых замков до особняков в стиле модерн. Рассмотрим Королевские ворота в псевдоготическом стиле, напоминающие средневековый замок.

Прогуляемся по «Рыбной деревне» — району, застроенному современными зданиями в стиле довоенного Кёнигсберга. Настоящий портал в прошлое! Посетим сердце города — остров Кнайпхоф, где располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века в готическом стиле. Здесь находится могила немецкого философа Канта, спасшая собор от закрытия в советские годы.

Экскурсия займёт 3,5 часа, после чего вы сможете самостоятельно погулять по городу, поужинать в ресторане или отдохнуть в номере.

«Рыбная деревня», остров Кнайпхоф, Кафедральный собор«Рыбная деревня», остров Кнайпхоф, Кафедральный собор«Рыбная деревня», остров Кнайпхоф, Кафедральный собор
2 день

Прогулка по Янтарному, Филинская бухта и Светлогорск

После завтрака отправимся на курорты побережья. Посетим посёлок Янтарный — родину «балтийского золота», где камень добывают и обрабатывают. Вдоволь надышимся морским бризом на пляже, получившем престижную премию «Голубой флаг», которой удостаиваются лучшие пляжи и марины мира. Затем прогуляемся по уникальному парку имени Морица Беккера, где собраны экзотические растения из Америки и Японии, и увидим главный символ парка — Тюльпанное дерево.

Рассмотрим отель-особняк «Шлосс» — бывший охотничий замок прусского короля Фридриха I. Вы увидите роскошный белоснежный дом с античными скульптурами на крышах и живописным парком.

Затем отправимся к храму Казанской Иконы Божьей Матери — бывшей лютеранской кирхе. Побываем на Площади мастеров и пройдёмся по стилизованным винтажным торговым павильонам разных цветов и лавкам ремесленников. Пополним запасы сувениров, рассмотрим продукцию из янтаря и продолжим прогулку.

Следующая точка маршрута — Филинская бухта, откуда открывается захватывающий вид на бескрайние просторы Балтийского моря и живописный мыс Таран. Побудем наедине с природой, слушая ветер и крики чаек, и поедем дальше, нас уже ждёт самый западный курорт России — Светлогорск.

Побродим по сказочным улочкам города, вдыхая хвойные ароматы и любуясь открывающимися видами моря и леса. Погуляем по центральному парку и сделаем эффектные фотографии на смотровых площадках. Затем пройдёмся по променаду, где находятся солнечные часы «Зодиак», занесённые книгу рекордов Гиннеса за точность отображаемого времени, и скульптура «Нифма», созданная немецким мастером.

Выйдем к символу Раушена (бывшее название города) — водонапорной башне грязелечебницы в стиле национального романтизма, построенной по проекту прусского архитектора в начале 20 века. Дальше — свободное время, чтобы пообедать в городе, самостоятельно прогуляться и пофотографироваться.

В Калининград вернёмся в 17:00.

Прогулка по Янтарному, Филинская бухта и СветлогорскПрогулка по Янтарному, Филинская бухта и СветлогорскПрогулка по Янтарному, Филинская бухта и СветлогорскПрогулка по Янтарному, Филинская бухта и СветлогорскПрогулка по Янтарному, Филинская бухта и Светлогорск
3 день

Куршская коса, «Танцующий лес» и променад в Зеленоградске

Позавтракаем, освободим номера и поедем на Куршскую косу — прибудем в живописное место до толп туристов и сможем спокойно побродить по запорошенным песчаным барханам.

По пути остановимся у средневекового рыцарского замка «Нессельбек», созданного по старинным чертежам. Вы увидите точную копию тевтонской крепости с высокими башнями и необычными окнами в форме ромбов. Здесь легко почувствовать себя прекрасной принцессой или храбрым рыцарем в доспехах.

Прибудем к самой протяжённой песчаной насыпи в мире. Погуляем по «Танцующему лесу», стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто застыли в ожидании музыки, и поднимемся на высоту Эфа — отсюда открывается головокружительный вид на Балтийское побережье. У вас будет время помедитировать, глядя на бесконечные просторы, побыть наедине с природой и сделать фотографии.

Дальше отправимся в Зеленоградск — пляжный курорт, раньше носивший название Кранц. Он официально признан городом котов: здесь есть домики для животных, автоматы с кормом, светофор с кошками, вместо человечков, памятники и изображения на стенах и плакатах и множество самих пушистых горожан.

Пройдёмся по старинным улочкам и насладимся европейской архитектурой, увидим водонапорную башню 1905 — сейчас в здании располагается музей кошек «Мурариум». Затем прогуляемся по живописной пешеходной улице в исторической части города и выйдем на променад, чтобы полюбоваться побережьем и вдоволь надышаться морским бризом, вслушиваясь в шелест волн.

В 16:00 вернёмся в Калининград и поедем в аэропорт.

Куршская коса, «Танцующий лес» и променад в ЗеленоградскеКуршская коса, «Танцующий лес» и променад в ЗеленоградскеКуршская коса, «Танцующий лес» и променад в ЗеленоградскеКуршская коса, «Танцующий лес» и променад в ЗеленоградскеКуршская коса, «Танцующий лес» и променад в ЗеленоградскеКуршская коса, «Танцующий лес» и променад в ЗеленоградскеКуршская коса, «Танцующий лес» и променад в Зеленоградске

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансферы на экскурсионном автобусе по программе
  • Экскурсии
  • Экологические сборы
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Обратите внимание: стоимость тура в период с 27.04 по 31.10 - 13 500 руб. за 1 человека при 2-местном размещении
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дополнительные экскурсии
  • Билеты до Калининграда и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда
Завершение: Аэропорт Калининграда, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 41 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Алина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Алина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Алина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Алина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Алина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Алина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Алина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Алина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Елена)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Елена)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Елена)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Елена)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Елена)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Елена)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Елена)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Александр)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Екатерина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Екатерина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Екатерина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Екатерина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Екатерина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Екатерина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Валентина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Валентина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Валентина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Валентина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Валентина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Валентина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Валентина)Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск (Валентина)
Е
25 апр 2024
Потрясающе! Мне все понравилось. Есть возможность совместить с заявленными экскурсиями те экскурсии или посещение музеев, которые выбрали сами
А
17 апр 2024
Очень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться с городом. В аэропорту нас встретил водитель,доставил в шикарный отель(номер бизнес -класса, завтрак включен), в этот же день мы отправились на обзорную экскурсию после заселения. Экскурсии очень содержательные, наполненные, но хватает времени на всё - и на фотографии,и на достопримечательности и даже на перекус и сувениры))) Обратно в аэропорт нас доставил водитель. По любым вопросам я обращалась к организаторам через мессенджер и все вопросы моментально решались. Однозначно рекомендую!!!!!!!
Очень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться с
К
17 апр 2024
Спасибо, прекрасный отпуск получился, понравилось всё 🎉
Н
16 апр 2024
Очень информативная, интересные экскурсии и приятные экскурсоводы, спасибо! Единственное что могу отметить, наверное хотелось бы выйти у главных красивых входных ворот в Калининград. . они очень красивые, и хотелось бы их увидеть не только из окна автобуса. а так всё отлично!)
В
13 апр 2024
Все понравилось, кроме ресторана в гостинице маленькое меню, обеды и ужины на 4 из 5, завтрак хороший. Договаривались сначала что нас в аэропорт заберут с Зеленоградска, потом поменяли и пришлось самим ехать на такси до гостиницы.
Анастасия
1 апр 2024
Замечательный тур, очень хорошие гиды, очень было интересно слушать, комфортные автобусы. Гостиница отличная. В целом очень понравилось. Единственный минус - очень мало времени на самостоятельные прогулки, но наверно это обусловлено тем, чтобы не попасть в заторы в час пик. Спасибо.
Л
1 апр 2024
Всё понравилось. Впечатлений море. Прекрасные, доброжелательные гиды.
Жаль, было мало времени.
Е
25 мар 2024
Все понравилось:отель,расположение. Все четко,вовремя. Насыщенная программа
Е
17 мар 2024
Всё отлично, всё интересно рассказывают
Гиды прекрасные
С
13 мар 2024
Всем советую поехать в данный тур, все очень понравилось, на одном дыхании все прошло и даже не заметили как 3 дня прошло, спасибо огромное организаторам.
Е
28 фев 2024
Благодарна, за прекрасно проведенные дни отпуска! Великолепный сервис, интереснейшие экскурсии, профессиональные гиды, все всегда на связи, трансфер и в аэропорт и обратно, вся информация заранее! Были сомнения, что за довольно бюджетный тур, можно получить такой обьем. Все безупречно, огромное спасибо!!! Рекомендую!
Благодарна, за прекрасно проведенные дни отпуска! Великолепный сервис, интереснейшие экскурсии, профессиональные гиды, все всегда на связи,Благодарна, за прекрасно проведенные дни отпуска! Великолепный сервис, интереснейшие экскурсии, профессиональные гиды, все всегда на связи,Благодарна, за прекрасно проведенные дни отпуска! Великолепный сервис, интереснейшие экскурсии, профессиональные гиды, все всегда на связи,Благодарна, за прекрасно проведенные дни отпуска! Великолепный сервис, интереснейшие экскурсии, профессиональные гиды, все всегда на связи,Благодарна, за прекрасно проведенные дни отпуска! Великолепный сервис, интереснейшие экскурсии, профессиональные гиды, все всегда на связи,Благодарна, за прекрасно проведенные дни отпуска! Великолепный сервис, интереснейшие экскурсии, профессиональные гиды, все всегда на связи,Благодарна, за прекрасно проведенные дни отпуска! Великолепный сервис, интереснейшие экскурсии, профессиональные гиды, все всегда на связи,
С
6 фев 2024
Есть что посмотреть, куда сходить и съездить. Три дня не достаточно чтобы охватить всё, но тур составлен грамотно, рассказы информативные и понятные. Для тех кому плохая погода не является помехой впечатления ничего не испортит. Все три дня была разная погода, что добавило свою атмосферность к экскурсиям. Для любителей пеших прогулок есть где развернуться.
Н
4 дек 2023
ВСЕМ СПАСИБО, ВСЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
С
25 ноя 2023
Всё было чётко организовано!
Классный тур!
Большое спасибо организаторам за их труд))
Александр
15 ноя 2023
Покупал тур для родителей, они остались очень довольны, экскурсии прекрасные, отель хороший и даже трансфер из аэропорта и обратно входил. Отдельное спасибо, что смогли отвести в аэропорт в другой день и с другого города - так как родители остались на большее количество дней отдыха.
Покупал тур для родителей, они остались очень довольны, экскурсии прекрасные, отель хороший и даже трансфер из

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхЯнтарныйВыездныеКуршская КосаПопулярные местаСветлогорскЗеленоградскВсе туры3-дневные турыВысота ЭфаФилинская бухтаНовый год и Рождество

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