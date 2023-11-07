Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Расслабляться будем, не только бродя по хвойным лесам, но и прогуливаясь по променаду и вдыхая береговой бриз.
Как насчёт SPA-процедур для омолаживания, релакса и похудения? В программе: массажи, пиллинги, посещение фитобочки, обёртывание, финская сауна и хаммам.
Проедемся по главным курортам Калининградской области: подойдём к месту захоронения великого философа Канта в Кёнигсберге и побываем в старинной прусской крепости, понаблюдаем за добычей янтаря в окрестностях Светлогорска и убедимся, что Зеленоградск не зря носит статус города кошек.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|118 000 ₽
Описание
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в комфортабельных SPA-отелях в Калининграде и Светлогорске, в отдельных номерах с удобствами.
Питание. В программу включены все завтраки в отелях.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Встречаемся в аэропорту Калининграда и отправимся в город, где, в зависимости от времени прилёта, позавтракаем или пообедаем в кафе.
Знакомство с Кёнигсбергом начнём с обзорной экскурсии: побываем на острове Канта, где находится могила философа, заглянем в Рыбную деревню, застроенную в довоенном стиле, и посетим музей Марципана.
Затем отправимся в отель за пределами города, вдали от суеты и шума. Вас ждёт расслабляющая SPA-процедура, которую вы сможете выбрать заранее.
Вариант первый: пиллинг, маска для тела, массаж головы, гидромассажная ванна, увлажняющий массаж. Длительность — около 90 минут.
Вариант второй: пиллинг, ванна массаж на 30 минут на выбор: спина, руки или ноги. Длительность — около 90 минут.
Вечером — свободное время и ужин в ресторане отеля.
Дегустация сыра и шоколада, переезд в Светлогорск и релакс в бане, сауне или хамаме
Позавтракаем и посетим старинный прусский замок Вальдау 13 века, помнящий визит самого Петра I! После экскурсии вас ждёт дегустация сырно-шоколадных вкусностей на местной сыроварне.
Переедем в Светлогорск — самый западный курорт России, где Балтийский бриз смешивается с хвойными ароматами. Заселимся в отель, и желающие смогут расслабиться в финской сауне или хамаме, окунуться в купель или отдохнуть в соляной комнате. Затем подкрепимся в ресторане.
Прогулка по Светлогорску, Янтарный комбинат и SPA на берегу Балтики
Утром прогуляемся по сказочным улочкам Светлогорска, пройдёмся по знаменитому променаду и полюбуемся некогда любимым немецкий курортом — Раушеном (так раньше назывался город).
В 12:00 отправимся на Янтарный комбинат и побываем на его смотровой площадке, где с высоты 50 метров увидим, как в карьере добывается балтийское золото.
Затем посетим единственный в России пляж, удостоившийся международной премии «Голубой флаг». Пообедаем в уютном кафе на побережье и в 16:00 начнём SPA-процедуры прямо на Балтийском море — вас ждёт расслабление в сауне. Смельчаки смогут искупаться!
К 19:00 вернёмся в Светлогорск.
Прогулка по Куршской косе
Проснёмся пораньше и уже в 08:30 отправимся на Куршскую косу. Вы увидите песчаную насыпь длиной 100 км — самую протяжённую в мире. Прогуляемся по косе, пройдём по Танцующему лесу мимо изгибающихся в причудливой форме деревьев и поднимемся на дюну Эфа, откуда открывается головокружительный вид на Балтийское море.
Насладимся свежим воздухом и посетим орнитологическую станцию «Фрингилла», где познакомимся с её пернатыми обитателями.
В 13:00 пообедаем на косе, после чего — свободное время. Вы сможете самостоятельно прогуляться по окрестностям, сделать эффектные снимки и побыть наедине с природой. К 17:00 вернёмся в Светлогорск.
Визит в Зеленоградск, музей кошек и отъезд
В 10:00 выселимся из отеля и продолжим знакомство с городками на Балтийском побережье. На очереди — Зеленоградск, известный как город кошек. Во время прогулки нам встретятся домики для животных, автоматы с кормом и поджидающие под ним пушистые горожане, светофор с кошками, вместо человечков, памятники и изображения на стенах и плакатах.
Почувствуем себя туристами из прошлого века и пройдём по променаду, а затем заберёмся на водонапорную башню высотой 40 метров. Со смотровой площадки открывается 360-градусный обзор на город. Сделаем эффектные снимки и спустимся на несколько этажей ниже в музей кошек «Мурариум».
Пообедаем в ресторане с видом на море и отправимся на SPA-процедуры в отель.
Вариант первый: пилинг тела, посещение фитобочки и обёртывание. Программа направлена на максимальное увлажнение и регенерацию клеток кожи. Сочетает в себе использование морских водорослей, алоэ-вера и эфирных масел. Длительность — около 90 минут.
Вариант второй: пилинг тела, посещение фитобочки и обёртывание. Программа комплексно воздействует на организм, приводит к уменьшению объёмов тела и выделению лишней жидкости из организма. Длительность — около 90 минут.
В 20:00 — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах со SPA-комплексом
- Завтраки
- 2 SPA-процедуры
- Велнес-SPA на берегу Балтийского моря
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Сопровождение гида
- Все экскурсии
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дегустация местных сыров и шоколада на сыроварне
- Стоимость тура указана за 1 человека, стоимость тура за 2 человек - уточняйте у организатора
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины