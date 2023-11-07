Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Авторский тур в Калининграде

Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек

5
1 отзыв
На Балтике — отдыхать.

Расслабляться будем, не только бродя по хвойным лесам, но и прогуливаясь по променаду и вдыхая береговой бриз.

Как насчёт SPA-процедур для омолаживания, релакса и похудения? В программе: массажи, пиллинги, посещение фитобочки, обёртывание, финская сауна и хаммам.

Проедемся по главным курортам Калининградской области: подойдём к месту захоронения великого философа Канта в Кёнигсберге и побываем в старинной прусской крепости, понаблюдаем за добычей янтаря в окрестностях Светлогорска и убедимся, что Зеленоградск не зря носит статус города кошек.
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Время для себя: SPA-тур на Балтийском побережье
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет118 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в комфортабельных SPA-отелях в Калининграде и Светлогорске, в отдельных номерах с удобствами.

Питание. В программу включены все завтраки в отелях.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Встречаемся в аэропорту Калининграда и отправимся в город, где, в зависимости от времени прилёта, позавтракаем или пообедаем в кафе.

Знакомство с Кёнигсбергом начнём с обзорной экскурсии: побываем на острове Канта, где находится могила философа, заглянем в Рыбную деревню, застроенную в довоенном стиле, и посетим музей Марципана.

Затем отправимся в отель за пределами города, вдали от суеты и шума. Вас ждёт расслабляющая SPA-процедура, которую вы сможете выбрать заранее.

Вариант первый: пиллинг, маска для тела, массаж головы, гидромассажная ванна, увлажняющий массаж. Длительность — около 90 минут.

Вариант второй: пиллинг, ванна массаж на 30 минут на выбор: спина, руки или ноги. Длительность — около 90 минут.

Вечером — свободное время и ужин в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день

Дегустация сыра и шоколада, переезд в Светлогорск и релакс в бане, сауне или хамаме

Позавтракаем и посетим старинный прусский замок Вальдау 13 века, помнящий визит самого Петра I! После экскурсии вас ждёт дегустация сырно-шоколадных вкусностей на местной сыроварне.

Переедем в Светлогорск — самый западный курорт России, где Балтийский бриз смешивается с хвойными ароматами. Заселимся в отель, и желающие смогут расслабиться в финской сауне или хамаме, окунуться в купель или отдохнуть в соляной комнате. Затем подкрепимся в ресторане.

Дегустация сыра и шоколада, переезд в Светлогорск и релакс в бане, сауне или хамамеДегустация сыра и шоколада, переезд в Светлогорск и релакс в бане, сауне или хамамеДегустация сыра и шоколада, переезд в Светлогорск и релакс в бане, сауне или хамамеДегустация сыра и шоколада, переезд в Светлогорск и релакс в бане, сауне или хамамеДегустация сыра и шоколада, переезд в Светлогорск и релакс в бане, сауне или хамамеДегустация сыра и шоколада, переезд в Светлогорск и релакс в бане, сауне или хамаме
3 день

Прогулка по Светлогорску, Янтарный комбинат и SPA на берегу Балтики

Утром прогуляемся по сказочным улочкам Светлогорска, пройдёмся по знаменитому променаду и полюбуемся некогда любимым немецкий курортом — Раушеном (так раньше назывался город).

В 12:00 отправимся на Янтарный комбинат и побываем на его смотровой площадке, где с высоты 50 метров увидим, как в карьере добывается балтийское золото.

Затем посетим единственный в России пляж, удостоившийся международной премии «Голубой флаг». Пообедаем в уютном кафе на побережье и в 16:00 начнём SPA-процедуры прямо на Балтийском море — вас ждёт расслабление в сауне. Смельчаки смогут искупаться!

К 19:00 вернёмся в Светлогорск.

Прогулка по Светлогорску, Янтарный комбинат и SPA на берегу БалтикиПрогулка по Светлогорску, Янтарный комбинат и SPA на берегу БалтикиПрогулка по Светлогорску, Янтарный комбинат и SPA на берегу БалтикиПрогулка по Светлогорску, Янтарный комбинат и SPA на берегу БалтикиПрогулка по Светлогорску, Янтарный комбинат и SPA на берегу БалтикиПрогулка по Светлогорску, Янтарный комбинат и SPA на берегу БалтикиПрогулка по Светлогорску, Янтарный комбинат и SPA на берегу БалтикиПрогулка по Светлогорску, Янтарный комбинат и SPA на берегу БалтикиПрогулка по Светлогорску, Янтарный комбинат и SPA на берегу Балтики
4 день

Прогулка по Куршской косе

Проснёмся пораньше и уже в 08:30 отправимся на Куршскую косу. Вы увидите песчаную насыпь длиной 100 км — самую протяжённую в мире. Прогуляемся по косе, пройдём по Танцующему лесу мимо изгибающихся в причудливой форме деревьев и поднимемся на дюну Эфа, откуда открывается головокружительный вид на Балтийское море.

Насладимся свежим воздухом и посетим орнитологическую станцию «Фрингилла», где познакомимся с её пернатыми обитателями.

В 13:00 пообедаем на косе, после чего — свободное время. Вы сможете самостоятельно прогуляться по окрестностям, сделать эффектные снимки и побыть наедине с природой. К 17:00 вернёмся в Светлогорск.

Прогулка по Куршской косеПрогулка по Куршской косеПрогулка по Куршской косеПрогулка по Куршской косеПрогулка по Куршской косеПрогулка по Куршской косеПрогулка по Куршской косе
5 день

Визит в Зеленоградск, музей кошек и отъезд

В 10:00 выселимся из отеля и продолжим знакомство с городками на Балтийском побережье. На очереди — Зеленоградск, известный как город кошек. Во время прогулки нам встретятся домики для животных, автоматы с кормом и поджидающие под ним пушистые горожане, светофор с кошками, вместо человечков, памятники и изображения на стенах и плакатах.

Почувствуем себя туристами из прошлого века и пройдём по променаду, а затем заберёмся на водонапорную башню высотой 40 метров. Со смотровой площадки открывается 360-градусный обзор на город. Сделаем эффектные снимки и спустимся на несколько этажей ниже в музей кошек «Мурариум».

Пообедаем в ресторане с видом на море и отправимся на SPA-процедуры в отель.

Вариант первый: пилинг тела, посещение фитобочки и обёртывание. Программа направлена на максимальное увлажнение и регенерацию клеток кожи. Сочетает в себе использование морских водорослей, алоэ-вера и эфирных масел. Длительность — около 90 минут.

Вариант второй: пилинг тела, посещение фитобочки и обёртывание. Программа комплексно воздействует на организм, приводит к уменьшению объёмов тела и выделению лишней жидкости из организма. Длительность — около 90 минут.
В 20:00 — трансфер в аэропорт.

Визит в Зеленоградск, музей кошек и отъездВизит в Зеленоградск, музей кошек и отъездВизит в Зеленоградск, музей кошек и отъездВизит в Зеленоградск, музей кошек и отъездВизит в Зеленоградск, музей кошек и отъездВизит в Зеленоградск, музей кошек и отъездВизит в Зеленоградск, музей кошек и отъездВизит в Зеленоградск, музей кошек и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах со SPA-комплексом
  • Завтраки
  • 2 SPA-процедуры
  • Велнес-SPA на берегу Балтийского моря
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Сопровождение гида
  • Все экскурсии
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дегустация местных сыров и шоколада на сыроварне
  • Стоимость тура указана за 1 человека, стоимость тура за 2 человек - уточняйте у организатора
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Калининграда, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лариса
7 ноя 2023
« Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано до мелочей все наше пребывание ( встреча и проводы в аэропорту, трансфер во время экскурсий, переезды в отели, заказы отелей, бронирование спа процедур). Очень познавательные экскурсии от Надежды, корректность и пунктуальность, мастерство водителя! Заботливое отношение ко всем нашим запросам от Марины. Великолепный индивидуальный тур для нас двоих с мужем, очень рекомендуем тем, кто ценит эксклюзивность и индивидуальный подход. С уважением, Лариса и Андрей Лебедевы, гости из Карелии

Тур входит в следующие категории Калининграда

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