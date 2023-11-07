Встречаемся в аэропорту Калининграда и отправимся в город, где, в зависимости от времени прилёта, позавтракаем или пообедаем в кафе.

Знакомство с Кёнигсбергом начнём с обзорной экскурсии: побываем на острове Канта, где находится могила философа, заглянем в Рыбную деревню, застроенную в довоенном стиле, и посетим музей Марципана.

Затем отправимся в отель за пределами города, вдали от суеты и шума. Вас ждёт расслабляющая SPA-процедура, которую вы сможете выбрать заранее.

Вариант первый: пиллинг, маска для тела, массаж головы, гидромассажная ванна, увлажняющий массаж. Длительность — около 90 минут.

Вариант второй: пиллинг, ванна массаж на 30 минут на выбор: спина, руки или ноги. Длительность — около 90 минут.

Вечером — свободное время и ужин в ресторане отеля.