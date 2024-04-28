Полюбоваться Куршским заливом, погулять по Зеленоградску и побывать в подвалах замка
Аэропорт Храброво или Южный ж. - д. вокзал Калинин...
11 окт
15 ноя
6 дек
10 600₽ за человека
Что посмотреть в Калининграде на экскурсиях?
Главное отличие от остальных городов России, в том что здесь гармонируют между собой исторические достопримечательности, небоскрёбы и огромные многоквартирные дома. Он также широко известен как город янтаря — окаменелой смолы, которую иногда называют «солнечным камнем», — поскольку этот камень является одним из основных экспортных товаров из региона
Местные экскурсоводы
В любом путешествии время может быть главным фактором, особенно если у вас отведен небольшой срок. Поэтому рекомендуем выбрать парочку индивидуальных или групповых экскурсий по Калининграду и области, они дадут вам возможность увидеть многое за ограниченное время. Вы увидите город, его культуру, главные сокровища и достопримечательности, отведаете местную кухню и пообщаетесь с местными жителями 😉
Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз.
Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус.
Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.
Организация тура на хорошем уровне. Останавливались в гостинице "Турист", в номерах чисто, вежливый персонал, удачное расположение рядом с центром города. Комфортабельные автобусы, грамотные и любящие свой город гиды.
Очень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться с городом. В аэропорту нас встретил водитель,доставил в шикарный отель(номер бизнес -класса, завтрак включен), в этот же день мы отправились на обзорную экскурсию после заселения. Экскурсии очень содержательные, наполненные, но хватает времени на всё - и на фотографии,и на достопримечательности и даже на перекус и сувениры))) Обратно в аэропорт нас доставил водитель. По любым вопросам я обращалась к организаторам через мессенджер и все вопросы моментально решались. Однозначно рекомендую!!!!!!!
Это было великолепно!!! Начиная с хостела и заканчивая экскурсиями и городами. Всё четко организовано -заселение, питание, переезды, экскурсии…. Гиды Дарья и Владислав классные ребята,очень интересно и ненапряжно подают информацию. 4х дневный тур пролетел на одном дыхании. Отдельный восторг от хостела, очень чисто, безупречный порядок и обслуживание. Однозначно поездка к вам не последняя. Благодарю всех причастных.
Сейчас в Калининграде можно забронировать 144 тура от 8 885 ₽ до 118 000 ₽ со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 333 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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