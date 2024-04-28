Авторские туры в Калининграде

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Калининград
4 мая
9 мая
11 мая
18 мая
37 900 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Аэропорт Калининграда, время по договорённости
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
49 513 за человека
Квадротур по Балтике: Кёнигсберг, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Квадротур по Балтике: Кёнигсберг, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Погонять по бездорожью сквозь леса, погулять по Зеленоградску и ощутить атмосферу Раушена
«Friday Center», с 08:00 до 13:00
21 окт
49 900 за человека
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Авторский тур
3 дня
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего...
17 мая
24 мая
31 мая
16 000 за человека
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Калининград, аэропорт, 13:00
6 июня
20 июня
27 июня
4 июля
43 000 за человека
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Авторский тур
4 дня
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Хостел, до 13:00
13 мая
27 мая
3 июня
17 июня
17 000 за человека
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Россия, Калининград
2 мая
4 мая
9 мая
16 мая
31 900 за человека
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Гостиница, до 12:00
13 мая
3 июня
12 авг
39 900 за человека
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Калининград, аэропорт, до 12:00
6 мая
9 мая
38 450 за человека
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
17 мая
28 июня
19 июля
16 авг
17 900 за человека
Трип по необычным местам Балтики: Черняховск, Гусев, Балтийск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Трип по необычным местам Балтики: Черняховск, Гусев, Балтийск и Янтарный
Полюбоваться Куршской косой, найти всех хомлинов и побывать в городках с европейским колоритом
Аэропорт Храброво или Южный ж. - д. вокзал Калинин...
15 окт
19 ноя
17 дек
20 500 за человека
Неизведанные города Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Неизведанные города Калининградской области
Рассмотреть исторические особняки, поужинать с шеф-поваром и насладиться умениями пармейстера
Калининград, аэропорт Храброво, 13:00
5 авг
9 сен
43 000 за человека
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Аэропорт Храброво, до 13:00
17 мая
24 мая
31 мая
33 200 за человека
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Калининград
3 мая
4 мая
9 мая
10 мая
23 900 за человека
На велосипедах по Балтийскому побережью
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
На велосипедах по Балтийскому побережью
Исколесить «Калининградскую Венецию», увидеть старинный маяк и надышаться балтийским бризом
Калининград, до 18:00
3 мая
7 июня
5 июля
20 сен
39 900 за человека
Калининград с детьми. Семейный гастротур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград
1 июня
46 000 за человека
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Хостел, с 08:00 до 16:30
17 мая
26 июля
26 авг
25 окт
54 900 за человека
Выходные в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Калининграде
г. Калининград
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 15 800 за человека
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
4 мая
9 мая
10 мая
1 июня
29 900 за человека
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Калининград, аэропорт, время - по договорённости
3 мая
5 мая
10 мая
14 мая
17 430 за человека
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
6 июня
4 июля
1 авг
26 сен
24 000 за человека
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Калининград, 13:00
13 мая
20 мая
27 мая
3 июня
53 200 за человека
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Побывать в советской коммуналке, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива
Калининград, 12:00
3 мая
4 мая
7 мая
9 мая
29 900 за человека
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Калининград, аэропорт, 12:30-13:00
27 июня
8 июля
18 июля
12 авг
39 000 за человека
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
25 мая
22 июня
13 июля
27 июля
10 200 за человека
Туда, где море, замки и сказки: Светлогорск, Куршская коса, Зеленоградск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Туда, где море, замки и сказки: Светлогорск, Куршская коса, Зеленоградск и Янтарный
Побывать на родине Гофмана, погулять по самому западному городу России и заглянуть в старинный форт
Аэропорт Храброво или Южный ж. - д. вокзал Калинин...
3 окт
1 ноя
12 дек
13 500 за человека
Всё, что вы хотели увидеть в Калининграде: Балтийск, Янтарный, Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Всё, что вы хотели увидеть в Калининграде: Балтийск, Янтарный, Куршская коса и Зеленоградск
Проникнуться европейской атмосферой, увидеть прусские городки и старинные замки
Аэропорт Храброво или Южный ж. - д. вокзал Калинин...
30 июля
22 авг
3 окт
1 ноя
13 500 за человека
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Аэропорт Храброво, до 10:00
17 мая
24 мая
31 мая
34 900 за человека
В краю янтаря, старины и таинственных легенд: тур по окрестностям Калининграда для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
В краю янтаря, старины и таинственных легенд: тур по окрестностям Калининграда для всей семьи
Увидеть замок Тевтонского ордена, послушать шум волн Балтики и погулять по Светлогорску
Аэропорт Храброво или Южный ж. - д. вокзал Калинин...
16 июля
13 авг
15 окт
19 ноя
16 500 за человека
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
🚌 На автобусе
🛴 На самокатах
Сёрфинг
Авторский тур
4 дня
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Попробовать себя в сёрфинге на волнах Балтики и проехаться по Зеленоградску на электросамокате
Калининград, до 18:00
21 июня
21 июля
2 авг
16 авг
39 900 за человека
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
г. Калининград, 09:00
17 мая
7 июня
12 июля
9000081 000 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
9 мая
23 мая
9 июня
27 июня
51 000 за человека
Музейный Калининград
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 дня
Музейный Калининград
Калининград
3 мая
7 мая
10 мая
14 мая
26 900 за человека
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Калининградская область: от популярных достопримечательностей до редких мест
Исследовать самый западный регион России вдоль и поперек и насладиться Балтийским морем
Аэропорт Калининграда
9 мая
42 500 за человека
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Экскурсионный тур «Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии» на 8 дней
Калининградская область, аэропорт Калининград (Хра...
4 мая
5 мая
11 мая
12 мая
49 900 за человека
Время крутить педали: балтийский велотур
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
Время крутить педали: балтийский велотур
Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»
Хостел, с 08:00 до 16:30
17 мая
26 июля
26 авг
25 окт
39 900 за человека
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Россия, Калининград
2 мая
9 мая
23 мая
9 июня
46 000 за человека
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
Калининград, гостиница «Калининград», 15:00
16 мая
23 мая
30 мая
6 июня
21 890 за человека
Европейские выходные на Балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Европейские выходные на Балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
3 мая
4 мая
9 мая
10 мая
27 900 за человека
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
🛴 На самокатах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Хостел, до 14:00
9 мая
23 мая
13 июня
27 июня
34 900 за человека
Гастрономическое приключение по-калининградски
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Гастрономическое приключение по-калининградски
Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
3 июня
12 авг
17 окт
1 ноя
44 900 за человека
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
9 мая
8 июня
22 июня
6 июля
42 500 за человека
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
4 дня
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Калининград, до 18:00
21 июня
21 июля
2 авг
16 авг
39 900 за человека
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
Калининград, 08:00
21 мая
28 мая
4 июня
9 июля
13 500 за человека
Замки, сыроварня, котики и шоколад: тур по Калининграду и окрестностям с дегустацией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Замки, сыроварня, котики и шоколад: тур по Калининграду и окрестностям с дегустацией
Полюбоваться Куршским заливом, погулять по Зеленоградску и побывать в подвалах замка
Аэропорт Храброво или Южный ж. - д. вокзал Калинин...
11 окт
15 ноя
6 дек
10 600 за человека

Что посмотреть в Калининграде на экскурсиях?

Главное отличие от остальных городов России, в том что здесь гармонируют между собой исторические достопримечательности, небоскрёбы и огромные многоквартирные дома. Он также широко известен как город янтаря — окаменелой смолы, которую иногда называют «солнечным камнем», — поскольку этот камень является одним из основных экспортных товаров из региона

Местные экскурсоводы

В любом путешествии время может быть главным фактором, особенно если у вас отведен небольшой срок. Поэтому рекомендуем выбрать парочку индивидуальных или групповых экскурсий по Калининграду и области, они дадут вам возможность увидеть многое за ограниченное время. Вы увидите город, его культуру, главные сокровища и достопримечательности, отведаете местную кухню и пообщаетесь с местными жителями 😉

Последние отзывы на туры

  • Т
    Таисия
    28 апреля 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз. Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус. Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Потрясающе! Мне все понравилось. Есть возможность совместить с заявленными экскурсиями те экскурсии или посещение музеев, которые выбрали сами
  • Т
    Таисия
    25 апреля 2024
    Балтийский экспресс
    Хостел стильный, модный, молодёжный, есть всё для комфортного отдыха. Тур динамичный, охватывает разные локации на любой вкус, дарит много положительных эмоций
  • А
    Андрей
    24 апреля 2024
    АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
    Организация тура на хорошем уровне. Останавливались в гостинице "Турист", в номерах чисто, вежливый персонал, удачное расположение рядом с центром города. Комфортабельные автобусы, грамотные и любящие свой город гиды.
  • А
    Андрей
    24 апреля 2024
    Очарование Балтики
    Впечатления о туре хорошие.
  • А
    Алина
    17 апреля 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться с городом. В аэропорту нас встретил водитель,доставил в шикарный отель(номер бизнес -класса, завтрак включен), в этот же день мы отправились на обзорную экскурсию после заселения. Экскурсии очень содержательные, наполненные, но хватает времени на всё - и на фотографии,и на достопримечательности и даже на перекус и сувениры))) Обратно в аэропорт нас доставил водитель. По любым вопросам я обращалась к организаторам через мессенджер и все вопросы моментально решались. Однозначно рекомендую!!!!!!!
    Очень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться сОчень - очень понравилось! Мы впервые были в Калининграде, поэтому решили взять мини-тур,чтоб обзорно познакомиться с
  • К
    Карпичева
    17 апреля 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Спасибо, прекрасный отпуск получился, понравилось всё 🎉
  • Н
    НатальЯ
    17 апреля 2024
    Балтийский экспресс
    Это было великолепно!!! Начиная с хостела и заканчивая экскурсиями и городами. Всё четко организовано -заселение, питание, переезды, экскурсии…. Гиды Дарья и Владислав классные ребята,очень интересно и ненапряжно подают информацию. 4х дневный тур пролетел на одном дыхании. Отдельный восторг от хостела, очень чисто, безупречный порядок и обслуживание. Однозначно поездка к вам не последняя. Благодарю всех причастных.
  • К
    Коноплева
    16 апреля 2024
    АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
    Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ.
    Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ
  • Л
    Людмила
    11 апреля 2024
    В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
    Организацией тура очень довольны. Проблем не возникало ни по каким вопросам. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду

Самые популярные туры в Калининграде
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
  2. Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
  3. Квадротур по Балтике: Кёнигсберг, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
  4. Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
  5. Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Что посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Танцующий лес
  4. Балтийская коса
  5. Замок Шаакен
  6. Балтийское море
  7. Остров Канта
  8. Янтарный комбинат
  9. Крепость Пиллау
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Калининграде в апреле 2024
Сейчас в Калининграде можно забронировать 144 тура от 8 885 ₽ до 118 000 ₽ со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 333 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Осмотр достопримечательностей Калининграда с турми от наших экспертов - это удобно и информативно. Мы предлагаем туры для всех типов путешественников по выгодным ценам. Найдите идеальный вариант для себя и бронируйте без переплат!
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