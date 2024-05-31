Дом на воде: приключения на Волге в мини-команде
Индивидуальный тур в Калязине

Посетить Калязин, Углич и Мышкин, порыбачить и попробовать себя в роли капитана за штурвалом

Нас ждёт увлекательное водное путешествие на пенишете по просторам Волги от Калязина до Мышкина и обратно.

Прочувствуем дух приключений и странствий, попробуем себя в роли капитана за штурвалом и посетим 3 города, в которых сохранилась атмосфера русской старины. Увидим Никольскую колокольню и монастырь, где останавливался купец Афанасий Никитин. Продегустируем виноградных улиток с бокалом белого вина и приготовим пойманный улов на ужин. Остановимся на острове и сходим за грибами в лес. Жить будем в каютах с собственными ванными комнатами.
Дом на воде: приключения на Волге в мини-команде
Дом на воде: приключения на Волге в мини-команде
Дом на воде: приключения на Волге в мини-команде
Ближайшие даты:
31
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет57 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем не набирать лишних вещей и собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте купальные принадлежности, личную аптечку, дождевик.

Программа тура по дням

1 день

Калязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улиток

Встречаемся в Калязине в яхт-клубе. Точное место и время будет отправлено всем участникам незадолго до путешествия. Калязин находится в Тверской области, куда легко добраться жителям Москвы и Подмосковья (чуть больше 4 часов на поезде). Также, есть варианты доехать до точки старта на рейсовом автобусе от метро «Тушинская» либо на личном транспорте.

Старинный русский город расположился на месте впадения реки Жабня в Волгу. На противоположном берегу мы увидим Калязинско-Троицкий монастырь 15-го века, где во время своего путешествия в Индию останавливался купец Афанасий Никитин. Посетим ферму улиток и продегустируем деликатес с бокалом белого вина. Далее зайдём в магазин за продуктами.

Перед выходом будет проведён инструктаж. Заселимся в каюты и переночуем на борту.

Калязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улитокКалязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улиток
2 день

Путь до острова, Никольская колокольня и прогулка в лесу

Движемся в сторону Углича. По пути сегодня увидим единственное здание, которое осталось после затопленного Никольского монастыря — Никольскую колокольню. Существует легенда, что в подвале лежит огромный колокол. При снятии его не могли просунуть в оконные проёмы, а опустив ниже — он упал и проломил перекрытия. До затопления поднять его не успели.

Остановимся на живописном и уединённом острове Александровский. Здесь заночуем. Сходим в лес за грибами, прогуляемся и искупаемся.

Путь до острова, Никольская колокольня и прогулка в лесуПуть до острова, Никольская колокольня и прогулка в лесуПуть до острова, Никольская колокольня и прогулка в лесуПуть до острова, Никольская колокольня и прогулка в лесуПуть до острова, Никольская колокольня и прогулка в лесу
3 день

Речные ворота, рыбалка и вечер на природе

Продолжаем путь до Углича. По дороге будем делать остановки в живописных местах. Желающие порыбачат. Пройдём через шлюз Угличской ГЭС и ощутим процесс прохождения речных ворот с откачкой канала и заполнением водой.

На ночь встанем у причала базы в районе деревни Сера. Насладимся ещё одним тихим вечером на природе. На ужин пожарим улов.

Речные ворота, рыбалка и вечер на природеРечные ворота, рыбалка и вечер на природеРечные ворота, рыбалка и вечер на природеРечные ворота, рыбалка и вечер на природе
4 день

Углич

Сегодня не будет длительных переходов по воде. После завтрака мы пришвартуемся на причале и пойдём гулять в Углич. Погрузимся в атмосферу русской старины и увидим достопримечательности города Золотого кольца России. Полюбуемся разноцветными домиками, зайдём в колоритный ресторан. Далее каждый сам выберет занятие по душе. Здесь есть музеи на любой вкус: истории русской водки, тюремного искусства, городского быта, кукол, часов, гидроэнергетики, народной игрушки и другие.

Встанем на якорную стоянку на ночь.

УгличУгличУгличУглич
5 день

Мышкин

Сегодня посетим город Мышкин, где можно попробовать сырный кофе, мышварики и узнать о производстве валенок. Мы увидим главные достопримечательности и множество живописных мест. Далее вы сможете сами выбрать наиболее подходящий для вас досуг. Город небольшой, но очень уютный и хорошо развит для туристов, имеет свою интересную историю.

МышкинМышкинМышкинМышкин
6 день

Наедине с природой

С сегодняшнего дня мы держим обратный путь в Калязин. Каждый день вы сможете вдоволь высыпаться, наслаждаться видами со всех сторон с веранды пенишета и купаться. По дороге будет много тихих и диких мест. Сделаем остановки у леса и на островах. Сможем погулять, пособирать грибы и порыбачить. Устроим фотосессии.

Желающие смогут попробовать себя в роли капитана, встав за штурвал (только под руководством шкипера).

Наедине с природойНаедине с природойНаедине с природойНаедине с природой
7 день

Финиш

После завтрака выезжаем из кают и прощаемся. В 12:00 наше путешествие завершится.

ФинишФинишФинишФиниш

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Калязин, яхт-клуб, в первой половине дня
Завершение: г. Калязин, яхт-клуб, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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