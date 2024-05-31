Встречаемся в Калязине в яхт-клубе. Точное место и время будет отправлено всем участникам незадолго до путешествия. Калязин находится в Тверской области, куда легко добраться жителям Москвы и Подмосковья (чуть больше 4 часов на поезде). Также, есть варианты доехать до точки старта на рейсовом автобусе от метро «Тушинская» либо на личном транспорте.

Старинный русский город расположился на месте впадения реки Жабня в Волгу. На противоположном берегу мы увидим Калязинско-Троицкий монастырь 15-го века, где во время своего путешествия в Индию останавливался купец Афанасий Никитин. Посетим ферму улиток и продегустируем деликатес с бокалом белого вина. Далее зайдём в магазин за продуктами.

Перед выходом будет проведён инструктаж. Заселимся в каюты и переночуем на борту.