Посетить Калязин, Углич и Мышкин, порыбачить и попробовать себя в роли капитана за штурвалом
Прочувствуем дух приключений и странствий, попробуем себя в роли капитана за штурвалом и посетим 3 города, в которых сохранилась атмосфера русской старины. Увидим Никольскую колокольню и монастырь, где останавливался купец Афанасий Никитин. Продегустируем виноградных улиток с бокалом белого вина и приготовим пойманный улов на ужин. Остановимся на острове и сходим за грибами в лес. Жить будем в каютах с собственными ванными комнатами.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|57 500 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем не набирать лишних вещей и собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте купальные принадлежности, личную аптечку, дождевик.
Программа тура по дням
Калязин, заселение в каюты и дегустация на ферме улиток
Встречаемся в Калязине в яхт-клубе. Точное место и время будет отправлено всем участникам незадолго до путешествия. Калязин находится в Тверской области, куда легко добраться жителям Москвы и Подмосковья (чуть больше 4 часов на поезде). Также, есть варианты доехать до точки старта на рейсовом автобусе от метро «Тушинская» либо на личном транспорте.
Старинный русский город расположился на месте впадения реки Жабня в Волгу. На противоположном берегу мы увидим Калязинско-Троицкий монастырь 15-го века, где во время своего путешествия в Индию останавливался купец Афанасий Никитин. Посетим ферму улиток и продегустируем деликатес с бокалом белого вина. Далее зайдём в магазин за продуктами.
Перед выходом будет проведён инструктаж. Заселимся в каюты и переночуем на борту.
Путь до острова, Никольская колокольня и прогулка в лесу
Движемся в сторону Углича. По пути сегодня увидим единственное здание, которое осталось после затопленного Никольского монастыря — Никольскую колокольню. Существует легенда, что в подвале лежит огромный колокол. При снятии его не могли просунуть в оконные проёмы, а опустив ниже — он упал и проломил перекрытия. До затопления поднять его не успели.
Остановимся на живописном и уединённом острове Александровский. Здесь заночуем. Сходим в лес за грибами, прогуляемся и искупаемся.
Речные ворота, рыбалка и вечер на природе
Продолжаем путь до Углича. По дороге будем делать остановки в живописных местах. Желающие порыбачат. Пройдём через шлюз Угличской ГЭС и ощутим процесс прохождения речных ворот с откачкой канала и заполнением водой.
На ночь встанем у причала базы в районе деревни Сера. Насладимся ещё одним тихим вечером на природе. На ужин пожарим улов.
Углич
Сегодня не будет длительных переходов по воде. После завтрака мы пришвартуемся на причале и пойдём гулять в Углич. Погрузимся в атмосферу русской старины и увидим достопримечательности города Золотого кольца России. Полюбуемся разноцветными домиками, зайдём в колоритный ресторан. Далее каждый сам выберет занятие по душе. Здесь есть музеи на любой вкус: истории русской водки, тюремного искусства, городского быта, кукол, часов, гидроэнергетики, народной игрушки и другие.
Встанем на якорную стоянку на ночь.
Мышкин
Сегодня посетим город Мышкин, где можно попробовать сырный кофе, мышварики и узнать о производстве валенок. Мы увидим главные достопримечательности и множество живописных мест. Далее вы сможете сами выбрать наиболее подходящий для вас досуг. Город небольшой, но очень уютный и хорошо развит для туристов, имеет свою интересную историю.
Наедине с природой
С сегодняшнего дня мы держим обратный путь в Калязин. Каждый день вы сможете вдоволь высыпаться, наслаждаться видами со всех сторон с веранды пенишета и купаться. По дороге будет много тихих и диких мест. Сделаем остановки у леса и на островах. Сможем погулять, пособирать грибы и порыбачить. Устроим фотосессии.
Желающие смогут попробовать себя в роли капитана, встав за штурвал (только под руководством шкипера).
Финиш
После завтрака выезжаем из кают и прощаемся. В 12:00 наше путешествие завершится.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Калязин, яхт-клуб, в первой половине дняЗавершение: г. Калязин, яхт-клуб, 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.