читать дальше колокольню на воде. Экскурсовод Елена рассказала нам историю своего городка, мы прогулялись по значим местам, посетили парк победы. Нет лучше человека, который очень хорошо знает свой город. Послушали много исторических фактов о городе это очень увлекательно. Елена большое спасибо

Калязин нас встретил не лучшей дорогой. Отговаривали нас даже ехать. Но все таки мы добрались до городка. Очень хотелось посмотреть