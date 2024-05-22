Индивидуальные экскурсии в Калязине с личным гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Калязине, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Калязин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
77 отзывов
Знакомьтесь, Калязин
История и знаковые места старинного города на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Московская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 200 за всё до 10 чел.
Квест «Загадки Калязина»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест «Загадки Калязина»
Познакомиться с городом в интерактивном формате и посетить необычный музей мобильных устройств
Начало: На ул. Московская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 800 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Калязину
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Калязину
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Представить город и его быт до затопления и посетить Краеведческой музей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Романтический вечер на катере в Калязине
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Романтический вечер на катере в Калязине
Начало: Калязин, парк отель Палуба
Расписание: каждый день с 19:30 до 21:30
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
12 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиза
    22 мая 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Замечательная экскурсия с Эльвирой прошла незаметно. Изучили основные исторические места. Всем рекомендую.
  • В
    Вольф
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Калязин нас встретил не лучшей дорогой. Отговаривали нас даже ехать. Но все таки мы добрались до городка. Очень хотелось посмотреть
    читать дальше

    колокольню на воде. Экскурсовод Елена рассказала нам историю своего городка, мы прогулялись по значим местам, посетили парк победы. Нет лучше человека, который очень хорошо знает свой город. Послушали много исторических фактов о городе это очень увлекательно. Елена большое спасибо

  • Н
    Наталья
    13 апреля 2024
    Квест «Загадки Калязина»
    Спасибо огромное за экскурсию. Нам очень понравилось. Прогулялись с удовольствием, поугадыаали ответы на вопросы. Музей телефонов - чудесный. Получили массу удовольствия. Рекомендуем:)
  • Е
    Елена
    21 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Калязину
    Гид отличный, но организаторы о нас забыли

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Знакомьтесь, Калязин
  2. Квест «Загадки Калязина»
  3. Обзорная экскурсия по Калязину
  4. Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина на транспорте туристов
  5. Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Какие места ещё посмотреть в Калязине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Вознесенская церковь
Сколько стоит экскурсия по Калязину в июне 2024
Сейчас в Калязине в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 200 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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