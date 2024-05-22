1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Калязин
История и знаковые места старинного города на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Московская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Квест «Загадки Калязина»
Познакомиться с городом в интерактивном формате и посетить необычный музей мобильных устройств
Начало: На ул. Московская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Калязину
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Представить город и его быт до затопления и посетить Краеведческой музей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтический вечер на катере в Калязине
Начало: Калязин, парк отель Палуба
Расписание: каждый день с 19:30 до 21:30
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
12 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиза22 мая 2024Замечательная экскурсия с Эльвирой прошла незаметно. Изучили основные исторические места. Всем рекомендую.
- ВВольф12 мая 2024Калязин нас встретил не лучшей дорогой. Отговаривали нас даже ехать. Но все таки мы добрались до городка. Очень хотелось посмотреть
- ННаталья13 апреля 2024Спасибо огромное за экскурсию. Нам очень понравилось. Прогулялись с удовольствием, поугадыаали ответы на вопросы. Музей телефонов - чудесный. Получили массу удовольствия. Рекомендуем:)
- ЕЕлена21 июля 2023Гид отличный, но организаторы о нас забыли
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Калязину в июне 2024
Сейчас в Калязине в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 200 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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