Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеЗнакомьтесь, Калязин
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Калязин: большая история маленького города
Прогулка по Калязину откроет вам удивительные истории и легенды, которые делают этот город уникальным. Узнайте, что скрывается за его древними стенами
Начало: На улице Московская
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Русская Атлантида»: водная прогулка по Волге
Увидеть Калязин с воды, побывать на колокольне и узнать об истории этих мест
Начало: На ул. Московская
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 21 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Кашин за 1 день
Отправиться из Калязина в город с атмосферой старой доброй Руси на такси или вашем авто
Начало: В Кашине, соборная площадь, д. 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ах, Калязин-городок - милый сердцу уголок
Пройти по улочкам и закоулкам старинного города, где переплетаются выдумки и быль, мистика и история
Начало: На Московской ул
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Калязину
Погрузитесь в историю Калязина, исследуя его архитектурные памятники и узнавая о жизни города от XV века до наших дней
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5450 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по старинному Калязину
Калязин удивит историей и архитектурой. Узнайте о Макарьевом монастыре, купеческих ярмарках и затопленной колокольне
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
26 авг в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина на транспорте туристов
Откройте для себя Кашин с его богатой историей и уникальными местами. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Калязин как он есть: купеческие улицы, космическая тарелка и колокольня над водой
Истории, парадоксы и трагедии затопленного города
Начало: Около улиц Ленина и Карла Маркса
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 4100 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 17 июл 2025
Все было отлично, воспользуюсь услугами для посещения других мест.
Организация, эрудиция, внимание к туристам, все замечательно!
Организация, эрудиция, внимание к туристам, все замечательно!
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В
Дата посещения: 31 мар 2025
Спасибо Тамаре за прекрасную экскурсию! Её эмоциональный и очень информативный рассказ, грамотная речь, любовь к своему городу и нашей великой
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Г
Интересная экскурсия!
Благодаря глубоким энциклопедическим знаниям экскурсовода Александра Федоровича удалось погрузиться в историю не только Калязина, но и страны в целом.
Благодаря глубоким энциклопедическим знаниям экскурсовода Александра Федоровича удалось погрузиться в историю не только Калязина, но и страны в целом.
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И
Спасибо огромное за отлично организованную экскурсию. Нас было 4 человек, включая ребенка 9 лет. Все в полном восторге, ребенку очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
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все отлично, экскурсия очень понравилась!
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А
Спасибо! Экскурсовод Наталия Львова в первые минуты встречи оценила состав нашей и группы и с разрешения взрослых ориентировала экскурсию на детей. Детям расслабляться и не слушать возможности не давала, но делала это очень гармонично. Рекомендую!
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С
Экскурсовод и экскурсия очень понравилась. Мы рекомендуем!
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все отлично, спасибо Людмиле Анатольевна за содержательную экскурсию. Человек любит и знает свой родной край. Все душевно, с погодой почти
+2
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Благодарим великолепную Галину Владимировну за содержательную экскурсию,были с детьми 12 лет, всем было интересно! Калязин впечатлил
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В
Спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Очень много интересной информации. Наполнилась историей города.
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Всего 335 отзывов в Калязине
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Ответы на вопросы от путешественников по Калязину
Самые популярные экскурсии в Калязине
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Что посмотреть в Калязине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Калязину в августе 2026
Сейчас в Калязине можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3800 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 335 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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