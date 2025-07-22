Найдено 11 экскурсий в Калязине , цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

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